Sociable Soccer 24 Recensione: viva il calcio arcade, nonostante i difetti

Nel pensiero comune, gli appassionati di videogiochi calcistici si dividono in due categorie: chi gioca a Fifa e chi gioca a Pes, recentemente diventati EA Sports FC 24 ed Efootball dopo vari mutamenti strutturali (qui la recensione di EA Sports FC 24). Eppure, se tornassimo al 1992 e ci mettessimo di fronte a un Amiga la rivalità sarebbe fra altri due campioni: Kick Off e Sensible Soccer. Il creatore di quest'ultimo, Jon Hare, e un team appassionato hanno realizzato una sorta di successore spirituale di Sensible Soccer: parliamo di Sociable Soccer 24, che dopo la permanenza su Apple Arcade è approdato su PC e presto lo farà anche su console. Noi lo abbiamo testato a fondo e adesso siamo pronti a parlarvene.

Da Sensible a Sociable!

Dal 1992 al 2007 sono stati pubblicati diversi titoli derivati da Sensible Soccer, una serie di calcio videoludico nata con in mente l'immediatezza del gameplay e un ritmo di gioco rapido e appassionante. A un certo punto però questo modo di intendere le esperienze calcistiche è andato in panchina: è un bene quindi che Jon Hare e Tower Studios abbiano dato il via al progetto Sociable Soccer, che riprende determinati elementi della ricetta ludica classica per poi inserirli in un'esperienza moderna, ora forte delle licenze ufficiali FIFPRO (ne abbiamo parlato nella nostra intervista a Jon Hare).



In Sociable Soccer 24 dal menu principale si passa in un batter d'occhio alla scelta dell'allenatore che vogliamo ci rappresenti. Saremo severi e inflessibili, più bonari o ci affideremo alla tecnologia per proporre training all'avanguardia? Comunque, questa scelta non ha un vero impatto ludico e ci fornisce solo un set di emote da usare per stuzzicare gli avversari e un avatar. Bastano un paio di click e avremo selezionato anche la nostra squadra del cuore, spaziando tra tutti i campionati europei, la serie A e diverse leghe mondiali. Ci sono nomi riconoscibili e colori familiari: il giallo rosso della Roma, il bianco nero della Juve e così via. Abbiamo giusto il tempo di applicare la formazione e in un minuto (o anche meno) saremo in campo con la palla sulla linea mediana e pochissimi comandi da memorizzare.



Ci sono molte modalità a disposizione fin dal primo avvio, anche se alla fine sono sorrette dal medesimo impianto ludico. La classica partita in locale con un amico sul divano di fianco a noi funziona egregiamente, ma l'online, purtroppo, no. I tempi di matchmaking sono lunghi e in generale l'esperienza risulta instabile: dopo aver atteso a lungo veniamo calati in partite con avversari che laggano tanto da teletrasportarsi e spesso ci si trova catapultati fuori dal match all'improvviso.



Allo stato attuale, purtroppo, non abbiamo avuto molte esperienze solide con la modalità online, che è dunque un peso non indifferente sulla valutazione in calce. Ci auguriamo che gli sviluppatori possano limare al più presto questi spigoli evidenti, soprattutto visto che di base il gioco sa divertire.

Il team perfetto

Ci siamo così concentrati sulla dimensione offline e abbiamo iniziato con la campagna in singolo, efficace e divertente pur se essenziale e semplice nella struttura. Si parte con un team sgangherato posizionato nelle leghe minori, con un rank basso e giocatori lenti e poco performanti. Man mano che si ottengono personaggi migliori la società avanza e le sfide si fanno più interessanti. Dopo un tot di partite la stagione si conclude e si tirano le somme. Il club sale o scende di categoria in base alle prestazioni dimostrate e ha inizio una nuova serie di partite.

