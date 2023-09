Slaps and Beans 2 Recensione: Bud e Terence tra sberle, fagioli e buggy

Quando Slaps and Beans fece il suo esordio nel 2018 per molti appassionati di Bud Spencer e Terence Hill è stato quasi un sogno diventato realtà: un'esperienza capace di tradurre in chiave videoludica i film del dinamico duo, con citazioni e riferimenti a non finire accompagnati dalle iconiche musiche originali, rimaste impresse per sempre nel cuore dei fan. Certo, non era un gioco perfetto (come vi abbiamo raccontato all'epoca nella nostra recensione di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans) ma quanto creato dal Trinity Team è stato un grande tributo a Carlo Pedersoli e Mario Girotti e alle loro avventure tutte sganassoni e risate.



Cinque anni dopo, gli sviluppatori ci riprovano con un secondo episodio, puntando però su una maggiore varietà per un'avventura più ampia della precedente: mazzate senza sosta, grafica in pixel art deliziosa, più minigiochi e tutto il fascino e il carisma di Bud e Terence, stavolta interamente doppiati anche in italiano. E possiamo già dirlo: Slaps and Beans 2 è un intrigante picchiaduro a scorrimento, un prodotto più completo e godibile rispetto al capostipite della serie.

Altrimenti ci arrabbiamo ancora di più!

Slaps and Beans 2 riparte esattamente dalla fine del primo capitolo, troveremo dunque i due amici in mezzo al mare su una zattera dopo lo schianto dell'aereo su cui viaggiavano. Bud e Terence non sono ancora riusciti a recuperare il compenso per il nuovo film appena girato, ma adesso la loro priorità è trovare il modo per tornare a casa. A un certo punto i protagonisti sbarcano a terra e, una volta compreso dove si trovano, si mobilitano per trovare un passaggio che li riporti verso casa.

Quello che doveva essere un semplice viaggio di ritorno si trasforma, ovviamente, in un'altra rocambolesca avventura per Bud e Terence. Sulle note di "Banana Joe" dei mitici Oliver Onions ha inizio un viaggio diviso in 15 livelli, per una prima run di 6 ore di durata.



La storia resta semplice proprio come i mitici film a cui si ispira, un concentrato di spensieratezza, ironia e leggerezza capace di strappare sempre un sorriso grazie ad una sana dose di humor. Assistere agli esilaranti scambi verbali tra Bud e Terence, così come alle loro reazioni, è sufficiente per tenere incollati allo schermo i fan di lunga data.

Le innumerevoli citazioni cinematografiche inserite in Slaps and Beans 2 sono il vero punto di forza del gioco. E' possibile divertirsi a riconoscere tutti i collegamenti con i film, che siano essi legati ai minigiochi (qualcuno ha detto "coro dei pompieri" di Altrimenti ci arrabbiamo?) o alla caratterizzazione visiva dei nemici (come gli improbabili artisti marziali di Nati con la camicia). Ovviamente anche i dialoghi fanno parte di questo pacchetto di rimandi alle pellicole: uno dei primi scambi verbali al principio dell'avventura cita una delle frasi più celebri di Lo Chiamavano Trinità. Ma i riferimenti non si limitano soltanto alla produzione cinematografica dello storico duo: aguzzare la vista permette di scoprire citazioni a capolavori come Il Padrino e a videogiochi di culto come Metal Slug, giusto per fare qualche esempio. I giocatori che volessero semplicemente godersi un beat ‘em up senza troppi fronzoli, che non si prende mai sul serio, potrebbero tenere in considerazione l'opera del Trinity Team (a tal proposito, ecco a voi la recensione di Capcom Beat' Em Up Bundle), ma è chiaro che il valore aggiunto della produzione è fortemente legato all'essere o meno fan dei film.

Questo mi è nuovo, non l'ho mai picchiato prima

Questo nuovo episodio non si allontana troppo da quanto visto cinque anni fa, dunque se avete già familiarità con il primo Slaps and Beans sapete già cosa aspettarvi: un'avventura dove le scazzottate hanno il ruolo principale, interrotte da minigiochi e qualche occasionale rompicapo ambientale che richiede una costante interazione tra i due protagonisti.



Detto questo, non siamo davanti a un semplice "more of the same". Tanto per cominciare, sia Bud che Terence godono di un parco mosse più ampio: oltre ai classici attacchi a base di pugni, schiaffi e qualche combo, possono ora caricare un poderoso colpo che non solo infligge danni maggiori, ma manda gli avversari a gambe all'aria stordendoli momentaneamente.

