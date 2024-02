Skull and Bones Recensione: la nave di Ubisoft resta a malapena a galla

Dopo anni e anni di gestazione, tra le maglie un percorso di sviluppo decisamente accidentato, Skull and Bones è infine "salpato" alla volta del mercato videoludico. Dal 2017 a oggi l'identità del titolo sviluppato da Ubisoft Singapore è cambiata più volte, nel tentativo di trovare la giusta commistione di elementi strategici, action e rpg in un evocativo setting piratesco. Dapprincipio la formula distillata dal team sembra funzionare, tra le maglie di un'esperienza marinaresca densa di stimoli, poi però il gameplay si rivela troppo ripetitivo, sostenuto da meccaniche di gioco mai del tutto a fuoco.

Una trama poco interessante

Nonostante il titolo sia giocabile in solitaria, seguendo le tappe di una campagna scandita da missioni di vario genere, Skull and Bones è un prodotto "always online" che richiede una connessione a internet e un account Ubisoft: chiavi di un mondo che per forza di cose dovrete condividere con altri corsari in carne e ossa. Alcuni gradiranno questa scelta, altri meno, perché se da un lato è un modo efficace per vivacizzare un open world altrimenti abbastanza spoglio, dall'altro espone gli esploratori più arditi a situazioni potenzialmente sgradevoli.

Parliamo ovviamente del rischio di colare a picco a causa delle bordate di altri intrepidi lupi di mare che, complice l'assenza di un sistema di matchmaking diviso per livelli, potrebbero risultare sostanzialmente imbattibili, poiché alla guida di un vero e proprio arsenale galleggiante. Sebbene le attività offerte dall'avventura "in singolo", tra quest principali e diversioni secondarie, siano tendenzialmente meno traumatiche, anche la rotta stabilita da Ubisoft porta con sé un pericolo da non sottovalutare: la noia. Il racconto imbastito dallo studio si muove infatti fra sviluppi blandi e personaggi del tutto dimenticabili, e pertanto fatica a mantenere vivo l'interesse dell'utente nei confronti del mondo in cui si trova, malgrado l'indiscutibile fascino di una cornice narrativa ispirata all'età d'oro della pirateria.



Sopravvissuto al naufragio di una nave che faceva parte della flotta del temibile bucaniere Scurlock, il protagonista inizia la sua avventura con un preciso obiettivo: riconquistare la fiducia del suo signore e scalare i ranghi della fazione di Sainte Anne. Alla guida di una piccola imbarcazione e di una ciurma assai modesta, saremo quindi chiamati a nutrire la nostra leggenda a suon di scorribande, nel tentativo di aggiungere il nostro nome all'elenco dei più temibili filibustieri dell'Oceano Indiano.

Pirati in carriera

Dopo aver creato il nostro alter ego tramite un editor piuttosto scarno, inizieremo dunque ad accumulare "infamia", cioè esperienza, per sveltire l'ascesa da topi di sentina a grassatori, fino ai gradi più alti della gerarchia piratesca. Più saliremo di livello, maggiore sarà la quantità di missioni a nostra disposizione, e allo stesso modo aumenterà anche il grado di sfida delle attività proposte. Sfortunatamente, però, la varietà complessiva dell'offerta non seguirà il medesimo percorso incrementale, e nel giro di una manciata d'ore avremo visto tutti le tipologie d'incarico disponibili in Skull and Bones, dagli assalti agli avamposti, all'annientamento di navi di questo o quello schieramento, passando per missioni di raccolta e consegna di risorse di vario genere.

Molti obiettivi sono in effetti simili tra loro, e sia che si debba dare la caccia ad un corsaro, o ci venga richiesto di rubare scorte da avamposti o navi francesi, le dinamiche sono perlopiù le medesime: si accetta la quest parlando con un NPC o interagendo con apposite bacheche, si salpa alla volta dell'obiettivo, e infine si spara qualche cannonata per poi fuggire col bottino nella stiva, pronti a fare rapporto e chiudere il contratto.



Questa ripetitività di fondo finisce con l'appesantire il gameplay in tempi relativamente brevi, fino alla soglia di un endgame non proprio esaltante, che consiste nel "grinding" costante di denaro e materiali per accrescere il proprio prestigio piratesco. In alternativa è possibile lanciarsi in alcune attività cooperative, le cosiddette "missioni globali", che richiedono di riunirsi in piccole flotte (tre giocatori al massimo) sia per abbattere un mostro marino, che per espugnare una fortificazione resistendo alle bordate di vascelli e postazioni di difesa.

