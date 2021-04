Saviors of Sapphire Wings/Stranger of Sword City: due classici su Switch

C'era un tempo nel quale, anche in ambito videoludico, i giochi di ruolo erano legati a doppio filo alla fantasia di chi decideva di immergersi in queste produzioni. La natura puramente testuale delle avventure - che ricordava da vicino esperienze simili a quelle vissute in Dungeons & Dragons - ci permetteva di creare nella nostra mente una storia dal sapore epico e leggendario, senza che questa venisse "influenzata" più di tanto dalla visione degli autori, il cui compito era semplicemente quello di fornirci i mezzi per dare vita al nostro racconto.



Questo non è certo un nostalgico attacco alla modernità del genere, che negli ultimi anni ha dato prova di potersi evolvere in modi sorprendenti, portando all'attenzione del pubblico mondiale un insieme di capolavori che, senza dubbio, rimarranno impressi nella storia videoludica. Tuttavia è innegabile come la "magia" di un tempo, questa capacità di farci volare con la fantasia, si sia persa nel corso dei decenni, lasciando ben poco all'immaginazione degli utenti. Per questo motivo, abbiamo accolto con grande entusiasmo la notizia della pubblicazione di Saviors of the Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited, una coppia di dungeon crawler alla giapponese (il primo totalmente inedito in occidente) con poche animazioni e basati su una narrazione e uno stile artistico pensati per stimolare l'immaginazione. Cosa ne pensiamo dunque dell'ultimo sforzo videoludico di Experience Inc.? Avrà rispettato le nostre aspettative iniziali?

Un mondo in pericolo

Fin da subito, è chiaro come la scelta di pubblicare entrambi i giochi in un unico pacchetto abbia pienamente senso. D'altronde le due produzioni condividono la stessa anima e, seppur con toni differenti, racchiudono esperienze caratterizzate da un feeling molto simile. Avviando Saviors, ci rendiamo subito conto di come la tensione narrativa del racconto sia costruita tramite gli scontri contro i malvagi di turno, desiderosi di sconvolgere gli equilibri del mondo. Passare i primi istanti della campagna in una situazione di frenetica battaglia ha due funzioni principali: da un lato quella di fornirci una panoramica sul mondo di gioco e sulle minacce che dovremo contrastare, e dall'altro quella di offrirci preziose informazioni sulle meccaniche di gameplay "mascherando" efficacemente quello che è a tutti gli effetti un tutorial.



Terminata la sezione iniziale, arriva finalmente il momento di imbarcarci in quello che sarà il nostro compito nel corso dell'avventura: senza entrare troppo nei dettagli, l'obiettivo è quello di creare un gruppo di valorosi eroi, al fine di liberare le lande dalle creature ostili e scoprire la verità su una terribile tragedia avvenuta svariati anni prima dell'inizio del racconto. Come già detto in precedenza, sia Saviors che Stranger sono due dungeon crawler che ci proporranno una serie di quest da svolgere (insieme a un party che si riempirà di diversi personaggi selezionabili) durante l'esplorazione dei labirinti che ci troveremo di fronte. Sbarazzarsi dei nemici che si frappongono tra noi e il completamento degli incarichi ci permetterà di fare punti esperienza, utili a potenziare l'intero party.

Durante ogni battaglia, scandita dalla classica suddivisioni in turni, ci viene fornita la possibilità di controllare direttamente ogni membro del nostro gruppo, e le scelte che possiamo compiere sono quelle di attaccare, difendere, usare un'abilità (magica o di combattimento), oppure sfruttare un oggetto. Non fatevi però ingannare dalla natura del battle system perché, anche a difficoltà normale, per sconfiggere i mostri non sarà affatto sufficiente premere a ripetizione il tasto d'attacco.



L'IA è ben sviluppata, risulta reattiva e sceglie bene il bersaglio da colpire, inoltre alcuni nemici possono evocare una serie di minions davvero fastidiosi, che costringono a valutare attentamente ogni azione sul campo per avere la meglio sugli avversari. In generale, il livello di difficoltà ci ha sorpreso per il suo bilanciamento, che fornisce una sfida adeguata a ogni tipo di utente (nemmeno in modalità facile l'intelligenza artificiale fa sconti).



Vale la pena di sottolineare che anche il sistema delle skill risulta studiato ad arte: l'efficacia delle capacità magiche dipende da una serie di affinità delle quali bisogna tenere conto per calcolare resistenze e debolezze, in modo da sfruttare adeguatamente i punti deboli dei nemici. Esistono ovviamente diverse tipologie di incantesimi offensivi e difensivi, e ciò permette al giocatore di adottare vari approcci nel corso dei combattimenti: per attuare una strategia efficace, bisogna necessariamente tenere conto di tutti i singoli talenti dei membri del party, che quindi dovremo comporre con cura.



