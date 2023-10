Super Mario Bros Wonder Recensione: è un platform clamoroso!

Dopo le ottime prime impressioni che avevamo condiviso con voi nella recente prova di Super Mario Bros Wonder, torniamo a raccontarvi la nostra avventura nel Regno dei Fiori. Tra sfavillanti peripezie ed epiche imprese, Mario e compagni hanno dato sfoggio di una versatilità inedita, in grado di sorprendere a più riprese il giocatore. Sventare i piani di Bowser si è rivelato un grande piacere anche in questa nuova incarnazione della storica serie platform della Grande N, per un titolo che va ad arricchire la line-up di Nintendo Switch di un'ulteriore gemma videoludica.



Disponibile sulla console ibrida a partire dal 20 ottobre 2023, Super Mario Bros Wonder propone al pubblico un'esperienza curata in ogni minimo dettaglio, stracolma di segreti e - soprattutto - capace di divertire senza riserve. Scegliete il vostro personaggio preferito e passate un Joy-Con al vostro Player Two di fiducia: il Regno dei Fiori vi riserverà un'accoglienza calorosa.

Un mondo sorprendente

Per il ritorno in scena delle avventure 2D di Mario, gli sviluppatori Nintendo hanno deciso di abbandonare il tradizionale Regno dei Funghi e di introdurre il nuovo Regno dei Fiori. Il cambio di location non è però sufficiente a seminare Bowser, già pronto a far dilagare il caos anche in questo reame. Bastano pochi minuti e la nemesi del nostro eroico idraulico ha già generato il panico nei mondi governati dal principe Florian.

Con sembianze che ricordano quelle di un buffo bruco, il sovrano del Regno dei Fiori è dunque costretto a fare affidamento su Mario e compagni per riportare l'ordine tra valli e montagne. Come da tradizione per la serie, l'incipit di Super Mario Bros Wonder rappresenta un semplice pretesto per trasportare il giocatore in un immaginario popolato di piattaforme, corse sfrenate e nemici improbabili, per un mix che ha saputo intrattenerci per parecchie ore. La quantità di livelli inclusi nel titolo è notevole, con sfide disseminate in una mappa che offre un interessante grado di libertà. A differenza di altri capitoli della serie Nintendo, in Super Mario Bros Wonder il livello di difficoltà non cresce in maniera lineare con l'avanzare dell'avventura, ma propone un gradevole alternarsi tra sfide semplicissime e sezioni più impegnative. Alcune tappe sono obbligate, ma un ampio numero di livelli risulta facoltativo: basti pensare che nel momento in cui abbiamo raggiunto i titoli di coda ci eravamo lasciati alle spalle oltre trenta sfide incompiute. Muovendosi nella world map, Mario e compagni possono così confezionare percorsi personalizzati, con la libertà di concentrarsi su di un'ambientazione o di alternare mondi differenti. Un approccio che si muove di pari passo all'introduzione di una nuova meccanica di gioco, legata alla possibilità di far equipaggiare al proprio personaggio delle potenti spille.

Avanzando nell'avventura, il principe Florian si rivela infatti in grado di conservare per noi una serie di potenziamenti, da sbloccare tramite il completamento di speciali livelli-sfida, disseminati per l'intera mappa di Super Mario Bros Wonder. Accelerazioni subacquee, cappelli che si tramutano in un paracadute, balzi particolarmente ampi sono solo alcuni esempi degli effetti prodotti da queste nuove spille. A seconda del potenziamento equipaggiato - è possibile sfruttarne solo uno alla volta -, il gameplay si trasforma in maniera radicale, dando forma a un'esperienza platform altamente personalizzabile.

Non vogliamo offrire troppe anticipazioni sulle abilità incluse nel gioco, ma possiamo dire che una volta giunti ai titoli di coda si è fatto strada in noi il desiderio di vedere l'eroe Nintendo alle prese con un intricato metroidvania in due dimensioni! In definitiva, l'introduzione delle spille rappresenta una trovata ben riuscita per aggiungere varietà alla formula dei Super Mario 2D. In alcuni casi, i nuovi poteri vanno a ridurre il tasso di sfida proposto dal titolo, che tuttavia si attesta nel complesso su buoni livelli. Come sempre, a fare la differenza è soprattutto il grado di abilità o esperienza dei giocatori, ma gli amanti del completismo avranno di che gioire nel corso del proprio viaggio. Obiettivi nascosti e sentieri alternativi sono infatti all'ordine del giorno in Super Mario Bros Wonder, per un'esperienza che fa della ricerca costante dell'effetto sorpresa la sua cifra stilistica. In questo quadro, l'unica mancanza che ci sentiamo di sottolineare è legata alle boss fight, per le quali avremmo gradito una maggiore varietà e un livello di sfida un po' più impegnativo.

