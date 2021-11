Ruined King Recensione: un RPG ambientato nel mondo di League of Legends

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Riot Games ha il merito di aver ridefinito i confini del concetto di intrattenimento. Il colosso californiano, partendo da un singolo prodotto, in oltre un decennio ha cambiato volto, diventando una multinazionale presente non solo in ambito gaming. Insomma Riot Games produce intrattenimento a 360 gradi: gaming, esport, serie TV (a proposito, eccovi la nostra recensione di Arcane), libri e persino musica.



Ma non solo: subito dopo i festeggiamenti per il decimo anniversario di League of Legends la compagnia ha annunciato nuove IP, alcune giunte nel giro di poco tempo, altre in arrivo. In particolare, l'imponente cosmogonia di League of Legends ha dato vita a inedite produzioni correlate come Legends of Runeterra, Project L (leggetevi la nostra anteprima del picchiaduro di Riot Games) e Ruined King: A League of Legends Story. Abbiamo trascorso circa 30 ore nei suoi reami, e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni definitive.

Molto più di un MOBA

Il MOBA targato Riot Games, insomma, non è più da considerarsi un "semplice" videogame (tra i più giocati al mondo, peraltro). League of Legends è sempre più un universo vivo e vibrante, ricco di storie, miti e leggende da studiare e scoprire. Ogni personaggio, ogni situazione, ogni regione del mondo di Runeterra possiede una storia, un "vissuto" raccontato magistralmente, che sostiene i suoi tratti caratteristici e ne giustifica - con grande coerenza - l'esistenza. Anzi: la coesistenza con il tutto.

Un'opera imprescindibile per conoscere i punti salienti della mitologia di riferimento è la Guida ai Reami di Runeterra (potete leggere la nostra recensione dei Reami di Runeterra per farvi un'idea). Ed è in questo universo che vengono calate anche le vicende di Ruined King. Ruined King: a League of Legends Story si apre con una breve introduzione ambientata circa mille anni prima degli eventi narrati, la quale permette al giocatore di prendere confidenza con una parte dello sconfinato universo narrativo di League of Legends, i cui nodi fondamentali si dipaneranno nel corso dell'avventura. Un tempo, prima del grande cataclisma che portò alla nascita delle Isole Ombra e di Bilgewater, esisteva un reame benedetto dal dio Maokai. I primi umani diedero vita a una ricca e illuminata società di studiosi dediti alla conoscenza dei misteri del mondo e della magia, sostenuti dal favore del dio.



Poi, come accade per ogni vicenda umana, il regno sprofondò in un periodo di declino, instabilità e ingordigia, probabilmente corrotto proprio dallo stesso potere arcano che tanto si voleva imbrigliare e controllare. Fu l'azione sconsiderata ed egoista di un singolo a dare il via non solo alla catastrofe ma anche a ciò che accadde dopo. Tornati al presente, l'avventura vera e propria inizia a Bilgewater, con una bucaniera, Sarah Fortune, che ha reclamato quella città caotica e senza legge, strappandola a un malvagio capitano avversario - Gangplank - ex dominatore del luogo nonché assassino della madre della giovane.

La nuova reggente non è ancora riuscita a stabilizzare il suo dominio, soprattutto a causa di ciurme riottose, bande criminali ancora fedeli al vecchio regime...e alla Mietitura, ossia un evento soprannaturale che conduce a esiti mortali per chiunque si trovi sul suo cammino.



Periodicamente, dalle Isole Ombra, si leva una Nebbia oscura, prigione di anime perse e condannate a vagare in eterno, che si abbatte su Bilgewater e ghermisce le anime dei vivi per cibarsene, così da diventare sempre più potente. Per questo la gente del luogo la conosce come Mietitura. Un evento che Fortune ha già dovuto affrontare con la Gran sacerdotessa Buhru, Illaoi. La minaccia, ora, sembra esser diventata ancora più pericolosa. Sarah Fortune, questa volta, potrà fare affidamento su un improbabile manipolo di eroi che, per le più disparate ragioni, si uniranno alla sua causa.

