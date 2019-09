Super Kirby Clash Recensione: quattro eroi su Nintendo Switch

Nonostante i buoni propositi, quando Team Kirby Clash Deluxe fece il suo esordio su Nintendo 3DS non seppe conquistarci pienamente. Debitore di Squadra Kirby in Azione, uno dei minigiochi contenuti nel bel Kirby: Planet Robobot, il titolo tentò d'imporsi come passatempo stand-alone votato al mondo delle microtransazioni, salvo poi perdersi nei meandri di una formula brawler striminzita e, a lungo andare, piuttosto ridondante.



Non abbiamo quindi fatto chissà quali salti di gioia quando, nel corso dell'ultimo Direct, Nintendo ha svelato l'esistenza di Super Kirby Clash, palese rifacimento proprio di quell'esperimento nato su console portatile. Questa volta, però, il gioco - ancora una volta un "free-to-start" - dispone di un'importante freccia al suo arco: una modalità multigiocatore online dal potenziale ricreativo che non può affatto essere trascurato. Ci tocca parlare di "potenziale" poiché, come vedremo, ad oggi l'esperienza in rete è purtroppo tutt'altro che rose e fiori.

L'attacco dei giganti

Per cominciare è comunque d'uopo ricordare ciò che Super Kirby Clash ha effettivamente da proporre ai fan del pupillo di Masahiro Sakurai. Fulcro dell'offerta è senza dubbio la campagna per giocatore singolo, la cui trama vede un quartetto di Kirby colorati buttarsi a capofitto in un'avventura tra le terre del Dream Kingdom, minacciate dalle versioni sovradimensionate di alcuni villain più o meno conosciuti della serie. I quattro paladini rispondono al nome di Spada Eroica, Mastro Martello, Raggio Magico e Dottore Mistico, ciascuno dei quali scimmiotta un personaggio tipico del genere RPG; se i primi due sono ottimi combattenti da mischia (il primo più lesto, il secondo più forzuto), gli altri ricalcano rispettivamente le caratteristiche del mago e dell'healer. Selezionato il proprio avatar e assegnati altri tre Kirby alla CPU, il team scende in campo contro uno dei suddetti giganti, che andrà messo K.O. prima dello scadere del tempo, non più di un paio di minuti per battaglia. Siamo dunque di fronte a un action game composto esclusivamente da boss fight, là dove più l'utente andrà avanti nella storia, più i mostri si dimostreranno difficili da abbattere qualora non si possegga un equipaggiamento adeguato.



Nuove armi, armature e pozioni di varia utilità che il nostro amico rotondeggiante, dopo ogni level up, può acquistare presso l'Emporio del villaggio, chiaramente a fronte di un piccolo baratto. Tale scambio richiede il possesso di un numero variabile di Frammenti - ne esistono di tre diverse colorazioni - e, soprattutto, di una quantità più o meno cospicua di Melegemme, oggetti senza i quali svolgere buona parte delle attività in-game risulta impensabile.



Questi pomi cristallizzati servono infatti ad acquistare il necessario per attrezzare il party, ma anche a sbloccare tutti gli stage successivi al primo. Inoltre possono essere spesi per "comprare" ulteriori chance di proseguire la lotta in caso di sconfitta o di scadenza del timer, e in più per ricaricare l'Ardore, un contatore che si consuma in diversa misura all'atto di ogni nuovo duello.



Va detto che la barra si riattiva anche senza il bisogno di ricorrere alle Melegemme (in tal caso, il software chiederà di pazientare per un tot di minuti); ma è altrettanto vero che, addentrandosi sempre più nell'avventura, le missioni più impegnative richiederanno così tanto Ardore da rendere i tempi di recupero sempre più dilatati e ricorrenti. È il prezzo da pagare per usufruire di Super Kirby Clash in forma totalmente gratuita, laddove l'alternativa per velocizzare il tutto consiste nel collegarsi all'eShop e fare rifornimento di mele "a pacchetti", sborsando del denaro vero. Rispetto a Team Kirby Clash Deluxe, possiamo comunque affermare che la voglia di aprire il proprio portafogli virtuale, in questo caso, tenda a sopraggiungere molto più tardi del previsto.

Innanzitutto perché, è notizia recente, la Grande N ha pensato bene di donare 100 Melegemme a chiunque sottoscriva un abbonamento al Nintendo Switch Online. In secondo luogo, l'episodio consta anche di un bel ritocco alla ricetta multiplayer, fruendo la quale si ottengono benefici spendibili anche nel single player. Le spedizioni in più giocatori attingono infatti a una barra dell'Ardore a se stante che consente di guadagnare ulteriori Frammenti e Melegemme, scongiurando parzialmente il rischio di finire in stallo per tempi eccessivi.

Forza quattro

La co-op a quattro videogiocatori studiata per Super Kirby Clash, simpaticamente denominata Missioni Baldoria, rappresenta quel quid in più che differenzia in maniera sostanziale il capitolo per Switch dal suo piccolo antesignano stereoscopico. La consapevolezza di poter fare affidamento su un terzetto di Kirby comandato da persone in carne e ossa può trasformare il prodotto in un party game dai risvolti particolarmente caciaroni, capace di strappare qualche risata soprattutto durante le sessioni di gioco in locale. Il titolo promette soddisfazioni analoghe anche a coloro che desiderino connettersi ai server Nintendo, sebbene l'inedito comparto online, allo stato attuale, tenda a generare più dolori che gioie.

Fenomeni d'input lag e rallentamenti spesso oltre i limiti del tollerabile sono purtroppo all'ordine del giorno, talmente frequenti che riuscire a godersi un match senza intoppi è come fare un terno al lotto. Un vero dispiacere, specie perché la feature, in una forma più ottimale, avrebbe potuto elevare l'intera produzione a livelli sicuramente più alti.