Tramite gli acquisti nel negozio si potranno ottenere armi ed equipaggiamenti, oggetti utili per il potenziamento del proprio arsenale, e alcuni elementi cosmetici che, oltre a modificare l'aspetto dei protagonisti, avranno anche una loro utilità in battaglia. A differenza di Black Legend, un altro RPG uscito di recente (ecco la nostra recensione di Black Legend), in questo caso la personalizzazione appare soddisfacente e completa, e presenta un perfetto equilibrio tra funzionalità e piacevolezza estetica.

La luce e l'ombra dell'universo

Se la campagna di Saviors of the Sapphire Wings ci porta a visitare ambientazioni colorate e fiabesche (seppur minacciate da un pericolo imminente), di certo Stranger of Sword City Revisited mostra atmosfere ben diverse. Caratterizzata da tonalità più cupe e gotiche, la seconda IP creata da Experience Inc. parte comunque da premesse molto simili a quelle di Saviors. Ciò che ci viene richiesto, dopo esserci ritrovati in un mondo sconosciuto e pericoloso, è di fare luce su chi o cosa abbia trascinato il nostro alter ego virtuale in una realtà così diversa rispetto a quella nella quale viveva prima. Grazie all'aiuto di compagni abili e coraggiosi, saremo quindi incaricati di recuperare i Cristalli di Sangue e di sconfiggere (o evitare) i Lignaggi, ovvero creature incredibili, davvero difficili da contrastare.



Dal punto di vista dello stile, la proposta di Stranger risulta ancora più convincente: pur non differenziandosi molto nel tipo di esperienza offerta (le meccaniche sono esattamente le stesse di Saviors), l'opera ambientata nella Città di Spade di Escario ospita una lore sfaccettata e profonda, con un bestiario colmo di nemici tanto feroci quanto artisticamente ricercati. Inoltre, la storia coinvolge il sistema politico e giuridico della landa, e manifesta una maturità estremamente gradevole.

La customizzazione, già di livello più che buono in Saviors, nel secondo titolo risulta ancora più articolata, grazie a un lavoro davvero minuzioso portato avanti per regalare agli utenti un gameplay vario e adatto a ogni stile di combattimento. Una piccola pecca (presente in entrambe le produzioni ma più significativa in Stranger) è rappresentata da una mini-mappa non molto dettagliata, che a volte rende difficile l'esplorazione.



Non si tratta comunque di un elemento particolarmente invalidante nel complesso, e anzi può fornire stimoli aggiuntivi ai giocatori, chiamati a mettere alla prova sia la memoria che il senso dell'orientamento, per evitare di ritrovarsi più volte nelle stesse stanze. La capacità di non sbagliare strada si rivelerà fondamentale soprattutto perché, se malauguratamente tornassimo indietro in un punto già visitato, i nemici già sconfitti potrebbero respawnare mettendo a repentaglio il buon esito della nostra avventura.

Atmosfere mozzafiato

La componente migliore di entrambi i lavori è rappresentata dalla perizia creativa che il team di sviluppo ha dimostrato nel costruire il mondo di gioco. In produzioni di questo genere capita infatti raramente di trovare un design così piacevole dei personaggi e dei luoghi visitabili: il rischio di vedere ambientazioni molto generiche era elevato, eppure non ci è mai capitato di avere a che fare con materiale poco originale o derivativo.



Anche le innumerevoli creature hanno un design ben definito e accattivante, nonostante spesso i "minions" non siano altro che una versione più piccola del boss di turno. Detto questo, la qualità delle texture non è certo eccellente, ma è sufficiente per non risultare fastidiosa alla vista, ed è apprezzabile soprattutto in modalità portatile. Un po' di pulizia in più sarebbe stato gradito - soprattutto negli spazi interni - ma non ci sentiamo di penalizzare eccessivamente la resa generale, comunque più che godibile.

La colonna sonora, invece, è raffinatissima: le soundtrack sottolineano perfettamente ogni momento passato a vagare per terre ostili, stanze di palazzi e castelli, e aggiungono vigore all'esperienza ludica. In generale, il design audio è convincente, al netto di qualche piccolo inciampo nell'equalizzazione, che porta la musica a sovrastare in maniere troppo marcata l'effettistica ambientale. Anche in questo caso, è bene evidenziarlo, non si tratta di un difetto particolarmente rilevante ai fini della fruibilità.



Una nota a parte la vogliamo dedicare al doppiaggio in giapponese - presente purtroppo solo in Stranger of the Sword City Revisited - che mostra un impegno e una piacevolezza che nulla hanno da invidiare a produzioni tripla A. La presenza di sezioni interamente doppiate aiuta ancora di più l'immersione all'interno dei momenti più intensi dell'opera, e crediamo che le performance attoriali saranno più che gradite agli amanti dell'animazione di stampo nipponico, specialmente a tutti coloro che adorano guardare i prodotti in lingua originale.