Per quanto inizialmente interessanti, entrambe le attività finiscono rapidamente per trasmettere un forte senso di "déjà vu", visto che il gioco non offre una gamma di variabili sufficientemente nutrita. Tornando quindi agli imprevisti connaturati nella proposta multigiocatore di Skull and Bones, possiamo dire che questi possono offrire alla platea una gradita deviazione dalle routine ludiche del titolo: sebbene il rischio di venir depredati lungo la rotta non vada sottovalutato, capita anche di ritrovarsi a stringere qualche insperata alleanza, a far fronte comune contro giocatori ostili per ribaltare le sorti di una battaglia data per persa. A tal proposito, avremmo certamente apprezzato se il team si fosse adoperato per rendere più semplice la comunicazione tra gli utenti: in assenza di un sistema di chat, gli unici strumenti per "conversare" coi pirati in carne e ossa al di fuori della nostra cerchia di amici (anche in cross-play) sono i fuochi di segnalazione che possono essere sparati durante la navigazione, o le emote eseguibili dal nostro personaggio.

Parte della ciurma, parte della nave

Sulla carta il sistema di navigazione rappresenta una delle colonne portanti di Skull and Bones: raggiungere il luogo dove si svolgerà una contesa valutando la rotta più efficace, evitando le fazioni che, a causa dei nostri ripetuti assalti, inizieranno a vederci sempre più come pericoli e ci attaccheranno senza remore. In parte è proprio così, e per le prime ore di gioco ci si adopera per apprendere al meglio le regole del mare: si impara a scegliere chi combattere e chi no, a condurre efficacemente la nave (il sistema scelto per muovere le imbarcazioni è un ibrido tra simulativo e arcade che non tutti gradiranno), a navigare sottovento e a gestire la "stamina" della ciurma.

A conti fatti, però, il mancato intervento di Eolo può al massimo rallentare un po' lo svolgimento delle missioni, causando una folata di noia passeggera dovuta alla scarsa velocità dell'incedere controvento. Bisogna poi considerare che ogni vascello può dispiegare o ritrarre le vele per aumentare la velocità di navigazione, sfruttando o meno un boost che consuma una barra apposita, il cui riempimento può essere accelerato fornendo cibo e alcolici ai nostri mozzi, o accendendo i falò nascosti presso alcuni accampamenti.



Restando in tema di migliorie, la personalizzazione "funzionale" della nave comprende un numero davvero ampio di opzioni: tra scafi più resistenti, accessori che aumentano le statistiche e bocche da fuoco, è difficile non restare appagati dalla varietà offerta da Skull and Bones, almeno su questo specifico fronte (qui la nostra guida dedicata a Skull and Bones). Una volta scelto l'assetto al porto, ci troveremo a dirigere la traversata sfruttando una visuale in terza persona, alle spalle del nostro mezzo, alternata con una sorta di "prima persona sugli armamenti" posti a prua, poppa, babordo e tribordo. In questo modo si può mirare più facilmente ai punti deboli delle navi nemiche lanciando cannonate, colpi di mortaio, razzi e siluri.

Volendo si può anche tirar dritti per lanciarsi un soddisfacente speronamento o per un abbordaggio in piena regola, opzione che però risulta ben meno appagante di quanto non fosse lecito supporre. Non è infatti possibile controllare direttamente l'assalto, che si esaurisce in pochi secondi senza interventi da parte del giocatore. Al netto della pregevolezza del sistema di personalizzazione, ben presto ci si rende conto quanto relativo sia il suo peso nel bilancio del gameplay, perché ciò che conta davvero è aver raggiunto il giusto livello per una determinata missione, e avere in stiva tante munizioni, cibo e kit di riparazione.



Al pari delle meccaniche di navigazione, quelle di combattimento non sono particolarmente articolate: si mira e si spara, stando giusto attenti al movimento relativo degli avversari rispetto a noi, al tempo di "volo" dei proiettili e alla loro parabola. Non c'è deviazione dei proiettili in base al vento, o simili guizzi di complessità. Persino nel PVP l'abilità al timone, la conoscenza del territorio, la mira e la scelta del mezzo contano solo relativamente: sono i numeri a parlare, prima delle capacità manuali.

Le battaglie si fanno un minimo più complesse solo contro i "Pirate Lords" nell'endgame, o se a fronteggiarci ci sono giocatori reali con navi ottimizzate e tutte le opzioni offensive e difensive sbloccate. Anche la scelta del percorso più veloce verso gli obiettivi si fa via via meno rilevante, non a causa della presenza del viaggio rapido (a pagamento in valuta di gioco) fra avamposti, ma anche perché ci si rende conto che la strada migliore è praticamente sempre in linea retta.



