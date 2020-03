Resident Evil Resistance: la recensione del multiplayer di RE3 Remake

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Scampati al disastro di Raccoon City in Resident Evil 3, una produzione che ha in parte disatteso le nostre aspettative (recuperate la nostra recensione di RE3 Remake), siamo stati catapultati in un nuovo orrore e braccati da una perfida mente criminale, disposta a fare di tutto per eliminare le sue cavie: quella di Resident Evil Resistance, il multiplayer asimmetrico realizzato da NeoBards Entertainment, è un'esperienza di contorno rispetto al viaggio dell'incubo di Jill Valentine, che tra l'altro non trova una collocazione precisa all'interno del canone della serie. Detto questo, il fatto che sia stata posta a corredo di un titolo più importante non significa che non possa regalare qualche ora di svago sia nelle vesti di giovani sopravvissuti sia, nei panni del Mastermind, pensato per coloro che vogliono dar sfogo al proprio lato oscuro.

Nei panni dei sopravvissuti

Resident Evil: Resistance chiama quattro temerari a diventare le cavie da laboratorio di un Mastermind desideroso di una promozione ai piani alti dell'Umbrella. I nostri eroi possono avventurarsi in una delle quattro location disponibili, che a loro volta contengono tre aree distinte e separate. L'invisibile aguzzino, che in pieno stile "Grande Fratello" osserva i progressi dei giocatori grazie a un sistema di telecamere, deve impedire l'avanzata dei sopravvissuti con ogni mezzo possibile, obbligandoli a risolvere enigmi e a fronteggiare innumerevoli masnade di mostri.

Pur rivelandosi sufficientemente diverse tra loro, dai magazzini dell'Umbrella nel Centro Città, fino alle sale sfarzose del Casinò, le mappe presentano un sistema d'avanzamento sostanzialmente identico, che non prevede "obiettivi a tema" legati al livello selezionato. Per intenderci, se nel Laboratorio è assolutamente lecito aspettarsi di dover distruggere i bio-nuclei, ritrovarsi a farlo in un salone barocco, con tanto di slot machine e piano bar, stona un po' con la caratterizzazione dello scenario.



Al contrario degli obiettivi, i sei sopravvissuti selezionabili sono ben diversificati sul fronte delle abilità, seppur decisamente stereotipati: Samuel è il classico ragazzone appassionato di boxe, January è una hacker capace di strappare alla rete qualsiasi informazione, Martin è un genio della meccanica, e così via. Neanche a dirlo, le abilità di ogni membro del gruppo sono legate proprio ai loro maggiori talenti e imparare a sfruttarle al momento giusto è fondamentale per portare a casa la pellaccia. Va da sé che le mosse di alcuni di loro sono più facili da inserire nel quadro delle dinamiche cooperative, come ad esempio l'abilità "Disturbo" di January.

Facendone uso, la giovane può disattivare in pochi secondi una delle telecamere del Mastermind per un tempo limitato, impedendogli di posizionare le sue trappole o collocare i mostri in un'area di primaria importanza. Oltre a possedere anche un paio di abilità passive, che nella maggior parte dei casi facilitano specifiche azioni (disattivare trappole) o elargiscono "buff" di vario genere, i sei eroi vantano un'abilità speciale esclusiva, capace talvolta di ribaltare una situazione altrimenti disperata. Tra i perk da affiancare alle abilità e l'equipaggiamento aggiuntivo recuperato in apposite "casse premio", il sistema di personalizzazione funziona a dovere, anche sul fronte puramente estetico.

