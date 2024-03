Rise of the Ronin: recensione di un'esclusiva PS5 molto ambiziosa

Nei panni di un samurai senza padrone, al centro dei feroci scontri nel Giappone dell'era Bakumatsu, abbiamo preso parte a quella che senza alcun dubbio è l'avventura più ambiziosa mai realizzata da Team Ninja. È da anni che il collettivo nipponico ci delizia con i suoi combat system stratificati, al centro di esperienze votate all'azione più viscerale, che finora non erano mai state collocate in un mondo tanto vasto o accompagnate da una narrazione così strutturata. Purtroppo, e ci duole dirlo, i risultati ottenuti dal team in questi ambiti non sono però riusciti a eguagliare la bontà del lavoro svolto nella realizzazione del sistema di combattimento, che invece, testimonia ancora una volta l'indiscutibile talento dello studio.

I tumulti dell'epoca Bakumatsu

Il primo tassello divergente nel mosaico produttivo di Rise of the Ronin è rappresentato dal suo comparto narrativo, costruito per accogliere gli utenti nell'abbraccio di un racconto più ampio e articolato rispetto ai passati standard di Team Ninja. D'altronde quella del ronin senza nome è un'epopea che attraversa per intero il periodo Bakumatsu, ricettacolo di un gran numero di eventi e figure con un ruolo di spicco nella modernizzazione del Giappone, avviata in un coacervo di grandi sommovimenti culturali e politici (qui lo speciale sui protagonisti dell'era Bakumatsu di Rise of the Ronin).



Tra salti temporali più o meno consistenti, la rotta tracciata dal collettivo giapponese porta i giocatori a ripercorrere molte delle tappe fondamentali degli ultimi anni dello shogunato, dalla firma del "Trattato di amicizia e commercio nippo-americano" fino alla guerra Boshin, conflitto spartiacque che condusse al rinnovamento Meiji e alla restaurazione del potere imperiale. Nel mezzo di quest'epoca di profondi sconvolgimenti, l'obiettivo principale del protagonista - almeno inizialmente - è quello di ricongiungersi con la sua "Lama gemella", che al pari del personaggio principale può essere modellata liberamente grazie ad un editor decisamente ricco di opzioni.



Data per dispersa all'inizio della campagna, la "gemella in armi" del ronin ha chiaramente un peso significativo sullo svolgersi degli eventi al centro della trama, ma ben presto la sua funzione si perde in un lungo catalogo di svolte pretestuose e diramazioni prive di reale consistenza (qui lo speciale sui samurai senza padrone in Rise of the Ronin). Se da una parte l'intento del team è quello di mostrare all'utenza tutti, o quasi, gli snodi chiave del periodo Bakumatsu, dall'altra è evidente come la scrittura fatichi a mantenere salde le redini della narrazione, che strada facendo si dimostra erratica e alquanto disorganica.

La storia porta infatti il protagonista a prendere le parti, talvolta in maniera coatta, di diverse fazioni in aperta contrapposizione, tanto che in più di un'occasione risulta difficile fare un distinguo tra nemici e alleati, visto che il loro status può cambiare nel giro di un istante e senza grandi vincoli di coerenza. Il tentato assassinio di uno degli uomini dello shogun può dunque condurre ad una repentina - e forzosa - alleanza con la vittima designata, senza però precludere l'accesso a missioni per conto delle forze rivoluzionarie e quindi a battaglie con i nostri sodali del momento. A rendere il tutto ancor più disorientante ci pensa il sistema degli "inneschi" narrativi, che spesso non tiene conto dei passati incontriscontri del protagonista e quindi coinvolge i giocatori in interazioni dialogiche piuttosto stravaganti, fra interlocutori che giusto qualche minuto prima erano intenti nel reciproco sbudellamento. La promessa di uno "storytelling dinamico" viene poi meno quando ci si rende conto che la stragrande maggioranza dei crocevia narrativi ha effetti sostanzialmente nulli sia sull'incedere del racconto, sia sull'assetto delle relative missioni, fatta eccezione per qualche dialogo a margine e la composizione degli schieramenti in campo.



Ci sono casi in cui una precisa scelta del giocatore, come ad esempio l'uccisione o la grazia di un personaggio chiave, viene sovvertita in maniera arbitraria solo per mantenere la campagna sull'itinerario previsto dal team, e allo stesso modo è frequente che i più strenui oppositori della Lama velata finiscano per ingrossare le fila dei suoi "amici del cuore", assecondando le logiche del sistema dei legami. Completando missioni per conto dei numerosi personaggi coinvolti nell'intreccio, così come facendo doni, scegliendo le "giuste" risposte durante i dialoghi o sostenendo la loro fazione d'appartenenza, potremo infatti rinsaldare i rapporti con i vari comprimari, a volte fino ad avviare una relazione romantica, che in genere conduce ad una piccola cutscene aggiuntiva senza strascichi di rilievo.

