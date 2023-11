Super Mario RPG Recensione: un remake stupendo, non solo tecnicamente

Quando si inizia a giocare a Super Mario RPG si ha la sensazione di stare assistendo alla manifestazione di un pezzo di storia dei videogiochi. Questo bizzarro connubio tra l'universo narrativo di Mario e le meccaniche ruolistiche tradizionali della serie Final Fantasy è stato indubbiamente il progetto più coraggioso e ambizioso della Nintendo dell'epoca che, per la prima volta nell'ormai lontano 1996, proponeva un'avventura con connotati del tutto differenti rispetto a quanto visto fino a quel momento.



Tra i suoi tanti meriti, il gioco voluto da Shigeru Miyamoto ha avuto quello di spianare la strada a tutte le successive iterazioni del brand, dimostrando una volta in più che il personaggio di Mario può essere facilmente adattato a qualunque tipo di genere videoludico conservando sempre una personalità irresistibile. Purtroppo, però, Super Mario RPG: The Legend of the Seven Stars non è mai arrivato in Europa (al netto di una fugace apparizione sulla Virtual Console di Wii) tagliando fuori, di fatto, il Vecchio Continente da uno dei tasselli più importanti del passato della Grande N. Il momento è dunque arrivato: abbiamo giocato a fondo questo remake di Super Mario RPG e possiamo finalmente dirvi la nostra sulla riedizione curata dallo studio giapponese ArtePiazza.

L'invasione del Regno dei Funghi

La trama del remake di Super Mario RPG ricalca in tutto e per tutto quella dell'originale The Legend of the Seven Stars: la storia parte da un incipit piuttosto simile a quello di gran parte degli altri giochi con protagonista Mario ma, col passare delle ore, se ne distacca vistosamente generando diversi momenti e situazioni davvero memorabili.

L'avventura si apre, nemmeno a dirlo, con l'ennesimo rapimento della Principessa Peach da parte del malvagio Bowser, il più celebre trai gli arci-nemici del nostro beniamino baffuto. Proprio durante il combattimento tra Mario e la sua nemesi, però, un gigantesco spadone senziente precipita sul pianeta e colpisce il castello di Bowser causando un trambusto tale da separare i tre comprimari. È la prima avvisaglia dell'invasione da parte dell'esercito di Fabbro Magno, una civiltà aliena di potenti guerrieri intenzionata a conquistare il Regno dei Funghi e impadronirsi dello sconfinato potere delle Stelle. Toccherà all'impavido avventuriero dal cappello rosso, assieme a una squadra di insospettabili alleati, affrontare questa terribile minaccia e respingere una volta per tutte il veemente assalto nemico. Non proseguiamo oltre nello sviscerare la storia per non rovinare il gusto della scoperta a coloro che non hanno mai avuto occasione di immergersi in questa peculiare avventura, ma possiamo anticiparvi che l'intreccio narrativo imbastito per Super Mario RPG risulta ancora oggi fresco, interessante e genuinamente divertente.



Si tratta di un racconto dalla struttura piuttosto semplice e lineare, adatto a tutte le età e privo di svolte particolarmente audaci, ma impreziosito da un cast di personaggi memorabile e, soprattutto, permeato da una carica comica a dir poco irresistibile.



È un evidente retaggio della volontà di Miyamoto che, già all'epoca di SNES, voleva infondere una ventata d'aria fresca alla formula tipica dei racconti di Mario, infarcendoli del brio divenuto nel tempo un autentico marchio di fabbrica per i progetti della Grande N. Gli scambi di battute tra i comprimari, scritti con la giusta sagacia e con tempi comici impeccabili, riescono a tratteggiare efficacemente il carattere dei membri del party che, in più di una circostanza, hanno saputo strapparci una gustosa risata.

Un plauso va sicuramente fatto all'eccellente operazione di localizzazione e adattamento in italiano che contribuisce a calare gli utenti nella stravagante atmosfera del gioco. Intendiamoci, non stiamo di certo parlando di chissà quale approfondimento psicologico volto a scandagliare la personalità dei protagonisti, un po' come accadeva nei migliori esponenti di Final Fantasy: una vicenda dai toni leggeri come quella di Super Mario RPG, semplicemente, non ne aveva alcuna necessità.



Al contrario, Square aveva brillantemente optato per introdurre in modo organico le icone del mondo Nintendo in un contesto narrativo differente rispetto al solito, senza stravolgerne i tratti distintivi ma ritoccando in modo lieve l'atmosfera generale che virava verso gli stilemi del fantasy più classico.

Il risultato è una fiaba alla portata di tutti che accompagna per mano i giocatori attraverso le circa 20 ore necessarie a portare a termine la campagna, adottando un registro stilistico a metà tra la solennità dei jrpg di Square e l'assoluta spensieratezza dei giochi di Mario.

Esplorazione stile Mario

Sotto il profilo ludico, Super Mario RPG si pone come il perfetto punto di incontro tra due mondi. L'obiettivo di Square, rimasto inalterato nel fedele remake di ArtePiazza, era quello di integrare i fondamenti di gameplay della saga di Mario con quelli tipici della lunga tradizione di giochi di ruolo che ha reso grande l'azienda di Tokyo.

