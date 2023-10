Sonic Superstars recensione: il riccio blu sfreccia a tutta velocità!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

I fan del riccio più famoso del mondo stanno vivendo un periodo di grandiosa riscoperta che non sembra dare segni di cedimento: Sonic Superstars arriva per riportare in auge il frenetico gameplay che ha reso celebre la mascotte di SEGA, con la sua velocità smodata e un approccio al platforming immediato e privo di sottigliezze, accompagnato da una veste grafica che è al tempo stesso fedele alla storia del franchise ma finalmente al passo con i tempi. Il risultato è un'esperienza impossibile da trovare altrove, che nel bene e nel male riprende alla perfezione i cardini di una saga capace di distinguersi con orgoglio dai suoi diretti competitor.

Niente chiacchiere, solo corse

Mettendo da parte tutta la lore che il recente Frontiers aveva cercato di porre come base narrativa (qui la nostra recensione di Sonic Frontiers), l'ultima avventura di Sonic prende il via a causa dell'ennesimo tentativo del malvagio Eggman di conquistare il mondo.

Lo storico antagonista del riccio blu ha infatti messo gli occhi sulle gigantesche creature delle Northstar Islands, e intende trasformarle in robot assoggettati al suo volere per mettere in moto i suoi piani di conquista. A Sonic e ai suoi amici l'ingrato compito di fermarlo, dunque, in una corsa contro il tempo che li vedrà partire dal classico primo scenario della saga - quello che storicamente richiama la Green Hill Zone - per poi sfrecciare in ambientazioni circensi, fabbriche dai pistoni mortali, navicelle spaziali e tanto altro.



L'unica, ma potentissima arma a disposizione dei nostri eroi è come al solito l'elevata velocità di punta che li aiuta a superare ostacoli, distruggere i nemici e palesare le debolezze dei badnik robotici: il giocatore è chiamato a disporre di questo potere tentando di mantenere sempre alti i giri del motore, calibrando bene i salti e reagendo con prontezza agli ostacoli che trova sul suo percorso. Sonic Superstars ripropone la classica ricetta ludica da platform 2D che ha reso celebre la serie negli anni Novanta, con la solita propensione ai movimenti fulminei.

Sonic non è un guerriero, può soltanto saltare e scattare da fermo, ma i suoi colpi a mezz'aria diventano micidiali quando vengono gestiti con l'esatto tempismo: ogni scenario di Superstars è infatti ricco di nemici da abbattere, e il loro posizionamento appare appositamente studiato affinché il riccio possa proseguire la sua folle corsa sfruttando i colpi inferti per guadagnare maggiore inerzia. Nonostante l'utenza sia lasciata libera di scegliere il proprio metodo di approccio al platforming, che può essere lento e ragionato così come aggressivo e incosciente, è indubbio come i livelli di Superstars brillino proprio quando si lascia sfogare tutta la rapidità dei protagonisti. Tra piattaforme acceleranti, molle che permettono di cambiare velocemente percorso e il posizionamento degli avversari, ogni stage nasconde un sentiero "perfetto", che consente di superare la sfida in una manciata di secondi. Imboccare questa adrenalinica autostrada non è certo una passeggiata di piacere, perché ad elevate velocità Sonic lascia solo pochi istanti alle reazioni del giocatore, il quale è chiamato a gestire sia quando che come saltare (spesso un balzo troppo lungo o troppo affrettato riesce a disperdere tutta l'inerzia accumulata), evitando contemporaneamente ostacoli come spine, colonne di fuoco e gli odiosissimi muri.



Le prestazioni viste su PS5 sono granitiche, con 60 fps fissi e una grande responsività dei comandi. Un deciso passo in avanti rispetto ai titoli precedenti è stato fatto anche in termini di accessibilità dato che, a differenza di quanto accadeva in passato, è raro che gli stage di Superstars arrestino volutamente la corsa del giocatore.

