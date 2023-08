Ride 5 Recensione: si torna in pista, la next-gen secondo Milestone

Dopo un esordio un po' acerbo e poco convincente, la serie Ride si è evoluta trovando una propria identità e, capitolo dopo capitolo, una formula efficace tanto da guadagnarsi l'appellativo di "Gran Turismo delle due ruote". Tra puro collezionismo e cultura motociclistica, il franchise Ride viaggia su binari e numeri diversi da quelli della serie di Polyphony Digital, ma in 8 anni è riuscito a conquistare il cuore di uno stuolo di fedelissimi. La scorsa iterazione (qui la recensione di Ride 4) ha confermato i passi in avanti compiuti dal team meneghino nella riproduzione di circuiti, motore fisico e intelligenza artificiale: adesso abbiamo provato a fondo Ride 5, trovandoci dinanzi a una produzione certamente valida e con in dote alcune migliorie, ma anche in piena continuità con la precedente.

Moto, accessibilità e modello di guida

Nonostante sia impegnato nella produzione di titoli su licenza con cadenza annuale - MotoGP e Monster Energy Supercross per esempio - lo studio milanese non ha perso di vista la sua opera più ambiziosa: Ride.

Un "concessionario virtuale immenso", un'esperienza a 360 gradi fatta di corse e campionati in cui gareggiare, set-up, livree e look da studiare per il proprio alter-ego. La simulazione di Milestone permette di assaggiare l'asfalto con moto stradali su circuiti tradizionali e altri fittizi, per un totale che arriva a 44 con gli aggiornamenti previsti dal lancio. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere questa lettera d'amore alle due ruote avvicinabile da tutti, dai veterani dei sim-racing fino ai neofiti che si approcciano per la prima volta a un prodotto del genere. Il quarto episodio si faceva apprezzare per un modello di guida facilmente assimilabile: con Ride 5 gli sviluppatori spingono ancor di più sulla strada dell'accessibilità. Lo studio milanese è ripartito da zero nel restituire il comportamento delle sospensioni (e delle componenti interne) e nel rendere più omogenea la fase di accelerazione/trazione (catena e sospensione posteriore sono state riviste). Le top speed in Ride 4 lasciavano più di un dubbio: nella nuova interpretazione si avvertono maggiormente le differenze tra i vari modelli e persino negli angoli di piega.



Il lavoro del collettivo si è focalizzato poi sulla simulazione del degrado (anche visivo) e consumo degli pneumatici e sul posizionamento del pilota in sella al proprio bolide. Tanti piccoli aggiustamenti per rendere ancor più accurato il comportamento delle 270 moto disponibili (sono una ventina i marchi presenti).



Non mancano poi i bolidi degli anni d'oro di Honda, Yamaha, Ducati, MV Agusta e di tutte le altre case costruttrici presenti nel gioco (le descrizioni sono enciclopediche): un vero e proprio "paradiso virtuale" per chi è malato di motociclismo!

Tutti i modelli si possono personalizzare ed elaborare sia sul piano tecnico - c'è un libretto dove vengono segnate tutte le componenti ufficiali installate - sia su quello estetico tramite il solito editor delle livree o scaricando quelle realizzate da altre giocatori. Non è lievitato solo il parco moto: anche la sezione circuiti è stata irrobustita con nuove aggiunte e importanti aggiornamenti e la qualità della produzione è fuori discussione in tal senso.

Aiuti neurali per scendere in pista

Come nel recente MotoGP 23 il taglio simulativo può essere "ammorbidito" lavorando sugli aiuti neurali e semplificando il motore fisico: l'IA assiste il giocatore nella gestione della frenata, sterzata e apertura del gas e in molto altro.

Avere il pieno controllo del proprio veicolo - indipendentemente dalla cilindrata - in qualsiasi situazione o condizione atmosferica è fondamentale: il nostro consiglio è di fare delle prove e vedere cosa togliere o aggiungere prima di passare a un modello di guida "duro e puro". Per esempio, a Monza con la maggior parte degli aiuti neurali inseriti non siamo riusciti a realizzare dei competitivi: nelle due curve di Lesmo e nella Parabolica interveniva l'IA che gestiva lo sterzo facendoci improvvisamente rallentare (per trovare la percorrenza ideale) e perdere secondi preziosi. Le assistenze ad ogni modo si rivelano una manna dal cielo soprattutto nelle prove di endurance, mentre la seconda iterazione di A.N.N.A. rende le gare combattute e impegnative. Su livelli facili (20%) o estremi (120%) l'IA degli avversari si comporta in modo credibile.



