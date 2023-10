Skull Island Rise of Kong Recensione: abbiamo il gioco più brutto del 2023

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Negli ultimi giorni avrete sicuramente sentito parlare dell'approdo sugli scaffali dei negozi fisici e digitali di Skull Island Rise of Kong, il nuovo titolo dedicato al gorilla protagonista di innumerevoli pellicole. Il motivo per cui si sta chiacchierando tanto di questo titolo non è certo la sua qualità, anzi: a molti è bastato guardare qualche video gameplay per marchiarlo come peggior gioco del 2023, tanto da superare in bruttezza anche The Lord of the Rings Gollum e Greyhill Incident (la recensione di Greyhill Incident è a portata di click).



Si tratta davvero di un gioco orribile o le critiche sono eccessive? Spinti dalla voglia di rispondere a questa domanda, abbiamo deciso di immolarci e di partire per un terrificante viaggio - in tutti i sensi - sull'isola del Teschio.

Una lacrima strappastorie

Prima ancora di iniziare a giocare, abbiamo notato già un particolare poco rassicurante su Skull Island Rise of Kong. Un campanello d'allarme, se così possiamo definirlo, è stato il quantitativo di dati scaricati su Steam per il primo avvio: il download è stato di soli 5 GB, che per un'avventura in terza persona con grafica ‘moderna', che sia essa un tripla A o una produzione indipendente, sono davvero pochi. Cercando di non pensare a questo dettaglio, abbiamo cliccato due volte sull'eseguibile per dare il via ad un'avventura da incubo

La tremenda qualità del lavoro svolto dallo studio IguanaBee emerge con forza sin dalla cutscene iniziale, che consiste in una lunga inquadratura di pitture rupestri fluorescenti su una parete rocciosa le cui texture lasciano già intravedere la "bontà" del comparto grafico. Eviteremo di fare spoiler per quegli impavidi che decideranno di acquistarlo per provare emozioni forti, ma sappiate che l'intreccio narrativo alla base di Skull Island Rise of Kong è fra i più banali mai visti in un videogioco. In seguito ad un traumatico avvenimento, il nostro protagonista diventa l'unico e solo superstite della sua stirpe e dovrà lottare con le unghie e con i denti per prevalere sulle altre creature che dimorano sull'isola del Teschio.



Accompagnato da qualche filmato che fallisce miseramente nel tentativo di emozionare, il titolo offre la possibilità di picchiare mostri di ogni tipo, fino a giungere allo scontro finale con la creatura in cima alla catena alimentare dell'isola, almeno fino a quel momento.

Vi basti sapere che la battaglia conclusiva viene seguita da un'animazione pressoché identica a quella già vista nelle precedenti boss fight, che poi lascia spazio ai titoli di coda. In un certo, senso, gli sviluppatori hanno mantenuto una certa coerenza e hanno fatto sì che anche l'epilogo dell'avventura raggiungesse le medesime vette qualitative di tutto il resto.

A lezione di game design

Se pensate che la storia sia l'aspetto peggiore di Skull Island Rise of Kong, vi state sbagliando di grosso. Sul versante ludico, la produzione IguanaBee è davvero problematica e persino le movenze del nostro gorilla sono realizzate male. Il protagonista è molto rigido e l'esecuzione dei salti è spesso complessa: il motivo di tale difficoltà non è dovuto solo all'animazione ingessata del salto, ma anche e soprattutto al design delle mappe.

Senza contare tutti quei terreni in cui ci si continua ad incastrare - complici i numerosi bug - le aree di gioco sono prive di tutti quegli accorgimenti necessari a rendere piacevole il platforming. Le piattaforme sono posizionate senza un vero e proprio criterio e talvolta bisogna saltare con precisione millimetrica per poter proseguire. Anche a livello estetico vi è una certa piattezza negli scenari e spesso diventa difficile comprendere quale sia il modo per avanzare.



Il disorientamento è dovuto anche alla scriteriata scelta degli sviluppatori di implementare una mappa senza un indicatore che permetta al giocatore di capire dove egli sia. In Skull Island Rise of Kong ci si sposta liberamente in una serie di open map e di fatto si è costretti a vagare senza punti di riferimento fino al ritrovamento delle aree che permettono l'avanzamento.

