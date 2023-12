Ready or Not Recensione: alla ricerca del realismo estremo

Sono trascorsi esattamente due anni da quando Ready or Not è entrato in Early Access su Steam tra elogi e polemiche. In questo lasso di tempo il titolo firmato Void Interactive si è evoluto anche grazie ai feedback degli appassionati, che l'hanno accompagnato verso la sua forma definitiva, disponibile su Steam ormai da qualche giorno. Siamo quindi tornati a combattere il crimine nella build definitiva per verificare la bontà dei nuovi contenuti e delle varie migliorie apportate allo sparatutto. Pronti a imbracciare le armi?

Welcome to Los Sueños

Proprio come nelle sue precedenti versioni, la build finale di Ready or Not non si perde in chiacchiere e non include alcuna componente narrativa che abbia l'obiettivo di legare tra loro le varie missioni. Il gioco è uno sparatutto in prima persona di stampo realistico, in cui si vestono i panni di un comandante della squadra SWAT del Los Sueños Police Department (LSPD), che opera in un'area particolarmente densa di attività criminali. All'interno di questa cornice, dovremo dedicarci al completamento di una serie di operazioni per contrastare bande di malviventi, trafficanti di droga e persino terroristi.

L'unico punto fermo è rappresentato proprio dal dipartimento di polizia, che è a tutti gli effetti un hub centrale in cui ci si prepara prima di scendere in battaglia. Questo luogo è stato completamente rivisitato rispetto all'Accesso Anticipato e appare ora più luminoso e meglio strutturato, così che il giocatore possa muoversi agilmente tra le postazioni per la personalizzazione dell'equipaggiamento e quella per dare il via alla successiva missione.



In realtà, il quartier generale è fondamentale anche per la gestione della squadra nella nuova Commander Mode, ossia la modalità single player che introduce un particolare sistema che sprona il giocatore a prestare la massima attenzione non

solo per la sopravvivenza del suo personaggio, ma anche per i quattro elementi del team. Per quanto la prematura dipartita dei compagni non abbia chissà quali conseguenze, visto che ci sarà sempre un nuovo soldato da reclutare al loro posto, vi sono dei vantaggi nel completare più missioni con gli stessi alleati. Ciascun poliziotto ha una caratteristica speciale attiva sin da subito, ma ne sviluppa altre aumentando di livello. C'è chi conferisce bonus alla salute dei compagni, chi ha maggiori probabilità di far arrendere i criminali o chi ottiene un bonus alla salute mentale per ogni arresto. Sì, perché anche la salute mentale gioca un ruolo di rilievo nella gestione del team e alcuni eventi potrebbero rendere meno reattivo quel personaggio o addirittura far sì che non possa essere utilizzato per qualche tempo. Insomma, si tratta di una componente gestionale solo abbozzata che funziona, ma non ha un impatto davvero decisivo sul gameplay.

Controllo totale

Ora che abbiamo finito di parlare della componente gestionale di Ready or Not, che non fa parte del gameplay per chi decide di giocare nella modalità cooperativa online con altri giocatori, è giunto il momento di approfondire il sistema ludico. Come già accennato, il titolo firmato Void Interactive punta al realismo estremo e ogni missione prevede che l'utente, al fianco di quattro soldati controllati dall'IA, venga catapultato all'interno di uno dei 18 scenari disponibili.

Questi includono contesti di ogni genere: si va dalla tavola calda presa d'assalto dai rapinatori, al condominio sotto il controllo di una gang, passando per la scuola i cui studenti sono ostaggio dei terroristi. Le situazioni proposte sono numerose, ma l'approccio che bisogna avere per sventare le azioni criminali è più o meno sempre lo stesso. Lo scopo della SWAT è quello di individuare gli obiettivi, mettere al sicuro tutti i civili e stanare i criminali che hanno rifiutato di arrendersi.



Svolgere tutti questi compiti non è affatto semplice e, pur trattandosi di uno sparatutto, le situazioni non si risolvono andandosene in giro per le mappe a sparare. Non è una questione di riflessi, poiché dietro ogni porta potrebbe nascondersi un criminale in grado di eliminare un membro della squadra prima ancora che possa accorgersi della sua presenza.