Si accorge della presenza in curva degli altri piloti, si avvicina in modo talvolta pericoloso ma credibile in staccata, incrocia le traiettorie, prova qualche fuga e riesce a cadere da sola (come spesso accade realmente). Abbiamo riscontrato qualche problemuccio nei saliscendi e nei cambi di direzione, in particolare quando ci allontanavamo dalla traiettoria ideale: siamo stati tamponati dall'IA in più di un'occasione...

Lo "Sky System", invece, impreziosisce la simulazione ciclo giorno/notte con spettacolari nuvole volumetriche in 3D, una delle maggiori novità in seno all'esperienza. Le nubi cambiano forma e densità in base alla luminosità solare: quando si finisce fuori pista o si cade lo si nota ancor di più. Il meteo dinamico influenza in modo marcato le prestazioni in pista: al variare delle temperature dell'asfalto e dell'aria si avranno effetti sulle performance degli pneumatici e del motore. E con due gocce di pioggia è facile assaggiare ghiaia e prati.

Una carriera valida

Milestone ha ripensato la carriera per renderla più al passo con i tempi. Da un punto di vista contenutistico non c'è nulla da eccepire: sono stati preparati più di 200 eventi giocabili che si snodano attraverso due diverse progressioni, una principale e più semplice suddivisa in quattro atti ("Giù la visiera", "Ambizione bruciante", "A tutto gas", "La strada per la vittoria") composti da numerose gare, eventi e sfide testa a testa; Una secondaria - strutturata allo stesso modo - molto più impegnativa e appagante in termini di premi e bonus.

La varietà è garantita dal numero impressionante di categorie di moto e cilindrate in cui gareggiare e dai circuiti europei, asiatici, americani (e fittizi) disponibili: per andare avanti e sbloccare l'atto successivo non è obbligatorio piazzarsi sempre sul podio o completare ogni singola prova (occhio alle penalità). Il giocatore ottiene punti esperienza/affinità costruttore e crediti per comprare nuovi modelli (alcuni si sbloccano vincendo prove o eventi) e per potenziare anche il proprio garage. Ogni aspetto simulativo della modalità è configurabile a piacimento: dal tipo di IA al consumo del carburante, non manca proprio nulla. Per aggiungere un po' di sostanza e mordente Milestone ha sfoderato la carta delle rivalità: una decina di campioni gestiti dall'intelligenza artificiale dotati di una personalità ben definita, capaci di dare filo da torcere al nostro campione. Completano la modalità diverse cutscene (di discreta fattura) e una voce narrante: l'idea del team era quella di far apprezzare ancor di più le sfide proposte al giocatore e di spingerlo a completare determinate prove o a ricercare l'eccellenza in altre. Insomma, una carriera appagante non solo da un punto di vista quantitativo ma anche emotivo (sconfiggere i rivali).



A nostro avviso l'operazione non ha dato i frutti sperati: nonostante le intenzioni di Milestone questa dimensione non è riuscita a coinvolgerci, perché a livello strutturale e narrativo avrebbe potuto osare molto di più.

Relax su due ruote

Chi cerca una sfida diversa può sempre ripiegare su gare singole, endurance (sono stati aggiunti salvataggi e rewind), prove a tempo, race creator e schermo condiviso. Lo split screen è stato richiesto a gran voce dalla community, l'editor di gare e campionati (la director verrà aggiunta successivamente) inoltre è una graditissima novità. Permette infatti di tarare l'IA degli avversari, il punteggio, la cilindrata, le tute dei piloti, condizioni atmosferiche e una pletora di altri parametri. Il multiplayer - che non abbiamo potuto testare per la chiusura dei server ufficiali - beneficia del cross-play su console e PC.

Nella magia del 4K le moto risplendono ancora di più, con Milestone che le ha riprodotte splendidamente, dotandole di minuzie capaci di fare la gioia degli appassionati. Basta poi attivare la modalità foto per scattare delle istantanee spettacolari, proprio per catturare i momenti più significativi della corsa. Le animazioni dei piloti in sella ai propri bolidi sono buone così come i riflessi di luce su tute e caschi: restano migliorabili i dettagli extra pista. Nulla da segnalare per quanto riguarda il frame rate: su Xbox Series X si è dimostrato solido.