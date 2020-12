Puyo Puyo Tetris 2 Recensione: torna la fusione tra i due famosi puzzle

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Quando si pubblica un gioco come Puyo Puyo Tetris, dal concept già di per sé alquanto originale, e si decide in seguito di svilupparne un sequel, non dev'essere semplice pensare a quali migliorie o novità apportare alla formula, così da invogliare il pubblico all'acquisto. Per questo motivo, con Puyo Puyo Tetris 2 SEGA ha pensato bene di non stravolgere quanto di buono presente nel primo episodio, acclamato sia da parte del pubblico che dalla critica internazionale (per approfondire, potete leggere la nostra recensione di Puyo Puyo Tetris). Il team ha dunque preferito ampliare l'esperienza con una serie di nuove modalità e piccole migliorie che mirano a soddisfare diverse fasce di pubblico, e persino a coinvolgere per la prima volta anche i giocatori occidentali in possesso di una Xbox. Sarà riuscito il Sonic Team a migliorare quanto fatto con il capostipite? Scopriamolo insieme.

La modalità storia e l'apprendimento delle meccaniche

Sin dal primo avvio di Puyo Puyo Tetris 2 ci si sente subito a casa, dal momento che gli autori hanno deciso di proporre un menu pressoché identico a quello del predecessore. La prima voce che risalta all'occhio è la modalità Avventura: dotata di un'innovata interfaccia che ricorda quella di un gioco da tavolo, il Sugoroku, e di una corposa quantità di personaggi, la storia non verrà certo ricordata per la componente narrativa.

La vicenda, che coinvolge eroi vecchi e nuovi, tende infatti a stancare in fretta: i protagonisti alquanto stereotipati e il susseguirsi di lunghi dialoghi a schermata fissa non aiutano, d'altronde, a favorire il coinvolgimento dell'utente. L'Avventura, tuttavia, funge da palestra perfetta per avvicinarsi ad entrambi gli stili di gioco presenti nell'opera e alle varie modalità vecchie e nuove contenute nel pacchetto. Nei circa 80 livelli, alcuni dei quali del tutto opzionali, è possibile mettersi alla prova in sfide di livello crescente, che aiutano ad impratichirsi e a sbloccare elementi extra di contorno, come scenari e musiche, ma anche personaggi e oggetti di fondamentale importanza. Sempre a proposito di apprendimento delle regole di base, è sicuramente interessante la presenza della "Difficoltà automatica", un'opzione legata alla modalità Avventura che plasma l'abilità della CPU in base alla nostra bravura. Almeno nel nostro caso, l'opzione in questione ha fatto il suo dovere e dopo un paio di livelli di assestamento, che abbiamo superato in scioltezza, ci siamo ritrovati di fronte a sfide di difficoltà sempre maggiore, in cui la vittoria è avvenuta sempre sul filo del rasoio, quando entrambe le schermate erano ormai colme di blocchi colorati. In questo nuovo episodio ritroviamo poi una sezione "Lezioni", perfetta per chi vuole imparare, nonché arricchita con tutte le nozioni sulle modalità inedite e alcune voci extra che fungono da insegnamenti interattivi.

Puzzle di ruolo

La principale novità di Puyo Puyo Tetris 2 consiste nell'introduzione di una particolare modalità chiamata Battaglia Tecnica che, in parole povere, consiste in una rivisitazione in chiave ruolistica dei due puzzle game. I partecipanti non devono limitarsi a giocare al puzzle game di riferimento selezionato, ma hanno l'obbligo di tenere costantemente sott'occhio un paio di parametri: i punti vita, il cui azzeramento decreta il game over, e quelli magia, grazie ai quali si possono attivare con la semplice pressione di un tasto tre diverse abilità.

A stabilire quali sono le skill disponibili e l'ammontare degli attributi è la composizione del team: in un'apposita schermata si possono infatti passare diversi minuti a studiare la combinazione perfetta di personaggi e carte (l'equivalente degli accessori) per avere il giusto equilibrio tra attacco e difesa. A garantire poi un incremento in termini di longevità è la progressione dei singoli personaggi, che al termine di ogni scontro guadagnano punti esperienza grazie ai quali salgono di livello e diventano sempre più forti. Questa modalità, indirizzata principalmente ad un target che non apprezza la staticità dei puzzle game come il primo Puyo Puyo Tetris, è sicuramente un'aggiunta gradita che, soprattutto ai livelli più alti, riesce a garantire ore di divertimento, aggiungendo un piacevole senso di progressione applicato sia alla componente offline che a quella online.

