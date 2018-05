Shelter Generations Recensione: nelle terre selvagge di Nintendo Switch

Andrea Fontanesi sceglie (in)consapevolmente di votarsi al videogioco fin dalla più tenera età, quando, negando alla madre il piacere popolare della prima parola dedicata, pronuncia un “Ma” pregno di speranza assieme a un “rio” assai meno poetico. Crescendo si lascia sedurre dal fascino della scrittura per infine realizzare, dopo ben ventisei anni, che le due passioni, quando si compenetrano, sono in grado di donargli enormi soddisfazioni. Strenuo sostenitore dello sperimentalismo audiovisivo, nutre da sempre un sano interesse per il cinema d’animazione, ed è inoltre profondamente legato all’arte del doppiaggio, che pratica tutt’ora a livello amatoriale.

A prescindere dai giudizi di valore che le si possono attribuire, la produzione dello studio Might and Delight ha finora percorso una strada davvero peculiare, in netta controtendenza con i canoni del comune videogiocare. Dall'estetica asciutta e dal carattere intimista, le esperienze appartenenti a questa insolita ludografia vedono nella serie Shelter il lavoro più rappresentativo del team svedese, il quale, a partire dal 2013, ha dedicato anima e corpo in quelli che potrebbero essere definiti dei "simulatori di natura selvaggia", incentrati sulla vita di alcuni animali in un'ambientazione ostile. Con Shelter Generations, i possessori di Nintendo Switch hanno oggi la possibilità di recuperare due dei capitoli di questo singolare progetto, ossia Shelter 2 e Paws: A Shelter 2 Game, accomunati dalle vicende di -rispettivamente- una lince femmina e un cucciolo della medesima specie.



Da madre a figlio

Nonostante appartengano allo stesso universo narrativo e "cosmetico", i due titoli contenuti in Shelter Generations sono dei prodotti dalla struttura interna piuttosto dissimile. Shelter 2, nello specifico, è un sandbox che cala il giocatore nei panni di una lince madre di quattro figli, intenta a sopravvivere con loro tra le piane rigogliose di un mondo aperto. Nel gioco non è presente alcun tutorial e il software non impone mai degli obiettivi da perseguire, col risultato che la creatura si ritrova con la libertà di vagare ovunque desideri, spinta all'azione soltanto dai morsi della fame e dall'alternarsi delle quattro stagioni. In termini di comandi è solamente possibile scattare in avanti per rincorrere e azzannare le piccole prede sparse nei paraggi - specialmente conigli, nutrie e rospi -, e in più mamma lince può compiere un salto per abbattere le bestie di media stazza, cervi o cerbiatti che siano. Non ci sono vincoli sul da farsi, dicevamo: si può scegliere di cibare i propri cuccioli, di proteggerli dai predatori e farli crescere finché non saranno in grado di cavarsela con le proprie zampe, ma anche, in un'ipotesi contraria e cinica, di non curarsene affatto, abbandonandoli a un destino inevitabile. In un caso o nell'altro il gioco non impartisce penalità di alcun tipo, lasciando la decisione totalmente alla sensibilità di chi sta giocando.

Il discorso cambia parlando di Paws, che abbandona l'impronta open world a favore di una progressione lineare e di un racconto meno abbozzato, molto più a fuoco nella presentazione dei vari eventi che portano ai titoli di coda. Il punto di vista, questa volta, è quello di un cucciolo di lince che, nel corso di una passeggiata come tante, viene strappato alla sua famiglia dall'acqua durante l'attraversamento di un fiume in piena, risvegliandosi infine in una zona della foresta lontana e misteriosa. L'esperienza consiste nel guidare il piccoletto fino al ricongiungimento con la mamma e i fratelli, ripercorrendone le orme ben visibili sul terreno.

Al contrario di Shelter 2 la componente survival lascia lo spazio a un gameplay più propriamente platform, con in più una spruzzata di puzzle game di tanto in tanto. Più vicino a un videogame tradizionale di quanto non sia Shelter 2, la cui esplorazione un po' fine a se stessa ne fa piuttosto una sorta di strana esperienza contemplativa, Paws può essere completato in circa un'ora, laddove anche Shelter 2 non supera le due ore di playthrough.

Sopravvivere su Switch

Differenze a parte, Shelter 2 e Paws sono titoli che rinunciano quasi completamente a un piglio ludico forte, puntando invece ad essere esperienza nuda e cruda, che sacrifica l'intrattenimento sull'altare del godimento audiovisivo. In entrambi i casi, insomma, c'è poco da fare all'infuori di correre tra i prati e recuperare qualche collezionabile, mentre, viceversa, ci sono tanti scorci che potrebbero valere il prezzo del biglietto. Servendosi di una grafica low-poly e di uno stile che ricorda l'arte degli origami, il dittico riserva all'utente scenografie color pastello che, sfruttando l'alternanza delle stagioni, virano dal rosso delle foglie d'autunno al bianco delle nevi invernali, fino ai toni caldi della primavera e dell'estate. Le musiche fanno poi tutto il resto, commentando ogni avvenimento a schermo talvolta con note dolci, talaltra con suoni più tesi, ma sempre con eleganza.

È evidente, comunque, che non si tratti di prodotti adatti a tutti: l'aspetto visivo, pur personalissimo, potrebbe facilmente essere percepito come troppo datato, e anche la gradevolezza di un incedere meditativo potrebbe non bastare a giustificare l'estrema ripetitività dell'azione.

A prescindere dai gusti individuali, Shelter Generations approda all'eShop di Nintendo Switch con fare decisamente svogliato. Anzitutto perché, in materia di porting duro e puro, non aggiunge niente alle versioni disponibili sulle altre piattaforme di gioco - casomai, rispetto all'originale su PC, smarrisce la traduzione italiana delle didascalie, benché ciò non infici la fruizione. Manca oltretutto uno sforzo di ottimizzazione tangibile, per cui gli stessi problemi di frame rate che affliggevano le versioni precedenti persistono anche sull'ibrida della grande N, evidentissimi e frequenti soprattutto in Shelter 2. Oltre a una portabilità inedita per la serie, Shelter Generations ha dalla sua solamente la possibilità di accedere a due playlist contenenti le colonne sonore ufficiali di Shelter 2 e Paws, e in più gode della presenza di due piccole fiabe illustrate nello stesso stile dei due videogiochi di questa mini-collection, anch'esse corredate da testi in lingua inglese.