RoboCop Rogue City Recensione: non è un disastro, ma convince a metà

È inutile far finta di nulla: quando abbiamo scoperto che a sviluppare RoboCop Rogue City era lo stesso team che ha dato i natali a giochi di qualità discutibile come Terminator Resistance (eccovi la recensione di Terminator Resistance) e Rambo The Video Game ci siamo preoccupati per le sorti del poliziotto metà uomo e metà cyborg.



A placare gli animi ci ha pensato la demo, che però non ha fatto svanire tutti i dubbi nutriti dai giocatori nei confronti dell'ultima fatica di Teyon Games. Ed è per questo che siamo tornati fra le strade di Detroit per diffondere un po' di giustizia e legalità. Il risultato? Un gioco sicuramente migliore di quanto inizialmente temuto, ma non ancora del tutto appagante.

Si va a caccia del New Guy

Anziché ripercorrere le storie raccontate al cinema, gli sviluppatori di RoboCop Rogue City hanno optato per un racconto inedito ambientato a cavallo fra la seconda e la terza pellicola, così da avere un buon margine di libertà e la possibilità di inserire nell'intreccio narrativo alcune figure storiche come l'agente Anne Lewis, braccio destro di Murphy prima e dopo l'incidente che gli ha stravolto l'esistenza. La trama del titolo Teyon si basa principalmente sulla lotta al crimine nella distopica Detroit popolata da gang che operano anche alla luce del giorno, senza temere ripercussioni.

Fra una missione e l'altra dovremo quindi sgominare un paio di organizzazioni malavitose e venire a capo del mistero riguardante il ‘New Guy', un criminale la cui identità è sconosciuta. In realtà, il massacro di delinquenti non è il solo ed unico argomento trattato nel gioco, che lascia spazio anche ai malfunzionamenti del robo-poliziotto dovuti al suo lato umano.



Pur con i suoi momenti divertenti dovuti alle esilaranti battute del protagonista o alle scene che citano specifiche sequenze dei film, la trama non è il punto di forza di questo tie-in, ed è improbabile che il motivo per cui giungerete fino ai titoli di coda sarà quello di scoprire uno dei tre possibili finali. Al netto dello scarso interesse della componente narrativa, l'aspetto più interessante riguarda la caratterizzazione di RoboCop.

È chiaro sin dal primo avvio del gioco che il team di sviluppo nutra un grande amore per il personaggio e ciò ha permesso di realizzare un prodotto davvero fedele al materiale di partenza: che si tratti del modo di parlare o di quello di agire, tutto è perfettamente in linea con la versione robotica di Alex Murphy.

Gunplay riuscito a metà

La precisione con cui è stato riprodotto RoboCop in Rogue City è evidente anche sul fronte ludico, poiché vestire i panni del cyborg più temuto di Detroit è davvero gradevole, soprattutto nelle prime ore di gioco.

Con il suo incedere lento e pesante, il nostro protagonista può assorbire un gran quantitativo di danni e spappolare cervelli con un solo proiettile della Auto-9, arma predefinita che non lascia mai l'inventario per ovvie ragioni. Sparare è piuttosto divertente, a tal punto da non farci avvertire la mancanza di meccaniche di shooting più articolate: in fondo, l'obiettivo è quello di sbizzarrirsi a eliminare a suon di piombo, cazzotti e spintoni le piccole orde di criminali che si oppongono alla legge. Il problema è che i limiti del gioco emergono in un secondo momento. Con l'arrivo di nemici più elaborati, lo sparatutto firmato Teyon inizia a tentennare.



Perché sì, sparare con la Auto-9 su bersagli quasi inermi di fronte alla corazza di RoboCop è un piacere, ma quando bisogna far fuori cecchini o avversari più resistenti ricorrendo ad altre bocche da fuoco, come fucili di precisione o fucili d'assalto, la magia della semplicità viene a mancare.

Il gunplay dei vari strumenti di morte (escludendo quello predefinito) è molto meno curato e non funziona altrettanto bene. Capita che le armi facciano fatica a entrare in modalità mira, rendendo frustranti alcuni scontri a fuoco. Vi è qualche eccezione, visto che fucili a pompa e desert eagle, probabilmente a causa della loro semplicità, si impugnano a dovere, ma si tratta di mosche bianche in un arsenale composto da una ventina di armi.



Fortunatamente la nostra Auto-9 è altamente personalizzabile tramite una sorta di puzzle. Con un meccanismo legato al posizionamento di chip, il giocatore deve fare in modo che l'energia venga direzionata ai nodi positivi e non a quelli negativi, così da attivare sia bonus alle statistiche sia effetti speciali, che vanno da alterazioni al rateo di fuoco all'aumento degli sbudellamenti quando si colpiscono i punti critici.

