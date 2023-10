Stray Souls è un horror tremendo in Unreal Engine 5: da dimenticare

Il ricco mese di ottobre non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce e dopo l'arrivo di due pezzi grossi come Super Mario Bros Wonder e Marvel's Spider-Man 2 (sulle nostre pagine trovate la recensione di Marvel's Spider-Man 2), arriva il turno di una produzione che nel corso degli ultimi mesi ha saputo attirare l'attenzione dei fan con una serie di stuzzicanti trailer.



Stiamo parlando di Stray Souls, l'horror in Unreal Engine 5 che promette momenti di tensione grazie a jumpscare procedurali e meccaniche di gameplay ispirate ai grandi classici del genere. Ci troviamo di fronte a un grande gioco o a una promessa non mantenuta? Scopriamolo.

Horror procedurale

Stray Souls inizia con un delirante filmato ambientato in un piccolo appartamento, dove un uomo di mezza età ricoperto di vomito impugna uno shotgun per poi far fuoco sulla propria famiglia. A rendere tutto ancora più folle è il fatto che le vittime sembrano essere in preda ad una furia cannibale: prima di subire il colpo fatale infatti stavano maneggiando dei cadaveri fatti a pezzi. Conclusa questa disturbante sequenza introduttiva, veniamo proiettati nel futuro: sono trascorsi ben 13 anni e in quella stessa casa si è appena trasferito Daniel, un giovane che ha ereditato la dimora da sua nonna.

Per evitare spoiler, non entreremo troppo nel dettaglio su ciò che ha spinto l'uomo con lo shotgun a fare una carneficina qualche anno addietro. Vi basti solo sapere che la casa è infestata proprio dalla nonna del ragazzo al centro del racconto, le cui manifestazioni spingono il protagonista ad intraprendere un lungo viaggio in giro per Aspen Falls con l'obiettivo di svelare gli oscuri misteri dell'abitazione.



Come potete intuire, la prima fase della storia è ambientata nella casa e non si serve in alcun modo di sequenze action. Ci chiama invece a completare alcuni enigmi, con l'entità che non smetterà di... farci compagnia.

Oltre ad aver apprezzato la bontà dei puzzle proposti, in questa porzione dell'avventura abbiamo potuto scoprire il funzionamento dell'elemento procedurale, che purtroppo non centra il bersaglio. In sostanza, ogni sezione del gioco propone un paio di jumpscare che si attivano in maniera randomica mentre si esplorano gli ambienti. Nella casa, ad esempio, capita di essere improvvisamente strattonati o che la cara nonnina si affacci da dietro un angolo per spiarci. Queste manifestazioni possono regalare attimi di spavento inizialmente, ma alla quinta comparsa della vecchietta col mascellone e i lunghi capelli, tutto assume contorni quasi comici e viene meno la tensione dei primi minuti. Questo non significa che il gioco non riesca a far saltare dalla sedia in un paio di occasioni, e inoltre l'intreccio narrativo non è così banale. Peccato solo che il racconto si sviluppi attraverso filmati lunghi e noiosi, in cui trovano spazio anche inspiegabili tempi morti, con il protagonista impegnato a guardare il nulla cosmico.

Un gunplay terrificante

Pur con qualche problema, la prima porzione di Stray Souls si lascia completare con piacere, ma purtroppo lo stesso non vale per il resto dell'avventura. Il momento in cui lasciamo la casa segna infatti l'inizio di una parabola discendente per l'esperienza. Il gioco comincia a proporre filmati inutilmente prolissi e fatti di dialoghi a scelta multipla privi di mordente, senza contare che i personaggi sono animati malissimo e muovono la testa in maniera simile ad androidi malfunzionanti.

Il fondo lo si tocca solo con l'introduzione delle fasi action. Il buon Daniel ha in dotazione una pistola d'oro dalle dimensioni considerevoli, che può utilizzare per eliminare le tantissime mostruosità che si aggirano per le aree di gioco (a proposito di horror, qui la recensione di Resident Evil 4 Separate Ways). Per far fuori i bersagli bisogna fare i conti con un gunplay terrificante, fatto di animazioni rigide e tempi dilatati di risposta agli input. Persino la capriola per schivare gli attacchi nemici non funziona: il team di sviluppo non è stato in grado di tenere fissa la telecamera durante questa azione, quindi ad ogni schivata corrisponde un senso di voltastomaco.



Se pensate di averne sentite a sufficienza, non è così: il mondo di gioco infatti risulta privo delle risorse necessarie alla sopravvivenza. Per compensare questa grave carenza, troverete ogni cinque metri un deposito di proiettili che sembra essere uscito da una base militare, così da poter avere sempre decine e decine di munizioni per far fuori le creature nemiche.

Nemmeno a dirlo, questi mostri richiedono quantità generose di colpi per morire (o esplodere in maniera buffa, per essere più precisi) e rispondono in maniera pessima ai proiettili che li raggiungono: alcune volte restano storditi, altre assorbono il piombo come se nulla fosse. In Stray Souls ci sono anche le boss fight e, in questi momenti, la situazione non è tanto meglio. Abbiamo fatto una gran fatica a buttare giù il primo avversario principale, ma non per la difficoltà. Un bug faceva sì che le schivate durante lo scontro impedissero di mirare con l'arma fino alla raccolta di ulteriori munizioni. Con la creatura alle calcagna, quindi, abbiamo dovuto correre come dei forsennati in giro per l'arena ogni volta che il bug entrava in azione per poi scaricare l'intero caricatore sul nemico, che reagiva ai proiettili in modo alquanto bizzarro.

Luci e ombre del comparto tecnico

Il comparto tecnico di Stray Souls vive di luci e ombre. L'horror di Jukai Studio è basato su Unreal Engine 5 e i suoi personaggi sono stati realizzati tramite MetaHuman, il noto tool di Epic Games. Non a caso, c'è poco di cui lamentarsi quando si parla della qualità dei modelli poligonali e degli scenari. Il problema è il modo in cui i personaggi sono animati, conmovimenti sono goffi e impacciati ed espressioni facciali poco credibili.

Sembra quasi che i volti eseguano espressioni pescate a caso da un set di possibili reazioni. In un momento di grande tensione, per dirne una, il protagonista è stato letteralmente colto da uno sbadiglio. Anche sul fronte dell'ottimizzazione non è stato svolto un gran lavoro, visto che il numero di opzioni grafiche è risibile e tutto si riduce a scegliere la risoluzione e la qualità visiva generale, senza alcuna impostazione extra. Non vi è nemmeno il supporto a tecnologie come il DLSS, la cui presenza avrebbe sicuramente aiutato a migliorare il framerate, purtroppo poco stabile.



Segnaliamo infine che Stray Souls è interamente in inglese e ciò potrebbe rappresentare un grosso ostacolo per chi non conosce bene la lingua: vi sono infatti alcuni puzzle che si basano sulla costruzione di frasi o sulla lettura di testi.