Man mano che rafforzeremo questi legami, potremo affrontare incarichi supplementari e ottenere diverse ricompense, come nuovi stili di combattimento o potenziamenti per quelli già sbloccati, oltre a pezzi d'equipaggiamento unici e bonus legati alla progressione. Si tratta di meccanismi tutto sommato funzionali all'arricchimento del gameplay, nonché utili a intarsiare la cornice storica con nuovi frantumi narrativi, sebbene la sovrabbondanza del cast, unita ad una certa superficialità nella caratterizzazione di molte figure, faccia sì che questi legami restino confinati in una dimensione più che altro "statistica", senza alterare più di tanto il senso di coinvolgimento.



Più in generale, la campagna di Rise of the Ronin si dimostra più dispersiva e ondivaga del dovuto, finendo per relegare il protagonista ad un ruolo di faccendiere armato. Fortunatamente questo inquadramento viene valorizzato da un combat system di straordinario valore, a sua volta sostenuto da un sistema di progressione ben congegnato.

Un combat system affilato come una lama

Dopo aver passato non meno di 60 ore (la sola storia principale può essere completata in meno della metà del tempo) nel mondo di Rise of the Ronin, possiamo confermarvi senza tentennamenti che il sistema di combattimento rappresenta non solo il nucleo dell'esperienza modellata da Team Ninja, ma anche il suo principale punto di forza.

In buona sostanza, il cuore pulsante dell'esclusiva PlayStation può essere descritto come la summa di tutti gli esperimenti compiuti dal collettivo giapponese negli ultimi anni, a partire dalla base definita nel 2017 con l'esordio di Nioh (qui la recensione di Nioh). Questo fiammeggiante crogiolo di meccaniche si sposa alla perfezione con le letali attitudini del protagonista, in grado di sfruttare una gran varietà di strumenti mortiferi (10 categorie di armi solo per il corpo a corpo), nonché un nutritissimo assortimento di stili di combattimento, da cui dipende non solo la composizione delle combo base, da intervallare all'occorrenza con attacchi caricati, ma anche l'efficacia dei colpi contro specifici armigeri e l'elenco delle tecniche marziali disponibili.



Questo catalogo, destinato ad infittirsi man mano che potenzieremo i diversi stili, comprende mosse altamente coreografiche che possono accelerare in maniera netta la disfatta di un nemico, sia infliggendo danni più o meno copiosi, sia consumando rapidamente la sua barra del Ki, in modo da ridurre l'intensità degli assalti avversari e conquistare una finestra d'opportunità per eseguire un rovinoso attacco critico.

Il modo migliore per logorare la resistenza è quello di ricorrere col giusto tempismo a contrattacchi (veri e propri "parry") singoli o a catena, che se ben inseriti nel flusso di un combattimento possono elevare ad esponente l'efficienza bellica del nostro alter ego, permettendoci di chiudere celermente ogni disputa in un tripudio di esplosioni ematiche e soddisfazione. Va da sé che anche il ronin avrà un valore di Ki da tenere sempre d'occhio, visto che ogni azione guerresca - parate e schivate incluse - può avvicinarci allo stremo delle forze, e renderci momentaneamente impossibilitati ad agire e pertanto facili prede della furia dei nemici. Onde evitare questo funesto scenario dovremo non solo imparare a dovere i moveset dei avversari, per trarre il massimo dai contrattacchi, ma anche integrare nelle nostre routine battagliere il "Guizzo di lama", una mossa che permette di recuperare una quota variabile di Ki, la cui entità dipende dalla quantità di sangue che insozza l'arma impugnata (segnalata da un apposito indicatore). Durante la campagna sarà inoltre possibile sbloccare la modalità "Furia Ki" (subordinata al riempimento una barra che si ricarica mettendo a segno attacchi e parry), uno stato di furore che arginerà il consumo della stamina, aggiungerà danni da fuoco alle armi, migliorerà l'esecuzione di schivate e contrattacchi, e aumenterà i bonus derivanti dalle statistiche: tutti vantaggi estesi agli alleati presenti sul campo di battaglia.