Nel corso dell'avventura è possibile reperire varie schede, così che il giocatore possa decidere quali attivare e completare il relativo enigma. Insomma, una trovata di gameplay che merita un piccolo plauso.

Una Detroit tutta da esplorare

In RoboCop Rogue City convivono due diverse anime: una da sparatutto arcade, che è quella preponderante, e una con innesti esplorativi e timidamente ruolistici.

Sebbene la maggior parte del tempo la si trascorra in missioni più lineari, non manca mai l'occasione di esplorare luoghi come il distretto di polizia o le strade di Detroit con la possibilità di completare una buon numero di attività secondarie, con diretto impatto su una longevità che, nell'insieme, si assesta sulle 10 ore per chi non vuole dedicarsi alle missioni collaterali. Ci è capitato ad esempio di incappare in un paio di balordi con la radio ad alto volume che importunava il negozio vicino: abbiamo quindi deciso, tramite un sistema di dialoghi a scelta multipla, di non usare le buone e abbiamo frantumato con un vigoroso pugno il dispositivo, mettendo in fuga i due fastidiosi teppisti. Purtroppo l'open map, che viene proposta in diversi momenti dell'avventura, è sempre la stessa e col tempo diventa meno gradevole esplorarla alla ricerca di attività da completare. Molte missioni risultano ripetitive e anche le fasi di investigazione si riducono alla semplice necessità di inquadrare porzioni dello scenario. Almeno nelle prime battute, però, andare a zonzo per applicare multe, arrestare balordi che inquinano le acque o eliminare gruppi di spacciatori è davvero soddisfacente, oltre che utile. Sì, perché la progressione del personaggio è strettamente legata all'esperienza, grazie alla quale si accumulano punti da spendere nell'apposita schermata.



Malgrado la presenza di tantissimi rami da sbloccare, abbiamo notato che sono ben pochi quelli che danno una marcia in più al nostro robotico protagonista. Poter attivare un breve bullet time o migliorare la quantità di oggetti curativi trasportabili è un bonus non da poco, ma vi sono tante altre specializzazioni i cui vantaggi sono quasi inesistenti o comunque totalmente evitabili, specialmente se consideriamo il numero di punti da spendere per attivarli.

Migliorare l'Ingegneria per aprire le casseforti, ad esempio, è un talento decisamente poco utile, dal momento che contengono oggetti che non garantiscono alcun vantaggio concreto. Anche in questo caso l'idea è buona, ma avremmo gradito se i potenziamenti fossero stati più bilanciati.

Unreal Engine 5, ci risiamo

L'aspetto peggiore di RoboCop Rogue City è indubbiamente il suo comparto tecnico. Non ci riferiamo alla qualità visiva del prodotto, che avvalendosi dell'Unreal Engine 5 offre una più che discreta modellazione poligonale e ambienti piuttosto ricchi di dettagli. Il problema è che i personaggi sono animati in maniera molto approssimativa, senza contare che i nemici, i civili e i poliziotti posseggono fisionomie che si ripetono con una frequenza fin troppo elevata. La stessa distruttibilità degli scenari è solo abbozzata e, fatta eccezione per qualche parete in cartongesso o lo strato più esterno di qualche colonna, ogni ambiente appare molto statico.

Un altro problema è rappresentato dal framerate, soprattutto nella modalità Prestazioni a 60 fotogrammi al secondo. A differenza dell'impostazione che blocca a 30 gli FPS, in linea di massima più stabile, l'opzione che migliora la fluidità presenta grosse oscillazioni su PlayStation 5, soprattutto nella seconda metà dell'avventura, quando a schermo sono presenti più elementi. Segnaliamo inoltre che tra le opzioni è presente anche un FOV slider, il quale sembra avere un impatto nullo sulle performance.



A dirla tutta, anche sul piano dei bug RoboCop Rogue City è ben lontano dalla perfezione. Tra armi che sparano senza animazione di fuoco e nemici che muoiono per poi restare perfettamente in piedi a godersi il resto del massacro, le imprecisioni non mancano di certo. Per chi se lo stesse chiedendo, infine, il gioco è doppiato in lingua inglese e vanta la presenza della voce originale di Alex Murphy, ossia Peter Weller. Fortunatamente, il titolo gode della localizzazione in italiano dei testi, che purtroppo non è sempre impeccabile.