La sostanza non cambia mai: un match segue il successivo e l'unico sprone è la soddisfazione di veder crescere le proprie possibilità in campo con la rosa di campioni a disposizione. Per alcuni potrebbe essere sufficiente, per altri no. Al fine di bilanciare l'avanzamento del team il sistema ci elargisce solo calciatori con livello adeguato al nostro rank. Tuttavia, le abilità e le statistiche di ciascun individuo sono migliorabili, entro certi limiti. Basta spendere la valuta interna in gettoni blu e sfruttare un sistema semplice e intuitivo, che ricicla le carte dei giocatori più deboli per trasformarle in punti esperienza. I medesimi punti si possono maturare anche in campo, ma ci vuole parecchio, forse troppo per guadagnarne in buone quantità. È bello poter portare avanti un calciatore che ci sta simpatico dalle stalle alle stelle, ma la strategia migliore è abbandonarlo, disputare partite a ripetizione e sperare che il sistema ci regali un "pezzo della scacchiera" più forte. Va detto che i 13.000 atleti FIFPRO schierabili non sono legati ai rispettivi team reali e non si può decidere chi sbloccare.



Ci si affida a pacchetti dal contenuto casuale, ai "premi giornalieri" ottenibili accedendo al gioco con costanza o ai prestiti da altri team, anch'essi randomici e ovviamente temporanei: c'è chi potrebbe non gradire questa totale mancanza di controllo. Detto questo, per il momento non sono previsti sistemi di microtransazione o conversione di denaro reale in valuta interna, e online si gioca con squadre precostruite. L'importanza di avere un "team perfetto" è quindi relativa.

L'importanza delle statistiche e le Coppe

Pad alla mano la differenza numerica tra i livelli individuali dei giocatori è tangibile: gli attaccanti più in alto fanno più goal, i centrocampisti dotati sono più veloci e i portieri con maggiori riflessi parano meglio. In realtà, a volte l'incidenza delle statistiche pare fin troppo marcata. A tal proposito: proprio mentre stavamo recensendo il gioco è arrivato un aggiornamento alle difficoltà della sfida single player.



Prima dell'update tra le opzioni disponibili non c'era grande differenza, adesso invece le partite sono diventate tutte più sfidanti, con comportamenti meno prevedibili dei calciatori se alziamo l'asticella. L'unico neo in tal senso riguarda i comportamenti del portiere. Al massimo livello di sfida l'estremo difensore ci è parso a tratti impenetrabile, a prescindere dalle caratteristiche dei tiratori. Si può sempre segnare, ma ci sono capitate situazioni al limite del frustrante: un conto è avere contro un buon portiere, un altro è avere l'impressione che la porta sia stata murata.



Anche per questo, post update consigliamo di provare i tornei delle leghe di tutto il mondo come ultima modalità, dopo che si è presa dimestichezza con la campagna. L'obiettivo delle Coppe è qualificarsi e superare vari gironi fino alla vittoria, il che è un compito meno semplice del previsto. Le formazioni e le squadre sono tutte già pronte, i calciatori sono al massimo delle statistiche e della prestanza e i match che ne risultano sono perciò impegnativi, ma anche soddisfacenti.



A un occhio meno attento, inoltre, può non sembrare così, ma ciascuna nazionale e team ha un equilibrio personale e formazioni più forti di altre. Sta al giocatore comprendere quali siano gli schieramenti più temibili, sempre tenendo a mente che buoni riflessi e capacità d'improvvisazione battono la pianificazione in Sociable Soccer 24.

Una partita tira l'altra

Si può passare la sfera a terra o in pallonetto, si tira in porta con un tasto e si scivola o si scatta per rubare la palla: punto. L'abilità richiesta da Sociable Soccer 24 non è da ricercarsi nelle strategie predeterminate, ma nel pensiero rapido e nel posizionamento in risposta ai movimenti avversari. Il gameplay alla base della produzione è divertente ma soprattutto è diversissimo dai maggiori esponenti attuali del genere, più concentrati sulla ricerca del fotorealismo e maggiormente votati alla simulazione.



