Shinsekai Into the Depths Recensione: da Apple Arcade ai mari di Switch

Al suo debutto Apple Arcade è stato oggetto di un forte interesse: il servizio in abbonamento della casa di Cupertino, infatti, ha proposto un catalogo di titoli mobile di qualità, frutto del lavoro di diversi studi rinomati nel panorama videoludico: da Annapurna a Platinum Games, passando per Konami, Ubisoft, SEGA e Devolver, giusto per citarne alcuni. Con una proposta che vuole rompere le catene che legano il mondo mobile alle fastidiose microtransazioni, costellata di produzioni meritevoli e stimolanti, Apple sembra essersi guadagnata i favori del mercato (la compagnia prevede di raggiungere i dodici milioni di abbonati nel 2020).



L'azienda della mela ha inoltre lasciato i publisher liberi di trasportare i propri giochi su qualsiasi piattaforma, dopo un logico periodo di esclusività temporale. Ecco quindi che, dopo aver recensito Shinsekai Into the Depths su Apple Arcade, ci ritroviamo a immergerci nuovamente nelle profondità marine con la versione Switch del gioco. Il bagno nelle acque di Kyoto sarà benefico oppure troveremo ad attenderci qualche minaccia nascosta? Scopriamolo insieme.

Una boccata d'aria

Per chi se lo fosse perso ai tempi del debutto, Shinsekai Into the Depths è un metroidvania con elementi survival, caratterizzato da dinamiche che lo rendono un prodotto particolare e intrigante. Pur trattandosi di un progetto "secondario" nel quadro delle produzioni di Capcom, il titolo mostra infatti una certa originalità nell'ambientazione e nelle meccaniche di gioco: l'avventura ci cala nei panni di un sopravvissuto che, in seguito a un'apocalisse termonucleare, ha deciso di rifugiarsi nelle profondità marine, costruendo la sua tana nel relitto di una nave affondata.

La vita scorre serena e solitaria, fino a quando un'indomabile glaciazione non distrugge la tana del protagonista, costretto a fuggire per non morire assiderato. Da questo momento assisteremo al dipanarsi di un intreccio ermetico, snocciolato a piccole dosi tramite i graffiti e le reliquie di una civiltà lontana e misteriosa.



La narrativa emergente di Shinsekai stimola la curiosità e motiva un viaggio a tratti ostico, fatto di letali minacce sottomarine e segreti. Un racconto che segue ritmi piuttosto compassati nelle sette ore (circa) necessarie a raggiungere i titoli di coda (qualcosa in più per raggiungere il 100%), e proprio per questo il crescendo finale non funziona perfettamente, mancando del pathos necessario al coronamento dell'esperienza. Nonostante una narrativa volutamente frammentata, a far la parte del "leone marino" è senza alcun dubbio il gameplay ideato da Capcom.

Un metroidvania con le bolle

A fronte di una struttura che non si discosta dal genere di riferimento, Shinsekai riesce a distinguersi grazie al suo setting subacqueo. Nel suo scafandro sbiadito, il protagonista si ritrova davanti a un mondo sommerso piuttosto vasto, in cui ogni cunicolo potrebbe nascondere un tesoro misterioso o una creatura deforme.

A caratterizzare inequivocabilmente il titolo è il sistema di movimento del personaggio: in fondo al mare i salti, le arrampicate e qualsiasi altra azione è rallentata, e tutto ciò ha permesso a Capcom di pianificare un level design che richiede una precisione estrema.



Tra muri di lava, antiche trappole arrugginite e organismi carnivori, qualsiasi azione sconsiderata potrebbe portare a una rapida dipartita: una filosofia che si sposa a meraviglia con la componente survival di Into the Dephts, fatta di risorse accumulate che trovano ragion d'essere in un buon sistema di crafting. L'elemento chiave di tutto il gioco, però, è sostanzialmente uno: l'ossigeno.

Le prime fasi dell'avventura sono quelle più drammatiche, dato che il protagonista ha una misera riserva di aria nella tuta, che può essere rimpinguata presso un checkpoint o una fenditura nelle rocce, e ampliata raccogliendo apposite bombole. Quando le scorte sono sufficienti, è possibile usare un piccolo propulsore per muoversi più velocemente nell'acqua in una qualsiasi direzione.



Una volta padroneggiato, questo sistema diventa il fiore all'occhiello di tutto il gioco, anche se non manca qualche sbavatura: ad esempio i danni da collisione non sono stati calcolati perfettamente, e spesso abbiamo subito delle perdite ingenti in seguito a "cadute" di poco conto.

Ad ogni colpo subito, infatti, le già citate bombole cominciano a danneggiarsi e farsi via via meno efficienti, fino alla rottura definitiva. La gestione delle scorte di ossigeno è un aspetto che accresce in maniera consistente il tasso di sfida di Shinsekai, rendendo ogni cunicolo una possibile tomba subacquea. Gli anfratti da esplorare sono innumerevoli, e il gioco offre sempre dei graditi premi ai palombari più attenti e audaci, che si tratti di un minerale per potenziare la tuta o una statua antica utile a completare la lista di collezionabili. Quando il viaggio sembra aver imboccato una strada prevedibile, poi, ecco che il fortunato ritrovamento di un sottomarino arriva ad ampliare considerevolmente "il respiro" dell'avventura (e le dimensioni della mappa). A questo proposito, Capcom ha optato per una struttura articolata in macro-sezioni, che fanno da cornice a un grande viaggio verso le profondità degli abissi con annesso backtracking, una delle dinamiche tipiche del genere di riferimento.

Tentacoli in fondo al mar

Se, come detto, è l'ambientazione stessa a rappresentare il più grande nemico del giocatore, dispiace constatare come le poche boss fight disponibili non rappresentino una vera e propria sfida: si tratta di scontri che, seppur spettacolari, offrono solo una variazione quasi accessoria all'esperienza. La difficoltà si smorza facilmente anche grazie a un sistema di progressione che offre moltissime possibilità, tra fiocine di ogni tipo e gadget che ingentiliscono l'aspro mondo di gioco. Da questo punto di vista Capcom ha fatto un ottimo lavoro, dando un ulteriore stimolo all'esplorazione totale degli anfratti sottomarini.

Tornando a parlare di spettacolarità, dobbiamo constatare come Shinsekai Into the Depts non sia un titolo particolarmente piacevole sul versante estetico. Le origini mobile del gioco pesano come un macigno a causa di texture poco rifinite e altre brutture in primissimo piano.



La situazione su Switch migliora leggermente giocando in portabilità, ma la natura "low budget" del progetto resta palese. In docked invece si notano alcuni cali di frame rate, segno che Capcom ha commesso qualche passo falso durante l'opera di conversione. In sostanza non è presente un cap fisso a 30fps: questo significa che il gioco "potrebbe" raggiungere perfino i 60fps, ma di fatto fluttua tra i 30 e i 40 fotogrammi al secondo, lasciando intravedere i risultati di un processo di ottimizzazione non proprio brillante. Meglio il sound design, composto da suoni ovattati e temi musicali forse un po' ripetitivi, ma perfetti per il mood dell'avventura.