A partire proprio dalla Sacerdotessa, appartenente alla civiltà dei protettori delle isole nonché veneratori del Kraken. Sebbene il canovaccio narrativo rimanga nei canoni di un'avventura tradizionale, si percepisce sin da subito che l'universo di Runeterra è davvero immenso. Immenso e meraviglioso, per essere precisi. Attraverso esplorazione delle location, indizi e documenti da leggere e collezionare, splendide cinematiche, e dialoghi con i vari personaggi è possibile conoscere non solo la vicenda in cui ci siamo immersi, ma anche il mondo di Runeterra in tutta la sua maestosa complessità. Possibile, dunque, godersi Ruined King anche se non si è fan di League of Legends? La risposta è assolutamente affermativa. Non servono conoscenze pregresse, perché tutto viene spiegato - o, almeno, accennato - in maniera chiara e fruibile anche da chi non ha mai frequentato i lidi del MOBA di Riot Games.

A zonzo per le Isole Ombra

Osservando i trailer e le immagini, in molti avranno subito accostato il progetto ruolistico di Riot Games a Battle Chasers: Nightwing, un gioco di ruolo molto particolare che riprendeva una delle opere di Joe Madureira, disegnatore tra i più apprezzati della scuola americana.

Le impressioni sono più che legittime: Ruined King non solo ha goduto dell'apporto artistico e creativo proprio di "Mad" Madureira e del team di sviluppo Airship Syndicate, ma ricalca anche molto lo stile dello stesso Battle Chasers (leggetevi la recensione di Battle Chasers), almeno nella forma. Ruined King si presenta sotto le sembianze di un JRPG d'altri tempi che mescola esplorazione, incontri casuali e combattimenti a turni. Il tutto sostenuto da un design visivamente molto "statunitense", pieno, muscolare, esagerato. Ovviamente dall'equazione non possiamo togliere la firma di League of Legends.



Avrete dunque probabilmente già capito l'efficace ecletticità di tale opera. La fase d'esplorazione è quanto di più tradizionale possiamo aspettarci da un gioco di ruolo: nonostante le macro-aree siano solo due, la varietà di luoghi e ambienti non manca.

Le zone si suddividono in molteplici location, da passare in rassegna per scoprire tutti i loro segreti, trovare zone di pesca, proseguire nell'avventura principale e completare qualche missione secondaria (o riscuotere qualche taglia, nel caso delle missioni di "caccia al ricercato"). L'esplorazione è intrinsecamente connessa al grinding - parecchio presente, soprattutto a livelli alti - il quale, a sua volta, ci permette di aumentare il cap dei nostri personaggi. Questa catena del valore legata al potenziamento degli eroi ci dà modo di approfondire un altro punto cardinale dell'esperienza ludica di Ruined King: la gestione del party.

Rune e Abilità...a volontà

All'aumentare dell'esperienza e conseguentemente del livello, ogni personaggio può contare su due distinte vie per aumentare la propria potenza: l'albero delle abilità e quello delle Rune. Riguardo alle prime, queste si sbloccheranno automaticamente una volta che un eroe avrà raggiunto il grado richiesto. Sarà però il giocatore a decidere quali potenziare e in che modo: ognuna di esse, infatti, presenta un mini skill tree, suddiviso in due distinti percorsi, i quali - a seconda delle combinazioni che l'utente sceglierà - daranno vita a interessanti mix, più o meno efficaci in battaglia.

La particolarità risiede nel fatto che, nel caso in cui il giocatore non sia soddisfatto delle combinazioni costruite, può modificare in ogni momento l'assegnazione dei punti, per plasmare la strategia di gioco a proprio vantaggio. Lo stesso discorso può essere fatto anche per le Rune. In questo caso, ogni campione ha ancora due alberi distinti (ad esempio il colosso Braum avrà un percorso assimilabile al ruolo di Support, mentre nell'altra ramificazione può tramutarsi in un Tank). Entrambi i rami sono potenziabili man mano che si guadagnano frammenti di rune e si sale di livello.



Ed è qui che entra in gioco il grinding, dal momento che, per sbloccare le abilità più potenti, servirà una quantità di frammenti progressivamente superiore. Di conseguenza, pur tenendo presente che un percorso non esclude l'altro, con le rune sarà necessario comunque concentrare i propri sforzi sul perfezionamento di un sentiero specifico, vista la quantità di tempo che dovremo dedicarci.