Nell'esperienza targata Tower Studios un match tira l'altro e le contese durano a malapena 3 minuti, ma basta una distrazione per subire un gol. Il ritmo delle partite è un po' meno scattante che negli storici Sensible. Per esempio, la palla è dotata di una fisica basilare, utile a impartire una curvatura ai passaggi o ai tiri. È di sicuro un'opzione interessante che arricchisce il gameplay, attivabile con gli analogici per aggirare barriere in punizione o sorprendere i portieri. Per aggiungerla, però, si è dovuta abbassare la velocità della sfera, o non ci sarebbe stato il tempo di impartirle l'effetto dopo il calcio. Anche i personaggi hanno subito simili rallentamenti, affinché le loro animazioni fossero un po' più naturali e convincenti.



Come anticipato i controlli sono pochi e intuitivi, adattabili per soddisfare varie fasce di età e abilità. Per questo sono stati pensati due tipi di setup per i tasti: casual e hardcore. La prima configurazione è dotata di un "autopilota" che seleziona in automatico il giocatore da usare, a seconda della posizione degli altri calciatori e della palla. All'inizio va bene per imparare, ma alla lunga si fa troppo vincolante. Durante un contropiede avversario capita sovente che il sistema cambi troppo rapidamente il nostro personaggio attivo più volte di seguito, impedendoci di stare al passo con gli switch e rendendo ostico il recupero della palla. In hardcore, invece, il compito di cambiare calciatore in movimento e anche la possibilità di mutare schemi e formazioni al volo è lasciato all'utente.



La telecamera sul campo, infine, è posizionabile dal menu di pausa della partita scegliendo tra varie distanze predeterminate. Volendo, si può optare per una impostazione identica a quella dell'originale Sensible Soccer: si tratta della vista più interessante di tutte e vi consigliamo di provarla almeno una volta. Mostra una porzione di campo più larga ed è perfetta per il tipo di sfida proposta in Sociable, perché più visione complessiva si ha sul campo, meglio è.

Figurine e caricature folli

Sociable Soccer 24 è esteticamente molto diverso dagli altri titoli calcistici attuali. All'inizio siamo stati un po' sopraffatti dallo stile fumettoso dell'immagine, con volti e fisicità dei giocatori restituiti in modelli tutt'altro che riconoscibili. Che dire poi degli arbitri? Sono pensati in alcuni casi per ricordare leggende dei cartellini come il "nostro" Collina, oppure solo per essere simpatici e buffi.



C'è chi fischierà a ogni contatto, chi lascerà correre anche i tackle più duri e via così. Le illustrazioni che li identificano, come quelle proposte per gli allenatori, sono tutte caricature volutamente esagerate, ma adeguate al carattere di ciascuno di loro. Così, il più permissivo dei guardalinee ha problemi alla vista e porta spesse lenti a fondo di bottiglia sugli occhi, mentre la più inflessibile si chiama Anna e tiene le braccia conserte, lo sguardo truce e il fischietto sempre pronto sulle labbra.



I calciatori in campo e gli stadi, poi, sono tinti di colori accesi e privi di un livello di dettaglio generoso. Si tratta di una precisa scelta degli addetti ai lavori, che però non ha prodotto sempre risultati efficaci: alcuni elementi infatti risultano sin troppo datati e spigolosi. I filmati di ingresso e uscita dal campo, o i replay delle azioni notevoli mettono ben in luce le incertezze da noi menzionate. In gioco va meglio, perché presi dalla foga i difetti si notano molto meno. Infine, quasi per contrasto le carte che identificano con precisione l'identità, le statistiche e il ruolo di ciascuno sono praticamente figurine da album Panini con stampate le immagini reali dei campioni.



Alla fine, dobbiamo ammettere che il contrasto fra caricature disegnate, modelli 3D stilizzati e fotografie funziona. Però ci piacerebbe che in futuro fossero aggiunti un po' di stadi e qualche diversificazione estetica in più tra calciatori. Questo tipo di comparto grafico, comunque, comporta requisiti minimi e massimi piuttosto permissivi. Abbiamo testato Sociable anche su Steam Deck e non abbiamo avuto mai un rallentamento, con pochi, sporadici bug (come posizionamenti errati dei giocatori prima di una punizione o simili). Ad ogni modo, gli sviluppatori promettono di rimanere attivi e proporre continui update e migliorie, come accaduto per i cambiamenti apportati ai livelli di difficoltà.