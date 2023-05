Redfall Recensione: i vampiri di Arkane affascinano ma non convincono

Le peculiarità ludiche delle produzioni di Arkane (qui la recensione di Deathloop) alla base dell'avventura di quattro cacciatori di vampiri, impegnati a liberare una cittadina statunitense dalla morsa dei succhiasangue: questa era l'idea che ha preso forma nelle nostre menti quando Redfall è stato annunciato. Stuzzicati da questa immagine, ci siamo tuffati con viva curiosità nel mondo di gioco, per battagliare in compagnia e sgominare gli abomini nei panni degli agguerriti protagonisti.



Ci teniamo a dirlo subito, per poi approfondire la cosa con la dovuta calma: l'opera del collettivo di Austin (nello specifico infatti è Arkane Austin che ha curato il progetto) ci si è presentata in uno stadio acerbo e non ha tardato a mostrare dei limiti importanti, che purtroppo hanno in parte tradito quelle premesse che avevano destato il nostro interesse.

La caduta di Redfall

Una volta pacifica e tranquilla, la vita degli abitanti di Redfall si trasforma in lotta per la sopravvivenza quando un manipolo di spietati vampiri comincia a corrompere le anime e le menti dei malvagi, oscurando al contempo il sole per prendere il controllo dell'isola. Impossibilitati a fuggire via mare, a causa delle acque sollevate dai succhiasangue e tramutate in un muro invalicabile, quattro improbabili combattenti realizzano di doversi opporre al male imperante, e non solo perché dotati di poteri e strumenti speciali.

I nostri eroi infatti vengono colti da strane visioni e raggiunti da una voce sofferente, che anticipa loro le cupe sorti di una Redfall condannata ad un eterno crepuscolo. Schierato contro legioni di vampiri e famigli, il quartetto deve anche proteggere i cittadini locali e scoprire segreti inconfessabili, ovviamente connessi all'apocalisse sovrannaturale al centro delle vicende (qui la nostra intervista al team di Redfall).



Pur non brillando per originalità, gli elementi costitutivi dell'intreccio avrebbero potuto fornire al team delle discrete basi per tratteggiare una storia interessante: sfortunatamente, come spesso accade, i problemi non risiedono tanto nel "cosa" viene raccontato, ma nel "come" questo viene fatto.

In forma di sequenze di immagini disegnate o coi modelli in-game, le cutscene di Redfall non riescono ad acuire l'immersione nella lotta dei cacciatori o a spostare l'attenzione del giocatore su questo o quel personaggio. L'unico elemento che avvalora il tutto è rappresentato dai pensieri del protagonista selezionato, che alterano l'assetto di alcune sequenze contribuendo a definire la sua indole o i rapporti con con uno specifico villain.

Purtroppo l'estrema semplicità della messinscena non riguarda soltanto gli intermezzi, ma anche i frangenti in cui i paladini attivano gli echi sulle "origini del male" di Redfall: talvolta queste manifestazioni del passato ci hanno incuriosito più del solito, ma senza mai riuscire a lasciare il segno per via della loro natura fin troppo frammentaria. Spulciando nell'apposita sezione dei menu, abbiamo sempre potuto farci un'idea chiara su determinate porzioni del racconto, scoprendo peraltro dei dettagli che gli echi non avevano esposto in modo adeguato. Salvo rare eccezioni e degli scambi occasionali tra i sopravvissuti nei rifugi principali, il titolo di Arkane Austin fallisce nel tentativo di creare una connessione tra il giocatore e le "storie di uomini" in cui incappa, vuoi per la qualità altalenante della scrittura all'interno delle missioni, vuoi per le dubbie reazioni degli NPC, spesso fin troppo distaccati di fronte ad accadimenti decisamente tragici. Darsi alla lettura dei documenti sparsi in giro per la mappa, tra frammenti di vita pre-apocalisse e fascicoli strabordanti di inquietanti segreti, è insomma il modo più indicato per scoprire dettagli sull'oscura minaccia che ha ghermito Redfall, tra cultisti che venerano i vampiri come divinità, le macchinazioni della Aevum Laboratories e le operazioni della Bellwether Security.



Non mancano poi le memorie di uno specifico personaggio, presenti in gran quantità per tutta l'isola e pensate per gettar luce sulla sua tormentata esistenza. Di certo più indovinati rispetto agli antagonisti, i quattro cacciatori hanno una propria personalità, che emerge anche durante le loro chiacchierate, nel mezzo degli scambi che scandiscono le sparatorie, e perfino dal loro modo di vestire.

Dal tenebroso Jacob, alla grintosa Layla, le loro rispettive backstory vengono effettivamente approfondite nel corso del gioco ma non in forma pienamente soddisfacente. Insomma, per un'esperienza dai toni scanzonati come quella offerta da Redfall il quartetto fa il suo dovere, ma non ci troviamo dinanzi alle vette di caratterizzazione raggiunte in altre produzioni a marchio Arkane Studios.

