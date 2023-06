Sonic Origins Plus Recensione: ci sono 12 giochi in più!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'ultimo compleanno di una delle mascotte videoludiche più celebri del mondo è trascorso con annunci, sorprese e aggiornamenti sul futuro di un brand storico a marchio SEGA - trovate qui tutte le novità dal 32° anniversario di Sonic - sottolineando la forte volontà della casa nipponica di rimettere al centro della scena quel Riccio Blu che sin dall'inizio degli anni '90 ha conquistato un posto speciale nel cuore degli appassionati.



Sull'onda lunga di questa spinta targata Sonic si inserisce l'accattivante riedizione di Sonic Origins, la collection dalla forte carica nostalgica che ci ha permesso di recuperare i primi capitoli della serie. Con l'intenzione di rinvigorire il pacchetto base con ben 12 opere uscite su Game Gear e il personaggio di Amy, utilizzabile nei titoli legati alla proposta principale di Origins, gli addetti ai lavori ci hanno proposto Sonic Origins Plus, che abbiamo testato approfonditamente: i nuovi contenuti varranno la spesa?

Velocità portatile

Gli ottimi contenuti legati all'offerta dell'anno scorso sono rimasti invariati, ed è per questo che non ci soffermeremo sulla descrizione puntigliosa delle meccaniche o delle migliorie apportate su vari fronti, poiché la nostra recensione di Sonic Origins è esaustiva e ancora applicabile a questa riedizione allargata.

L'intento di SEGA, a distanza di appena un anno dalla pubblicazione della collection originale, è evidentemente quello di ampliare il catalogo dei classici a disposizione dei patiti di Sonic, i quali potranno così mettere le mani su ancora più esponenti del franchise: l'operazione nostalgica che ha gettato una nuova luce su capisaldi come Sonic the Hedgehog e Sonic CD si arricchisce con le scorribande dei capitoli distribuiti sul Game Gear, dando la possibilità di recuperare questi tasselli anche a coloro che non hanno mai posseduto la sfortunata console portatile. Il gioiellino tecnologico che nei piani di SEGA avrebbe dovuto rivaleggiare con il Game Boy non ebbe il successo commerciale auspicato, ma accolse nel suo catalogo una manciata di titoli a marchio Sonic dal valore altalenante, da spin-off dal gameplay peculiare a semplici minigiochi. Bisogna purtroppo segnalare come i nuovi innesti non abbiano subito nessun tipo di ammodernamento né di revisione, al contrario dei componenti dell'offerta base del prodotto. In sostanza, le 12 iterazioni per Game Gear sono proposte tramite una semplice emulazione e, pur avendo un indiscutibile valore storico, presentano alcune problematiche.



La risoluzione antiquata e soprattutto la presenza delle bande laterali che aggiustano il formato video ai pannelli moderni non sono il massimo per l'impatto visivo nel complesso e possono influire negativamente sulla leggibilità dei livelli. Lo schermo molto contenuto della console portatile impediva di vedere cosa ci fosse a pochi passi di distanza da Sonic, e la stessa criticità si ripresenta in questa proposta contemporanea, con morti inevitabili e un trial and error amplificato dalle movenze scattanti del protagonista e dal frame rate problematico.

Se i componenti originali di Sonic Origins propongono una Modalità Anniversario per venire incontro ai giocatori meno pazienti con vite illimitate e una risoluzione grafica migliorata, l'assenza di questa novità per i capitoli portatili causa un'esperienza a tratti frustrante, che poteva essere aggirata con l'inserimento delle versioni per Master System dei medesimi titoli.

Passi falsi e ottime intuizioni

Oltre ai classici platform editi su Game Gear dedicati al Riccio, in questo aggiornamento troviamo anche le variazioni sul tema di celebri videogiochi. Si pensi ad esempio alla reskin di Puyo Puyo che è Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, o anche alle prime corse in go-kart dell'eroe in blu, con Sonic Drift e Sonic Drift 2, dall'approccio scanzonato e leggero grazie alle meccaniche ridotte all'osso.

