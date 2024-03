South Park Snow Day Recensione: fa ridere, ma non basta

Abbiamo di recente raccontato il fenomeno South Park in ambito videoludico, sottolineando come la famosa IP televisiva, dopo delle prime uscite claudicanti, abbia trovato la propria direzione in una cifra stilistica in grado di seguire più da vicino le esigenze ironiche e satiriche della serie (volete recuperare l'articolo? Ecco lo speciale su South Park e i videogiochi). Soprattutto con Il Bastone della Verità e con Scontri Di-Retti, South Park aveva individuato non solo le modalità, ma anche la resa più giusta per aggredire il segmento di mercato del videogioco e accontentare la maggior parte dei fan. Con Snow Day, però, sembra che quella convinzione si sia un po' smarrita, regredendo parzialmente dal punto di vista tecnico e ludico, e mantenendo salda solo la componente narrativa.

Hanno chiuso la scuola?

L'incipit di Snow Day è immediato e sufficiente per sviluppare quello che potrebbe essere un episodio della serie di South Park: una pericolosa e improvvisa tempesta di neve si è abbattuta sulla cittadina, costringendo tutti a restare in casa.

L'unica esigenza di Cartman è quella di sapere se la scuola chiuderà, senza prestare alcun tipo di attenzione a tutte le altre necessità primarie, tra cui la penuria di cibo, la difficoltà nel rimettere la città in sesto e - soprattutto - la scomparsa di alcuni abitanti di South Park, tra chi è finito sotto i cumuli di neve e chi, invece, sta rischiando la vita. Arrivata la conferma della chiusura dell'istituto, Eric indossa i propri abiti da Stregone e si appresta a una nuova grande avventura per debellare i suoi amici e i loro scagnozzi, dagli elfi di Kyle, fino ai tank di Stan, così da reclamare il proprio predominio sulla città. Il tutto, ovviamente, con l'aiuto del Novellino, personalizzabile con un editor molto immediato, che scenderà in pista accanto al temibile Cartman. Rispetto agli ultimi due capitoli di South Park abbiamo una nuova inversione di tendenza e di genere per Snow Day: i livelli sono strutturati in 3D, necessario per un'esplorazione degli ambienti anche in verticale, e posseggono una impronta da roguelike. Se siete reduci dalle scorribande nel Valhalla con Kratos avete ben chiaro di cosa stiamo parlando, altrimenti vi basterà pensare a Hades: la struttura prevede, infatti, delle run che vi permetteranno di personalizzare il Novellino con l'utilizzo di carte che determinano i vostri power-up.

In caso di game over durante una partita, tornerete all'hub iniziale, che darà accesso ad alcuni potenziamenti persistenti, in cambio dell'equipaggiamento basato sulle armi melee e su quelle a lungo raggio. Lo scopo è, chiaramente, quello di ritentare l'approccio alla sfida cambiando la scelta dei power up in dotazione.

La neve in multiplayer è più bella

South Park Snow Day prevede la possibilità sia di affrontare l'avventura con altri tre amici sia di giocare con tre bot guidati dall'intelligenza artificiale. Nel primo caso potrete ospitare la partita o unirvi a una già creata: va da sé che un po' di coordinazione diventerà fondamentale, soprattutto dal momento in cui subirete diverse imboscate e la difesa sarà più importante dell'attacco.

L'unica reale interazione che avrete con gli altri tre membri del party è però riservata solo alla rianimazione in caso di caduta sul terreno di battaglia: il game over arriverà soltanto nel caso in cui doveste perdere tutti e quattro. Non è uno scenario del tutto impossibile, soprattutto perché Snow Day ha un approccio molto caciarone e squinternato nel suo battle system, che spesso metterà a dura prova la vostra pazienza, inficiata in gran parte da una monotonia di fondo che presto vi attanaglierà, senza contare una scarsa precisione dal punto di vista tecnico. Attraverso le missioni affidatevi da Eric Cartman, il vostro demiurgo, dovrete debellare gli eserciti schierati da Kyle, Stan, Kenny e così via. Scelto l'equipaggiamento e schierate le carte dei potenziamenti, tra cui il Bullshit, che sarà il potere speciale da scatenare soltanto in alcune situazioni, la vostra run si alternerà in due diverse situazioni: la prima prevede combattimenti a più non posso contro qualsivoglia avversario, tra arcieri, guerrieri, corazzati e altro ancora; la seconda si limiterà a farvi raccogliere oggetti per sbloccare un accessorio da riparare o aprire un cancello chiuso.

