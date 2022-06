Roller Champions Recensione: Ubisoft lancia la sfida a Rocket League

Ormai è chiaro, nel futuro di Ubisoft non ci sono solo i sequel dei brand più popolari come Far Cry e Assassin's Creed, ma anche molteplici free to play con i quali l'azienda francese proverà a conquistare i fan e a tenerli incollati allo schermo con microtransazioni e aggiornamenti costanti. Tra i vari giochi gratuiti appartenenti a questo filone troviamo anche Roller Champions, l'interessante titolo sportivo dallo spirito arcade che è in sviluppo da un bel po' di tempo e che è tornato a mostrarsi dopo un lungo periodo di assenza dalle scene.



Questa volta, però, Ubisoft è tornata a parlare del suo free to play con decisione, visto che nel giro di pochi giorni è anche stato pubblicato su PC e console di vecchia generazione. Abbiamo quindi colto letteralmente la palla al balzo per indossare un paio di pattini virtuali e ci siamo gettati nella mischia del frenetico gioco gratis.

Let's get physical

L'idea attorno alla quale è stato costruito Roller Champions non è poi tanto diversa da quella avuta da Psyonix con il suo Rocket League (ecco la nostra recensione di Rocket League), dal momento che il titolo Ubisoft non è altro che un mix di meccaniche facenti parte di altri sport che danno vita a qualcosa di completamente nuovo.

E proprio come nel gioco a base di macchinine radiocomandate, le regole sono estremamente semplici da comprendere: due squadre formate da tre giocatori con ai piedi dei pattini a rotelle devono difendere la palla con le unghie e con i denti poiché al termine dell'arena vi è una sorta di canestro che si apre solo se un team riesce a completare uno o più giri senza mai far finire la sfera tra le mani degli avversari.



Possiamo assicurarvi che la comprensione delle regole è facile tanto quanto giocare, poiché il titolo Ubisoft fa della semplicità e dell'immediatezza due delle sue caratteristiche fondamentali.

Ma non lasciatevi ingannare: completato il breve tutorial, avrete la sensazione di aver scoperto proprio tutto del gameplay di Roller Champions, ma non è affatto così. Basterà trascorrere qualche minuto in pista per scoprire che il nuovo free to play dell'azienda francese è il classico titolo in cui bastano pochi istanti per comprenderne perfettamente i principi e muovere i primi passi ma che richiede ore di allenamento per diventare davvero bravi. Non è poi così difficile fare centro nel canestro, dare una spallata all'avversario o passare la palla ad un compagno, ma esistono anche tanti piccoli extra in termini di gameplay che ai livelli più alti non possono che fare la differenza: tra contrasti aerei, possibilità di darsi la spinta agganciandosi ai compagni oppure librarsi in aria per effettuare una parata ed impedire all'avversario di segnare, sono tante le meccaniche che non sono necessarie ai fini del gioco ma che andrebbero apprese da chiunque volesse davvero cimentarsi in questo sport virtuale.



Che decidiate di giocare da casual o da esperti, Roller Champions centra l'obiettivo di divertire il giocatore, anche e soprattutto se si è in compagnia di due amici con i quali comunicare costantemente. Per quanto l'azione a schermo sia perfettamente leggibile e sia possibile chiedere un passaggio con la semplice pressione di un tasto, però, abbiamo notato come le partite con utenti random tendano ad essere più frustranti poiché manca la coordinazione.

Giusto per fare un esempio, è quasi impossibile sfruttare in partite con i ‘random' l'opportunità di completare più giri consecutivi e moltiplicare il punteggio al punto da chiudere il match con un solo goal, azione altamente rischiosa ma che premia con l'impagabile umiliazione degli avversari.





From zero to hero

Pur proponendo un gameplay divertente, Roller Champions fallisce nel supportarlo adeguatamente con un set di modalità e sistemi di progressione in grado di offrire da una parte la varietà di cui tutti i prodotti di questo tipo hanno bisogno e dall'altra il motivo per restare incollati allo schermo per mesi e mesi.

Ad eccezione dello Skate Park, il quale non è altro che un'arena in cui allenarsi da soli o in compagnia di amici senza un obiettivo ben preciso, tutta l'offerta attuale di Roller Champions ruota intorno alla stessa modalità. Che decidiate di giocare il 2v2, la modalità competitiva o le partite classiche, il gioco sarà pressoché identico e mancano tutte quelle modalità collaterali in grado di garantire quella freschezza che caratterizza produzioni come Rocket League, amatissimo a distanza di anni dall'uscita e in grado di rinnovarsi stagione dopo stagione.



A condire il tutto è un sistema di matchmaking infelice che, complice forse lo scarso interesse del pubblico nei confronti della produzione, continua ad abbinare i giocatori senza tener conto delle loro abilità e basandosi esclusivamente sul numero di spettatori, i quali non corrispondono ad altro che al livello esperienza e non all'effettiva bravura. Il problema più grave della produzione Ubisoft, però, è un altro.

La software house d'oltralpe ha compiuto con Roller Champions il medesimo errore di Electronic Arts con Knockout City, proponendo un prodotto caratterizzato da meccaniche di gameplay solide ma senza il supporto di una direzione artistica in grado di catturare l'attenzione del giocatore e spronarlo all'acquisto di costumi e pass. Al giorno d'oggi è quasi impossibile per un prodotto del genere riuscire a farsi strada tra il pubblico - sempre più esigente - senza un design accattivante, poiché si tratta di un elemento fondamentale per la sopravvivenza di un free to play. Che si tratti delle skin in vendita nel negozio, di quelle che si possono sbloccare gratis con le loot box o di quelle disponibili con il breve pass stagionale, nessuna di queste riesce davvero a far venire voglia di inserire i dati della carta di credito. Persino i personaggi, a prescindere da quello che indossano, hanno l'aria di essere dei pupazzoni privi di personalità e stile: tale carenza di carattere emerge soprattutto nella schermata finale di ogni match, durante la quale si possono vedere i personaggi esultare in maniera anonima su uno sfondo che sembra appartenere a quello di un prodotto ancora in fase di sviluppo.



Per quello che riguarda invece il comparto tecnico, Roller Champions prova l'ormai popolare via calcata da Fortnite, Knockout City (per approfondire ecco la recensione di Knockout City) e tanti altri free to play. I modelli dei personaggi e le stesse arene (il cui numero è irrisorio), tutti molto colorati, non sono particolarmente ricchi di dettagli ma ciò consente al gioco di avere prestazioni più che accettabili su tutte le piattaforme senza creare fastidiose differenze tra l'una e l'altra. A tal proposito, Ubisoft non ha ancora distribuito una versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S del gioco, sebbene il titolo funzioni perfettamente su tutte le macchine di ultima generazione tramite retrocompatibilità.