Impiegando la barra della stamina inoltre possono eseguire un colpo speciale ancora più forte, utile in particolare per liberarsi più velocemente dei rivali prosciugando le loro energie. Non mancano poi i consueti oggetti contundenti (dalla resistenza però molto limitata) con cui attaccare i nemici, così come qualche interazione ambientale che permette a Terence di eseguire le sue tradizionali acrobazie: lo smilzo può ad esempio aggrapparsi a elementi dello scenario per scatenare un potente doppio calcio all'indietro o lanciare qualcosa a uno sgherro con l'aiuto di una mira di precisione.



Oltre a sollevare i nemici da terra per usarli a mo' di arma, Bud può spostare grosse casse con cui non solo danneggiare chi gli sta davanti, ma anche aprire la strada al suo compagno per sbloccare nuovi passaggi.

A tal proposito, l'interazione tra i due eroi è molto più marcata rispetto al passato: in molti livelli sono infatti presenti delle zone dove è necessario cambiare continuamente personaggio (se si gioca in single player) per risolvere alcuni puzzle ambientali.



Tornando invece ai combattimenti, in alcune circostanze la telecamera si allarga permettendo così di avere una visuale molto più ampia dello scenario: ciò ha permesso agli sviluppatori di aggiungere un maggior numero di nemici a schermo, dando così vita a vere e proprie risse dove schiaffoni e caos regnano sovrani, forse pure troppo in certi momenti dato che a volte diventa un po' difficile leggere l'azione.

Gli scontri non sono tutti uguali tra loro. A volte basta semplicemente eliminare ogni avversario, in altri frangenti bisogna impedire che si verifichi un determinato evento, e in altre occasioni ancora basta soltanto sconfiggere l'obiettivo principale. L'azione in altre parole risulta più variegata e dinamica, con un maggior numero di situazioni proposte al giocatore. In termini di sfida Slaps and Beans 2 si presenta piuttosto equilibrato: non è il beat ‘em up più complesso e impegnativo in circolazione, ma la difficoltà generale è comunque stimolante, soprattutto negli scontri con i boss. In rare circostanze, tuttavia, abbiamo assistito a dei picchi di difficoltà improvvisi e un po' immotivati. Fortunatamente non mancano gli oggetti curativi: cibi di più tipi ricaricano parzialmente o totalmente le energie vitali, mentre gli immancabili fagioli riempiono all'istante una porzione della barra della stamina, permettendoci così di effettuare subito un attacco speciale.



Cambiare costantemente personaggio (Bud e Terence hanno le rispettive barre vitali, un'altra caratteristica che si può usare a proprio vantaggio) e sfruttare con attenzione queste preziose risorse lasciate a terra dagli avversari è dunque importante per riuscire a cavarsela in ogni frangente, anche in quelli più ostici.

Come già detto, tra una scazzottata e l'altra c'è spazio anche per minigame a volontà, presenti in maggior numero rispetto al predecessore: dall'abbuffata al gioco della pelota, dall'addestramento militare al memory game a base di carte, ci sono vari modi per intrattenersi nel corso della storia e direttamente dal menu principale.



Certo, non tutti sono della stessa qualità e alcuni sono più divertenti di altri, ma la loro inclusione è un piacevole diversivo, soprattutto perché è possibile sfidarsi assieme agli amici patiti di Bud e Terence. A tal proposito, sedersi sul divano con un degno collega e vivere il viaggio tutto d'un fiato in co-op resta un modo assai gradevole per godersi l'opera di Trinity Team. Per completezza, in alcune porzioni dell'avventura abbiamo avvertito un po' il peso della ripetitività e talvolta, durante le lotte, abbiamo riscontrato qualche problema in termini di hitbox.

Schiaffi, fagioli e pixel art

Slaps and Beans 2 si presenta con una grafica in pixel art ulteriormente perfezionata rispetto a quella del predecessore e anche le animazioni sono più numerose e curate. Si conferma eccellente la tavolozza dei colori utilizzata e la caratterizzazione visiva generale di personaggi e fondali, ricchi di dettagli.



Bug e glitch sono meno frequenti e l'esperienza in generale risulta più rifinita se pensiamo a quella offerta dal capostipite della serie. Qualche problema però persiste, e in qualche occasione siamo stati costretti a ricaricare l'ultimo checkpoint per proseguire il nostro cammino. Per fortuna non si tratta di situazioni frequenti, ma è inevitabile storcere il naso di fronte a simili circostanze.

Il comparto audio viaggia tra alti e bassi. Fantastici gli iconici effetti delle scazzottate, così come la colonna sonora che mescola gli storici brani dei film originali con qualche remix pensato per l'occasione (si veda ad esempio la versione remixata di "Bulldozer" nel menù principale). La vera novità è rappresentata dalla presenza del doppiaggio, anche nella nostra lingua. Il parlato non è sempre impeccabile, soprattutto per quanto concerne i personaggi secondari, ma in compenso i due mitici eroi sono stati interpretati a dovere dalle voci italiane (per approfondire, qui la nostra precedente prova di Slaps and Beans 2).