Silt Recensione: un viaggio in scala di grigi a metà tra Abzù e Limbo

Silt è un'avventura 2D ispirata a due gemme del passato. Dal puzzle-platform Limbo - qui la nostra recensione di Limbo - riprende la struttura stessa dell'esperienza ludica, mentre all'Abzu di Matt Nava guarda per l'ambientazione sottomarina. Parliamo ad ogni modo del primo titolo di Spiral Circus Games, uno studio fondato nel 2018 in Regno Unito. La passione per tutto ciò che è eccentrico ha riunito quattro persone in quel che è un collettivo piccolo ma ambizioso, che ha dato vita a un'esperienza davvero peculiare, come stiamo per raccontarvi.

Risveglio

Nel vuoto e nel buio dell'apertura, veniamo accolti - in ordine - da un lungo rombo, un arpeggio speranzoso, il rumore delle onde e l'apparente respiro di qualcuno. Seguono crescenti suoni criptici, meccanici, avvolti da una nebbia di rumore bianco e seguiti da un crepitio: ancora una volta, inspira, ed espira.

Un bagliore rivela catene e strutture di un tempo perduto, ci accoglie nell'inquietudine di qualche verso: "i colossi vagano nei fondali remoti, sotto alla spuma e alle onde nere. Privali degli occhi, lasciali vuoti, quella è la sede del loro potere. Una macchina attende da tempi ignoti, destala dal sonno e diventa giustiziere". Inspira, ed espira: ecco la luce, è forse l'ora di lasciarci andare, di svegliarci.



Silt si presenta immediatamente tra vibrazioni e rimbombi con un mantra surreale dal quale è impossibile distaccarsi, dove curiosità e timore crescono parallelamente mentre veniamo gettati in un luogo sconosciuto. Nelle profondità marine, tra innumerevoli alghe che paiono vene e capillari, un sommozzatore si risveglia incatenato: chi ci ha intrappolati? Dove siamo?

Alla ricerca di risposte possiamo fare solo una cosa: possedere l'unica creatura vicina a noi, quella che sembra l'incrocio tra un piranha e un pesce lanterna. La nostra anima abbandona l'involucro umano e si addentra nel piccolo animale ma basterà ricevere un morso per interrompere la possessione. È così che inizia il nostro viaggio. Sorvolando su alcuni consigli iniziali, Silt riprende l'assenza di fronzoli e interfacce dalla perla danese di Playdead, perché vuole assicurarsi di calare pienamente il giocatore nei suoi oscuri abissi. Propone inoltre una progressione caratterizzata da un costante aumento del livello di sfida, che chiama a scoprire ambientazioni variegate e a incontrare creature più o meno docili: dopo il piranha che ci salva dalla prigionia dell'ignoto infatti conosciamo un minuscolo pesce capace di oltrepassare piccoli pertugi, il cui utilizzo va intervallato a quello del divoratore per accedere alle zone successive.



Più si procede, più Silt ci mostra quel che è un ecosistema descritto in ogni minimo dettaglio, in un'esplorazione accompagnata dai suoi della tuta da sommozzatore e da quelli, più graziosi, legati alla risoluzione degli enigmi. Nel mistico scenario disegnato completamente a mano da Tom Mead noi siamo forse l'entità più oscura e da scoprire. Possedendo sempre più abitatori dei mari, tra cui l'imponente pesce martello pronto a rimuovere ostacoli vitrei e rocciosi, cominceremo a chiederci non più chi siamo ma cosa siamo.

Già dai primi minuti di gioco si inquadrano i due fattori chiave che caratterizzano Silt: la straordinaria qualità dei disegni e l'importanza della combinazione tra essi e il suono. Soffermarsi ad analizzare i fondali è imperativo al fine di apprezzare le minuzie della direzione artistica ma soprattutto per rimanere estasiati dinanzi a macchinari enormi e misteriosi. Il titolo di Spiral Circus Games ci invita a farci possedere esattamente come noi possediamo le altre creature, in un processo che consta di due atti: inspirare ed espirare.

Selezione naturale

L'essenza ludica rimane basilare e dalla comprensione immediata: con la pressione di pochi pulsanti potremo muoverci liberamente guidando l'umano in luoghi sconosciuti, accendere la torcia del nostro casco e possedere quando opportuno altre creature, che convenientemente si palesano in prossimità degli enigmi da risolvere. Inseriti in difficoltà crescente, i rompicapi non ci sono mai sembrati banali e anzi offrono persino la possibilità di optare per soluzioni differenti, tra quelle più complesse e quelle ritenute "standard" dagli sviluppatori. In tutto ciò non mancheranno attimi più scioccanti dove saremo colti di sorpresa da esseri mostruosi pronti a divorarci in un sol boccone: a volte Silt darà vita a inseguimenti tutto sommato superabili senza difficoltà ma che non mancheranno di tenerci sulle spine grazie al sapiente mix di suoni e ambientazioni.

Inoltre, in alcune occasioni queste sezioni ci hanno sorpreso, chiamandoci ad aguzzare l'ingegno quando necessario. Ad accompagnare l'assenza di luce nei fondali troveremo la consapevolezza di non poter controllare tutte le creature e realizzeremo d'essere solo un anello di una più ampia catena alimentare. Dovremo vedercela infatti con esseri molto più grandi di noi, che alla minima disattenzione ci divoreranno, così come prendere il controllo di un pesce per divorare un suo indifeso simile. Il tema della selezione naturale insomma non ci ha messo molto a palesarsi e ha dimostrato d'essere uno dei punti cardine dell'esperienza. Spiral Circus Games ha sfruttato questo concetto per tessere la trama del gioco, non mancando di intavolare una moltitudine di quesiti lasciati - volutamente - senza risposta.

La grande macchina

Quando avremo la meglio sui titani, dovremo assorbirne l'anima, per poi - a causa di una distorsione sovrannaturale - ritrovarci in un ambiente mai visto prima. In un tripudio di confusione e marchingegni fluttuanti, non sentiremo più nemmeno il respiro del protagonista per un istante, salvo poi riprendere conoscenza per fare una scoperta: le creature da noi affrontate sono nulla in confronto alla grande macchina, al centro degli eventi narrati. Timorosi entriamo al suo interno ed è qui che Silt è riuscito davvero a sorprenderci, in modi che non vogliamo svelarvi.

Ribadiamo ad ogni modo la grande efficacia della sonorizzazione e, al netto delle animazioni di specifiche creature, non possiamo che lodare ciò che il gioco di Spiral Circus Games ci ha mostrato su schermo, complice il continuo avvicendarsi di scenari maestosi e ricchi di storia. Comprendere dove Silt voglia dirigersi sul fronte narrativo non è facile inizialmente ed è un peccato che l'estensione dell'avventura si sia dimostrata piuttosto contenuta.



Il nostro viaggio, culminato peraltro in un finale soddisfacente, è durato circa tre ore e crediamo che con qualche altra decina di minuti a disposizione gli sviluppatori avrebbero potuto approfondire una serie di importanti elementi dell'intreccio. Detto questo, è evidente che l'essenzialità dell'esperienza sia a suo modo un pregio, proprio come è stato per Limbo.