La sagra del paletto nel cuore

Nel corso delle circa venti ore necessarie per portare a termine l'avventura con un buon numero di incarichi di contorno al seguito, abbiamo avuto modo di approfondire l'utilizzo dei personaggi. In primis, è possibile sbloccare elementi estetici per ciascun eroe, dai copricapi ai completi, così da personalizzarne l'aspetto (non mancano poi numerose skin per le armi).

I protagonisti godono inoltre di possibilità offensive e tattiche uniche, legate a poteri e talenti di varia natura. Layla ad esempio può materializzare un ascensore spettrale per compiere balzi poderosi, sia per sorprendere i nemici dall'alto che per facilitare le arrampicate (anche ai compagni). Può anche generare uno scudo per bloccare i proiettili in arrivo, così da caricarlo fino a farlo deflagrare in un'esplosione che danneggia i malcapitati. Il vero piatto forte è però il suo ex fidanzato vampiro, che una volta evocato si scaglia con malcelato entusiasmo contro di loro.



Potenziabili tramite un apposito skill tree, spendendo i punti guadagnati a ogni level up, le abilità dei membri del quartetto riescono a diversificare genuinamente i loro possessori ma hanno un'efficacia sul campo molto variabile. Per intenderci, l'ombrello-scudo di Layla risulta sostanzialmente inutile contro i vampiri, che in media sono soliti ricorrere ad attacchi fisici.

Oltre al suo fucile spettrale e al fido corvo, di contro, Jacob può rendersi invisibile per ripiegare in caso di pericolo e rielaborare l'assalto con una certa calma. Sfortunatamente, ciò è possibile anche a causa di quella che è una delle più serie criticità dell'esperienza: l'IA che muove i nemici. A volte sorprendentemente aggressivi (specie i succhiasangue) e in altri frangenti completamente passivi, gli avversari si dimenticano di aver combattuto con Jacob quando questi ricorre all'occultamento e non provano nemmeno a cercarlo.



Più in generale, questa problematica si riconnette a un altro tratto discutibile di Redfall. Pur non raggiungendo i picchi di altre IP targate Arkane, il level design di alcune strutture legate agli incarichi principali offre la possibilità di adottare più approcci agli scontri. Detto questo, l'assenza di armi improntate allo stealth, di uccisioni silenziose degne di questo nome e la costante presenza di vampiri, sono fattori che semplicemente rendono poco premianti i tentativi di infiltrazione.

Soprattutto in co-op, sicuri della presenza di un fido compare, si è portati a tuffarsi in battaglia senza troppi patemi, anche perché gli strumenti di morte a disposizione di Devinder, Remi e degli altri sono discretamente vari e interessanti da impiegare. L'arsenale prevede tante bocche da fuoco tradizionali e quelle più rare (il sistema di equipaggiamento propone la classica "suddivisione cromatica") regalano delle sorprese inattese. Tra fucili d'assalto realizzati con ossa e viscere, fucili a pompa ricaricabili con proiettili levitanti e pistole elettriche, sia sul fronte estetico che funzionale è possibile accaparrarsi giocattolini niente male. Il catalogo comprende ovviamente strumenti fatti a posta per ricondurre nella tomba gli odiosi succhiasangue: parliamo ad esempio dell'arma emettitrice di raggi UV, in grado di pietrificare i mostri, e del formidabile Lanciapaletti, un letale bestione dalla limitata cadenza di fuoco. A questo proposito, lo shooting vive di alti e bassi, soprattutto a causa di una responsività dei controlli non ottimale e di una gestione delle hitbox rivedibile. Il feeling restituito da ogni arma spazia dal discreto al buono e le reazioni dei nemici ai proiettili che li raggiungono non sono sgradevoli.



Purtroppo però le movenze dei vampiri si sono rivelate a tratti mal congegnate; si pensi ad esempio alla loro capacità di teletrasportarsi istantaneamente alle spalle del giocatore: un potere spesso abusato che può intaccare la qualità situazionale delle sparatorie. Nel corso della nostra campagna di morte saremo chiamati a stordire e poi a trafiggere con un paletto creature della notte di diverse tipologie. In aggiunta agli abomini noti come Sacche di Sangue, troviamo i vampiri "standard", quelli capaci di creare scudi per difendere sé stessi o i loro simili, come pure di privarci del nostro sangue a distanza.

Ci sono poi minacce superiori, con la tendenza ad attrarci al loro cospetto per cibarsi, o in grado di far piombare le tenebre in una specifica area, così da renderci facili prede dei loro proiettili di energia oscura. Macchiandoci di una serie di gravi colpe, almeno agli occhi dei nostri nemici giurati, verremo raggiunti di tanto in tanto da una Folgore, un torreggiante avversario temibile tanto nel corpo a corpo, quanto per la sua abilità di friggerci a suon di fulmini cremisi.



In cima a questo bestiario sufficientemente vario troneggiano i signori dei vampiri, protagonisti di boss fight prive di trovate particolari e a dir poco schematiche nella composizione.