Effetto wow

Nulla da eccepire invece per quanto riguarda il comparto artistico, con i creativi di Kyoto che raggiungono qui nuove vette di follia mariesca. Grazie all'introduzione dei Fiori Meraviglia, gli sviluppatori Nintendo hanno infatti potuto portare su Switch scenari a dir poco surreali, anche per gli standard del Regno dei Funghi.

Inseriti all'interno di ogni livello, questi strani vegetali hanno il potere di trasformare in maniera radicale il mondo di gioco, con trovate originali e spesso anche esilaranti. Mandrie di strane creature che abbattono bandiere di fine livello, piogge di stelle cadenti, cambi di prospettiva, trasformazioni in entità gelatinose: Super Mario Bros Wonder è una costante sorpresa, da vivere in singolo o in cooperativa.

Il comparto multiplayerSuper Mario Bros Wonder può essere giocato interamente in cooperativa. Sino a un massimo di quattro persone possono infatti unire le forze all'interno dei livelli del Regno dei Fiori, sia in locale sia online. Ogni utente può selezionare il proprio alter-ego preferito senza particolari vincoli: da Mario a Peach, passando per Toad o Luigi, la scelta ha infatti un impatto esclusivamente estetico. L'unica eccezione è rappresentata da Yoshi e Ruboniglio. I due personaggi costituiscono infatti una sorta di easy mode e non possono subire danni da parte degli avversari. Allo stesso tempo, non possono nemmeno usufruire delle numerose trasformazioni a disposizione dell'idraulico e degli altri protagonisti di Super Mario Bros Wonder.

Ad accrescere lo straniamento generato dalle sezioni di gioco attivate tramite i Fiori Meraviglia contribuiscono inoltre i buffi fiori parlanti disseminati nei livelli. Le piantine interagiscono con i personaggi in maniera spesso spiazzante, con battute che più volte ci hanno procurato calorose risate. Tra commenti totalmente fuori contesto e domande esistenziali, i fiori parlanti si candidano a diventare un elemento irrinunciabile per i prossimi Super Mario in due dimensioni. Aggiunte promosse anche le nuove trasformazioni sfoggiate dagli eroi della Grande N, con Mario (ma non solo!) Elefante a guidare l'insieme di power-up inclusi nel gioco. Muoversi attraverso i livelli nei panni del simpatico pachiderma antropomorfo è estremamente soddisfacente, sia su un fronte meramente estetico sia per le abilità distintive che la trasformazione porta in dono. Nei panni di Mario Elefante è infatti possibile distruggere blocchi, scagliare lontano i propri avversari o, ancora, accumulare scorte di acqua da liberare al momento più opportuno tramite la proboscide.

Un platform curato

Molti degli elementi più sorprendenti di questo nuovo platform Nintendo si celano nei dettagli. A spiccare in modo particolare è la straordinaria qualità delle animazioni proposte da Super Mario Bros Wonder. Ogni singolo personaggio, trasformazioni incluse, può contare su di una ricca selezione di movenze uniche, che danno a Mario e compagni una tridimensionalità inedita.

Balzi, capriole, scivolate: tutto è reso con una cura preziosa, con dettagli deliziosi che spaziano tra elefanti che fanno fatica a passare attraverso i tradizionali tubi e cappelli che rischiano di andare smarriti nel corso del viaggio. Anche sul fronte tecnico, Super Mario Bros Wonder non delude le aspettative. Nelle decine di ore trascorse nel platform non abbiamo incontrato un singolo bug, mentre un frame rate granitico si è rivelato il compagno perfetto per affrontare il Regno dei Fiori. Nulla da eccepire anche per quanto riguarda la responsività dei comandi, sempre puntuale e precisa. Il controllo sui personaggi offerto dai Joy-Con di Nintendo Switch è assoluto, per un gameplay brioso, adatto a soddisfare un pubblico di appassionati di ogni età.