Per raggiungere ogni luogo basta quindi girare intorno alle isole minori, e attraversare le più grandi viaggiando sui corsi d'acqua interni. In teoria ci sarebbero navi più agili preposte per questo tipo di navigazione, ma non servono quasi mai e ce la si fa pure con quelle di medie dimensioni. La scelta del veliero è rilevante - in parte - solo se si vuole combattere, perché un Blaster e un Bombardiere avranno capacità, tipi di bocche da fuoco e manovrabilità diverse da una velocissima Sentinella o dal più semplice Bedar, che si sblocca subito dopo il tutorial e che guideremo per la maggior parte delle ore iniziali.

Per ottenere gli altri vascelli (in tutto sono 9) si può avanzare nella trama o comprare dai mercanti in giro per la mappa il progetto per ciascuna nave, che andrà poi costruita nell'hub centrale, il porto di Sainte Anne, con i materiali raccolti durante i viaggi.

Grafica, sonoro e canti

Finora vi abbiamo parlato nel dettaglio di gameplay e meccaniche, mettendo un po' in secondo piano l'aspetto grafico e tecnico. Tuttavia, non si può dimenticare ciò che Ubisoft aveva dichiarato prima del lancio, cioè che Skull and Bones sarebbe stato il primo titolo AAAA, quindi uno dei giochi più costosi e spettacolari dell'industria. Purtroppo, come potreste aver intuito guardando trailer o video dedicati, il risultato finale non è all'altezza delle aspettative.

Ciononostante non si può dire che il titolo sia spiacevole dal punto di vista estetico: il livello di dettaglio delle navi, dei loro arredi e degli armamenti soddisfa adeguatamente i sensi, così come capita spesso di restare incantati di fronte a scorci di particolare bellezza navigando tra i flutti dell'Oceano Indiano. Anche le tempeste che talvolta scuotono le acque con onde alte quanto l'albero maestro sono bellissime e spaventose, in un tripudio di fulmini che riempiono l'aria di sinistri bagliori e temibili rombi.



La mappa del mondo è ben realizzata e illustrata, anche se ben presto si farà satura di segnalini e indicatori che ne migliorano la leggibilità, intaccandone però la piacevolezza estetica. Il menù delle missioni è ben organizzato e consente di tracciare con precisione ogni obiettivo, nonché di scovare punti di raccolta utili a rimpolpare le nostre scorte di materiali.

La maggior parte delle risorse si può ottenere senza lasciare l'imbarcazione, semplicemente avvicinandosi alla costa e risolvendo un rapido mini gioco. In alternativa si può decidere di acquistarle da falegnami, mercanti ed npc vari, scendendo a terra ed esplorando aree e accampamenti "a piedi". Nessuna delle attività previste in questa modalità offre però soddisfazioni degne di nota: le mappe degli avamposti sono strutturate come corridoi più o meno lunghi e ben poco stimolanti, con solo qualche oggetto da raccogliere e una manciata di negozianti con i quali interagire. Al massimo, può capitare di incappare in un tesoro sepolto, che si tira fuori dalla sabbia a mani nude in appena un secondo con la pressione di un pulsante. In coppia con le cutscene, oltremodo legnose, le gite sulla terraferma sono anche le sezioni meno riuscite dal punto di vista grafico: la qualità di texture, animazioni e modelli appare infatti notevolmente inferiore rispetto alla media degli elementi che concorrono alla resa delle scene in mare aperto. Allo stesso modo la personalizzazione del protagonista e del suo vestiario cede vistosamente rispetto a quella della nave, tanto da apparire come un inserto appena abbozzato.



A volte, quando si sbarca e poi si riprende il largo sembra di trovarsi in due giochi differenti, uniti solo dal fil rouge della pirateria, matrice di un'atmosfera che però mantiene sempre ben salda la sua malia. Chiude l'elenco dei problemi a carico del comparto tecnico la presenza ritardi - più o meno vistosi - nel caricamento degli asset delle ambientazioni.

Meno cagionevole è il comparto sonoro, ricco di elementi che contribuiscono efficacemente al coinvolgimento dei giocatori. I canti intonati dalla ciurma mentre si solcano le onde sono davvero fantastici e tutti effetti sonori ci sono sembrati ben realizzati: gli scricchiolii del ponte, le corde che si tendono, l'acqua che si infrange sulla carena e le esplosioni dei cannoni vi faranno sentire sempre come se foste davvero su una nave pirata.