I Punti Partita e le casse premioGiocare a Resident Evil: Resistance garantisce il guadagno di punti spendibili nell'apposito Negozio, in cui è possibile acquistare due tipi di casse premio. Oltre a quelle dedicate all'equipaggiamento addizionale per il Mastermind e i Sopravvissuti, infatti, troviamo le Casse Personalizzazioni, che come da titolo sono legate all'aspetto estetico dell'esperienza. Dalla possibilità di ottenere nuovi costumi per i sopravvissuti e le creature, fino alle spregevoli frasi del Mastermind, i contenuti sbloccabili sono davvero moltissimi. Purtroppo però il costo di un forziere di questo tipo è di ben 50.000 Punti Partita, a fronte dei 3000 richiesti da una Cassa Equipaggiamento. Come se non bastasse, una cassa premio permette di sbloccare un singolo oggetto, il che ci porta al cuore del problema: per ottenere una quantità consistente di contenuti estetici ci vogliono decine di ore, sebbene sia possibile aggiudicarsi delle casse completando le sfide giornaliere e settimanali. Resident Evil: Resistance potrebbe non avere la solidità per intrattenere i giocatori così a lungo, e non capiamo perché si debba penare così tanto per sbloccare degli oggetti estetici. C'è poi il discorso dei Booster, che sono dei moltiplicatori in grado di massimizzare la ricompensa ricevuta alla fine di una partita. Nonostante si possano ottenere anche giocando, è possibile acquistarli anche con moneta sonante dal PlayStation Network.

All'inizio della partita ciascun giocatore possiede 250 Crediti Umbrella, da spendere rigorosamente in appositi punti vendita situati nelle Safe Room delle mappe. Esplorare bene ogni angolo degli scenari, facendo attenzione a non separarsi troppo dal resto del gruppo, sarà l'unico modo per ottenere un cospicuo quantitativo di danaro e passare dall'affidabile Revolver Quickdraw a una potentissima Lightning Hawk. L'eroe di turno potrebbe inoltre mettersi sulle tracce del "corriere zombie", in modo da eliminarlo e guadagnarsi una minigun fiammante, capace di mettere in difficoltà anche avversari del calibro del Tyrant. Di vitale importanza è anche la raccolta di erbe e spray di vario tipo, in grado di potenziare i valori di attacco e difesa o di curare dalle infezioni. Esattamente come nei titoli del filone principale, infatti, evitare di far fronte all'infezione in corso porterà il personaggio a muoversi a fatica e a perdere gradualmente la propria salute. In altre parole, le mappe offrono diversi motivi per allontanarsi dagli alleati, il che potrebbe offrire a un attento Mastermind un buon vantaggio da sfruttare, magari attirando un combattente in una stanza per poi rinchiuderlo assieme a un manipolo di BOW.



Perdere la vita per poi rientrare in battaglia significa danneggiare l'intera squadra e per un motivo ben evidente: ciascuna area dovrà essere abbandonata entro un tempo limite che, nel corso della partita, andrà a estendersi o a ridursi a seconda dei nemici uccisi o dei danni subiti. Eliminare zombie, cani, licker e altri abomini, servirà non solo a liberare il campo da possibili minacce ma anche ad aggiungere secondi preziosi al contatore, che potrebbero fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

A tal proposito il sistema di shooting messo a punto da Neobards è meno piacevole e più impreciso rispetto alla controparte di Capcom, complice una sonorizzazione delle armi un po' spartana e alcuni problemi sul fronte delle hitbox. Il discorso si estende tranquillamente anche alle armi corpo a corpo, il cui utilizzo - tra animazioni rivedibili e colpi imprecisi - è tutt'altro che esaltante. In genere vestire i panni dei Sopravvissuti risulta piacevole, soprattutto quando la squadra si dimostra collaborativa e il Mastermind non si limita a posizionare mostri senza una precisa strategia.



A causa del "fattore umano", in sostanza, le partite di Resident Evil: Resistance possono rivelarsi tanto divertenti quanto incredibilmente noiose, un'eventualità quest'ultima che si può evitare giocando in compagnia di amici.

L'ombra del Mastermind

Diciamoci la verità: la prospettiva di impersonare un ragazzo qualsiasi, e magari nemmeno troppo ispirato sul fronte del design, è nulla in confronto al pensiero di vestire i panni di Annette Birkin o Oswell E. Spencer. Una considerazione che trova conferma nei tempi di matchmaking, che si fanno piuttosto abbondanti scegliendo di vestire esclusivamente i panni del Mastermind (il gioco permette di mettersi in coda per uno specifico ruolo).

