Stargate Timekeepers Recensione: un gioco valido solo per i fan sfegatati?

Nel suo epico inizio, il film Stargate del 1994 ci presenta un'immagine suggestiva: un antico manufatto, a lungo sepolto e dimenticato, emerge lentamente dalle sabbie del deserto, riportando alla luce un mistero perduto nel tempo. Questa potente scena evoca un sorprendente parallelismo con Stargate Timekeepers che come l'oggetto del franchise su cui si fonda, è l'opera che dopo più di un decennio di silenzio riesuma una IP dalle sabbie dell'oblio, offrendoci l'opportunità di tornare nel suo universo.



Questo non è il primo tentativo di condurre il mondo fantascientifico ideato da Roland Emmerich in quello videoludico. Diverse produzioni in passato hanno cercato di sfruttare il successo del film, prima, e delle serie TV dopo, ma Stargate Timekeepers segna l'incursione nel genere strategico, rappresentando di fatto il ritorno del brand dopo anni dalla sua ultima messa in onda.

Un gioco per i fan?

Timekeepers inizia esattamente dove si conclude la settima stagione di Stargate SG1, che a sua volta proseguiva la narrazione del celebre film degli anni '90. Chiunque non abbia seguito assiduamente la serie TV, però, avrà più di un grattacapo nel comprendere cosa stia accadendo: il gioco ci lancia in azione con poche informazioni di contesto sugli antefatti di trama e le vicissitudini dei protagonisti. Avviata la campagna, ci troveremo nel bel mezzo di una battaglia tra la flotta terrestre e quella del malvagio Anubis, che sta invadendo la Terra per prendere possesso di tecnologie e armi degli Antichi nascoste sotto i ghiacci dell'Antartide.

Questo luogo, un tempo sede della città di Atlantide, è ora il fulcro di un intenso scontro. La prima missione serve sostanzialmente da collante con lo show televisivo, ma i personaggi che incontreremo e gli eventi di cui saremo testimoni sono completamente originali. Ai militari Eva McCain e Max Bolton presenti all'avvio della partita, si uniranno man mano la spia Sam Watson, la ribelle Jaffa A'ta, lo scienziato Derreck Harper e Xugga della razza Unas. Tuttavia, complice la non sempre efficace caratterizzazione del cast di protagonisti in merito ad aspetto e personalità, la trama che si sviluppa durante i sette episodi disponibili all'uscita risulta talvolta priva di mordente. Frangenti di peso da un punto di vista narrativo ci sono, soprattutto nell'ultimo episodio e mezzo, ma non manca una sensazione di incompiutezza al termine della campagna. Complice l'insolito impianto seriale del gioco, ad oggi possiamo completare solo la prima metà di quella che viene definita "Stagione 1". L'intera trama è composta da 14 missioni ma dovremo attendere fino ad aprile per scoprirla del tutto. Nessun ulteriore esborso sarà necessario: acquistare il gioco garantirà l'accesso alla restante porzione della storia. Vista anche la densità di uscite nell'attuale panorama videoludico, queste scelte distributive potrebbero scontentare qualcuno.

Salvare a più non posso

Mouse e tastiera alla mano, ogni missione ci vede impegnati a guidare una piccola squadra di agenti da un capo all'altro della mappa, stando attenti a farci scoprire il meno possibile. Le influenze sono chiaramente riconoscibili: quando si tratta di sfuggire ai coni di visione delle guardie nemiche, è inevitabile pensare a un classico del genere stealth tattico come Commandos. Ci sono poi altri elementi da tenere in considerazione, come trappole ambientali, gestione del rumore prodotto e il posizionamento in copertura.

Ogni incarico prevede sino a tre obiettivi e si focalizza principalmente sulla necessità di distrarre i nemici di guardia o eliminarli senza essere scoperti. La varietà situazionale offerta dall'esperienza è piuttosto limitata e pone l'accento sull'infiltrazione dietro le linee nemiche per salvare ostaggi o prevenire attacchi su larga scala. Pur presentando abilità peculiari, con Derreck e i suoi droni, e A'ta esperta in tecnologie e tecniche da combattimento Jaffa, i sei personaggi si concentrano principalmente sul confondere o neutralizzare i nemici.



