Princess Peach Showtime Recensione: un ritorno sensazionale su Switch

"Grazie, Mario, ma la nostra principessa è in un altro castello".



Tante volte ci siamo trovati a vestire i panni dell'iconico Super Mario e ci siamo messi sulle tracce della povera Principessa Peach, figura regale e indifesa, spesso rapita dal mostro di turno. Un topos narrativo consolidato, e sempre valido come pretesto per lanciare il leggendario eroe in salopette in una delle sue mirabolanti avventure, ma che finiva un po' per svilire e mettere in ombra il personaggio di Peach.



Proprio per questo motivo, nel corso delle generazioni, Nintendo ha cercato in più occasioni di sovvertire questo paradigma infondendo maggiore spessore e personalità alla sovrana del Regno dei Funghi, cercando di spostare i riflettori su di lei. Proprio di palchi e riflettori si parla in Princess Peach Showtime!, il secondo titolo nella decennale storia della Grande N che vede la damigella in rosa nel ruolo di mattatrice indiscussa dopo il delizioso platformer Super Princess Peach apparso su Nintendo DS. Un progetto peculiare che eredita alcuni fondamenti ludici dalla macrosaga di Mario, ma che riesce a sfoggiare un carattere sorprendente nonché una varietà di situazioni invidiabile.

Trama e contesto narrativo

La storia di Princess Peach Showtime! è semplice quanto funzionale, l'incipit ideale per lanciare la protagonista nella sua nuova, epica avventura. Nel Regno dei Funghi la vita scorre pacifica e tranquilla, è un giorno come tanti altri quando la Principessa Peach riceve un invito speciale per partecipare alla prima del celebre spettacolo del Teatro Splendente, una serata di gala che richiede la sua presenza.

Partita alla volta del teatro assieme ai suoi immancabili assistenti Toad, la giovane reggente inizia a conoscere i simpatici Splendì, le buffe creature che gestiscono le manifestazioni e portano in scena le varie esibizioni. Proprio pochi minuti dopo il suo arrivo, però, la malefica strega Uva Spina e i suoi seguaci, la Compagnia dei Mosti, attaccano il palazzetto rapendo tutti gli attori e seminando il caos tra gli Splendì.



Toccherà a Peach scendere in campo e tentare di salvare la recita, respingendo l'esercito di Uva Spina e liberando gli interpreti del Teatro Splendente. Fortunatamente in suo aiuto accorre Stella, la custode del posto, un'entità mistica che sembra possedere poteri inimmaginabili: grazie al suo intervento, Peach potrà calarsi nei panni dei diversi personaggi dello spettacolo e assorbirne le abilità in modo da combattere a viso aperto contro i perfidi invasori.

Come spesso accade per i prodotti dedicati all'universo narrativo di Mario, la trama è più che altro una scusa per calare il giocatore nei contesti ludici orditi dai designer e non presenta particolari colpi di scena o complessi spunti di riflessione. Del resto è pur sempre un titolo pensato per coinvolgere un'audience quanto più ampia possibile e per offrire un'esperienza divertente e spensierata, senza curarsi troppo dell'intelaiatura narrativa. Eppure, l'idea di ambientare il gioco all'interno di una pièce teatrale ci è parsa assolutamente brillante: l'intera vicenda assume i connotati di una grande recita in più atti, con tanto di scenografie e comparse, solo distorta dai malvagi poteri della misteriosa Uva Spina. È una storia leggera, che si lascia seguire con piacere nelle circa 6/7 ore necessarie a portare a termine la campagna principale (un monte ore destinato a crescere vertiginosamente se si decide di completare al 100% tutti i livelli, raccogliere i collezionabili e affrontare le decine di sfide offerte nell'endgame) e che si conclude con un epilogo davvero meraviglioso.

Un gameplay semplice e spassoso

Ci sembra superfluo specificare che questi progetti targati Nintendo fanno della formula ludica il loro cavallo di battaglia e Princess Peach Showtime! non fa eccezione, anzi, già delle prime battute sa offrire un gameplay che a tratti abbiamo trovato geniale.

Lo schema di comandi è composto letteralmente da appena due input, con un tasto dedicato al salto e quello che permette di eseguire le azioni legate alle abilità di ciascuno dei costumi che potremo vestire. Proprio come se fossero rappresentazioni teatrali appartenenti a generi differenti, Peach si trova a interpretare il ruolo dell'abile spadaccina, della coraggiosa cowgirl, della sfuggente ninja, della potente supereroina e tanto altro. Ognuno dei piani che costituiscono il Teatro Splendente ospita quattro livelli con protagonista il relativo costume, il quale modifica radicalmente le meccaniche di gioco. Nelle vesti della spadaccina, ad esempio, Showtime! si trasforma in un action all'arma bianca, col tasto azione che può essere impiegato sia per effettuare fendenti e stoccate che per schivare i colpi degli avversari, se premuto al momento giusto; nelle ambientazioni del far west, invece, la nostra eroina può usare il suo lazo per portare a sé oggetti distanti e scaraventarli contro i nemici, oppure cavalcare a tutta velocità il suo fido destriero districandosi in scenari ricchi di ostacoli; o, ancora, una volta assunto il ruolo della ninja, il gioco muta forma e diventa uno stealth game piuttosto basilare, ma allo stesso tempo dannatamente divertente.

