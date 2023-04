Road 96 Mile 0 Recensione: dove il viaggio per la libertà ebbe inizio

Cinta dal caldo abbraccio della sabbia oltre che da mura presidiate dalle forze dell'ordine, l'oziosa e sfavillante White Sands - la più ricca città di Petria - è attraversata da un insolito brio elettorale. È il 1996 e ci troviamo a pochi giorni dalla "probabile" rielezione del governante Tyrak, il dittatore raffigurato nelle tante e grottesche statue sparse per la città, mentre il ricordo dell'attentato che le Brigate Nere hanno compiuto dieci anni prima si ripresenta come uno spettro del passato.



Kaito e Zoe, due adolescenti legati da una forte ma poco convenzionale amicizia, passano le giornate ad ammazzare il tempo nel cantiere di un palazzo che funge da perfetto rifugio segreto, fino a quando non facciamo irruzione nei pensieri del ragazzo per essere catapultati nel tumultuoso incipit di Road 96: Mile 0. Avevamo già potuto saggiare la filigrana del titolo di DigixArt che fa da prequel a Road 96 (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Road 96) ed eravamo stati piacevolmente colpiti: ora siamo pronti a raccontarvi cosa ci attende lungo il cammino che porta alla tanto agognata libertà. Si parte.

Uno sguardo indietro

Per quanto strano che possa sembrare, vista l'intenzione piuttosto esplicita di riallacciarsi agli eventi di Road 96, questo Mile 0 porta in dote la visione creativa di un altro progetto di Yoan Fanise. Gli estimatori del game designer francese - già autore di 11-11: Memories Retold e Valiant Hearts: The Great War (qui la nostra recensione di Valiant Hearts Coming Home) - avranno di certo intuito che stiamo parlando di Lost in Harmony, un'esperienza che potrebbe essere passata in sordina ai più, ma che di certo ha svolto un ruolo centrale nella realizzazione di questa nuova avventura.



Lo vediamo sin dalla scelta, tutt'altro che scontata, di inserire come co-protagonista il personaggio di Kaito, che abbiamo visto scorrazzare in skateboard tenendosi stretto alla sua amica Aya nel titolo del 2016. Esperienza della quale conserva evidentemente tutto il portato emotivo, visto che il fantasma di lei - morta di cancro per via dell'inquinamento - torna spesso a fargli visita. Anzi è proprio questa dolce malinconia a impartire l'abbrivo iniziale di Mile 0, trasportandoci - dopo un breve filmato introduttivo - nella mente di Kaito, che assume le sembianze di un'immaginaria pista da skate sospesa tra i flutti dei suoi pensieri. Quello a cui assistiamo è un passaggio cruciale tanto dal punto di vista narrativo quanto da quello ludico, perché stabilisce la continuità con le soluzioni adoperate in Lost in Harmony, dove la progressione era scandita da una vivace alternanza tra fasi cinematiche e rocambolesche fughe sulla tavoletta. Infatti, le sessioni di corsa - del tutto paragonabili ad un runner game dove l'obiettivo consiste nell'evitare gli ostacoli - si intervallano qui ad altre in cui dovremo esplorare il mondo di gioco e interagire con i suoi personaggi.



In questo la proposta di DigixArt vuole essere una sintesi delle esperienze accumulate dallo studio con base Montpellier: un manifesto che raccoglie l'eredità di un toccante ma acerbo Lost in Harmony per espanderne la poetica in un altro universo narrativo. Obiettivo di certo ambizioso vista la necessità di far convergere giochi a tratti molto differenti, ma che il team alle dipendenze di Yoan Fanise si è dimostrato capace di raggiungere, immettendo tutta la carica emotiva e la frenesia di alcune soluzioni ludiche espresse in precedenza nel complesso mondo di Road 96.

Una città, due destini

In quanto prequel, Mile 0 si trattiene dal fornire una gran quantità di informazioni sul mondo di gioco. Lo fa, forse, dando un po' per scontato che il giocatore abbia già percorso la novantaseiesima strada nell'esperienza del 2021, ma questo non rende le cose più difficili a chi dovesse arrivare soltanto ora nel controverso mondo di Petria. Già dalle battute iniziali è facile capire il contesto politico in cui ci si muove. È quello di un paese diventato ricco grazie all'estrazione di petrolio e allo sfruttamento del lavoro: una dittatura che porta il nome di Tyrak.

La ricchezza, neanche a dirlo, è distribuita tutt'altro che equamente, e il divario tra classe operaia - le cosiddette "tute blu" - e l'élite del paese è più accentuato che mai, messo in evidenza dal contrasto che c'è tra i due protagonisti. Al fianco di Kaito, che è figlio di umili lavoratori e vive in uno degli appartamenti più fatiscenti della città, troviamo infatti Zoe, volto noto a chi ha giocato Road 96, che qui palesa le sue origini altolocate. Spirito ribelle per natura, come sembra suggerire il caos della sua cameretta, Zoe è figlia del ministro del petrolio, uno degli uomini più influenti e vicini a Tyrak. Detesta la propaganda politica, anche se non crede, tutto sommato, che suo padre e il governante siano persone senza scrupoli.

