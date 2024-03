Sony Pulse Elite PS5 Recensione: una delle migliori cuffie sul mercato

Annunciati la scorsa estate al fianco assieme degli auricolari Pulse Explore, le cuffie Pulse Elite sono approdate sugli scaffali lo scorso 21 febbraio, con una proposta che coniuga grande qualità audio e una buona dose di versatilità (qui la recensione degli auricolari Pulse Explore). Anche in questo caso, la compagnia giapponese ha optato per l'adozione di coppia di driver magnetici planari, che durante la prova degli Explore ci avevano particolarmente colpito per i loro indiscutibili pregi. Questa volta la soluzione tecnologica nata dal matrimonio con Audeze è al centro di un'offerta più equilibrata e a fuoco che, al netto di qualche piccola incertezza, ci ha convinto appieno.

Un design in linea con quello dell'ammiraglia di Sony

Al pari dei Pulse Explore, gli auricolari true wireless approdati qualche mese fa nell'ecosistema hardware di PlayStation, anche le Pulse Elite sfoggiano un design fucinato per riportare alla mente le curve e i colori dell'ammiraglia di Sony (qui lo speciale sui dispositivi della famiglia PS5).

Pulse Explore Pulse Elite

Per quanto le forme del dispositivo non siano troppo lontane da quelle delle Pulse 3D, l'archetto esibisce linee più ardite e futuristiche, senza però però sacrificare nulla in termini di funzionalità o comodità. A dirla tutta, abbiamo trovato le Elite tendenzialmente più confortevoli delle Pulse 3D, sebbene queste pesassero circa 150 grammi in meno rispetto all'ultimo modello (292g contro i 347g delle Elite). La fascia scorrevole collocata nella parte superiore dell'archetto, sempre in gomma morbida, fa un buon lavoro nel distribuire correttamente il peso delle cuffie sulla testa, che non ci hanno arrecato alcun fastidio neanche in coda a sessioni di gioco piuttosto lunghe, complice la grande morbidezza delle imbottiture poste sui padiglioni, peraltro dotati di una buona mobilità.



Su queste note, vale però la pena di precisare che il dimensionamento dei driver - superiore alla media - fa sì che l'alloggiamento delle orecchie abbia una profondità alquanto ridotta, che in base alle esigenze dell'utilizzatore potrebbe generare qualche disagio, potenzialmente destinato ad aggravarsi con l'uso continuativo e quindi la deformazione dei cuscinetti. Questi ultimi garantiscono comunque un eccellente isolamento acustico, sostanzialmente in grado di compensare l'assenza di soluzioni di cancellazione attiva dei rumori.

In tutta onestà, avremmo preferito che Sony optasse per un diverso materiale, lasciandosi alle spalle la "pelle sintetica" in dote anche alle Pulse 3D, non particolarmente resistente alle sollecitazioni né granché duratura; a maggior ragione considerando che in questo caso non è possibile smontare e sostituire i cuscinetti, in modo da ripristinare lo stato iniziale delle cuffie in caso di eccessiva usura.



Per quel che concerne il resto dei materiali, non abbiamo rilevato fluttuazioni significative nella qualità della proposta: l'headset risulta nel complesso solido, stabile sulla testa, caratterizzato da un design tutto sommato pregevole e capace di offrire grandi soddisfazioni nel suo scenario d'utilizzo ideale. Come anticipato, questa cornice è per l'appunto il gaming su PS5: una vocazione che le cuffie di Sony assecondano con un assetto tecnico di grande pregio.

Qualità audio ai massimi livelli

Il cuore tecnologico delle Pulse Elite è il medesimo già apprezzato, e molto, durante il tempo trascorso con indosso gli auricolari Explore. Parliamo ovviamente dei driver magnetici planari montati all'interno dei padiglioni, in grado di offrire un suono eccezionalmente pulito e dettagliato, che si sposa alla perfezione con le possibilità offerte dal Tempest Engine di PS5. Rispetto agli auricolari della serie Pulse, che manifestano i limiti fisiologici delle soluzioni in-ear, le cuffie Elite si comportano in maniera pressoché prefetta alle prese con titoli che supportano l'audio tridimensionale (anche Dolby Atmos), permettendo di localizzare nello spazio digitale minuzie sonore di ogni genere, con un grado di precisione distintamente superiore rispetto a quello delle Pulse 3D e delle periferiche della serie INZONE.