Ognuna delle meccaniche finora citate contribuisce a definire un combat system votato all'azione fluida e ininterrotta, fortemente "parry-centrico" e stracolmo di stuzzicanti variazioni sul tema del massacro, tutte in armonia fra loro. Armi secondarie come shuriken o pistole possono dunque essere integrate agilmente nelle rotazioni offensive del giocatore, così come il rampino, che può essere sfruttato per ridurre al volo la distanza con un avversario, per sbilanciarlo o per scagliargli contro oggetti come barili esplosivi o lame abbandonate sul campo di battaglia.



Anche l'atto di cambiare arma o stile durante una combo può innescare l'esecuzione di tecniche speciali aggiuntive, che come ogni altro filamento del nostro corredo marziale può essere interrotto istantaneamente per adattarsi alla controffensiva nemica. Una pratica che si rivela necessaria soprattutto durante gli scontri con i boss, perlopiù comprimari transitoriamente sul lato opposto della barricata, per la gran parte dotati di stili di combattimento unici e movenze meravigliosamente ferali, che in alcuni casi richiederanno un po' di studio prima di poter essere efficacemente rimbeccate.



Arrivati a questo punto, potreste chiedervi che fine hanno fatto le promesse dello studio in termini di accessibilità, vista l'enorme profondità e stratificazione del combat system al centro di Rise of the Ronin, nonché le cinquanta sfumature di bastardaggine che colorano il roster degli avversari. Al netto di queste connotazioni, possiamo confermarvi che l'ultimo gioco di Team Ninja può dimostrarsi molto più clemente dei suoi predecessori, grazie ad una serie di elementi tesi proprio a fornire al gameplay una maggiore flessibilità.

Furore e accessibilità

Tanto per cominciare, i tre livelli di difficoltà selezionabili all'inizio della campagna si prestano alle esigenze di utenti molti diversi fra loro, con divari piuttosto consistenti in termini di abilità e familiarità con le meccaniche forgiate da Team Ninja. Inutile dire che, scegliendo il grado di sfida più basso, i giocatori meno esperti si troveranno di fronte un'esperienza ben più indulgente, ma non per questo piatta e triviale.



La Mezzanotte del RoninUna volta completata la campagna di Rise of the Ronin sarà possibile possibile accedere alla modalità "Mezzanotte", un ulteriore livello di difficoltà che renderà gli scontri ancor più intensi e impegnativi. Questa può essere attivata all'interno della Nagaya del protagonista, ovvero l'alloggio presente in ogni area che è possibile personalizzare con decorazioni di vario genere che influiscono sia sui bonus passivi, sia sulla possibilità di ricevere in visita specifici personaggi con cui interloquire. La Nagaya permette inoltre di coltivare (nelle vasi avanzate dell'avventura) risorse per il crafting, di inviare il nostro cane a caccia di ulteriori oggetti e "noleggare" i gatti recuperati per ottenere equipaggiamenti bonus. L'abitazione del Ronin concede inoltre l'accesso al Testamento dell'anima, un menù che mostra per intero la cronistoria degli avvenimenti, consentendo di rigiocare specifiche missioni e tornare ad esplorare le diverse aree che compongono il mondo di gioco, così da completare tutte le attività lasciate in sospeso. Attivando la modalità "Mezzanotte" queste verranno in larga parte resettate (fatta eccezione per i collezionabili), e affrontandole nuovamente sarà possibile conquistare ricompense e pezzi d'armamentario con un livello di rarità superiore.

Di contro, optando per una difficoltà più elevata, ci si avvicinerà ad ampie falcate al tasso di empietà di titoli come Nioh o Wo Long, potenzialmente ammorbidito da alcune scelte di design che nel complesso ci sono sembrate azzeccate. Le missioni principali, ad esempio, sono istanziate (separate dall'open word) e permettono sia di coinvolgere altri due giocatori in co-op, sia di coscrivere due personaggi tra quelli incontrati fra le varie tappe della storia, che all'occorrenza saranno in grado di salvarci dalla morte. A dirla tutta, saremo noi stessi a farlo, visto che il gioco permette di prendere il controllo dei companion sia per infondere un'ulteriore ventata di varietà nel combat system, sia per rimettere in piedi il protagonista in caso di mal parata, attingendo alla sua riserva di tonici curativi. Non mancano ovviamente all'appello oggetti potenzianti di ogni genere, coti per aggiungere effetti elementali alle armi e vari ordigni di supporto, tutti disponibili in quantità ragionevolmente generose. Come anticipato, il sistema di equipaggiamento ha molto in comunque con quello di Nioh, in particolar modo per ciò che riguarda livelli di rarità e potenza, effetti cumulativi e bonus derivanti dall'utilizzo di più pezzi del medesimo set.



