Star Ocean The Second Story R Recensione: un remake imprescindibile

Estremamente popolare nei suoi primi dieci anni di vita, a partire dal quarto episodio, il franchise di Star Ocean aveva intrapreso una rotta turbolenta e rovinosa. Nonostante i risultati spesso deludenti collezionati negli ultimi anni, Square Enix ha però continuato a insistere, e solo lo scorso anno i ragazzi di tri-Ace hanno dimostrato con forza di aver ancora qualcosa da dire (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Star Ocean: The Divine Force).



A distanza di dodici mesi dalla buona ripartenza registrata dalla longeva serie nipponica, la Casa dei Chocobo e degli Slime si direbbe pronta a rincarare la dose, quasi a voler dimostrare che il brand di Star Ocean sia tornato per restare. Prendendo le distanze dalla pigra remastered del primo episodio confezionata solo nel 2020 (qualora non l'abbiate ancora fatto, fiondatevi sulla recensione di Star Ocean: First Departure R), una Square Enix recentemente molto attenta alla ripresentazione delle sue vecchie glorie è infatti pronta a lanciare in orbita un completo remake di Star Ocean: The Second Story, vale a dire il capitolo più apprezzato dai fan della saga.

Due protagonisti per una storia senza età

Ambientato due decenni dopo la spettacolare conclusione del capostipite, The Second Story non ne è il sequel diretto, tuttavia presenta parecchi riferimenti al primo episodio. Chiamato Claude C. Kenny, il protagonista maschile dell'avventura è del resto il figlio di Ronyx J. Kenny e Ilia Silvestri, due personaggi chiave dell'avventura precedente, e come i propri genitori aspira a diventare un ufficiale di alto rango della Federazione Pangalattica (a proposito, avete già letto il nostro recente speciale sulla cronologia di Star Ocean?).

Raggiunto il grado di guardiamarina e assegnato al vascello Calnus capitanato da suo padre, nelle battute iniziali della vicenda il giovanotto schiacciato dalla reputazione della propria famiglia e desideroso di dimostrare il suo effettivo valore raggiunge la superficie di Milokeenia per partecipare a un'importante indagine. Chiamato a investigare su una misteriosa esplosione avvenuta all'interno di antiche rovine, Claude ignora però gli avvertimenti del padre e interagisce con uno strano dispositivo, che senza preavviso apre un portale e teletrasporta il ragazzo sul remoto pianeta Expel. Atterrato all'interno di una foresta sacra, il nostro riprende i sensi appena in tempo per salvare Rena Lanford da un mostro, innescando suo malgrado una serie di eventi che porteranno la graziosa protagonista femminile e gli altri abitanti del suo villaggio a credere che questi sia l'Eroe di Luce menzionato nelle leggende popolari. In seguito la violenta caduta di un meteorite, il pacifico pianeta Expel vede la comparsa di una moltitudine di mostri, spingendo la popolazione a ritenere che i due eventi siano in qualche modo collegati e a ribattezzare il corpo celeste in "Globo Stregato".



Dopo aver spiegato di non essere la figura leggendaria tanto attesa dalla gente, un Claude bloccato su Expel decide comunque di indagare sul misterioso meteorite, nella speranza di trovare lungo il viaggio qualche indizio su come contattare la Calnus e quindi tornare sulla Terra. Con la scusa di fargli da guida, la caparbia Rena, che essendo stata adottata vorrebbe scoprire il più possibile sulle sue vere origini, decide di accompagnarlo nel suo viaggio, ignorando l'esistenza di un disegno più grande che, oltre a intrecciare indissolubilmente i loro destini, potrebbe determinare le sorti dell'universo intero.

Caratterizzato da un taglio squisitamente classico, il coinvolgente intreccio di Star Ocean: The Second Story non è stato minimamente rimaneggiato, anche perché la scrittura del gioco di ruolo classe ‘98 è invecchiata piuttosto bene e il team di Gemdrops - lo studio cui Square Enix ha affidato lo sviluppo del rifacimento - ha messo al primo posto la fedeltà all'originale. In ogni caso, dobbiamo precisare che il remake non si basa sulla versione lanciata sulla prima PlayStation, bensì sul suo enhanced port per PSP, che tra le altre cose introduceva un "nuovo" personaggio reclutabile, inediti elementi di trama, e così via. Al netto di qualche passabile licenza presa dall'ottimo adattamento italiano, la sceneggiatura di Star Ocean: The Second Story R, che per la prima volta è stato infatti localizzato nel nostro idioma, è rimasta pressoché immutata rispetto a quanto visto a suo tempo in Star Ocean: Second Evolution, e in tutta onestà non potevamo sperare di meglio.



