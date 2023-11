Spellbook Recensione: magie e incantesimi in un gioco da tavolo per tutti

Non solo Hogwarts Legacy (qui la recensione di Hogwarts Legacy): la magia permea il mondo videoludico ma anche quello dei giochi da tavolo. Il 29 settembre, Asmodee ha lanciato in Italia Spellbook, il nuovo board game realizzato da Space Cowboys, studio francese che in passato ha lavorato a prodotti basati su IP di successo come quelle di Star Wars, Sherlock Holmes e degli eroi Marvel. Noi abbiamo ricevuto una copia di Spellbook e abbiamo potuto testarlo in diversi playthrough: ecco il nostro verdetto!

Un gioco da tavolo per tutti (o quasi)

La trama di Spellbook è ridotta all'osso, probabilmente per renderlo appetibile anche ai meno pazienti e ai più piccoli (Space Cowboys, d'altro canto, lo consiglia dai dodici anni in su). Una volta messa la plancia sul tavolo, dunque, vi trasformerete in un gruppo di maghi: Spellbook può essere giocato con un massimo di quattro persone, ma esiste anche una modalità in solitaria.

Viene da sé che il prodotto dà il suo meglio quando sperimentato in compagnia, ma potete comunque allenare i vostri incantesimi in singolo prima della successiva game night con parenti e amici. Torniamo a noi: la congrega dei maghi si è riunita per il Grande Rito Annuale, un evento durante cui gli stregoni apprendono nuovi incantesimi da inserire nel proprio Grimorio. A fornire l'energia (Materia, nel gioco) necessaria ad apprendere le magie più potenti è un misterioso Vortice (una sacca di tessuto), che viene collocato vicino ad un antico altare. Il Vortice emette Materia in continuazione: compito dei partecipanti è quello di raccogliere quanta più materia possibile e di usarla per "sbloccare" gli incantesimi più efficaci, cercando anche di prevedere e bloccare le strategie avversarie.



Prima di scendere più nel dettaglio delle regole di gioco, dobbiamo fare un plauso all'accessibilità di Spellbook, che presenta un manuale non troppo ampio ma comunque completo ed esaustivo, che oltre a coprire le regole principali guida i giocatori anche nella preparazione del terreno, nelle prime partite (proponendo addirittura delle varianti con regole diversificate basate sul livello di esperienza) e in ogni singolo turno.



Dunque, dopo aver collocato al centro del tavolo l'Altare e il Vortice (che deve essere riempito di Materia, rappresentata da 105 segnalini in cartoncino), insieme alla pila degli scarti, ogni giocatore prende una Plancia Famiglio: queste sono del tutto identiche tra loro, almeno in termini funzionali, ma utilizzano un famiglio diverso ciascuna, come il gatto, il drago o il gargoyle.



Fatto ciò, ogni partecipante pesca sette magie dal mazzo e riceve una carta riassuntiva (che non ha alcuna funzione ludica ma che si rivela utilissima per tenere sempre traccia del proprio turno e delle sue fasi). Noterete che le magie sono divise per colori, così come le Materie: parliamo di rosso, viola, verde, nero, bianco, blu e giallo. In linea di massima, la Materia di un colore viene utilizzata per sbloccare le magie della medesima tinta. In aggiunta, le Materie presentano anche quattro rune diverse tra loro.

Magie, incantesimi e Materie

I turni di gioco sono tripartiti in Mattino, Mezzogiorno e Sera: a livello narrativo, possiamo immaginare ogni turno come una giornata del Grande Rito Annuale, durante la quale i maghi studiano sui libri ed effettuano rituali davanti al Vortice per acquisire Materia. Al mattino, il giocatore di turno può scegliere se pescare due segnalini Materia dal Vortice o prenderne uno solo dall'Altare. Nel primo caso la pescata sarà casuale, poiché non vedrete né il colore né la runa dei segnalini pescati.

Nel secondo caso, invece, potrete scegliere liberamente tra le alternative disponibili, ma otterrete meno Materia e avrete un pool di risorse limitato tra cui scegliere (l'Altare ha un massimo di 10 slot, che vengono riempiti solo a inizio partita e alla fine di ogni turno). A Mezzogiorno potrete riporre un segnalino materia sulla plancia del famiglio: quest'ultima, infatti, presenta 18 slot numerati e, quando un giocatore la riempie, la partita si conclude e si procede a determinare il vincitore. Infine, la sera potrete impiegare la Materia accumulata per imparare nuove magie. I turni iniziali sono solitamente piuttosto lenti: si raccoglie Materia per sbloccare qualche incantesimo, in un processo che spesso richiede due o tre giornate. Una volta arrivati alla prima magia, però, le cose cambiano profondamente: le Magie sono delle azioni di gioco aggiuntive, talvolta particolarmente potenti, che possono essere eseguite ad ogni turno. Alcune, infine, sono "istantanee": il loro effetto si attiva una volta per partita, nel momento in cui la stregoneria viene appresa. In ogni caso, il grosso delle magie è replicabile di turno in turno e va a comporre la profondità strategica del gioco.



A questo proposito, ogni magia sostituisce una delle azioni di base: se avete una stregoneria la cui azione si svolge il Mattino (dunque una magia rossa o viola), potrete attivarla solo rinunciando a pescare il vostro segnalino Materia giornaliero; se conoscete una magia giocabile a Mezzogiorno dovrete scegliere tra quest'ultima e il posizionamento di una Materia sulla plancia di comando; la sera, infine, dovrete decidere se imparare un nuovo incantesimo o attivarne uno che già conoscete. Nei primi turni, le scelte sono quasi obbligate, ma man mano che la partita progredisce la complessità aumenta: i sortilegi sono sette in totale, e ciascuno ha tre "stadi", che possono essere selezionati liberamente dal giocatore una volta che vengono sbloccati.

