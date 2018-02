Sky Force Reloaded: Recensione della versione per Nintendo Switch

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel mercato mobile, i ragazzi polacchi di Infinite Dreams hanno deciso di volare verso cieli più ampi. Sky Force Reloaded, versione riveduta e corretta di quello stesso gioco disponibile su iOS e Android, arriva sulle tre principali console e su Steam abbandonando il sistema free to play della versione per cellulari. Negli ultimi giorni abbiamo stretto fra le mani i joycon di Switch, analizzando per i lettori di Everyeye la versione del software disponibile sull'ibrida di casa Nintendo. Saranno stati giorni di bonaccia o di tempesta?

Guerrieri del cielo

Sky Force nasce nel 2004 come titolo per Symbian, il sistema operativo che i lettori più attempati ricorderanno come vera e propria marcia in più dei dispositivi Nokia. Nel corso degli anni, Infinite Dreams è tornata diverse volte a rimaneggiare le stringhe di codice del gioco originale. Prima con Sky Force 2014 e poi con Sky Force Anniversary, gli sviluppatori polacchi hanno avuto premura di aggiungere nuovi e particolari dettagli a ogni versione del gioco.

Quella che sembra essere a tutti gli effetti la versione definitiva del gioco è arrivata nel 2016, con il titolo di Sky Force Reloaded. Nel caso in cui non vi siate mai addentrati nei meandri degli shop installati sui vostri telefonini, vi spieghiamo in poche parole che tipo di gioco sia Sky Force. La creatura di Infinte Dreams è uno shoot ‘em up a scorrimento verticale (shmup per gli amici), un gioco figlio di esperienze ludiche come 1943 o Ikaruga. Analogamente ai due titoli appena citati, anche in Sky Force il giocatore assume il controllo di un piccolo aereo capace di muoversi liberamente sullo schermo, che intanto scorre in verticale mentre i nemici attaccano dall'alto. Affrontando livelli man mano più ostici, i giocatori arriveranno a manovrare la cloche dell'aeroplano con naturalezza, sbarazzandosi lungo la strada di coriacei nemici ed enormi boss. Sky Force Reloaded tratta il genere a cui appartiene con fare dogmatico, non rivoluziona nulla né pretende di portare chissà quale novità. Ciò non vuol dire che l'esperienza offerta dal software non sappia soddisfare e divertire, anzi. Pur rimanendo in una dimensione accademica, il gioco di Infinite Dreams riesce a creare dipendenza. Tornerete sempre ad affrontare un paio di livelli appena ne avrete il tempo, considerando anche quanto il grinding si faccia necessario all'interno dell'economia di gioco.

Fail, fail again, fail better

La versione per cellulari di Sky Force Reloaded può essere scaricata gratuitamente. Il gioco offre la possibilità di acquistare, tramite microtransazioni, valuta in game da spendere per saltare i tempi d'attesa fra un game over e l'altro. La versione per console del gioco in questione, invece, viene offerta ai giocatori in cambio di 10€. Questa cifra - comunque irrisoria - serve a eliminare qualsiasi forma di microtransazione, andando a modificare radicalmente la formula di progressione all'interno del gioco. Diciamolo apertamente: Sky Force Reloaded richiederà tutta la vostra dedizione e molto, molto del vostro tempo.

La Guerra PortatileCome abbiamo scritto in apertura, la nostra prova è stata effettuata su Nintendo Switch. L'ibrida della Grande N potrebbe essere la piattaforma migliore per poter godere di Sky Force Reloaded e della sua natura da gioco mordi e fuggi. Il gioco gira alla perfezione sia in modalità TV che in modalità handheld. In particolare, la possibilità di appoggiare la console ovunque e distribuire i joycon fra amici renderà Sky Force Reloaded un'attività imprescindibile durante le pause caffè in ufficio o in aula studio. D'altro canto, immaginare di affrontare le lunghe sessioni di grinding che Sky Force Reloaded richiede su PS4 o Xbox One ci pare abbastanza irrealistico.

L'aereo con cui inizieremo la nostra avventura sarà praticamente equipaggiato di una pistola ad acqua e avrà una difesa assai scadente. All'interno dei livelli, comunque, sarà possibile recuperare alcune stelle, sorta di loot lasciato dai nemici abbattuti. Queste stelle possono essere spese per acquistare nuove armi per il nostro mezzo e per migliorare le componenti già installate, come i serbatoi di energia e la potenza di fuoco del cannone principale. Il senso di progressione offerto da Sky Force Reloaded è galvanizzante. Riuscire a superare quel livello che soltanto un quarto d'ora prima appariva insormontabile darà il via libera a una scarica di endorfine nel sangue dei giocatori. Purtroppo, questa progressione si scontra con alcuni limiti del gioco. Sky Force Reloaded offre al giocatore una quindicina di livelli. Nonostante il senso di difficoltà progressiva sia effettivamente presente, dover rigiocare dieci volte lo stesso stage per poter accumulare abbastanza stelle potrebbe annoiare più di un utente. Non aiutano, poi, gli obiettivi interni ai livelli. In ogni schema bisognerà soddisfare le stesse quattro richieste: recuperare tutti i civili sulla mappa, distruggere il 70% o il 100% dei nemici, uscire indenni dalla trasvolata. Riuscendo in questi compiti il giocatore sarà premiato con una medaglia: accumulare medaglie sarà necessario per sbloccare i vari livelli successivi. Un maggiore sforzo in termini di level design e qualche guizzo di creatività per ciò che concerne gli obiettivi di gioco sarebbero state cose gradite, considerando quanto il resto del gioco sia di buona fattura.

Alimentato da un motore grafico semplice ma efficace, Sky Force Reloaded si adatta benissimo alle sessioni di gioco mordi e fuggi, da poter affrontare anche con un amico. Basterà prendere il secondo pad e il compagno seduto al nostro fianco potrà aggiungersi alla battaglia, aiutando e non poco nell'ottenimento delle varie medaglie. Ulteriori incentivi al ritorno negli stage già affrontati possono essere le carte e la modalità Difficile. Di tanto in tanto, nei vari stage appariranno alcune carte: riuscire a farle nostre garantirà alcuni bonus temporali o definitivi, come l'incremento del rateo di fuoco o della portata delle bombe. La modalità Difficile, invece, può essere sbloccata per ogni singolo livello, dopo aver recuperato le quattro medaglie di cui abbiamo parlato in precedenza.