Il piatto forte di Star Ocean: The Second Story R, che oggi come allora può essere completato in 35 ore circa (a seconda del grinding effettuato e del livello di difficoltà selezionato), va ricercato ancora una volta nella sua ineguagliabile rigiocabilità.

Al pari di Star Ocean: First Departure e The Divine Force, e di altri titoli più moderni come Tales of Xillia e Scarlet Nexus, il prodotto adotta il rodato "Dual Protagonist System" per raccontare al giocatore una storia unica da due diversi punti di vista: scegliere il terrestre Claude o l'aliena Rena subito dopo aver iniziato una nuova partita consente di scoprire retroscena differenti, sbloccare eventi unici e reclutare compagni non disponibili in entrambe le route. Se a questo aggiungiamo che, fatta eccezione per i due personaggi principali, è l'utente a selezionare i rimanenti sei alleati tra le undici potenziali reclute, non sorprende affatto che Star Ocean: The Second Story R abbia un centinaio di finali differenti, a seconda delle scelte compiute e dei legami intrecciati lungo il viaggio. Ogni nuova run è insomma diversa e aggiunge qualcosa a uno scenario già traboccante e indimenticabile.

Accorgimenti ludici e novità principali

Mentre dal punto di vista narrativo i ragazzi di Gemdrops hanno adottato un approccio intenzionalmente conservativo, una serie di trovate introdotte sul piano ludico hanno invece cercato di svecchiare e arricchire un sistema di combattimento già frenetico e intuitivo, che tuttavia se paragonato alle più recenti iterazioni del brand appare meno articolato e più votato al button mashing.

In primis, il combat system in tempo reale consente di schierare in campo un massimo di quattro lottatori: il giocatore ha il controllo diretto del solo leader, ma in qualsiasi momento della battaglia può ordinare agli alleati di prendere di mira uno specifico obiettivo, attuare un cambio di strategia (scegliendo un'opzione fra quelle preimpostate) o in alternativa assumere le redini di un diverso eroe per sfruttarne al meglio i talenti individuali. A differenza delle precedenti versioni del titolo, che permettevano unicamente di realizzare lunghe combo di attacchi standard o di aprire il menu di pausa per lanciare incantesimi e tecniche speciali, Star Ocean: The Second Story R pone sul piatto una nutrita carrellata di soluzioni extra, come ad esempio la funzionale meccanica del contrattacco perfetto: premendo l'apposito tasto nel momento in cui il nemico sta per colpire, il personaggio controllato esegue una violenta contromossa che, oltre a danneggiare l'avversario, ne riduce lo scudo e fa recuperare il 25% dei PM massimi. Attenzione però, perché un contrattacco fallito interrompe l'azione del guerriero e lo rende incapace di agire per qualche secondo, offrendo insomma una preda facile alla fazione rivale.



Menzionata poc'anzi, la meccanica dello scudo è la novità di Star Ocean: The Second Story R che abbiamo apprezzato maggiormente, in quanto aggiunge ulteriore pepe a un tasso di sfida sempre allettante. Ogni nemico incontrato lungo il tragitto da Claude e Rena dispone appunto di una sorta di scudo che il giocatore può vanificare attaccando ripetutamente il bersaglio: quando ciò accade, non solo l'azione dell'obiettivo si interrompe per qualche secondo, ma questo rimane inerme ai nostri colpi, che per giunta ne ignorano i valori di difesa e diventano tutti critici.

Dal momento che infrangere lo scudo del leader nemico induce nel suddetto stato anche i suoi sottoposti, nelle battaglie più concitate è imperativo giocare d'astuzia e puntare a realizzare una catena di interruzioni finalizzata a rendere momentaneamente inoffensivi tutti gli avversari. Tenendo poi presente che gli oppositori storditi tendono a lasciar cadere un discreto numero di sfere, ossia una risorsa che riempie progressivamente l'indicatore di bonus (incrementa a dismisura le statistiche di tutto il party), un sapiente uso del Break System può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, nonché ridurre il quantitativo di grinding richiesto per potenziare i propri beniamini.



Del tutto superflua ci è parsa invece l'implementazione della cosiddetta "Azione d'Assalto", meccanica che fondamentalmente evoca in prima linea i combattenti di riserva e persino i protagonisti degli altri Star Ocean affinché questi diano manforte ai titolari.

Aggiungendo eroi alla formazione d'assalto e attendendo che l'apposito indicatore sia pieno è possibile usufruire degli effetti più disparati: se alcuni personaggi si limitano a estendere la combo in corso, altri lanciano potenti incantesimi magici e potenzialmente capaci di capovolgere l'esito di uno scontro, mentre una manciata sono dotati di abilità curative in grado di rimettere velocemente in sesto l'intera banda. In teoria questa soluzione dovrebbe spronare l'utente a evocare i giusti compagni a seconda delle situazioni, affinché lo tirino fuori dai guai, tuttavia durante la nostra prova ci è capitato solo di rado di sentirne la necessità, anche perché, salvo rarissimi picchi di difficoltà, il team di Gemdrops è riuscito a bilanciare e perfezionare il livello di sfida complessivo del rifacimento. Pertanto, a meno che non si affronti l'avventura a difficoltà massima, raramente si percepisce il concreto bisogno di evocare gli alleati in panchina.