Per questo motivo, è essenziale agire con la massima attenzione e mai in prima persona, dal momento che possiamo impartire ordini ai nostri sottoposti e gestirli tutti in contemporanea oppure in gruppi da due. Sotto questo aspetto, il team ha svolto un ottimo lavoro e ha incluso una quantità di comandi incredibilmente vasta, al punto da offrire decine di possibilità anche solo per aprire una porta. Se assegnare questi ordini non è affatto difficile grazie a un funzionale menu a tendina, sappiate che gli sviluppatori hanno pensato anche ad un secondo sistema per rendere il tutto ancor più intuitivo. È sufficiente premere la barra spaziatrice affinché i membri della squadra compiano l'azione più consona: se si sta mirando ad una porta l'azione porterà alla sua apertura, invece mirando ad un qualsiasi luogo si inviterà il gruppo a raggiungerlo.



Per quel che riguarda l'IA, questa tende a seguire diligentemente gli ordini e a comportarsi in maniera impeccabile, sebbene non manchino i momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero. Di tanto in tanto, capita che si soldati ostacolino il passaggio, si blocchino davanti la porta o non eseguano un ordine al primo input. Si tratta di un problema che non si verifica troppo spesso, ma tende ad infastidire il giocatore e spezza il coinvolgimento che si viene a creare in una produzione che cerca il realismo (a proposito, avete visto la body cam mod per Ready or Not?).

Gunplay e mappe

Pur delegando ai membri della squadra le azioni più pericolose, Ready or Not è sempre uno sparatutto in soggettiva e l'uso delle armi è importantissimo. Il gunplay è ottimo, poiché gli strumenti di morte si comportano tutti in maniera diversa e gli stessi accessori possono influenzarne in modo più o meno importante le funzionalità.

A tal proposito, la scelta del giocatore può ricadere su armi d'ogni sorta, ciascuna personalizzabile con i suoi gadget. In Ready or Not il livello di personalizzazione del loadout è semplicemente fuori di testa e il giocatore può decidere ogni minimo particolare dell'assetto del comandante e degli altri membri della squadra. Non si tratta solo delle bocche da fuoco, ma anche delle armature, della strumentazione, delle munizioni di riserva e di tantissimi altri piccoli dettagli che rendono l'esperienza più realistica. Basti pensare che nel gioco vi sono protezioni disponibili in tre materiali diversi e ciascuno può essere indossato per proteggere porzioni più o meno estese del corpo (con relativi bonus e malus). Dopotutto la preparazione è fondamentale, poiché i nemici di Ready or Not sono davvero letali e sparano a vista, senza dare al giocatore nemmeno una frazione di tempo per riflettere. Avere quindi un valido loadout è la chiave per prevenire le brutte sorprese ed evitare di beccarsi una pallottola di troppo, anche perché la difficoltà di gioco è unica e, che piaccia o meno, tende ad essere davvero punitiva.



Uno degli aspetti che più ci hanno colpito positivamente di Ready or Not è la cura con cui sono stati realizzati gli scenari. Tutte le mappe sono credibili e curate sin nei minimi particolari, così da permettere al giocatore di comprendere esattamente in che tipologia di ambiente si trova nel giro di pochi istanti.

Basti pensare al covo in cui una serie di criminali amanti della tecnologia erano soliti darsi al mining di criptovalute: qui gli sviluppatori si sono sbizzarriti e hanno creato un paradiso per i nerd senza però rinunciare a quei particolari che ci ricordano il contesto in cui siamo, posizionando armi e altri oggetti ‘criminali' in mezzo a PC da gaming e statue da collezione. Lo stesso discorso vale per i laboratori di metanfetamina sparsi in maniera randomica all'interno di un complesso di edifici, parte dei quali è collegato da una fitta rete di cunicoli sotterranei particolarmente complessi da esplorare.

Una grafica nella media

Per quel che riguarda il fronte tecnico, ci troviamo di fronte ad un prodotto che non ha subito grosse modifiche rispetto a quanto visto in fase di Early Access. Ready or Not non vanta una grafica spaccamascella e mostra il fianco ad una serie di imperfezioni che si notano soprattutto osservando i modelli di civili ed ostili, anche per ciò che concerne le animazioni.

Probabilmente i modelli migliori sono quelli delle armi impugnate dal protagonista, invece il livello di dettaglio degli scenari si attesta sotto la media delle produzioni attuali, fortunatamente non di troppo. Pur con le sue oscillazioni qualitative, però, il colpo d'occhio è soddisfacente e riesce ad essere sufficientemente dettagliato da non spezzare il coinvolgimento.



Oltre a sottolineare il pieno supporto alle mod, fondamentale per la longevità del gioco, dobbiamo purtroppo confermare che con la versione 1.0 non è stata introdotta la localizzazione in italiano. Questo significa che il gioco non include doppiaggio o sottotitoli nella nostra lingua (bisogna propendere quindi per l'inglese).