PowerWash Simulator Recensione: i professionisti del pulito

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Il vostro giardino è invaso dallo sporco e i bambini non possono giocare all'aria aperta? La squadra di pulizie di Muckingham è pronta a risolvere ogni vostro problema. I nostri costi? I più competitivi sul mercato! La qualità del nostro lavoro? La migliore in città! Chiamate la PowerWash Simulator Srl, il risultato è garantito e il vostro giardino tornerà a risplendere dei colori della felicità.



Se esistesse davvero la PowerWash Simulator Srl, non ci sarebbe spot migliore per farla conoscere al grande pubblico. Peccato però che oggi dobbiamo rimanere nella pura fantasia per raccontarvi del nuovo titolo sviluppato da FuturLab, studio indie inglese noto ad esempio per Velocity 2X (se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Velocity 2X), e pubblicato da Square Enix Collective. Il nome del gioco in questione è proprio PowerWash Simulator, simulatore di pulizie in cui impersoneremo un eroe che deciderà di barcamenarsi in una lunga serie di vere imprese - per una longevità complessiva che supera le venti ore.



PowerWash Simulator è stato lanciato su Steam in early access nel maggio del 2021, ottenendo pareri positivi da parte di pubblico e critica. A partire dal 14 luglio 2022 è finalmente disponibile nella sua versione completa su Xbox e PC e al day one su Game Pass ( tutti i giochi di luglio disponibili su Xbox Game Pass sono a un click di distanza). Indossiamo la tuta impermeabile, equipaggiamo il Super Liquidator più potente del mondo videoludico e tuffiamoci in questo viaggio per sconfiggere il nemico che combattiamo ogni giorno dall'alba dei tempi: lo sporco.

Un idropulitore è per sempre

PowerWash Simulator è un gioco dalle meccaniche estremamente semplici. Armati di idropulitore, ci occuperemo di soddisfare le richieste dei nostri disperati clienti per ripulire, a suon di potenti getti d'acqua, qualsiasi veicolo, oggetto o costruzione disposti in uno spazio all'aperto o al chiuso. e guadagnare così tanti bei verdoni: moto da cross ricoperte di fango, luna park che senza il nostro intervento farebbero ammalare di dermatite tutti i bambini del luogo, passando infine per immensi giardini delle case vacanze inutilizzati da mesi.

Tutto ciò che dovremo fare sarà puntare la pistola verso il barbecue di turno ricoperto di cenere e grasso e pulirlo da cima a fondo - anche abbassarsi o sdraiarsi a terra se necessario per raggiungere i punti più nascosti - e ripetere poi l'operazione su tutto ciò che è presente nel livello. Come per magia, ogni cosa che entrerà a contatto con la nostra acqua tornerà come nuova per una soddisfazione complessiva assolutamente da non sottovalutare. A rendere poi la formula ludica di PowerWash Simulator la più varia possibile ci pensano diversi tipi di ugelli - ognuno con un getto d'acqua diverso che potremo alternare in partita in base all'estensione della macchia - e tante altre utili attrezzature, come ad esempio i detergenti, da acquistare presso il negozio. Se la costruzione del parco giochi è in legno, il consiglio è quello di utilizzare l'ugello sapone combinato con un detergente per la superficie in questione, così da rimuovere più velocemente le incrostature. Il tutto mentre organizzeremo il lavoro con precisione maniacale: mai muoversi sparando acqua a caso ma strutturare invece un percorso di pulizia si rivelerà ben presto di notevole utilità per non lasciare nulla indietro.



Quando si tratta di dover tirare a lucido un furgone o una moto, la nuova fatica di FuturLab funziona, perché riesce a rilassare l'utente e a fargli staccare la spina per quindici o venti minuti. La situazione si complica quando si affrontano le aree più grandi, come ad esempio un parco giochi: in simili circostanze, arrivare a fine livello richiederà quasi un'ora di partita.

È vero che si può sempre interrompere il lavoro per riprenderlo in un secondo momento, tuttavia il problema di fondo rimane: evidenziare continuamente i raggi delle ruote di una bici o i cuscini di un dondolo per individuare le minuscole macchiette rimaste - è inevitabile che qualcosa sfuggirà alla vista! - rompe in parte l'immersione e quella ricerca di esperienza zen tanto cara a PowerWash Simulator.

Le altre missioni di pulizia

Oltre alla modalità carriera che propone al giocatore tutta una serie di missioni dall'ordine prestabilito, è possibile cimentarsi anche nelle sfide e nelle pulizie speciali. Nelle prime, si inserisce il fattore difficoltà nell'equazione, dei malus che renderanno la partita più interessante e meno monotona rispetto alla campagna principale.

L'acqua a nostra disposizione potrà esaurirsi e il tempo limitato, per cui sarà di fondamentale importanza un uso contingentato delle risorse a nostra disposizione. Le seconde invece ci permetteranno di accedere a livelli unici per cimentarci ad esempio nella pulizia di un Rover impolverato e stazionato sul pianeta Marte. Infine, PowerWash Simulator consente anche il multiplayer fino a sei giocatori per creare così dei veri e propri DustBusters. Pad alla mano, il feeling con l'idropulitore è ottimo, grazie anche agli effetti sonori ogni volta che spara il getto d'acqua, nonostante qualche imprecisione con il sistema di mira. In ultimo, un piccolo appunto per quanto riguarda l'aspetto tecnico di PowerWash Simulator. il titolo non fa di certo urlare al miracolo ma riesce comunque a garantire un piacevolissimo impatto grafico, esaltando lo stacco tra i colori spenti dalla sporcizia e quelli vivi del pulito.