Avremmo preferito in tal senso poter farli interagire maggiormente con l'ambiente e andare oltre il nascondersi nei cespugli sparsi per i livelli. In altre parole, le opportunità di sfruttare appieno la mappa a nostro vantaggio non sono poi molte. Il level design di Timekeepers vive di risultati altalenanti: le mappe in genere sono intricati labirinti di corridoi studiati per limitare lo spazio di manovra e acuire la difficoltà della sfida. Solo a volte però sanno offrire lo stimolo e l'agio per adottare approcci tattici soddisfacenti.

In queste 15 ore spese per completare la prima porzione di Stargate Timekeepers abbiamo impiegato del tempo anche in processi di trial & error per risolvere i puzzle stealth creati dagli sviluppatori, vista una distribuzione dei nemici non sempre ben gestita. Intendiamoci: in generale la difficoltà ci è parsa ben bilanciata e non abbiamo riscontrato nemmeno dei cali prestazionali significativi durante la nostra prova. Non sono mancati però dei fastidiosi inconvenienti: ad esempio abbiamo cercato di stordire un nemico alle spalle solo per ritrovarci con il nostro personaggio bloccato in un'animazione di camminata, che lo ha fatto girare intorno al soldato, facendo saltare la nostra copertura. L'accuratezza millimetrica richiesta nel posizionamento dei nostri - pena la fine dell'infiltrazione - unita al design a tratti claustrofobico delle mappe, si traduce nella necessità di affinare ogni aspetto della nostra strategia. Consigliamo vivamente a chiunque si immerga in questa avventura di non risparmiare sull'uso dei salvataggi rapidi, e ci è parso strano il fatto che gli sviluppatori non abbiano riconosciuto l'importanza di salvataggi automatici in punti specifici della progressione, non inserendoli affatto.

Buone intuizioni

Anche in relazione all'IA che muove i nemici ci sono delle considerazioni da fare. Accecare temporaneamente un soldato o stordirlo, per dirne una, non significherà mandarlo in stato d'allerta al risveglio. Le reazioni invece si intensificano quando uno degli avversari trova un corpo senza vita, motivo che lo spinge effettivamente ad allontanarsi dalle sue posizioni designate. La modalità tattica invece ci ha colpito positivamente.



Mettendo in pausa il gioco potremo concatenare comandi ai personaggi e scegliere i loro bersagli senza fretta. In sostanza, potremo sincronizzare l'offensiva per magari neutralizzare simultaneamente più guardie, con intelligenza. Si tratta di una gran bella trovata, che avrebbe rasentato la perfezione se si fosse permesso agli utenti di impostare un'ordine di priorità agli attacchi.

Allo stato attuale delle cose, invece, la mossa che richiede a uno dei personaggi in uso di compiere uno spostamento precede in automatico tutte le altre, col giocatore che non ha controllo sull'ordine in cui effettuare le sue mosse. Questa caratteristica della modalità tattica - e questo lo capiamo - limita il grado di sicurezza delle offensive in simultanea ed evita di assottigliare troppo il livello di sfida, perché nel muoversi verso il bersaglio un membro del nostro gruppo potrebbe allertare un altro nemico.



La varietà limitata delle missioni viene invece contrastata dall'abbondanza e diversità delle ambientazioni di gioco, che richiamano con grande fedeltà i tanti pianeti visti nella serie. Da qui la presenza di mappe molto distanti tra loro per aspetto, tra magazzini, sale di comando e dormitori, fino ad antichi templi attorniati dalla natura, caratterizzati da elementi che ricordano l'antico Egitto. Anche se adeguatamente equipaggiati con armi e armature che richiamano le produzioni televisive e quelle cinematografiche, i modelli unici sono pochi e dal livello di dettaglio piuttosto spartano.

I guerrieri Kull, nonostante la loro aura temibile, emergono solo in rare occasioni, lasciando quasi sempre l'ingrato compito di sorveglianza alle unità Jaffa, munite di bastoni laser Ma'Tok ed elmetti di Horus. Le animazioni delle unità ostili non ci sono parse particolarmente sofisticate e svolgono il proprio dovere senza infamia e senza lode.