Competizione a tutto tondo

Se da una parte la Battaglia Tecnica rappresenta un'assoluta novità di questo secondo capitolo, dall'altra i veterani di Puyo Puyo Tetris, i quali non aspettano altro che confrontarsi con altri giocatori per stabilire a suon di Tetramini o Slime chi sia il più abile, troveranno pane per i loro denti. Il comparto multigiocatore non coinvolge infatti la sola modalità Battaglia Tecnica ma anche tutte le altre già viste nel primo episodio, le quali possono essere affrontate non solo in partite amichevoli ma anche nel competitivo, ovvero la Lega Puzzle. Anche in Puyo Puyo Tetris 2 esiste infatti la possibilità di sfidare altri giocatori in quattro diverse categorie, ognuna con la propria graduatoria: Lega Puzzle (Tetris + Puyo Puyo), Lega Puyo Puyo, Lega Tetris e Lega Battaglia Tecnica, con quest'ultima che incarna l'unica novità per quello che riguarda il comparto competitivo del gioco.

Questa frammentazione delle modalità online non è solo positiva per chi ama la competizione, ma anche per chi è solo in cerca di un po' di divertimento e vuole rilassarsi con un match amichevole.Oltre alla Lega Puzzle, che ha una maggiore attenzione per chi ama il PvP, il Sonic Team si è concentrato ancora una volta anche sugli amanti del PvE, che potranno godersi pienamente l'esperienza grazie alle modalità Sfida. Nell'apposito menu troviamo Fever infinito, Puyo infinito, Puyo mini, Sprint, Maratona e Ultra. Si tratta in tutti e sei i casi di modalità che prevedono la partecipazione di un solo giocatore con l'obiettivo di raggiungere il punteggio massimo entro un tempo limite, oppure di proseguire all'infinito in uno dei due puzzle game. Completando una qualsiasi partita delle modalità Sfida con una connessione ad internet attiva, il punteggio verrà automaticamente caricato nelle classifiche online, così che anche i giocatori solitari possano provare a ottenere nuovi record con cui scalare le leaderboard mondiali.

Carenza di extra

Per quello che concerne gli elementi di contorno, come la possibilità di modificare l'aspetto delle unità utilizzate in entrambi i puzzle game, il gioco propone una serie decisamente ridotta di "skin". Alcuni aspetti alternativi sono disponibili sin da subito (tra queste anche quelle a tema Sonic) e altri sono invece acquistabili con i crediti nell'apposito negozio. Purtroppo, però, il negozio è identico a quello del primo Puyo Puyo Tetris e non c'è nulla di nuovo rispetto a quanto visto nella precedente incarnazione della serie. Quest'aspetto lascia emergere una lieve nota di pigrizia da parte degli sviluppatori, che non hanno impiegato grossi sforzi nel proporre una sezione dedicata alla personalizzazione con qualche opzione aggiuntiva.

Gli oggetti disponibili non sono solo scarsi in termini numerici, ma sono anche estremamente semplici da ottenere. Vi basterà infatti qualche ora di gioco e una manciata di vittorie per entrare in possesso di qualsiasi aspetto alternativo di Puyo e Tetramini. Esistono poi dei voice pack e delle icone sempre disponibili all'acquisto ma che, per quanto numerosi, suscitano sicuramente meno interesse verso chi non è intenzionato a sbloccare ogni singolo oggetto.



Non pervenuto anche l'utilizzo del DualSense nella versione PS5, dal momento che gli sviluppatori hanno volontariamente evitato di supportare funzionalità esclusive delle singole piattaforme per offrire a tutti la medesima esperienza di gioco. Il gioco sfrutta però la nuova sezione Attività della console Sony, grazie alla quale è possibile selezionare istantaneamente la scheda relativa alla modalità che si vuole giocare.