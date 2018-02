Rumu Recensione: un aspirapolvere sentimentale

prende confidenza fin da tenera età con pad e tastiera e si appassiona rapidamente al mondo dei videogiochi, lavorando come giornalista sulle principali realtà online e occupandosi di sviluppo, attualmente in Forge Reply. Bassista fallito, ha ormai venduto lo strumento per passare dietro al microfono, sia per cantare che per condurre il podcast Gaming Effect. Cercatelo su, sue su

Grazie ai videogiochi abbiamo impersonato centinaia di ruoli diversi, dal marine spaziale al pilota di Formula 1, passando per il magnate dell'industria e per l'esploratrice senza paura. Siamo stati assassini, amanti, orfani e fuorilegge, ma mai prima d'ora abbiamo vestito i panni di un elettrodomestico, in particolare un aspirapolvere automatico dotato di una seppur limitata intelligenza artificiale. In Rumu potremo quindi provare anche questa esperienza, vivendo un'avventura inaspettatamente drammatica e lontana dalle tematiche più classiche.

Rumu ama

Tra qualche anno gli aspirapolvere automatici saranno ben più intelligenti ed emotivi di adesso, con la possibilità di interfacciarsi con i sistemi di domotica delle case che li ospitano. In più potranno far trasparire le loro emozioni, grazie ad un display che mostra i loro occhi e a suoni che fanno intuire diversi stati d'animo.

Questo è il futuro raccontato in Rumu, che è anche il nome dell'aspirapolvere che andremo ad impersonare. L'insolito protagonista si sveglierà ogni mattina con il compito di pulire le ampie stanze della casa in cui abitano David e Cecily.

Le direttive le impartirà Sabrina, IA che gestisce la casa e che, grazie a sensori posti nelle varie stanze, ci dirigerà verso le aree che richiedono un nostro intervento.

Con un sistema basato su click e drag del mouse potremo quindi muoverci agevolmente tra mobilio e tappeti, con l'alternativa rappresentata dal classico WASD via tastiera, per una guida ancor più diretta, seppur meno intuitiva.

Inizialmente dovremo svolgere di compiti banali, come pulire delle macchie in salotto o aspirare del caffè rovesciato in cucina, facendo nel contempo amicizia con il gatto di casa e conversando con Sabrina su argomenti tutto sommato triviali, scegliendo le risposte con il più classico sistema a scelta multipla. Rapidamente, però, si comincia a respirare un'atmosfera surreale, quasi malata, iniziando a notare dettagli che metteranno in forte dubbio i pochi capisaldi che un aspirapolvere automatico dotato di IA potrebbe avere.

Chi sono veramente i miei padroni? Perché non posso liberamente accedere a tutte le stanze? Per quale motivo la camera da letto è così in disordine e quella macchia ha una forma allungata e stretta, che dà l'idea di un gesto rapido e istintivo?

Il rapporto con Sabrina si farà progressivamente più teso, e i dialoghi assumeranno toni molto più forti rispetto all'inizio dell'avventura. La raccolta di oggetti e il loro uso sugli ambienti diventeranno mere attività secondarie, segno che è sulla scrittura e sull'atmosfera che Rumu gioca la quasi totalità delle sue carte.

A favore della narrazione c'è poi un doppiaggio molto riuscito, seppure disponibile solo in inglese, che riesce a trasmettere in modo corretto gli stati d'animo dei personaggi anche e soprattutto quando non sono umani.

Meno riuscito lo stile generale, discretamente hi-tech e con una visuale isometrica che fa molto anni ‘90. Come a quell'epoca, questa inquadratura risulta tutt'altro che comoda per esplorare gli ambienti. Il risultato è che spesso Rumu rimbalzerà contro i mobili, mostrando sui suoi display degli occhi intontiti al posto delle classiche pupille blu, allegre e spensierate come solo quelle di un aspirapolvere che ama tutto ciò che vede possono essere.