Più in generale, la tecnologia dei driver assicura un'esperienza di alto livello in ogni contesto audio, riducendo al minimo l'insorgenza di distorsioni e riproducendo con cristallina chiarezza ogni frequenza. A questo proposito, merita sicuramente una citazione la presenza - su PlayStation 5 ma non su PlayStation Portal - di un menù dedicato che permette di intervenire su volumi ed equalizzazione, consentendo poi di mantenere gli stessi settaggi anche sugli altri dispositivi associati alle Elite (compresi smartphone e PC). Quest'opzione rende l'headset ancora più versatile e performante, soprattutto in scenari di utilizzo diversi da quello esclusivamente "gaming". Non a caso, le cuffie di Sony sono rapidamente divenute la nostra periferica d'elezione in un'ampia gamma di circostanze extra ludiche, dalla visione di film e serie TV all'ascolto musicale, e in tutti i casi non abbiamo potuto fare a meno di confermare la loro straordinaria resa audio.



Per quel che concerne nello specifico la riproduzione musicale, i driver magnetici planari delle Pulse Elite non danno il meglio di sé con le basse frequenze, che mancano di restituire il giusto "impatto", ma si tratta comunque di un neo sul quale è facilissimo sorvolare, specialmente considerando quanto elevata sia la qualità sonora complessiva. In tal senso, ci arrischiamo a dire che in questa fascia di prezzo è davvero difficile trovare cuffie al livello delle Pulse Elite, in particolar modo del segmento degli headset da gaming. Per la gran parte, dunque, le pecche dell'offerta di Sony non riguardano le prestazioni audio, ma piuttosto qualche incertezza sul fronte del design, come la succitata profondità dei padiglioni o l'ingombro degli angoli posteriori dell'archetto, che possono alterare il posizionamento della periferica quando si poggia la testa sullo schienale di sedie o divani.

Come nel caso dei Pulse Explore, avremmo poi gradito la presenza di tasti per regolare il bilanciamento tra l'audio di gioco e quello della chat vocale, magari speculari rispetto a quelli per la gestione del volume. Allo stesso modo, ci sarebbe piaciuto se i designer avessero collocato sull'headset un pulsante dedicato esclusivamente all'accoppiamento via BluetoothPlayStation Link, funzionalità associate al tasto utilizzato anche per l'accensione della periferica, che in un paio di occasioni abbiamo spento per errore nel tentativo di collegare un nuovo device.



Per quanto riguarda i problemi registrati a gennaio con lo standard di connessione wireless di Sony, durante la prova dei Pulse Explore, questa volta non abbiamo notato alcuna fluttuazione nella stabilità del collegamento, che garantisce qualità senza compromessi con una latenza prossima allo zero e una grande praticità.

Un'ottima connettività e una batteria più che soddisfacente

Restando in tema di connettività, al pari degli Explore le Pulse Elite permettono di collegare simultaneamente due dispositivi, uno connesso tramite Link e l'altro via Bluetooth, in modo da intercettare diversi flussi audio in contemporanea. Vale la pena di precisare che i volumi delle due fonti non possono essere controllati indipendentemente utilizzando i tasti presenti sull'headset, ma tutto sommato si tratta di un intoppo di poco conto, nel quadro di quella che indubbiamente una feature di grande valore.

Sebbene sulle Elite sia presente anche un alloggiamento per il classico jack da 3,5 mm (il cavo non è incluso nel pacchetto), facciamo presente che il suo utilizzo preclude del tutto il collegamento wireless ai device associati alle cuffie. Passando alla durata della batteria, nel corso delle nostre prove abbiamo registrato un'autonomia compresa tra le 25 e le 28 ore, un valore più che apprezzabile, proporzionato alle esigenze di gran parte dell'utenza e sostanzialmente in linea con le informazioni diffuse da Sony. Il supporto alla ricarica rapida permette poi di guadagnare qualche ora di autonomia in appena una manciata di minuti, sia utilizzando il classico cavo USB che sfruttando il gancio di ricarica presente nella confezione, pensato per essere fissato al muro.



Chiudiamo spendendo qualche parola sul microfono estraibile in dotazione alle Pulse Elite, sul quale è posizionato un comodo tasto per mutare la conversazione, con annesso indicatore di stato LED. La qualità dell'audio si attesta su buoni livelli su tutte piattaforme, grazie anche alla tecnologia di "noise rejection" di Sony, che provvedere ad escludere automaticamente rumori di fondo ed ingerenze sonore di vario tipo. Estendere l'archetto non è un'operazione strettamente necessaria, dato che durante i test non abbiamo avuto problemi a sentire bene lasciando la capsula in sede. Tutto dipende ovviamente dal volume e dal tono della vostra voce, e in questo senso il microfono della Pulse Elite si dimostra una soluzione flessibile, in tutti i sensi.