Di fatto, si tratta di 21 effetti diversi, a cui sommiamo le azioni base, ovviamente. Fortunatamente, i designer di Space Cowboys hanno lavorato di fino al bilanciamento di gioco, almeno dal punto di vista del ritmo: le prime scelte di peso arrivano già al secondo o al terzo turno e, nei casi più fortunati, è possibile sbloccare una magia già al primo turno, sfruttando le rune presenti su ogni segnalino.



Per apprendere un nuovo incantesimo, infatti, è necessario scartare tre segnalini Materia dello stesso colore della magia che si desidera imparare, e neanche a dirlo ci sono alcuni strumenti che permettono di ottenere materie di specifiche tinte. Uno sono gli incantesimi stessi, l'altro sono le rune: ad ogni turno, infatti, potete decidere di scartare tre materie con la medesima runa per pescarne una del colore che preferite dall'Altare, una mossa questa che potrebbe riuscire a farvi mettere lo zampino nelle strategie dell'avversario, almeno in parte.



Prima o poi arriverete al completamento della Plancia o all'apprendimento di 7 stregonerie diverse tra loro. Quando un giocatore raggiunge uno di questi obiettivi la partita si conclude. Chi vince? Colui che possiede il totale più elevato di Materie, unito sommando quelle nella Plancia, quelle nella vostra riserva personale e quelle utilizzate per lo sblocco degli incantesimi. Infatti, ogni Incantesimo ha un valore in Materia, che sovente è più elevato della quantità di segnalini necessari a sbloccarlo.

Alcuni incantesimi, addirittura, forniscono dei bonus nel calcolo dei punti a fine partita! Insomma, i colpi di scena si sprecano, nonostante i maghi giochino a carte scoperte!



Benché l'obiettivo finale di tutti i giocatori sia lo stesso, è ciascun mago a decidere come raggiungerlo e con quali tempi: per alcuni - specie dopo un turno iniziale fortunato - la scelta potrebbe essere quella di riempire la Plancia famiglio il più rapidamente possibile, cercando di non spendere Materia in nuove magie; per altri, invece, la Plancia potrebbe risultare un'inutile perdita di risorse preziose da spendere nello sblocco di nuovi poteri.

Un bilanciamento da rivedere

Come avrete capito, il divertimento in Spellbook deriva proprio dall'elevata quantità di scelte possibili in ogni istante di gioco. O meglio, del proprio turno. Sì, perché il board game ha anche una caratteristica che non ci ha convinto del tutto: terminato il proprio turno, l'unica cosa che resta da fare è tenere d'occhio gli avversari, cercare di carpirne le strategie e prepararsi a rispondere nella fase successiva.

Insomma, Spellbook non ha strumenti reattivi alle strategie degli altri giocatori: ci sarebbe piaciuto, per esempio, vedere delle magie che, al costo di una o più Materie, permettono di inibire specifiche azioni dello sfidante. Sotto questo punto di vista, per intenderci, Spellbook avrebbe potuto imparare qualcosa dai cardgame, se non altro perché, in fin dei conti, quello di Space Cowbowys è esso stesso un gioco di carte. Sia ben chiaro: l'assenza di opzioni di reazione alle mosse altrui non mina assolutamente il divertimento, anche perché l'attenzione deve rimanere alta anche quando sono gli avversari a giocare, ma una maggiore sperimentazione con gli effetti rapidi sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un'esperienza già molto solida. Nulla che non si possa recuperare, però: perché non sfruttare il carattere modulare del gioco per ampliare le ottime basi della prima edizione?



In effetti, come tutti i giochi da tavolo basati sulle carte, Spellbook si presta ad una serie di ampliamenti tramite espansioni del set base: seguendo il modello di altri prodotti di successo come Dixit e Cards Against Humanity, per esempio, il tabletop potrebbe ricevere in futuro dei set aggiuntivi. Dopo qualche sessione di gioco, quella delle espansioni ci è parsa la soluzione più naturale ai problemi di Spellbook: nuove carte permetterebbero di esplorare altre sfumature delle meccaniche, che magari al momento hanno ricevuto un'attenzione solo marginale (le magie ad effetto singolo). In più, l'implementazione di un numero via via maggiore di magie potrebbe rivelarsi vitale per tenere alta l'attenzione degli utenti sul lungo periodo.

Attualmente, infatti, il gioco è realizzato in modo tale da permettere ad un mago piuttosto esperto di crearsi una strategia rodata già dopo quattro o cinque partite. Ciò dipende anche da un bilanciamento degli incantesimi con un paio di nei: c'è un colore - il bianco - a cui sono associati effetti troppo potenti e su cui i giocatori hanno subito concentrato i loro sforzi durante le nostre sessioni; ce ne sono altri (il blu, per esempio) che risultano troppo poco incisivi per giustificare una spesa di risorse a inizio o metà sfida.



Insomma, allo stato attuale delle cose esiste una strategia "maestra" per vincere Spellbook, e chiunque abbia disputato un paio di partite o più se ne renderà conto. Tuttavia, con apposite espansioni i designer di Space Cowboy potrebbero facilmente rimescolare le carte in tavola (letteralmente!) e risolvere i difetti di un boardgame che ha davvero tanto potenziale.