La dura vita del cacciatore di vampiri

Il teatro di questa lotta senza quartiere tra sopravvissuti e creature della notte è diviso in due macroaree, ma attenzione: una volta superato un certo punto della trama e raggiunta la seconda porzione della mappa sarà impossibile tornare indietro. Se vissuto in solitaria Redfall presenta un livello di sfida medio non bilanciato in modo opportuno. Al netto dell'avanzamento del personaggio - o dei bonus alla salute legati alle speciali Reliquie di Sangue - gli attacchi di alcuni avversari restano devastanti e, soprattutto nelle fasi avanzate della campagna, si tende a morire spesso.

Battagliare assieme a uno o più amici è l'aspetto più riuscito dell'esperienza, sia per la libertà operativa garantita ai singoli giocatori (che possono trovarsi anche in punti molto distanti tra loro), sia perché massacrare vampiri in compagnia è divertente quanto sembra. La dimensione cooperativa inoltre ribalta il discorso legato alla difficoltà, e anzi ci ha spinto a settarlo verso l'alto.



Tra strutture chiave, come il cinema o il centro di riabilitazione per persone facoltose, e tante abitazioni da svaligiare, ci sono tanti luoghi da scoprire nell'ambientazione statunitense, sorretti da una direzione artistica che di certo è l'aspetto più luminoso della presentazione visiva. Il problema semmai è legato al quest design delle missioni offerte dall'open world, fondato sul trovare oggetti e ammazzare nemici.



Minime variazioni a parte, i Rifugi si sbloccano tutti allo stesso modo e contengono due incarichi ciascuno, che in realtà non sono affatto definibili come secondari. Completarli infatti è l'unico modo per ottenere il teschio di un vampiro potente, a cui doverne poi aggiungere altri due per poter affrontare il boss principale della zona e proseguire nella trama.

Prima del confronto coi villain bisogna scoprire i dettagli sul loro passato e la cosa è interessante ma, a eccezione delle differenti location in cui ciò avviene, anche questi frangenti tendono ad assomigliarsi molto nella struttura. Per quanto concerne l'offerta di contorno, è possibile soddisfare le richieste di alcuni sopravvissuti, avventurarsi in grotte in cerca di ricompense - reclamabili proprio tramite i preziosi teschi di vampiro - e ripulire i Nidi.



Quest'ultima attività chiama a intrufolarsi in un'area piena di succhiasangue potenziati, fino alla porta che conduce al loro covo. Giunti al suo interno, bisogna combattere senza sosta per arrivare, letteralmente, al cuore, la cui distruzione è l'unico modo per accedere a ghiotte ricompense in skin o armi di pregio. In teoria bisognerebbe lasciare la zona in poche decine di secondi, ma in pratica - pur fallendo nell'impresa - manterrete comunque gli oggetti raccolti.



Sviluppato sulla base dell'ormai rodato Unreal Engine 4, Redfall palesa una serie piuttosto nutrita di problematiche, legate tanto all'ottimizzazione dell'esperienza quanto alla qualità corale del comparto tecnico. Volendo partire dalla più lampante, nel corso della nostra prova il frame rate del gioco ha mostrato flessioni in un'ampia gamma di situazioni, e non sempre in maniera coerente con l'effettiva congestione della scena.

Le migliorie al Day OneTestando il gioco con la Testando il gioco con la patch day one di Redfall installata, abbiamo notato una maggior stabilità dell'azione, con meno episodi di stuttering e un frame rate più saldo ai 30 fps. Non ci troviamo ancora a livelli ottimali ma un passo in avanti in tal senso è cosa gradita. Attendiamo ancora la risoluzione degli intoppi in materia di streaming degli asset, con determinati elementi delle ambientazioni che ci mettono ancora molto tempo per apparire a schermo correttamente.

Tra fenomeni di stuttering e cali diffusi, insomma, l'impressione è che il team non abbia dedicato il giusto tempo al processo di rifinitura del titolo, finendo per arrivare al lancio con un prodotto ancora grezzo, afflitto da lacune anche per quel che riguarda la gestione dell'interfaccia utente. Urge precisare che, per quanto tendenzialmente piacevole, la resa grafica del gioco non giustifica gli intoppi di cui sopra, a maggior ragione considerando le caratteristiche di Xbox Series X. Anche su PC, d'altronde, la produzione non sembra sfruttare in modo ottimale le risorse di calcolo, esibendo flessioni prestazionali a fronte di un utilizzo ridotto dell'hardware. Sebbene il titolo non abbia la verve stilistica delle produzioni più emblematiche di Arkane, lo shooter riesce comunque a regalare un buon numero di scorci cupamente suggestivi, al netto di una qualità dell'immagine altalenante, con asperità che possono coinvolgere la resa del sistema d'illuminazione, l'ombreggiatura, l'effettistica o le animazioni.

Nulla di platealmente disastroso, badate, ma si ha sempre la sensazione che Redfall avrebbe tratto grandi benefici da una gestazione prolungata. In materia di audio, la sonorizzazione degli strumenti di morte è discreta, mentre le musiche che accompagnano le gesta di Layla e soci non brillano in modo particolare. Inoltre, l'interpretazione generalmente monocorde non ci ha fatto apprezzare più di tanto il doppiaggio in italiano.