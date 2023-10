Song of Nunu A League of Legends Story Recensione: troppo semplice?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Riot Forge sta continuando a costruire il proprio universo intorno a League of Legends: un crocevia di avventure e di storie pronte a impreziosire le conoscenze dei fan. L'esperimento - fino ad ora riuscito - ci ha condotto dapprima sulle sponde di The Mageseeker, un action RPG sviluppato da Digital Sun e pubblicato su qualsiasi console esistente ad aprile di quest'anno (rinfrescatevi la memoria con la recensione di The Mageseeker), e in seguito sui lidi di Convergence, un action platform sviluppato da Double Stallion Games distribuito nel mese di maggio (eccovi la recensione di Convergence). Ora è arrivato il momento di Song of Nunu, pronto ad approdare il primo novembre su PC e Switch. Tequila Works che ha lavorato a un prodotto molto più contenuto dal punto di vista del budget, ma con la palese intenzione di voler lasciare un segno nella vasta lore di League of Legends.

Il viaggio di Nunu

Nell'ultimo gioco di Tequila Works risuona l'eco dei lavori realizzati in precedenza, lontani dalla collaborazione con Riot Forge, ossia Rime e Gylt, due esperienze di stampo molto emotivo.

Song of Nunu non fa eccezione, ma mette al primo posto il gameplay, proponendo una narrazione che si muove di pari passo con l'interazione, nel tentativo di offrire al giocatore un divertimento rapido e immediato. Checché se ne dica, il target di riferimento resta comunque il pubblico di League of Legends, che vuole ampliare la propria conoscenza dell'universo narrativo. Nunu è un personaggio tank di LoL, accompagnato sempre da Willump, l'ultimo yeti della sua specie. Anche il ragazzino sembra portare con sé l'eredità del suo popolo. Nonostante l'aspetto mostruoso, prevedibilmente, la bestia non è altro che una creatura in cerca di amicizia, e ha deciso di trovarla proprio in Nunu, pronto a vagare per tutta Freljord, mosso da un sogno ricorrente: l'immagine di sua madre e quella di una montagna alata, forse il luogo dove si nasconde la donna che lo ha messo al mondo. Il viaggio parte proprio da qui, nelle lande ghiacciate e innevate di una delle zone più selvaggia di tutta Valoran, alla scoperta di un reame interamente da esplorare.

Un gioco molto semplice

Song of Nunu è un gioco che si basa interamente sull'esplorazione e sul senso di avventura, accompagnato da elementi platforming molto leggeri, da puzzle ambientali e da un sistema di combattimento alquanto basilare. Avrete la possibilità di guidare Nunu sia in solitaria sia in groppa a Willump, a seconda di quelle che saranno le sfide imposte dall'ambiente e dai nemici che incontrerete.

D'altronde, lo yeti è inevitabilmente più forte, più coriaceo, più rumoroso, ma in grado di superare ostacoli che per il piccolo Nunu sarebbero invalicabili; allo stesso tempo il ragazzino è in grado di combattere lanciando palle di neve e di suonare il proprio flauto per far sì che il mondo intorno a sé venga modellato dalla musica. Come se non bastasse, Nunu dispone anche della magia del ghiaccio, in grado di trasformare le distese d'acqua in un ponte sul quale camminare. Tutta l'esperienza si basa sul concetto di semplicità e accessibilità, ben distante quindi dai precedenti capitoli di A League of Legends Story, che invece puntavano più su un approccio quasi hardcore. In molte occasioni vi ritroverete dinanzi a delle situazioni parecchio guidate, soprattutto quando Willump dovrà prendere Nunu in braccio per proseguire nello scenario. Non potremo però passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento, il tutto in nome di una semplificazione volontaria delle meccaniche ludiche. Volete un esempio ulteriore? Lo Yeti a volte agirà in autonomia durante i puzzle ambientali, fornendovi anche un ottimo indizio su come agire per andare avanti, nel caso in cui rimaneste bloccati.

Qualche incertezza nei controlli

È sicuramente piacevole la dicotomia creata da Riot per il suo vastissimo universo: League of Legends è un gioco frenetico, spinto sempre al massimo, figlio di una concezione in cui il tempo è la risorsa più preziosa e memorizzare i movimenti sulla tastiera risulta vitale per avere la meglio. I due precedenti spin-off appartenenti a questo universo espanso ce l'avevano ribadito, ma adesso Nunu ha ben altre mire. Tutto è rilassante, sereno, tranquillo, senza alcuna necessità di esasperare l'azione. Gli stessi movimenti nella neve non ci permetteranno di correre all'impazzata, ma anzi sembrano proprio pensati per darci modo di godere dell'ambiente circostante. Lo stesso combattimento è immediato e profondamente intuitivo, senza la pretesa di costruire una struttura ludica elaborata o stratificata: avete la vostra magia e le vostre palle di neve, e dovete insomma solo lanciarle verso l'avversario usando il mirino. Quando invece sarete nei panni di Willump potrete alternare colpi rapidi e forti, a cui si aggiunge la schivata a supporto dei vostri artigli: non c'è molta strategia da applicare, e l'unica preoccupazione è quella - molto banalmente - di dover infliggere più danni di quanti se ne subiscono.



Il problema, semmai, è che il sistema di controllo a tratti impreciso cozza un po' con questa intuitività su cui il gioco fa leva: quando sbaglieremo un salto per una responsività mal calibrata, ad esempio, l'ultimo checkpoint ci farà ripartire da una fase abbastanza antecedente, e ci costringerà così a ripetere alcuni minuti di gioco. Sotto questo aspetto, avremmo preferito che la semplicità d'approccio nel game design di Song of Nunu si mantenesse accogliente fino in fondo.

Intimistico sì, ma non brillante

La struttura di gioco si focalizza quindi soprattutto sulla dimensione emotiva, come Tequila Works ci ha già abituato in passato: Nunu e Willump hanno tanto da raccontarci, forse più di quanto abbiano fatto i precedenti protagonisti di The Mageseeker e di Convergence; entrambi vivono in una condizione isolata, da ultimi della loro famiglia/specie. Questo li avvicina e li caratterizza molto di più di quanto faccia, ovviamente, l'intero League of Legends: in Song of Nunu ci saranno numerose sessioni di riflessione e di confessione, che spingeranno entrambi i protagonisti ad aprire il loro cuore a se stessi e al giocatore:

l'uno con le parole, l'altro con i grugniti. In aggiunta, così come accaduto per i precedenti due capitoli, Song of Nunu è interamente doppiato in italiano - oltre a essere sottotitolato - il che rappresenta un valore aggiunto per un'esperienza di stampo così fortemente story driven. La leggerezza ludica e narrativa si manifesta anche in un comparto audiovisivo ambivalente: mentre la musica ci accompagnerà con melodie sempre molto rilassanti, che avranno anche una influenza sulla conformazione dello scenario, l'ambiente si è dimostrato spesso poco dettagliato. Se i fondali possono dirsi promossi (con scorci a tratti piuttosto emozionanti), tutto il resto avrebbe meritato una maggior cura e una superiore diversificazione. In tal senso avremmo preferito insomma poter godere di una maggiore varietà nelle circa 5/6 ore necessarie al completamento dell'avventura.