Uno dei difetti storici della saga è sempre stata la schermata di gioco angusta, la quale - unita alla risaputa velocità del suo protagonista - impediva un'adeguata reazione di fronte ad un eventuale ostacolo comparso sullo schermo all'improvviso. Il leggero allargarsi dell'inquadratura cancella quasi del tutto il pericolo di schiantarsi contro un nemico o una parete oggettivamente inevitabile (succede soltanto in poche occasioni), lasciando sfrecciare Sonic con estrema piacevolezza in un turbinio di effetti grafici e sonori che ricordano a più riprese il tintinnio ammaliante di una slot machine. Vissuto a questi picchi di velocità Superstars regala momenti di pura esaltazione videoludica.

Boss fight e livelli

Essendo un capitolo pensato per rievocare i classici della serie, Superstars non concede sufficiente spazio a un avanzamento dai ritmi più compassati. La partenza da fermi ad esempio appare difficoltosa e senza la dovuta spinta inerziale anche un leggero pendio si trasforma in una scalata impossibile. Queste caratteristiche, che sono proprie del franchise, vanno accettate con consapevolezza, sebbene ci abbiano dato alcuni grattacapi in fase di boss fight.

In questi scontri infatti si è chiamati a una precisione maggiore nei movimenti, e questo è un problema se il personaggio tende a scivolare dopo i salti come a voler tornare in fase di corsa o a eseguire partenze da fermo qualche istante dopo l'input. Il risultato? Durante l'avventura ci è capitato di incappare in qualche sconfitta immeritata. Per il resto, Sonic Superstars è tra i migliori capitoli recenti della saga, graziato da una direzione artistica finalmente al passo con i tempi e da un sound design capace di creare dipendenza. La veste grafica dona spessore e rotondità ad ogni elemento sullo schermo, a partire dagli ottimi modelli tridimensionali per arrivare agli oggetti disseminati all'interno degli scenari, tutti mossi da animazioni semplici ma funzionali, mentre la palette cromatica vivacizza il colpo d'occhio e rende la lettura dei livelli immediata e per nulla confusionaria, permettendo al giocatore di orientarsi e reagire in corsa senza il rischio di sviste.



Sul versante musicale i fan riconosceranno subito gli ottimi riarrangiamenti di soundtrack diventate iconiche, ma anche le nuove aggiunte sono in grado di donare carattere ai mondi visitati. Le ambientazioni di Superstars sono variegate e completamente originali e, nonostante non brillino sempre per unicità, riescono a stupire grazie al piacevolissimo colpo d'occhio e a qualche trovata interessante: ogni stage infatti vanta una singola peculiarità di gameplay che il giocatore deve imparare a sfruttare per superare i nuovi ostacoli.

Nella giungla ad esempio si saltella tra le liane, mentre sott'acqua i movimenti sono ridotti al minimo e l'ossigeno diventa un problema da tenere in considerazione: queste meccaniche esclusive inoltre vanno utilizzate negli scontri coi boss presenti alla fine dei livelli a esse legati. Ogni "mondo" si compone di due atti, ai quali si aggiungono gli immancabili bonus e le sezioni dedicate all'enigmatico personaggio di Trip, obbligatoriamente da vivere controllando uno dei compagni di Sonic.



Non vi riveliamo nulla riguardo questa new entry della serie, ma sappiate che il suo ingresso in scena ha reso più gustosi i contenuti esplorabili dopo i titoli di coda. Ci aspettavamo molto di più, invece, dai minigiochi opzionali ai quali si accede trovando uno dei grandi anelli blu nascosti all'interno degli stage. Ispirate ai bonus resi iconici dal primo capitolo della serie, queste fasi minigame diventano presto ripetitive a causa della loro mancanza di varietà, oltre alla scarsa gratificazione suscitata dal corretto superamento.

Raggiungere l'obbiettivo fa ottenere medaglie dorate che possono essere spese soltanto per comprare oggetti estetici da utilizzare nella modalità battaglia, mentre solo raramente queste fasi bonus consentono di sbloccare una delle abilità messe a disposizione dagli sviluppatori: stiamo parlando di veri poteri in grado di trasformare l'approccio agli ostacoli, come l'evocazione di cloni che inondano lo schermo abbattendo ogni nemico (e rendendo molto più agevoli diversi scontri coi boss), oppure la capacità di trasformarsi in liquido e risalire le correnti d'acqua per trovare nuovi percorsi da seguire. In tutto sono sei i talenti ottenibili nel corso della storia e il loro utilizzo semplifica l'avventura, talvolta in modo un po' eccessivo.