Ed è proprio il modo in cui viene scandita la progressione un altro elemento assai discutibile. La mera esplorazione non ha la benché minima utilità, visto che l'unico e solo modo per avanzare nel gioco è raggiungere specifici punti della mappa in cui affrontare una piccola orda di avversari al fine di ottenere uno o più punti abilità. Nemmeno a dirlo, la schermata in cui spendere questi punti è terribile e scimmiotta (sì, l'abbiamo detto) quelle di altre produzioni, con filmati che provano ad illustrare le skill che si stanno per ottenere: peccato che qui i video servano a ben poco e girino a 10fps. Dopo una manciata di lotte nell'open map, si raggiunge il boss di turno e si passa all'area successiva, così fino al già citato scontro finale. Insomma, uno spasso dal primo all'ultimo istante.

Un tripudio di mazzate

Purtroppo dobbiamo parlarvi anche del combat system di Skull Island Rise of Kong, perfettamente in linea con le restanti componenti del gioco. Tutto ruota attorno all'utilizzo di un attacco leggero e di quello pesante, ai quali si possono affiancare un paio di tecniche speciali come lo scatto, che permette di stordire il bersaglio se eseguito quando appare un luccichio sulla sua testa. In maniera del tutto prevedibile, la gestione delle collisioni in battaglia è pessima e la telecamera rende quasi impossibile tenere d'occhio lo scenario, soprattutto se si aggancia il nemico.

Il problema più grave risiede nell'eccessiva rigidità del protagonista, che rende il combattimento molto frustrante. Tutto si riduce nel premere furiosamente i tasti d'attacco, poiché nella quasi totalità dei casi i nemici riescono ugualmente a colpire il goffo scimmione e ha poco senso variare il repertorio di mosse. Kong può ad esempio raccogliere le creature più piccole e lanciarle contro altri avversari, ma tutto avviene così lentamente da risultare poco utile in battaglia, senza considerare che quasi sempre il nemico afferrato è da tutt'altra parte rispetto alla possente mano del personaggio.



Gli sviluppatori hanno pensato bene di inserire anche un sistema di finisher, con cui Kong può eseguire una mossa finale su quei nemici che hanno subito sufficienti danni e brillano di rosso. Peccato però che la realizzazione di queste tecniche sia orribile e accompagnata da suoni poco credibili, come quando si spezza la schiena di un dinosauro ascoltando un effetto che ricorda quello di un ramoscello che viene diviso in due.

Meritano un discorso a parte le boss fight, che sono semplicemente sbagliate. I pattern dei boss si ripetono fino alla nausea, le hitbox non hanno un senso logico (siamo stati colpiti da oggetti lanciati dai boss nonostante non ci avessero nemmeno sfiorato) e, per via del grossolano combat system, non esiste un modo per attaccare il bersaglio senza subire danni.

Espressioni intelligenti e dove trovarle

A chiudere il cerchio troviamo il comparto tecnico, che possiamo considerare la ciliegina sulla torta. Sotto il profilo grafico, Skull Island Rise of Kong è un prodotto incredibilmente pigro, i cui scenari sono poco curati e vantano un livello di dettaglio paragonabile a quello di produzioni con un paio di generazioni sulle spalle.

Gli sviluppatori hanno anche abbondato con la vegetazione, che rende sempre tutto molto confusionario grazie anche al filtro in stile fumetto che marca i bordi dei modelli con una sottile linea nera. La situazione peggiora quando entrano in gioco gli specchi d'acqua, di qualità infima proprio come i riflessi. Non migliorano le cose i modelli dei nemici, non particolarmente vari, e quello del protagonista, che risulta poco dettagliato e soprattutto anonimo. Ciò che più infastidisce è però l'eccessiva enfasi posta su alcune sue animazioni, accompagnate da espressioni facciali a tratti ridicole. Se ciò non fosse abbastanza, sappiate che c'è anche un irritante effetto di pop-up degli elementi in lontananza che non appaiono come per magia, ma si deformano man mano che ci si avvicina: sembra quasi che il nostro gorilla abbia raccolto il funghetto sbagliato durante le sue avventure e sia in preda ad allucinazioni.