Star Wars Unlimited Recensione: una ventata d'aria fresca per i card game

Nel mondo dei cardgame ci sono scettici, convinti che, al di là dei Big Three (Magic: The Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh!) non vi sia alcuno spazio per le proposte alternative. Negli ultimi anni, però, il TCG di One Piece e Disney Lorcana hanno scardinato questo assioma, imponendosi tra i giocatori e i collezionisti come delle valide alternative al mitico trio. Star Wars: Unlimited tenta di fare lo stesso, basandosi su una formula composta da un'IP di riferimento e un gameplay con diversi spunti innovativi. Strutturato su una base che più classica non si può, che ricorda molto da vicino Magic: The Gathering, Unlimited vuole proporsi a chi è in cerca di un gioco dal ritmo più rapido, privo di tempi morti e con un'ambientazione che si allontana dal fantasy per abbracciare la fantascienza.

Due arene, zero turni

Delle meccaniche di base del gioco vi abbiamo già parlato nella nostra anteprima di Star Wars: Unlimited: sarebbe dunque inutile aprire questa recensione con il classico "come si gioca a...".

Crediamo piuttosto che possa essere decisamente utile valutare le novità maggiori apportate da Star Wars: Unlimited alla formula dei TCG tradizionali. Partiamo con la più evidente: il doppio campo di battaglia. Se avete già giocato a Magic: The Gathering o Disney Lorcana saprete certamente che le creature dei due (o più) giocatori si scontrano tutte sul medesimo terreno. In Yu-Gi-Oh!, per esempio, un piccolo e docile Kuriboh può vedersela con "Nibiru, L'Essere Primordiale" (un gigantesco meteorite senziente) combattendo ad armi pari e sullo stesso campo. Nei film di George Lucas, i combattimenti tra Jedi e Sith avvengono a terra, mentre quelli tra navicelle si svolgono nello spazio. Luke Skywalker non ha distrutto la Morte Nera con la sua spada laser, né quest'ultima avrebbe potuto eliminare la Ribellione con un colpo "da cecchino", senza causare la devastazione di un intero pianeta.



Proprio per questo, Star Wars: Unlimited presenta due campi di gioco, uno destinato alle Unità di Terra e l'altro destinato alle astronavi (o Unità Spaziali). Nei due terreni si combatte esattamente allo stesso modo, ma questa bipartizione condiziona pesantemente il processo di deckbuilding, visto che dovrete creare un mazzo tale da non lasciare nessun campo scoperto. Per la verità, il gioco pone particolare enfasi su quello terrestre, dove viene schierato il grosso delle unità, ma non fatevi ingannare: anche lo spazio aperto va gestito e controllato.

Durante uno dei match di prova, per esempio, il mio avversario si è trovato privo di navicelle per tutto il combattimento, mentre io ne ho potuta schierare una già al secondo turno: i danni ripetuti di un'unità essenzialmente incontrastata sul suo terreno di gioco sono stati un elemento centrale per la mia vittoria. Viene da sé che sia le unità di terra che quelle spaziali possono colpire allo stesso modo la Base nemica, che ha 30 Punti Vita: una volta che questi scendono a zero, il giocatore che la controlla è sconfitto.



La seconda novità del TCG è la disgregazione del tradizionale sistema a turni, che sulla carta è davvero difficile da spiegare. Il consiglio, se Star Wars: Unlimited vi incuriosisce, è quello di recarvi in uno dei tanti hobby store che propongono delle versioni demo del gioco, talvolta anche gratuite, e dargli una possibilità.

In ciascuno dei Big Three, l'alternanza dei turni sancisce il ritmo della partita: io gioco per primo, tu giochi per secondo. Nel mio turno posso svolgere tutte le azioni che voglio, a patto di avere le risorse (il mana, le energie e via dicendo) per eseguirle. L'avversario ha una limitata capacità di interazione con le mie scelte, generalmente tramite gli effetti di creature o magie che possono essere attivate dal terreno o dalla mano. Quando il turno passa al nemico, i ruoli si invertono. Star Wars: Unlimited abbatte questa regola con l'introduzione dei round, a loro volta divisi nelle Fasi di Azione e di Riorganizzazione. Gran parte del gameplay si svolge nella Fase di Azione, nella quale le mosse di un giocatore e dell'altro si alternano: non c'è dunque la possibilità di intavolare delle "catene" di combo, evocazioni, effetti e attacchi lunghe minuti e minuti. Durante la Fase di Riorganizzazione, invece, entrambi i giocatori si limitano ad approntare le proprie unità e risorse e a pescare le carte, preparandosi per il round successivo.