Non esiste solo Sonic

Sul fronte della longevità, i titoli di coda in Sonic Superstars sono raggiungibili in meno di cinque ore, mentre il vero fulcro dell'opera risiede nella modalità Crono, la quale spinge a completare i livelli nel minor tempo possibile per poi sfidarsi all'interno delle classifiche mondiali. È sicuramente qui che i veterani della saga spenderanno decine di ore alla ricerca dei percorsi più spediti verso la linea d'arrivo, ma anche la Storia consente un'ottima rigiocabilità grazie all'utilizzo di personaggi diversi rispetto a Sonic.

Gli sviluppatori non si sono limitati ad un semplice reskin del riccio blu, perché i comprimari riservano gradite sorprese che li rendono completamente diversi rispetto alla mascotte di Sega: Knuckles può planare e scalare le pareti verticali, Amy (introdotta proprio di recente come personaggio giocabile, nella recensione di Sonic Origins Plus trovate il suo primo ingresso nella serie) è in grado di eseguire un doppio salto offensivo roteando il suo martello, mentre Tails può librarsi in volo per qualche secondo. Ognuno di loro è quindi capace di diversificare il gameplay del titolo e permettere nuovi approcci ai livelli. Tails, in particolare, con la sua capacità di volare consente di esplorare approfonditamente ogni livello, facendo venire a galla i limiti di un level design che - sebbene a volte possa risultare intrigante - non premia i giocatori più attenti. Trovare percorsi nascosti, o raggiungere piattaforme difficilmente accessibili, ricompensa con power-up momentanei nella migliore delle ipotesi, mentre la maggior parte delle volte si viene premiati con qualche Ring dalla scarsa utilità. Per ogni cento Ring accumulati si ottiene ancora una volta una medaglia spendibile soltanto in personalizzazioni estetiche, castrando di fatto la curiosità che avrebbe insaporito l'esplorazione degli splendidi mondi di gioco.

Chi non corre in compagnia...

La modalità cooperativa consente ad un gruppo di amici di giocare contemporaneamente: l'intera storia principale è infatti affrontabile insieme ad un massimo di tre compagni di viaggio, e ogni utente è libero di scegliere il personaggio da utilizzare all'interno degli stage selezionati. Potenzialmente il comparto multiplayer è in grado di innalzare il fattore longevità verso vette davvero ammirevoli, in pratica però non mancano alcuni intoppi.

Per non intaccare l'ampiezza dell'inquadratura si è infatti scelto di non tagliare lo schermo in sezioni dedicate ad ogni singolo protagonista, con la telecamera a inquadrare sempre il punto medio per cercare di tenere visibile l'intero quartetto. Qualora le distanze tra i vari eroi dovessero allungarsi troppo, per garantire lo scorrimento del livello la visuale privilegia comunque chi si trova in testa, eliminando i personaggi usciti dallo schermo. Questi possono rientrare in qualsiasi momento con la pressione di un tasto, e lo fanno (fortunatamente) non da fermi, ma con una leggera spinta in avanti che gli consente di seguire l'utente lanciato in avanti senza rischiare di "sparire" ancora immediatamente.



Il compromesso è tutto sommato accettabile, eppure questa gestione dell'inquadratura resta problematica, soprattutto quando a riunirsi sono utenti dal differente livello di abilità. Inoltre, i percorsi nascosti vengono ritenuti "sbagliati" nell'esperienza di gruppo e portano ad eliminazioni dallo schermo difficilmente comprensibili.

Considerazioni non particolarmente positive anche per la modalità Battaglia: quattro amici in locale e otto online devono affrontare minigiochi in stile party game me il numero di sfide è davvero risicato. In aggiunta, gli scenari che ospitano Corsa, Combattimento, Raccolta Stelle e Sopravvivenza ci sono parsi un po' privi di identità sul fronte estetico, lontani dalle vette qualitative raggiunte da quelli che costituiscono l'ossatura dell'offerta in singolo.