Al di là di queste similitudini, la gestione dell'arsenale risulta comunque semplificata rispetto ai passati standard di Team Ninja: mancano infatti all'appello prerequisiti statistici, nonché eventuali malus legati al peso delle armature in uso (un fattore del tutto assente).

A tal proposito, urge specificare che il sistema di progressione di Rise of the Ronin non impone ai giocatori di focalizzarsi su minuziose build o lambiccarsi sull'ottimizzazione del proprio personaggio, visto che basta una singola run per massimizzarne le caratteristiche (forza, destrezza, fascino e intelligenza) tramite lo sblocco di tutte le abilità dei vari skilltree.



All'atto pratico, la "classe" scelta all'inizio dell'avventura serve solo per stabilire le attitudini di base del protagonista, che macinando livelli a suon di uccisioni e incarichi, sfruttando il sistema dei legami e racimolando specifici oggetti, sarà naturalmente portato a diversificare sempre di più la gamma dei suoi talenti bellici, in modo da sperimentare soluzioni sempre diverse e profittare appieno delle possibilità offerte dal combat system.

Per quanto questo assetto possa sembrare fin troppo permissivo, soprattutto agli occhi degli estimatori dei titoli più "hardcore", dal canto nostro abbiamo trovato alquanto funzionali le soluzioni adottate da Team Ninja, anche per quel che riguarda il bilanciamento del gameplay. Pur riducendo al minimo la varietà delle build, lasciando alle numerose meccaniche di combattimento il compito di preservare la varietà dell'offerta, questo sistema si traduce in una maggiore accessibilità e rende più semplice tutelare gli equilibri del comparto ludico. Ogni ingranaggio del gameplay si muove con la precisione di un orologio svizzero, dunque? Non esattamente, poiché ci sono casi in cui l'armonia della proposta viene alterata da un altro tassello inedito nella cornice curricolare di Team Ninja: l'open world.

Un open world pieno di gatti e asperità

La campagna di Rise of the Ronin porta i giocatori a visitare tre grandi aree che si estendono oltre i confini di altrettante città, nodi cardinali nell'intreccio degli eventi del periodo Bakumatsu: Yokohama, Edo (l'odierna Tokyo) e Kyoto. Ciascuna regione è a sua volta suddivisa in distretti di dimensione variabile, che ospitano una serie più o meno lunga di attività, fra tesori architettonici da visitare, panorami da fotografare, altari presso cui indugiare in un momento di contemplazione e gatti da coccolare.

No, non si tratta di una sfida a "trova l'intruso", dato che gli amabili felini sono letteralmente endemici nel compendio paesaggistico composto da Team Ninja. Tra un felide e l'altro, sarete inoltre chiamati a liberare insediamenti da banditi, scovare scrigni nascosti, sbloccare punti di viaggio rapido, castigare latitanti in punta di spada e ovviamente ottemperare alle richieste della popolazione locale, che nella maggioranza dei casi vi solleciterà a ridurre in frattaglie una manciata di manigoldi.



Al netto della - notevole - ridondanza di questi compiti, la corsa al completamento di ogni regione della mappa finisce facilmente per alterare il ritmo della progressione, portando i giocatori ad affrontare gli incarichi principali e le missioni legame (richieste avanzate dai vari comprimari) con un livello superiore a quello richiesto. Se è chiaro che questo margine di "grinding" fa parte delle iniziative portate avanti dal team per attenuare il grado di sfida, approfittandone si corre il serio rischio di trivializzare i combattimenti, che come intuibile sono al centro della stragrande maggioranza delle attività ludiche.

A differenza di quanto accade nelle mappe istanziate che ospitano le missioni primarie, tendenzialmente caratterizzate da un buon level design, le falle nella gestione dell'aggro nell'open world permettono di turlupinare facilmente gli avversari, prima portandoli sul limitare della loro area operativa e poi colpendoli a tradimento quando questi si volteranno per tornare alla posizione iniziale. Più in generale, le open map realizzare dal Team Ninja risultano nel complesso piuttosto povere di stimoli all'esplorazione, e di conseguenza i giocatori si ritroveranno ben presto ad attraversarle come fossero corridoi lineari, specialmente quando l'accresciuto livello di legame con una determinata zona, che può essere aumentato accumulando collezionabili e completando incarichi, ci permetterà di visualizzare nell'interfaccia tutti i punti d'interesse. La piattezza del level design che delinea il profilo dei tre "mondi aperti" ha conseguenze anche sull'efficacia delle dinamiche di traversal: la possibilità di utilizzare il rampino solo con specifici appigli circoscrive notevolmente la verticalità delle ambientazioni, a braccetto con i limiti imposti alle doti da arrampicatore del protagonista. Sulle stesse note, anche la meccanica dell'aliante non ci è parsa valorizzata a dovere, almeno negli spazi al di fuori dei centri abitati.



