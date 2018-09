Scribblenauts Mega Pack Recensione: parole e supereroi in libertà

Vagando in giro per la rete in cerca d'informazioni sulla serie Scribblenauts, alla quale - ammetto candidamente - ero estraneo fino al giorno in cui mi è stata affidata questa recensione, mi sono capitati sott'occhio molti interventi di gente sinceramente interessata all'opera "lessico-centrica" di 5th Cell e Warner Bros. Interactive, che tuttavia ne è sempre rimasta distante, per un motivo o per l'altro. Nulla vieta che trovandovi qui, oggi, facciate parte anche voi di quella schiera di giocatori che ha rimandato per troppo tempo l'appuntamento con gli Scribblenauts (quelli classici, non certo Showdown), ed è proprio a voi che, in fin dei conti, si rivolge questo articolo in prima istanza.

Scribblenauts Mega Pack, da poco disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ha infatti l'obiettivo non solo di traghettare due degli episodi più amati del franchise su tutte le piattaforme da gioco che ne erano ancora sprovviste, ma anche di farlo in una soluzione unica, dal prezzo tutto sommato appropriato. I titoli inclusi nella collection, nello specifico, sono Scribblenauts Unlimited e Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, originariamente pensati per PC, Wii U e 3DS. Quali siano gli esiti di questa trasposizione, giocoforza privata di un sistema di input tattile (per lo meno su PS4 e One) o "mouse e tastiera", sarà ovviamente il contenuto dei prossimi paragrafi. È tutto nero su bianco, insomma. Tanto per rimanere in tema.

Le parole sono importanti...

E qual è, per chi non ne fosse a conoscenza, il tema portante di Scribblenauts? Per farla semplice, si tratta di un filone di videogame dove la parola scritta è il fulcro del gameplay, vera e propria arma nelle mani del protagonista, Maxwell, il quale, inchiostrando il suo quadernetto magico con nomi e aggettivi, può letteralmente modificare l'ambiente che lo circonda, materializzando dal nulla ciò che ha descritto su carta oppure modificando lo stato di persone, animali e oggetti già esistenti nel livello. Ciò si traduce, ludicamente parlando, in un database di vocaboli dal quale il giocatore può attingere in continuazione, senza limiti di tentativi, semplicemente digitando il termine desiderato, che, qualora fosse contemplato dal software, subito si manifesterà in forma concreta. L'esempio più utile a comprendere il funzionamento della meccanica è inserito nel tutorial stesso di Scribblenauts Unlimited, senz'altro il titolo più rappresentativo sia dell'edizione Mega Pack che della serie di 5th Cell tout court. C'è una signora che ha bisogno di aiuto per recuperare il suo gatto che, evidentemente spaventato, si è rifugiato in cima a un albero, nient'affatto invogliato a scendere. Chi gioca potrebbe scrivere "scala", così da farla comparire addosso al tronco per scalarlo e infine recuperare il felino. Nulla vieta, però, che possa decidere di abbattere il fusto creando un'ascia, oppure una motosega. I più fantasiosi, addirittura, potrebbero fornire a Maxwell un paio d'ali per raggiungere l'animale via aria, oppure piazzare le ali direttamente sulle spalle del micio, che in tal modo non ci penserà due volte a scendere da sé. Accennavamo poi al fatto che il gioco permetta di sfruttare gli aggettivi, dunque perché non rendere il gatto "coraggioso", affinché l'altezza non lo impaurisca minimamente? Sulle prime, Scribblenauts è davvero un'esperienza più unica che rara. Gli NPC in cerca d'aiuto sono infatti tantissimi, alcuni con delle esigenze molto chiare, altri afflitti da problematiche un po' più opache e particolari che starà quindi all'utente interpretare nella maniera corretta, trovando le parole giuste per accontentarli.

Proprio in riferimento ad Unlimited, poi, il vocabolario messo a disposizione dagli sviluppatori è molto più ricco di quanto si possa credere, quasi si trattasse di un invito a sprigionare la creatività, a ricercare le soluzioni più bizzarre ed estrose. Peccato che poi, all'atto pratico, il sistema a quest impostato dai 5th Cell non si dimostri sempre sensato e transigente come ci si potrebbe aspettare. Non si capisce, per dirne una, perché un manichino da crash test "in cerca di cure" possa essere rimesso in sesto con un kit di pronto soccorso, ma non con una cassetta degli attrezzi. La -talvolta- scarsa flessibilità dell'editor porta non di rado a superare difficoltà anche molto differenti nei medesimi modi, imbottendo di "sonnifero" i character-guardiani, rendendo "alati" quelli che devono raggiungere superfici separate da un baratro, assegnando un colore stravagante a chi avrà necessità di farsi notare, e così via.



Se Unlimited fu il primo Scribblenauts a prendere il concept della serie per poi spalmarlo su una costruzione a stage e mondi di gioco di più ampio respiro, ove il risolvimento di ogni enigma porta alla conquista di un collezionabile, detto Starite, Unmasked non fece altro che declinare il tutto in chiave supereroistica, con dei risvolti di gameplay vagamente più action del normale. Cortesia di Warner Bros. - non a caso è il publisher! -, in quest'occasione dovremo stare dietro ai grattacapi delle più importanti star dell'universo DC Comics, incontrando, oltre ai comuni cittadini di Gotham e dintorni, anche paladini del calibro di Batman, Superman e Wonder Woman, ovviamente intenti a contrastare supervillain altrettanto conosciuti, dal Joker all'Enigmista, da Lex Luthor a Brainiac, per un totale di 1050 tra volti più o meno noti agli amanti dei rispettivi fumetti, film e cartoni animati.

... ma che fatica scriverle!

Rispetto ai due Scribblenauts in versione originale, bisogna ammettere che Scribblenauts Mega Pack perda qualche colpo in termini d'input system, quantomeno sull'ammiraglia di casa Sony, su cui abbiamo avuto modo di stressare la riedizione. Va da sé che qui non si possa contare su un sistema d'immissione dei caratteri fulmineo come quello offerto da un touchscreen o da una keyboard, motivo per cui, dovendosi piegare alle peculiarità hardware del DualShock 4, il team ha optato per un control scheme "a fiorellino". Una volta entrati nell'editor, ruotando una delle due levette analogiche, compare insomma una tastiera virtuale disposta su sette "petali", ognuno dei quali contenente a sua volta quattro lettere dell'alfabeto o simboli, ciascuno associato a uno dei quattro pulsanti fisici del pad.

Non si può negare che la comodità e l'immediatezza dei vecchi sistemi di controllo vengano meno in questa nuova forma, al netto di qualche aiuto ben gradito come la funzione di suggerimento automatico e quella che tiene in memoria le parole più usate. Seppur non si tratti di un problema insormontabile, siamo portati a credere che chi vorrà puntare sull'edizione Mega Pack per Nintendo Switch potrebbe non essere in errore. Lì infatti, previo sblocco di un'impostazione ad hoc, dovrebbe essere possibile abilitare i vecchi e cari comandi touch, naturalmente solo e soltanto con la console in assetto portatile.