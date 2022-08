Retreat to Enen Recensione: un survival immerso nella natura selvaggia

Il genere dei survival ha subito una flessione non irrilevante nel corso degli ultimi anni e il motivo è da ricercare tanto nella saturazione del mercato quanto in quella che sembra essere una fase di stanca dei giocatori. In maniera molto simile a ciò che accade periodicamente con i battle royale, i team di sviluppo non si lasciano spaventare e continuano a proporre nuovi prodotti basati sulla sopravvivenza. Uno di questi è Retreat to Enen, un survival in prima persona che prova a immergere il giocatore nella natura incontaminata, che sa offrire sfide ardue pur in assenza di cannibali, robot, alieni o altre mostruosità. Saranno riusciti gli sviluppatori a confezionare un prodotto a fuoco e al tempo stesso divertente? Scopriamolo insieme.

Nature boy

Ci troviamo nel 3600, un futuro in cui - al netto delle tecnologie di cui dispone - l'umanità ha riscoperto la natura e ha imparato a convivere con essa, utilizzandola come una sorta di ‘medicina per lo spirito'.

Proprio per questo motivo, i giovani vengono sottoposti a un rito di iniziazione prima di entrare nel mondo degli adulti: tale procedura prevede una lunga sopravvivenza in luoghi privi di qualsivoglia modernità, così da mettere alla prova le capacità del ragazzo (o della ragazza) e le sue abilità nella gestione delle risorse.



Ed è proprio così che ha inizio la nostra avventura, con il protagonista che si risveglia su un'isola tropicale con in dotazione un dispositivo che di fatto va a sostituire tutti quegli accessori come il piccone o l'ascia per la raccolta di elementi utili. A essere sinceri questa trovata non ha particolari conseguenze in termini di gameplay e ci è sembrato l'espediente utilizzato per evitare la creazione di tutta una serie di animazioni relative all'accumulo di risorse.

Anche con la costruzione assistiamo a qualcosa di molto simile, dal momento che non è il protagonista ad assemblare parti di edifici o pezzi di arredamento, che invece si materializzano dal nulla alla pressione di un tasto. Basta avvicinarsi a un cristallo, al cadavere di un animale o a un qualsiasi altro oggetto raccoglibile, per farlo magicamente sparire e aggiungerlo all'inventario, consumando al contempo un piccolo quantitativo di energia. Una delle peculiarità di Retreat to Enen risiede proprio nel meccanismo attraverso cui avviene il ripristino delle energie: come vi abbiamo accennato, il team di sviluppo ha voluto dare ampio spazio alla componente spirituale e, pertanto, sarà possibile rimettersi in forze meditando presso luoghi specifici delle mappe. Durante questi momenti, il protagonista verrà sottoposto a una serie di suoni realizzati in collaborazione con esperti di salute mentale che dovrebbero quindi favorire il rilassamento del giocatore, aiutandolo inoltre a fare piccoli esercizi come quelli relativi alla respirazione.



Che piaccia o meno questa aggiunta, si tratta a tutti gli effetti di una meccanica marginale che non ha alcuna rilevanza ai fini del gameplay e, con tutta probabilità, i giocatori accederanno alle postazioni per la meditazione solo ed esclusivamente per ricaricare l'energia spirituale e procedere con la raccolta e il crafting. A esclusione di questi momenti, il gameplay di Retreat to Enen è piuttosto basilare e anzi fa alcuni passi indietro rispetto ad altre esperienze del medesimo genere. Dal momento che non vi è la possibilità di distruggere alberi o estrarre pietra dalle rocce, tutto si traduce in lunghe passeggiate nella natura con l'obiettivo di raccogliere ramoscelli e altre risorse che possono essere impiegate nella costruzione di oggetti sempre più utili.

Calma piatta

La progressione di Retreat to Enen è scandita dal raggiungimento di tre antiche rovine posizionate all'interno di ciascuna delle tre mappe, caratterizzate da biomi differenti e prive di qualsivoglia elemento procedurale. Nell'esplorarle neanche a dirlo amplieremo il ventaglio di oggetti craftabili e potremo così iniziare a dare vita a piccoli edifici, trappole per gli animali e armi per combattere i predatori più pericolosi, che però sopraggiungono soltanto dopo qualche ora di gioco.

Uno dei principali difetti della produzione è la quasi totale assenza di quella sensazione di pericolo che caratterizza spesso e volentieri questo tipo d'esperienze. Non vi nascondiamo che l'attività più ‘rischiosa' in cui ci siamo cimentati nel primo bioma, rivelatosi il meno ispirato di tutti, è l'eliminazione di un tacchino con arco e frecce.



Tralasciando la mancanza di senso dell'avventura e di rischi che possano compromettere la partita, il progetto firmato Head West mostra il fianco anche a una serie di carenze dal punto di vista del gameplay, come ad esempio il pessimo funzionamento di un arco che delude sia per animazioni che per le sensazioni che trasmette durante il suo utilizzo. Parliamo di un gioco non perfetto anche per coloro interessati ai semplici viaggi virtuali nella natura, visto che l'indicatore di fame e sete va costantemente tenuto d'occhio ed eventuali problematiche di salute devono essere risolte prima che la situazione degeneri.

A proposito della schermata di morte, gli sviluppatori hanno deciso di non implementare animazioni o suoni quando il nostro avatar esala l'ultimo respiro e, a prescindere da quale sia la causa della dipartita, lo schermo andrà a inscurirsi fino a essere completamente nero, per poi mostrare l'immagine classica del game over. Se già l'assenza di mappe procedurali incide duramente sulla rigiocabilità di Retreat to Enen, non possiamo non considerare l'impossibilità di giocare in cooperativa un ulteriore elemento a sfavore di questo survival. La componente multiplayer avrebbe reso l'esperienza di gioco più piacevole senza necessariamente intaccare la ‘spiritualità' della produzione, giustificando inoltre eventuali sforzi dedicati alla costruzione di edifici più articolati.

Un'ottimizzazione sopra la media

L'impatto visivo di Retreat to Enen è piacevole, col team di sviluppo che si è servito piuttosto bene dell'Unreal Engine per ricreare ambienti più che credibili seppur non del tutto privi di imperfezioni.

Nell'insieme il colpo d'occhio è davvero gradevole per dettagli dei modelli e illuminazione ma basta analizzare i singoli elementi che compongono gli scenari per notare rocce dalle forme spigolose, fogliame in bassa risoluzione e in 2D, che stona con l'ambiente circostante, e altri piccoli difetti che stridono con l'idea di proporre un prodotto graficamente realistico. Ad averci sorpreso è stata invece l'ottimizzazione, notevole per una produzione di questo tipo: giocando con tutte le impostazioni al massimo, il Ray Tracing attivo e senza usufruire del DLSS, tecnologia Nvidia supportata da Retreat to Enen, l'esperienza è fluida e priva di incertezze. Ciò che delude davvero sono le animazioni del protagonista e quelle della fauna, approssimative e poco credibili: non vi nascondiamo che ci è capitato di essere attaccati da un lupo senza accorgercene.



La belva in questione avvicinava la testa al nostro corpo in posizione rigida e per comprendere quali fossero le sue intenzioni abbiamo dovuto far cadere l'occhio sull'indicatore della salute. Ad averci convinto poco per via della carenza di personalità è anche il design della tuta del protagonista e di tutti quegli elementi che non riguardano strettamente la flora, come ad esempio le strutture costruite dal giocatore.