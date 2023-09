Samba de Amigo Party Central Recensione: che festa sarebbe senza maracas?

La febbre del ballo ci ha contagiati, complice la rinascita di una delle IP Arcade SEGA più movimentate e musicali di sempre. Samba de Amigo: Party Central è l'ultimo capitolo della saga arrivato un po' a sorpresa su Nintendo Switch, dato che in ambito console tradizionali fa seguito alla versione pubblicata per Wii ben sedici anni fa, nel 2007. Non ha perso smalto da allora e anzi, la pausa sembra avergli giovato.



I sensori dei Joy-Con, più precisi di quelli per Wii-Mote, sono una manna dal cielo e l'esperienza ci è sembrata decisamente in linea con gli intenti originali di quella su cabinato: far sudare i giocatori con ritmi forsennati, un paio di maracas e un livello di sfida variabile dal "facile" al "molto difficile", ma mai frustrante. Grazie alla componente online, poi, la festa si è allargata a tutto il mondo, perciò indossate dei vestiti comodi e preparatevi: Samba de Amigo è tornato!

Tracklist piena di classici e in aggiornamento

La prima e fondamentale informazione utile a capire se vale la pena mettersi "in ballo" con Samba de Amigo: Party Central è la tracklist proposta. Si tratta di una selezione molto varia, composta da ben 40 brani, a cui bisogna sommare - per il momento - tre DLC con altrettante canzoni in seno a ciascuno.

Altri otto contenuti sono già previsti per la pubblicazione più avanti, due ogni mese, da agosto a novembre 2023, almeno stando alla timeline presente sul sito ufficiale di Party Central. Abbiamo testato i primi due, il Sonic the Hedgehog e il Japanese Music Pack, mentre i prossimi dovrebbero essere il SEGA Music Pack - incluso nella versione Deluxe e disponibile dal 27 settembre 2023 - e il K-Pop Music Pack.



Oltre alle canzoni targate SEGA, sia incluse che scaricabili a parte, l'elenco è denso di hit celebri dei generi più disparati, conosciute praticamente da chiunque (si pensi a "You Give Love a Bad Name" di Bon Jovi o a "I Will Survive" di Gloria Gaynor). Oltretutto, a livello quantitativo soddisfa anche senza ricorrere ai DLC e disponibile immediatamente e per intero.

La tracklist dimostra la volontà degli sviluppatori di confezionare un'esperienza adatta a un pubblico di tutte le età, per spingere sia grandi che piccini a non restare immobili. In attesa di scoprire i prossimi brani che arricchiranno ulteriormente l'offerta, non siamo rimasti delusi.

Indossate i laccetti dei Joy-Con!

Vi consigliamo di stringere per bene i laccetti dei vostri Joy-Con quando giocate a Samba de Amigo: Party Central, perché vi muoverete parecchio e il rischio di lanci accidentali è concreto. Il gameplay è un classico intramontabile: seguendo il ritmo del brano selezionato bisogna colpire le note che scorrono in sei direzioni, divise tra le due braccia e in alte, medie e basse, tenendo i controller in mano come se fossero due maracas.

Di fatto, nei cabinati di una volta lo erano davvero e registravano ogni spostamento con grande precisione, restituendo un feeling di ballo molto realistico. Oggi, su Nintendo Switch, il gioco si affida ai sensori di movimento dei Joy-Con, che fanno un buon lavoro anche quando la frenesia prende il sopravvento e si cominciano a mulinare le braccia. Solo le note "basse" saltuariamente sfuggono al controllo del sistema e non vengono registrate correttamente, ma sia che vi troviate in un contesto di competizione online, sia durante una festa casalinga, non è sul singolo errore che si gioca la partita. Infatti, il punteggio viene calcolato in modo molto permissivo e il 100% o il grado S - riservato alla quasi perfetta esecuzione - non sono irraggiungibili. I controlli "shake", quelli summenzionati con i sensori di movimento, si possono alternare a quelli pensati per giocare in mobilità sulla console, che adoperano i pulsanti e gli analogici. In questo ultimo caso, Samba de Amigo non ha alcuna pietà: se non si colpisce la nota al momento giusto si interrompe la combo e dopo troppi errori si rischia di dover ricominciare il brano da capo.