Ogni run ha una durata di poco meno di un'ora, a patto che riusciate a cavarvela senza morire. La partita sarà poi scandita da momenti che vi concederanno anche un ritocco ai vostri poteri, tramite l'acquisto di nuove carte: la goth Henrietta Biggle, se scovata all'interno dello scenario, vi fornirà inoltre dei tarocchi che modificano il funzionamento dei potenziamenti.

La ripetitività dei giorni di neve

La vera problematica risiede nella costruzione del gameplay, perché il battle system si limita a essere un assalto perenne all'avversario, senza invogliarci a elaborare una grande strategia di difesa: spesso sarete costretti a ritirate strategiche, usando il potere di cura fornitovi dal totem di recupero, per poi alternare gli attacchi melee con quelli a lungo raggio, il cui effetto a schermo, nello specifico, sa essere molto impreciso e confusionario.

La filosofia dei roguelike è per lo più rispettata, ma allo stesso tempo finisce per appiattire la proposta ludica, che già alla seconda run smetterà di fornirvi grandi alternative. Abbiamo riposto un po' di speranza nelle boss battle, soprattutto perché la prima è riuscita a fornirci un'ottima variante sul tema, grazie ai poteri elfici di Kyle, ma già dalla seconda in poi quel guizzo è sparito, limitando il tutto alla solita alternanza di attacchi e ritirate.



Ovviamente l'aspetto vincente resta la fedeltà all'universo di South Park. I poteri, sbeffeggiati da Cartman stesso, non solo richiamano le metodologie ludiche di Dungeons & Dragons, ma strizzano l'occhio anche alle creazioni naif dei bambini, pronti a inventarsi qualsiasi tipo di gioco in contesti improvvisati.

Sotto il saggio occhio di Butters, quindi, si utilizzano carte che possono conferire la vista laser, flatulenze che danno un attacco in carica all'avversario, oppure che ci fanno saltare in aria emettendo una specie di fungo atomico sotto di noi Tutti poteri che esaltano quello stile irriverente, offensivo e sgangherato di South Park. Leggere gli effetti di ogni abilità strappa sempre un sorriso, soprattutto se si è grandi fan dell'universo di South Park. E sotto questo punto di vista Snow Day! ha di certo centrato il bersaglio.

La carta igienica è indispensabile

In aggiunta avrete anche tre valute in-game da poter sfruttare per le vostre run: la prima - la più importante durante una bufera di neve - è la carta igienica, che potrete trovare non solo rompendo oggetti dello scenario, ma anche sconfiggendo gli avversari.

Avrete modo di usarla per ottenere dei potenziamenti delle carte o anche richiedere un re-roll a Jimmy il bardo, che vi attenderà nel corso dell'avventura come un negoziante bramoso di acquistare la vostra carta igienica. Poi arriverà in nostro soccorso la materia oscura, una sostanza che è stata portata a South Park dalla tormenta di neve e che vi permetterà di acquistare da Mr. Hank dei perk persistenti: ce ne sono massimo 30 e non è detto che riuscirete a sbloccarli tutti, a meno di ripetere svariate volte le medesime missioni aumentando la difficoltà (con tre livelli a disposizione). L'ultima valuta è rappresentata dai gettoni di platino, che potrete usare per acquistare oggetti cosmetici ed emote, così che il Novellino possa rimanere sempre il migliore di tutta South Park, nonostante il mento a forma di scroto che potrete acquistargli.

Tecnicamente non ci siamo

L'aspetto più ostico da tenere in considerazione, infine, è sicuramente quello tecnico. Il passaggio al 3D porta South Park a snaturare alcuni dei suoi tratti stilistici e tra l'altro aggiunge animazioni molto impacciate e farraginose. Sarà purtroppo anche macchioso coordinarsi per i salti da una piattaforma all'altra, anche sfruttando i trampolini: sembrerà infatti di muovere un tronco di legno da una parte all'altra dello schermo.

Gli stessi problemi si possono ravvisare nel comparto audio: se il lavoro sul doppiaggio è di grande livello, mantenendo le voci originali dei personaggi, non si può dire altrettanto del sound design. Sono quasi del tutto assenti feedback sonori sui colpi inflitti agli avversari,, eccezion fatta per le cinematiche e gli scontri coi boss. Gli stessi ambienti finiranno per essere molto ripetitivi, con scenari poco ispirati e con asset riciclati.



Il colpo d'occhio generale, complice anche il design tipico di South Park, non è comunque tutto da buttare. Sarà come guardare un episodio speciale in 3D della serie, costruito su una durata che può oscillare tra le 7 e le 10 ore, in attesa di tutte le espansioni che il team di sviluppo ha promesso di inserire con il supporto post-lancio, così da sposare sempre di più l'idea di riproporre ciò che sta accadendo nello show televisivo.