Chiudono infine il cerchio una serie di utili accorgimenti minori, ma non per questo trascurabili, che spaziano dall'introduzione del viaggio rapido alla rimozione degli amati/odiati incontri casuali, senza dimenticare il totale abbattimento delle pause provocate a suo tempo dall'innesco degli incantesimi speciali, che su PS1 e PSP frammentavano di continuo il ritmo delle altrimenti movimentate sequenze di lotta. Trovate sicuramente meno impattanti di quelle dianzi descritte, eppure nell'insieme migliorano sensibilmente la "quality of life" del prodotto, rendendolo più accessibile e moderno.

Il remake che non ti aspetti

Trattandosi di un remake vero e proprio, l'aspetto più stimolante di Star Ocean: The Second Story R è rappresentato dal comparto grafico, che appunto è stato rinnovato quasi interamente. Anziché ricorrere allo stile HD-2D di Octopath Traveler, Triangle Strategy e Live a Live, che come spiegato da esponenti della stessa Square Enix è molto più costoso di quanto si possa pensare, lo studio Gemdrops ha adottato uno stile visivo molto particolare e altrettanto suggestivo, che curiosamente mescola elementi bidimensionali e tridimensionali (qui la recensione di Octopath Traveler 2).

Laddove mostri e personaggi sono ancora in 2D, e addirittura hanno conservato i loro sprite originali, il mondo di Star Ocean: The Second Story è stato quindi completamente ristrutturato e ricreato attraverso deliziosi e ispirati scenari 3D low poly, mentre gli shader utilizzati dai fondali in CGI assicurano ai paesaggi delle atmosfere sempre azzeccate e immersive. Il risultato è talmente impressionante da rendere quasi irriconoscibile - e ancor più bello - il già meraviglioso universo di Star Ocean: The Second Story.



Per il rovescio della medaglia, però, non abbiamo del tutto apprezzato la scelta degli sviluppatori di conservare gli sprite originali delle versioni per PS1 e PSP. Come spiegato ai nostri microfoni dal producer Kitao Yuichiro (qui trovate l'intervista al team di Star Ocean: The Second Story R), questa decisione va attribuita alla precisa volontà di Gemdrops e Square Enix di "preservare i personaggi in pixel art, affinché coloro che giocarono il titolo originale lanciato 25 anni fa sulla prima PlayStation li vedessero come li ricordavano".

Anche volendo sorvolare sullo stacco qualitativo tra i nuovi contenuti tridimensionali e gli sprite 2D di mostri e personaggi, che grazie all'utilizzo di uno shader si sono arricchiti di luci e ombre, restiamo dell'idea che questi ultimi stonino parecchio con gli stupendi artwork realizzati dal sempre fenomenale Yukihiro Kajimoto (Infinite Undiscovery, Star Ocean Anamnesis), che per l'occasione ha accantonato lo stile anime di Star Ocean: Second Departure in favore di un character design più realistico e dettagliato.



I colori, i costumi e in alcuni casi anche le forme degli sprite originali non combaciano granché con le nuove illustrazioni dell'artista, tant'è che figure come Ernest Raviede e Noel Chandler risultano pressoché irriconoscibili. Pur comprendendo le lodevoli intenzioni del sodalizio nipponico, riteniamo che Gemdrops avrebbe dovuto realizzare degli sprite nuovi di zecca e basati sugli straordinari disegni di Yukihiro Kajimoto.



È però sul piano sonoro che Star Ocean: The Second Story R ci ha lasciati di stucco. Oltre a vantare il sensazionale accompagnamento musicale composto da Motoi Sakuraba, che ha prontamente riarrangiato la colonna sonora originale e realizzato dei brani inediti, il rifacimento presenta la bellezza di tre tracce parlate.

Mettendo da parte quella in inglese, di cui avevamo già fruito su PSP, dopo aver selezionato la lingua giapponese abbiamo realizzato di poter mescolare le voci impiegate dalla traccia dell'originale Star Ocean: The Second Story (che per l'occasione è stata registrata nuovamente) e quelle proposte dalla versione Second Evolution, al fine di individuare gli accostamenti più azzeccati e ottenere una traccia "ibrida". Di conseguenza, se per Rena e Celine abbiamo scelto le voci storiche che ci avevano accompagnati su PS1, per Claude e Dias abbiamo invece optato per quelle della versione PSP, a nostro avviso più consone all'età e al carattere dei due spadaccini.