Adoperando le braccia e il corpo, anche ai livelli di difficoltà più intransigenti, si arriva quasi sempre a fine canzone e si ottiene in media un maggior numero di punti. In più occasioni abbiamo avuto la netta sensazione che l'esperienza chiudesse un occhio su alcune delle note che avevamo mancato, quasi a voler scacciar via dei possibili momenti di frustrazione. Infine, per movimentare ancor di più ogni situazione, come da tradizione non basta avere senso del ritmo e forza nelle braccia per accumulare punti combo e concludere gli stage.

Oltre al sistema di note da "azzeccare", Samba de Amigo propone dei "mini giochi" opzionali sotto forma di pose da copiare osservando un manichino a schermo, o eseguendo movimenti diversi dai classici colpi di maracas (da portare a termine entro un tempo limite). Ci sono insomma tante variazioni rispetto alla formula di base e, anche ripetendo più volte lo stesso brano di seguito, l'esperienza di ballo si è rivelata spesso e volentieri differente dalla precedente.

Danza "competitiva"

Anche quando si gioca in modalità "competitiva" online, Samba de Amigo: Party Central non tradisce i suoi intenti scanzonati. Tanto per cominciare, "la Fiesta" multiplayer è la ragione principale per cui ha senso vestire il nostro personaggio con accessori tutti diversi, sbloccabili accumulando punti e salendo di livello o comprandoli in uno shop con la valuta interna al titolo. Ci sono anche degli abiti completi che rimandano ai classici SEGA, come Sonic o Super Monkey Ball, presenti nel pacchetto Deluxe e davvero molto appariscenti (a proposito di Sonic, qui la nostra prova di Sonic Superstars).

Come dicevamo, anche se è bello vedere il protagonista dimenarsi nei coloratissimi stage dell'esperienza in singolo, è ancora più soddisfacente osservare il carnevale di costumi luccicanti e accostamenti improbabili che si scatena quando ci sono 20 persone reali, ciascuna con la propria idea di "moda", connesse e danzanti. Graficamente, dunque, non ci si può proprio lamentare: Samba de Amigo è ancora lo stesso, scoppiettante gioco che era un tempo, solo che ora è inserito in una sala arcade grande quanto tutto il globo (non manca però qualche sporadica oscillazione nella conta dei fotogrammi).



La modalità multigiocatore è sostanzialmente identica a quella single player: ci sono le note da colpire, le pose da copiare e i brani sono gli stessi, riprodotti casualmente di volta in volta.

In più, però, ogni ballerino ha a disposizione sporadici power up o oggetti di disturbo per colpire i propri avversari, come missili che distruggono alcune "direzioni" e impediscono di suonare per un po' di tempo le note a esse collegate (e quindi ci fanno perdere punti e accumulare "miss"). Ogni partita dura tre round, al termine dei quali una soglia di sbarramento elimina i giocatori con i punteggi più bassi; arrivati all'ultimo match vince chi ha accumulato quello più elevato. Segnaliamo che le facilitazioni connesse alla modalità shake sembrano essere attive anche online.



Infine, in Party Central potete diventare "virali" con StreamiGo!, l'ultima modalità in singolo introdotta in questo nuovo capitolo. Più ballate e meglio lo fate, più followers (fittizi) accumulerete nel social network di StreamiGo!, con annessi premi in valuta interna ed elementi cosmetici esclusivi. Insieme alla Fiesta Globale online è il modo più rapido per ottenere costumi e accessori, dato che il moltiplicatore di punti raccolti è molto più generoso rispetto al gioco libero e all'allenamento.