I quattro loschi figuri, di cui tre da sbloccare, preferiscono evitare di sporcarsi le mani direttamente e dirigono le operazioni facendo uso di un mazzo di carte, di cui si servono per schierare armi biologiche sul campo. Esattamente come nel caso dei Sopravvissuti, le abilità dei loro aguzzini sono personalizzabili a piacimento, a patto ovviamente di sbloccare nuove carte per il mazzo ed equipaggiamento aggiuntivo. Di base i manigoldi hanno un'abilità suprema, un paio di talenti passivi e altrettante carte esclusive, che nel caso di Annette sono una batteria di tre cani infetti e due temibili zombie esplosivi. Raggiungere il livello cinque consente di sbloccare lo slot "Mazzo 1" del Mastermind, che può essere modificato in base alle preferenze d'approccio del giocatore. Le carte più forti hanno ovviamente un costo d'utilizzo maggiore, in modo da non poter essere attivate con la stessa facilità di quelle base.



Attraverso una fitta rete di telecamere, il Mastermind fa della mappa il suo parco giochi, poiché sa dove si trovano gli oggetti chiave e gli elementi dello scenario che i Sopravvissuti sono chiamati a distruggere. In aggiunta, sbloccare l'apposito editor permette all'agente dell'Umbrella di cambiare la disposizione degli oggetti o di decidere quali porte debbano essere aperte o meno. Sebbene sia una possibilità gradita, la personalizzazione delle mappe è piuttosto limitata, tra l'obbligo di piazzare l'aggeggio di turno in una posizione specifica e un sistema a punti che consente di effettuare un numero ristretto di modifiche.

Va da sé che il ruolo del Mastermind richiede un minimo di rodaggio, che è impossibile completare solo portando a termine il tutorial. Imparare a conoscere le mappe e a sfruttarne la conformazione, ad esempio, è cruciale per riuscire a spiazzare i Sopravvissuti e a farli sentire come topi in gabbia. Pur non essendo molto articolato, il level design sa offrire l'occasione giusta per farsi beffe del nemico, nascondendo tagliole nei saloni messi a soqquadro del casinò o attivando una pedana all'improvviso per separare un membro dei Sopravvissuti dai suoi compagni.



Lasciare uno sventurato in balia dei Licker, o eliminarlo personalmente con la mitragliatrice montata sulla telecamera, non sono che due esempi in un mare di possibili opportunità letali: i Mastermind possono anche decidere di controllare direttamente uno degli zombie o addirittura alcuni dei boss più iconici della serie. Nel far scendere in campo ciò che resta di suo marito, Annette gli chiede di fare un ultimo sforzo prima di "andare a riposare", un'ultima strage che spetta proprio al giocatore dover compiere.

Annientare le forze nemiche con G-Birkin è un sogno che si avvera per qualunque appassionato di Resident Evil, giacché il mostro può eseguire molti degli attacchi che ci siamo trovati a subire in Resident Evil 2. Restando in tema, il buon Daniel Fabron - un personaggio creato ex novo dai ragazzi di NeoBards - può invece prendere il controllo dell'inarrestabile Mr. X, che assieme a Birkin è "l'abilità suprema" più interessante tra le quattro disponibili.



In ogni caso, far credere ai Sopravvissuti ormai stremati di essere a un passo dall'uscita, per poi sorprenderli con un mostro simile, offre una soddisfazione difficile da descrivere a parole. Va però detto che l'efficacia del Mastermind è anche frutto di un bilanciamento non ancora perfetto, che tende a favorire l'oscuro "burattinaio" dell'Umbrella. Un disequilibrio che comunque non si fa mai troppo netto, e che potrebbe sparire del tutto con l'arrivo delle prime patch post lancio.