Di contro, all'interno di insediamenti e città le ali del ronin ricoprono un ruolo più significativo sia negli spostamenti che nelle manovre offensive, visto che è possibile utilizzarle sia per bombardare i nemici con globi esplodenti che per eseguire un esecuzione dall'alto, preferibilmente prendendo di mira bersagli isolati per dare inizio ad un assalto furtivo. Seppur non particolarmente raffinate, le dinamiche stealth ci sono parse ben implementate, malgrado le mancanze di un'intelligenza artificiale non particolarmente reattiva.

Tornando all'open world, la relativa marginalità del sistema di crafting fa sì che anche l'accumulo di risorse venga rapidamente depennato dalla lista degli incentivi al turismo, assottigliata anche dalle asperità di un comparto tecnico che manca di dare il giusto lustro alla direzione artistica.

Panorami ammalianti ma non valorizzati al meglio

Per quanto affascinante sia lo scenario affrescato da Team Ninja, nonché generoso in termini di scorci suggestivi e vedute dense di primizie artistiche e architettoniche, l'intelaiatura tecnica di Rise of the Ronin finisce con l'arginare in maniera consistente la malia del suo mondo poligonale. Dal punto di vista grafico, ogni aspetto della produzione si dimostra in qualche modo arretrato rispetto agli attuali standard dell'industria, tanto da rendere difficile giustificare appieno l'esclusività generazionale del titolo.

Tra superfici e modelli scialbi, un sistema d'illuminazione piuttosto piatto e animazioni non sempre adeguatamente rifinite, è insomma difficile che il titolo conquisti per la pregevolezza della sua estetica, complice la presenza di fenomeni di popping tanto frequenti quanto marcati.



L'aderenza ad un canone più storicamente credibile, in accordo con le premesse del contesto narrativo, fa sì che la direzione artistica fatichi a compensare al meglio le asperità visive della proposta, che in generale ci è sembrata meno convincente rispetto alle precedenti sortite di Team Ninja nel folklore asiatico. Ancora una volta, è plausibile che la sfida dell'open world abbia influito sulla resa finale dell'esemble, costringendo lo studio a fare i conti con i limiti del proprio engine. Fortunatamente, la patch del day one ha migliorato in maniera consistente la solidità del gioco, che in modalità prestazioni non mostra flessioni di particolare rilievo, con un frame rate che in genere non si allontana dalla soglia dei 60 fps.

Optando per la modalità grafica, si nota un netto incremento sul fonte della pulizia dell'immagine, accompagnato da migliorie più o meno significative a ombre e riflessi. Aspetti che danno in meglio di sé scegliendo il preset "ray tracing", che comunque non segna un divario tale dal giustificare la rinuncia ai 30 fps in più della modalità prestazioni, al pari di quella che dà priorità alla grafica. Viste le caratteristiche ludiche di Rise of the Ronin, nonché l'effettiva pregevolezza dei suoi panorami, vi consigliamo dunque di scegliere la modalità con il frame rate più elevato. Passando al comparto audio, Rise of the Ronin si comporta piuttosto bene sia sul versante dell'accompagnamento musicale che su quello degli effetti, ma urge sottolineare come il doppiaggio in italiano non raggiunga i livelli qualitativi che in genere contraddistinguono le esclusive di PlayStation. Spesso, infatti, capi di incappare in dialoghi monocordi e sostanzialmente privi di verve attoriale, oppure in sequenze in cui il tono della recitazione non sembra del tutto coerente con la messa in scena. Se è chiaro che le cose migliorano optando per la lingua inglese o giapponese, anche la localizzazione dei testi non sempre ci è sembrata ottimale.



Per quanto concerne la stabilità delle istanze multigiocatore, durante le sessioni pre-lancio non abbiamo identificato criticità degne di nota, ma è chiaro che questo aspetto richiederà un ulteriore analisi quando il gioco sarà ufficialmente disponibile. Chiudiamo spendendo qualche parola sul supporto ad alcune delle funzionalità chiave di PS5: le peculiarità del DualSense sono implementate in maniera basilare, non diversamente da quanto visto nei precedenti titoli di Team Ninja, mentre l'SSD dell'ammiraglia riduce al minimo i tempi di attesa, sebbene nel gioco sia presente una notevole quantità di microcaricamenti in testa a dialoghi e cutscene, che però non intaccano in maniera rilevante la scorrevolezza dell'insieme.