Ad ogni modo, se mettiamo per un momento da parte queste particolarità, che donano un po' di freschezza alla formula di gioco, la gestione del gruppo di campioni e di ogni singolo eroe non introduce grosse novità alla formula già assaporata in numerosi altri congeneri.Semmai, il grande pregio del sistema di Airship Syndicate è quello di essere di rapida lettura e assimilazione, anche per chi ha poca dimestichezza con la tipologia di gioco in questione.

Eroi in corsia

Il punto da cui Ruined King si discosta dai canoni del genere sono le peculiari meccaniche della fase di combattimento. Qui i punti di forza del titolo deflagrano in tutta la loro efficacia. Pur proponendo un combat system a turni formalmente vecchio stile, l'esperienza appare piuttosto inedita sul piano strutturale. Il tocco old style lo ritroviamo solamente in superficie, in funzioni "pratiche" come la gestione dell'iniziativa dei campioni, l'utilizzo di consumabili, attacchi e abilità.

L'intero sistema, però, viene retto da un'altra feature: la Corsia. Mutuato dal fratello maggiore (nei MOBA le corsie o linee - Top, Mid, Bot - sono i percorsi per arrivare alla base avversaria), il concetto in Ruined King viene rielaborato per adagiarlo totalmente sulle esigenze ludiche della produzione. Anche in questo caso le corsie sono tre, solo che prendono un diverso nome: Corsia dell'equilibrio, della Velocità e del Potere. La prima, come il nome suggerisce, è chiaramente quella più bilanciata, mentre la seconda permette al campione di agire prima, nell'ordine di iniziativa, rinunciando però a determinati effetti e a diversi punti danno per attacco.



La Corsia del Potere, infine, è quella più votata alla devastazione: ciò si traduce in un aumento del rateo di danno e degli effetti delle abilità, a discapito però della velocità, dato che il tempo di caricamento è maggiore e dà modo agli avversari di agire più volte.

A fianco delle abilità normali, i campioni vantano anche skill specifiche di Corsia, con effetti particoalari su alleati e avversari. Simile meccanica non si esaurisce qui: bisogna prestare molta attenzione, infatti, non solo ai modificatori di stato che entreranno in gioco all'inizio dello scontro (possono essere bonus o malus relativi a determinate circostanze ambientali), ma anche alle caratteristiche dei nemici. Per questo diviene importante tenere conto del cosiddetto "sovraccarico" (ovvero l'accumulo di fatica dell'eroe che potrebbe precludere l'utilizzo di determinate abilità o corsie) ed esaminare, attraverso l'apposita funzione, chi fronteggeremo. Molti avversari possiedono resistenze, abilità e vantaggi che possono essere scardinati solamente utilizzando una ben determinata corsia. Questo fattore riesce a rendere gli scontri vari, gradevoli e molto impegnativi, e costringe il giocatore anche a soppesare ogni mossa, cercando di concatenare nella maniera corretta le opzioni a sua disposizione.

Bilgewater secondo Joe

Il tratto di Joe "Mad!" Madureira si vede in ogni singola texture di Ruined King. Il disegnatore di Philadelphia ha impresso a fuoco la sua firma sul titolo di Riot Games. Nonostante, come già detto in precedenza, le ambientazioni siano solo due (Bilgewater e Isole Ombra) la cura per il dettaglio la fa da padrona e cattura l'occhio con scorci affascinanti e indimenticabili. Bilgewater in particolare - a nostro avviso - riesce ad ammaliare più di ad altre regioni di Runeterra.

Sarà per l'atmosfera piratesca, che riesce sempre a sedurre l'immaginazione portandola in lidi lontani, sarà per l'obiettiva stratificazione narrativa costruita nel corso degli anni dai creativi del colosso californiano. Fatto sta che ambientazioni, personaggi e la fauna che si trascina nei ristagnanti vicoli dell'enclave piratesca ci hanno sin da subito conquistati. Grazie, appunto, alla sapiente direzione artistica di Mad che, con la sua squadra, ha saputo tradurre con il proprio stile iconico l'immaginario concepito da Riot.