E poi ci sono costumi come quello della Pasticcera o quello della Pattinatrice che cambiano completamente i metodi di interazione: nel primo caso dovremo riprodurre degli squisiti dolci seguendo la forma suggerita con l'impiego dello stick analogico mentre, nel secondo, dovremo esibirci in una danza sul ghiaccio premendo i due pulsanti a tempo di musica. Certo, non tutte le trasformazioni ci hanno convinto allo stesso modo: le parti con la Sirena in cui Showtime! ci chiede di controllare la fauna marina con la voce di Peach per compiere semplici mansioni, o quelle con la Detective, in cui andremo a risolvere casi che risultano eccessivamente pilotati, ci sono parse un filo meno ispirate rispetto alla media e caratterizzate da un ritmo fin troppo blando. Non mancano nemmeno le battaglie coi boss, da affrontare tra un piano e l'altro del palazzo, tutte entusiasmanti e basate su dinamiche di gioco originali che aggiungono ulteriore varietà ad un'esperienza già di per sé mutevole.



Si tratta di un gameplay abbordabile, adatto a qualsiasi età, fattore che rende Princess Peach Showtime! un prodotto spassoso e rilassante anche per gli elevati standard della ludoteca di Switch ma non fate l'errore di pensare che il tasso di sfida sia del tutto assente, anzi. Ciascuno dei livelli, infatti, custodisce un numero variabile di Stelle, Monete e altri collezionabili, spesso nascosti in punti davvero insospettabili.

Ciò significa, naturalmente, che per completare al 100% gli stage sarà necessario più di un tentativo e tanto olio di gomito, anche solo per capire come ottenere i tesori mancanti. Una volta raccolte, le Stelle vengono usate per proseguire nell'avventura (e per altre attività che preferiamo non anticiparvi) mentre le Monete possono essere spese presso un venditore al Piano Terra per sbloccare varianti alternative per i costumi di Peach e della sua alleata Stella. Insomma, c'è davvero tanto da ottenere per chi è interessato al completismo.



Il livello di difficoltà generale è sicuramente tarato verso il basso, proprio per garantire al gioco una certa accessibilità, ma questi compiti opzionali, le svariate Prove extra e i contenuti pensati per l'endgame garantiscono agli utenti in cerca di una sfida il proverbiale pane per i loro denti. Sia chiaro, non aspettatevi le vette raggiunte dai mondi avanzati della serie 2D di Mario, con stage che richiedevano nervi d'acciaio e riflessi fulminei per essere portati a termine: la nuova avventura di Peach è decisamente più permissiva rispetto a quelle dell'idraulico baffuto (qui la recensione di Super Mario Bros Wonder).

Un gioco artisticamente ispirato

Dulcis in fundo, il team artistico di Good-Feel, sviluppatore storicamente legato a Nintendo e responsabile degli splendidi Yoshi's Woolly World e Kirby's Epic Yarn (entrambi impreziositi da uno stile visivo incantevole), dimostra ancora una volta il suo talento confezionando una presentazione visiva capace di colpire l'occhio (qui la recensione di Kirby's Epic Yarn).

Come dicevamo, ciascuno dei livelli di Princess Peach Showtime! viene trattato come se fosse una recita e, di conseguenza, la ragazza agisce in un setting che ricorda quello dei palcoscenici più prestigiosi della tradizione teatrale nipponica. Emblematico, in tal senso, il fatto che nella parte bassa dello schermo è sempre possibile vedere il pavimento del palco; che i movimenti della principessa sono sempre enfatizzati da un riflettore puntato su di lei; che gli elementi dello scenario come gli alberi, le nuvole o le pareti rocciose sono realizzati con cartonati sagomati, oppure che i nemici volanti sono visibilmente sollevati da cavi pendenti dal soffitto.



Sono piccoli dettagli che, però, acuiscono la personalità del look del gioco. Ottime anche le animazioni e le musiche, che richiamano alla mente i temi classici dell'immaginario 'mariesco' e che ben si sposano con le situazioni che andremo ad esplorare.

Meno convincente, purtroppo, il lato tecnico: sebbene il gioco punti all'ormai consolidato target dei 30fps stabili, in più di un'occasione capita di assistere a rallentamenti e cali che, pur non inficiando la godibilità generale del prodotto, risultano davvero difficili da digerire.