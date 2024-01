Pulse Explore di PS5 Recensione: audio ai massimi livelli ma poche feature

Annunciati la scorsa estate assieme al nuovo headset Pulse Elite, gli auricolari Pulse Explore hanno fatto il loro esordio sul mercato lo scorso dicembre, proponendosi come una soluzione pensata per sfruttare al massimo le potenzialità del Tempest Engine di PlayStation. A tal proposito, la scelta di optare per una coppia di driver magnetici planari aveva stuzzicato non poco il nostro interesse, mentre l'elenco completo delle feature ci era parso piuttosto esile se paragonato con quello di altri auricolari della medesima categoria. Due fattori che di fatto rappresentano i nodi chiave di un'offerta sì interessante, ma non particolarmente equilibrata (qui il nostro speciale sui dispositivi della famiglia PS5).

Un design che non lascia dubbi

Il design dei Pulse Explore è una sorta di manifesto di quello che è chiaramente il principale scenario d'utilizzo degli auricolari true wireless di Sony: le linee curve che contraddistinguono gli earbud e la loro custodia, così come i cromatismi delle plastiche e dei led, rendono immediatamente chiara l'appartenenza del device all'ecosistema di PlayStation 5, l'inamovibile punto di riferimento per le forme del prodotto.

Al di là dell'estetica, ci preme chiarire fin da subito come le caratteristiche e le funzionalità dei Pulse Explore siano tarate per garantire un'esperienza di valore soprattutto in ambito gaming (su PS5 e PlayStation Portal): una ragionevole priorità che però tende a limitare in maniera consistente la duttilità della proposta. Prendendo in esame il "bauletto" degli auricolari, dotato di una cover a scorrimento laterale, appare piuttosto evidente come il desiderio di rievocare l'aspetto di PS5 - anche con i led di segnalazione - abbia avuto la precedenza rispetto al fattore comodità. Sebbene la custodia faccia la sua figura quando posta accanto all'ammiraglia di Sony, il suo dimensionamento la rende alquanto ingombrante per le tasche degli utenti, specialmente in relazione agli standard del segmento.



Anche le fattezze, tutt'altro che minimali, degli auricolari concorrono a circoscrivere un po' la versatilità del dispositivo, che ad esempio non è esattamente la scelta ideale per aggiungere un sottofondo musicale ad una sgambata. Per quanto indubbiamente peculiare, il design degli earbud si conferma decisamente funzionale nella cornice di una sessione di gioco: l'appendice allungata si dimostra un'utile "leva" per accomodare gli Explore nelle conche auricolari, che in un contesto relativamente statico restano saldamente adese all'orecchio.

Se da una parte è difficile valutare in senso assoluto la comodità di questo tipo di dispositivi, complice un ampissimo spettro di variabili anatomiche, possiamo confermarvi che durante i nostri test non abbiamo riscontrato fastidi degni di nota, anche in coda a sessioni di gioco piuttosto lunghe. Questo al netto della qualità non proprio stellare dei gommini auricolari (il pacchetto comprende 4 set di diverse dimensioni), cilindrici e più sottili della media. Come anticipato, insomma, basta una disamina superficiale per riconoscere il focus della proposta di Sony, modellata per dare il meglio di sé in uno scenario molto specifico, che identifica anche la platea di riferimento per il prodotto.

Audio eccezionale, ma anche qualche importante lacuna

Ribadito il nucleo concettuale dell'offerta di Sony, inauguriamo quindi l'analisi delle prestazioni audio dei Pulse Explore partendo proprio dal loro comportamento in associazione con PlayStation 5. Senza girarci troppo attorno, possiamo tranquillamente stabilire che gli earbud di Sony non temono rivali nella loro cornice ideale, almeno dal punto di vista puramente uditivo: sebbene la dispersione sonora sia ragionevolmente più significativa rispetto a quella di un headset Pulse, gli auricolari offrono un suono straordinariamente pulito, profondo e dettagliato, con una direzionalità dell'audio 3D che si mantiene su buoni livelli malgrado i fisiologici limiti di questo genere di dispositivi.

Esiti coerenti con i pregi della tecnologia adottata da Sony per gli Explore, conseguenza diretta della recente acquisizione di Audeze, azienda californiana specializzata nella realizzazione di cuffie "high end". Sebbene i driver magnetici planari in dotazione agli earbud non raggiungano i livelli di uniformità riscontrabili con i driver dinamici, la gestione dei diversi intervalli ci è sembrata comunque più che convincente: la riproduzione delle alte frequenze è sostanzialmente impeccabile mentre quella dei bassi, noto punto debole di questa tecnologia, ci ha sorpreso in positivo.