Tra i titoli dall'elevato valore storico portati ai nostri giorni da questa versione Plus troviamo Sonic Chaos, che nel 1993 dava la possibilità agli appassionati di impersonare Tails inserendo le sue abilità di volo in un platform più ragionato rispetto ai capitoli precedenti (all'epoca venne premiato come uno dei migliori giochi disponibili per la console). Citiamo poi il suo diretto successore Sonic Triple Trouble, uscito in origine soltanto su Game Gear. Di qualità ben meno esaltante sono Sonic Spinball, l'infausto tentativo di inserire il Riccio Blu in un flipper confusionario e dai ritmi compassati, e Sonic Labyrinth, che costringe il giocatore ad un costante Spin Dash per muoversi all'interno di livelli privi di sorprese. Sonic Blast invece ha sdoganato la grafica pre-renderizzata su Game Gear, con risultati tutt'altro che eccelsi. Tra gli alti e bassi di questa edizione nostalgica spiccano, per motivi diversi, i due spin-off Tails' Skypatrol e Tails Adventure, i quali vedono il miglior amico del Riccio più veloce del mondo come protagonista assoluto di esperienze dalle meccaniche molto diverse rispetto ai classici giochi Sonic.



Skypatrol è ricordato per essere il primo esponente della serie a lasciare in panchina la mascotte di SEGA, ma anche per la scarsa verve creativa di un platform troppo flemmatico, mentre Adventure ha avuto il coraggio di rivoluzionare la formula ludica imbastendo un'esperienza metroidvania dall'anima ruolistica, che vedeva la volpe gialla utilizzare equipaggiamenti e oggetti ritrovati nei livelli per sconfiggere un malvagio dittatore intenzionato a sfruttare i Chaos Emeralds.

Il valore di un martello

La proposta della versione Plus si rimpolpa con nuove modalità che ampliano il titolo di base, tra cui troviamo quelle dei pacchetti opzionali Premium Fun e Classic Music, in origine venduti separatamente alla vecchia edizione del gioco ma inclusi in quella attuale. Questi DLC aggiugono stage addizionali, sfide speciali, cortometraggi animati e una libreria musicale.



Origins Plus consente di utilizzare Knuckles in Sonic CD, con nuove aree totalmente inedite raggiungibili grazie al suo scatto a mezz'aria. Un'altra gradita sorpresa è, per la prima volta all'interno della serie, l'inserimento di Amy come personaggio giocabile: sebbene il suo moveset sia quasi del tutto sovrapponibile a quello del protagonista principale, il Riccio Rosa può anche colpire i nemici con il suo grosso martello, rendendo in questo modo più semplice sfrecciare all'interno dei numerosi livelli.

Nell'elencare le novità introdotte ad una collection che è stata accolta con giubilio, la versione Plus non nasconde la volontà di SEGA di rinvigorire il marchio di Sonic a ogni occasione utile. Certamente mirato a una nicchia di fan sfegatati del Riccio Blu, il nuovo pacchetto non offre contenuti davvero imperdibili, al contrario del Sonic Origins del 2022. I veri appassionati possono comunque accaparrarsi la tanto richiesta edizione fisica del gioco, che peraltro vanta una copertina reversibile stile SEGA Genesis oltre ad un artbook di 20 pagine.



Per tutti coloro che insieme alla mascotte blu hanno mosso i loro primi passi nel mondo dei videogiochi questa versione Plus di Sonic Origins diventa un acquisto quasi obbligato, mentre i restanti possessori del gioco base potrebbero spendere i 9,99 euro per espandere l'offerta contenutistica, sapendo però che le iterazioni Game Gear risultano prive di quei piccoli - ma vitali - ritocchi che hanno fatto brillare di nuova luce i capitoli epocali della saga.