Kaito, dal canto suo, pare avere le idee più chiare sullo stato di profonda iniquità in cui si trovano gli abitanti di White Sands. Questa divergenza di punti di vista si presta bene alla costruzione di un rapporto basato sul sistema di scelte morali messo a punto da DigixArt. Nel corso dell'avventura - la cui durata si attesta intorno alle 5-6 ore di gioco - dovremo stabilire in che modo i due protagonisti si relazioneranno l'uno con l'altra, imparando quindi a esplorare le loro idee, mettendo alla prova le convinzioni più radicate di entrambi. Le scelte che facciamo hanno un impatto sullo sviluppo del plot proprio come accade nei titoli Don't Nod, e porteranno quindi a finali diversi in base a come abbiamo deciso di comportarci, in base a cosa abbiamo deciso di credere. L'impressione, pur avendo visto soltanto due dei diversi finali possibili, è che non si arrivi mai ad un epilogo netto, senza sfumature e pertanto banale. Questo perché le scelte hanno sempre delle conseguenze concrete quanto inaspettate, cosa che costituisce peraltro un buon incentivo alla rigiocabilità.



D'altra parte, quest'anima poliedrica di Mile 0 si ritrova anche nel registro narrativo adottato dallo studio francese, che mischia una buona dose di humor (a proposito, ecco il nostro speciale sui videogiochi più divertenti) a momenti toccanti e satira politica. Scene surreali e scambi di battute quasi nonsense si intrecciano a plot twist ricchi di pathos, mentre sullo sfondo campeggia una severa - ma forse un po' troppo esplicita e per questo meno pungente - critica all'ingiustizia sociale e all'inquinamento, in un ordito coinvolgente per scrittura e contenuto. L'equilibrio tra le molteplici prerogative del racconto tiene banco per tutta l'esperienza, anche se alle volte capita che gli eventi si susseguano in modo troppo repentino, colpa di una sceneggiatura dal ritmo frenetico e a tratti dispersivo.

Musica e libertà

Anche se da un punto di vista ludico Mile 0 abbandona la componente da rhythm game del già citato Lost in Harmony, non possiamo che ammettere quanto - ancora una volta - la musica sia un tratto essenziale dell'opera di DigixArt e del modo in cui vuole comunicare al giocatore. La colonna sonora è realizzata in maniera certosina, con brani che spaziano dal lisergico synthwave dei The Midnight alle commoventi ballate di Will Cookson, e serve a dare forma alle emozioni dei protagonisti durante le sessioni di corsa.

La grafica di Mile 0La direzione artistica di questo prequel seguita sulle orme di Road 96, con un tratto molto espressivo e l'utilizzo di una palette cromatica dai colori piuttosto saturi. Purtroppo ci sono parse meno autentiche le espressioni facciali, che appiattiscono la resa complessiva. A questo si aggiunge anche un troppo frequente effetto pop-in quando si volge lo sguardo al paesaggio intorno.

Quando vediamo Kaito e Zoe sfrecciare - l'uno sullo skateboard e l'altra sui pattini - tra un capitolo e l'altro, la musica svolge il compito di rendere manifeste le suggestioni dei due protagonisti e di settare il tono narrativo dell'atto, proprio come avviene in un'opera teatrale. L'aspetto più riuscito della produzione sta proprio nel fare di queste sessioni runner i punti nevralgici dell'intero racconto, una sorta di catalizzatore narrativo, il culmine di un climax che inizia sempre nella fase esplorativa. In questo, il level design lavora con la colonna sonora, tramutando allegoricamente le vicende della trama in voli pindarici trasognanti e dal forte impatto scenico, dove poter correre in libertà verso il proprio destino, mentre le note in sottofondo plasmano le sensazioni dei personaggi.



Per quanto semplici, queste sessioni riescono a costituire comunque una sfida tutto sommato stimolante, complice anche un frame rate granitico che non interrompe mai la fluidità dello scorrimento. Ciononostante, la presenza di quick time event per nulla impegnativi e soprattutto la durata abbastanza esigua finiscono per abbassare la qualità generale del gameplay.

Se infatti possiamo dire che quest'idea di design funziona molto bene come strumento narrativo, è altrettanto vero che una lunghezza maggiore delle sessioni di corsa avrebbe contribuito a rendere più profondo l'impianto ludico dell'esperienza, che appare in definitiva abbastanza trattenuta su questo fronte.