Messi alla prova in svariati contesti ludici, dalla New York di Spider-Man 2 ai tetri corridoi della Ishimura di Dead Space, gli Explore hanno sempre svolto egregiamente il loro lavoro, permettendoci talvolta di intercettare dettagli sonori inediti proprio grazie all'estrema precisione dei driver (qui la recensione di Dead Space). Passando all'ascolto musicale, gli auricolari di Sony si difendono piuttosto bene, ma è chiaro che la proposta del colosso giapponese non si rivolge agli audiofili più incalliti, sia per l'impatto non eccelso dei bassi, sia per l'assenza di opzioni di equalizzazione.

Al momento, infatti, i Pulse Explore non possono contare su un app dedicata (o compatibile) per la personalizzazione del suono: una lacuna con un peso rilevante nel bilancio complessivo dell'offerta. Più in generale, è plausibile che l'adozione dei più costosi planar magnetic driver abbia richiesto qualche compromesso sul versante delle feature, anche se alcune scelte proprio non ci hanno convinto. Lasciando da parte l'assenza di riduzione attiva dei rumori e di comandi tattili, funzionalità utili ma d'importanza relativamente secondaria, ci ha sorpreso la mancanza di un tasto per mutare il microfono (specialmente considerando la natura del prodotto) e per gestire il bilanciamento tra l'audio di gioco e quello della chat.



Quest'ultima omissione ci ha particolarmente colpito, visto che su entrambi i bud sono presenti tasti per il volume, oltre a quelli deputati allo commutazione tra i dispositivi connessi tramite PlayStation Link, e pertanto uno di questi avrebbe potuto tranquillamente adempiere alla funzione sopraccitata, almeno durante l'utilizzo in coppia.

Vale inoltre la pena di precisare che i pulsanti dei Pulse Explore non possono essere usati per gestire volume, riproduzione di contenuti o chiamate su smartphone e affini: un inciampo che limita ulteriormente la versatilità del prodotto, in maniera alquanto inspiegabile. Per quanto riguarda il microfono, presente su entrambi gli auricolari, la qualità dell'audio si attesta su buoni livelli su tutte piattaforme compatibili (PS5, PC, smartphone), complice la tecnologia di "noise rejection" messa a punto da Sony, che provvedere ad escludere automaticamente rumori di fondo ed ingerenze sonore di vario genere.

Connettività e autonomia

A proposito di tecnologie proprietarie, uno dei tratti distintivi della proposta di Sony è l'adozione di PlayStation Link, un nuovo standard di connessione wireless che promette qualità senza compromessi con una latenza prossima allo zero e una grande praticità. Dopo aver trascorso una notevole quantità d'ore con indosso i Pulse Explore, possiamo confermarvi che il sistema messo da punto dalla compagnia si dimostra all'altezza delle aspettative, almeno in termini di qualità sonora e accessibilità.

Una volta inserito il dongle incluso nel pacchetto, gli auricolari saranno già pronti per allietare le vostre orecchie con un flusso audio "lossless", perfettamente sincronizzato con ciò che avviene sullo schermo. Di contro, però, ci è capitato più volte di incappare in repentine disconnessioni durante le sessioni di gioco su PS5 (non su PS Portal), in genere con una durata approssimativa di uno, massimo due secondi (qui la recensione di PlayStation Portal).



Associando gli Explore a smartphone e tablet tramite bluetooth - sia Android che iOS - non abbiamo riscontrato problemi di sorta, ed è quindi plausibile che le défaillance siano riconducibili all'efficienza del dongle (USB-A) o del software di sistema. A tal proposito, la possibilità di collegarsi simultaneamente a due dispositivi, uno connesso tramite Link e l'altro via bluetooth, rappresenta una feature di grande valore, che in più di un'occasione ci ha permesso di rispondere ad una chiamata senza smettere di giocare, potendo ascoltare i due diversi flussi audio in contemporanea.

Meno entusiasmante è la durata media della batteria, che si attesta sulle 5 ore con la possibilità di effettuare due ricariche complete riponendo gli auricolari nella custodia, a sua volta dotata di un ingresso USB-C per l'alimentazione su uno dei lati. Anche quest'ultimo aspetto ribadisce come i Pulse Explore siano auricolari progettati per rispondere alle esigenze di una platea molto specifica, composta da "enthusiast" disposti ad accettare più di un compromesso per ottenere un'esperienza audio d'eccezione su PS5 e PS Portal, nonché un complemento tecnologico del tutto coerente con l'estetica current gen di PlayStation. Nel caso non apparteniate a questa categoria, riteniamo che il mercato degli auricolari true wireless ospiti alternative più che valide ai Pulse Explore, come ad esempio i recenti INZONE Buds di Sony.