Alcuni potrebbero anche sottovalutare l'impatto di questa peculiare struttura del gameplay. Attenzione però, perché essa comporta un totale cambio di paradigma rispetto a qualsiasi altro gioco, fino quasi a risultare un handicap per gli utenti più navigati, il cui pensiero è fissato nell'ottica di una concatenazione di azioni con limitata capacità di risposta da parte dell'avversario. Nel caso di Unlimited, invece, la pianificazione si sposta molto più sul breve periodo e l'ordine delle azioni diventa centrale nel decretare il successo o il fallimento in una partita.

Nelle mie partite iniziali, ammetto di aver più volte faticato a decidere quali azioni effettuare per prime e quali per ultime: meglio giocare una nuova unità o attaccare con quelle già in campo? In un altro TCG l'interrogativo non sarebbe particolarmente pressante (anche perché spesso la Main Phase e la Battle Phase sono separate), ma in Star Wars esse si alternano senza soluzione di continuità, e per giunta c'è da considerare la variabile "impazzita" dell'avversario, che può rispondere in ogni momento alle nostre azioni.



Lo spostamento del focus sul breve periodo, però, non significa che il pensiero strategico venga accantonato: dopo aver fatto un po' di esperienza e aver preso dimestichezza con i deck più forti in circolazione, è possibile prevedere le azioni nemiche e intavolare strategie su più turni. Uno dei risultati di cui vado più fiero della mia limitata prova di Star Wars: Unlimited (il gioco è disponibile dall'8 marzo, ma noi abbiamo ricevuto le carte in anteprima verso metà febbraio) è quello di aver convinto il mio avversario a riempire il suo campo terrestre di unità, per poi "ripulirlo" giocando l'Imperatore Palpatine al momento giusto e vincendo la partita nel giro di un paio di turni. Una soddisfazione che mi ha quasi convertito al lato oscuro della Forza.

Lo scontro tra Jedi e Sith in un mazzo di carte

Nella nostra intervista ai designer di Star Wars: Unlimited, i ragazzi di Fantasy Flight Games hanno spiegato di aver posto particolare impegno nella progettazione dei formati competitivi di Star Wars: Unlimited.

Al momento, questi sono tre, e si chiamano "Draft", "Sealed" e "Constructed" (o "Premier"). Il formato Draft, per ora, è ancora acerbo: esso prevede di aprire una serie di pacchetti e di costruire un mazzo da un pool di carte comune a tutti i giocatori, tramite delle regole di deckbuilding piuttosto complesse che molti hobby store non sembrano ancora essere in grado di implementare correttamente. Invece, il formato Sealed è molto più intuitivo: ogni giocatore apre sei pacchetti della prima espansione (intitolata "Scintilla di Ribellione") e con le carte che trova al loro interno costruisce un mazzo da almeno 30 carte. A garantire il successo di questo formato è la ripartizione delle carte nelle bustine, dal momento che ciascun pacchetto contiene un Leader e una Base, che rappresentano i due centri attorno a cui ruota ogni deck. È possibile che un giocatore non trovi alcun Leader che presenta sinergie con il resto delle carte, ma si tratta di un'eventualità piuttosto rara, anche perché almeno un Leader per ogni Aspetto (o colore) è una carta Comune o Non Comune. Questi accorgimenti, insieme all'inserimento di Leader e Basi di rarità più alta fin dal primo set, rendono sia l'esperienza di sbustamento che quella di costruzione dei deck decisamente gratificanti, senza per questo sfociare nella complessità di altri prodotti.



Nel formato Constructed, invece, il discorso cambia. In questo caso, la mia prova è partita dai due mazzi inclusi nello Starter Set per due giocatori (prodotto imprescindibile per chi desidera iniziare a giocare, con un rapporto qualità-prezzo davvero ottimo), per poi evolversi verso delle soluzioni ibridate con le carte che ho trovato nei pacchetti che ho aperto. I due mazzi inclusi nello Starter Set sono dedicati rispettivamente a Luke Skywalker e a Darth Vader: il primo è basato sugli aspetti Blu, Giallo e Bianco, mentre il secondo si fonda sui colori Rosso, Verde e Nero. Gli stili di gioco sono profondamente diversi: Luke può proteggere le vostre unità con dei Segnalini Scudo, mentre Darth Vader permette di infliggere un danno per turno alla base nemica e a un'Unità avversaria.



In generale, il mazzo Jedi punta a creare una board imponente in termini numerici, schierando un gran numero di Unità Terrestri e proteggendole con gli scudi, veramente difficili da rimuovere per l'avversario sul lungo periodo. Il mazzo Sith, invece, si focalizza sul controllo della board e sui danni diretti alla base nemica, bypassando le creature avversarie e giocando poche ma potenti unità alleate. In generale, vista l'evoluzione del meta in questa (primordiale) fase ci è parso che Star Wars: Unlimited sia un gioco ben bilanciato, senza archetipi veramente dominanti e capace per il momento di premiare la sperimentazione e la creatività. Resta da vedere se la prossima espansione (sulla quale ancora non si sa nulla) riuscirà a mantenere gli standard qualitativi della prima release.