Il DNA del brand di punta di Nintendo è chiaramente visibile nelle fasi di esplorazione, che ne ereditano la filosofia votata al platforming più puro. La navigazione tra gli scenari, infatti, presenta la solita, massiccia dose di salti da effettuare con precisione per poter raggiungere le zone sopraelevate, aree ricche di trampolini utili a superare ostacoli di vario genere e anche gli immancabili tubi che aprono la strada a porzioni di mappa aggiuntive. L'impostazione isometrica adottata per la telecamera aiuta ad avere una chiara visione d'insieme della struttura dei livelli, ma la registrazione dei salti non si è rivelata sempre accurata e puntuale come ci saremmo augurati: generalmente la meccanica funziona piuttosto bene, ma in alcuni momenti ci è capitato di cadere verso il vuoto nonostante fossimo sicuri di aver eseguito il movimento giusto.



Ciò è dovuto, con ogni probabilità, alla gestione delle animazioni dei salti che risulta leggermente differente rispetto a quella che siamo abituati a vedere nella serie di Super Mario perciò, specie per i veterani, servirà un po' di rodaggio per padroneggiare al meglio questo aspetto del gameplay. Non è di certo un fattore debilitante per la godibilità generale del prodotto, né un elemento che può sfociare in fenomeni di frustrazione, ma ci sembra comunque opportuno segnalarlo per chi si aspetta di trovarsi di fronte a un'avventura "mariesca" nel senso stretto del termine.

Per variegare l'esplorazione, ad ogni modo, Super Mario RPG include una pletora di minigiochi differenti da affrontare in momenti specifici della storia, che non solo ricompensano con cospicui quantitativi di monete d'oro o altri oggetti utili a potenziare il nostro party, ma sono anche vere e proprie esperienze parallele che vanno a irrobustire l'offerta ludica del prodotto. Si va dal salto sui barili a mollo sull'impetuoso fiume Mida alle sezioni a bordo di un carrello minerario (parecchio impegnative, in linea di massima), passando per la gara degli Yoshi e tanto altro ancora.



Realizzati con grande cura già nell'originale, i minigiochi di Super Mario RPG ritornano in tutto il loro splendore e rappresentano un ottimo modo per sfuggire per qualche minuto al loop di gameplay che caratterizza l'avventura.

Un JRPG con Super Mario? Let's - a - go!

Un altro ingrediente importante della ricetta di gameplay imbastita per Super Mario RPG è ovviamente il combattimento. Dopo essere entrati in contatto con uno dei nemici sempre visibili sullo schermo, apparirà la schermata di battaglia e si trasformerà, in tutto e per tutto, in un emulo dei primi, indimenticabili Final Fantasy.

Una volta avviato lo scontro, i vari personaggi coinvolti nella contesa si alterneranno nell'eseguire una delle azioni previste, che possono andare dall'attacco base con l'arma impugnata all'utilizzo di uno strumento passando, naturalmente, per una delle tecniche speciali legate alla classe di appartenenza. Si, perché in Super Mario RPG, sia il protagonista che i suoi alleati sfoggiano caratteristiche piuttosto differenti tra loro. Laddove la caratterizzazione di Mario ricalca la figura del guerriero, con la facoltà di infliggere danni notevoli alle compagini nemiche, Peach è più votata all'utilizzo di magie curative per sostenere la squadra mentre Bowser (per la prima volta giocabile in veste di alleato) è il tank, più coriaceo e aggressivo rispetto ai suoi compagni.



A completare il team ci sono due new entry assolute, una rarità per la storia dei titoli di Mario: Mallow e Geno. Il primo è un mite e francamente adorabile personaggio dal passato imperscrutabile, molto abile nell'impiego di incantesimi elementali e capace di infliggere copiosi danni ad area, mentre il secondo è un misterioso burattino rianimato dall'energia delle Stelle capace di effettuare potenti attacchi a distanza, o di incanalare la forza del cosmo per eseguire devastanti mosse uniche.

La progressione tra i livelli, come sempre legata all'accumulo di punti esperienza, permette di migliorare gli attributi di Salute, Forza Fisica e Magia tramite l'apposito menu di potenziamento degli eroi. Non si tratta, chiaramente, di un sistema stratificato come la sferografia di Final Fantasy X o di altri titoli più moderni, ma è comunque un elemento che aggiunge spessore alle meccaniche del titolo.



Ciascuno dei personaggi, inoltre, può fare affidamento su un ampio ventaglio di manovre segrete capaci di cambiare letteralmente le sorti della battaglia: si va dai proverbiali salti di Mario alle stregonerie elementali di Mallow, dalle mosse tipiche di Bowser, capaci di applicare il malus Terrore ai nemici, alla magia bianca di supporto di Peach. Proprio come nell'originale, anche questo remake a opera di ArtePiazza mantiene la cosiddetta meccanica dei Comandi Azione che amplifica il coinvolgimento nelle lotte. Sia nei turni d'attacco che in quelli di difesa, sarà necessario premere l'apposito pulsante d'Azione nel momento giusto per moltiplicare i danni in uscita o tentare di azzerare quelli in entrata. A differenza di ciò che accadeva nell'originale, però, la riedizione apporta alcune rilevanti modifiche pensate per migliorare l'esperienza complessiva.



Eseguendo un Comando Azione con giusto tempismo in attacco, ad esempio, è possibile ottenere un bonus di danno ad area che sottrae energia vitale a tutti gli avversari ma anche riempire un inedito indicatore, posto nella parte inferiore dell'HUD, che una volta completato dà accesso a due tecniche speciali: il Supporto di Toad (che conferisce alcuni bonus randomici alla squadra) e il nuovissimo Attacco a Tre.

Quest'ultimo, variabile in base ai tre membri del party attivi, scatena un tremendo attacco finale capace di infliggere un notevole quantitativo di danni ed è enfatizzato da un intermezzo animato di eccellente qualità. Insomma, si tratta di una formula ludica assimilabile a quella di molti dei JRPG appartenenti al glorioso passato di Square, forse priva di alcune delle finezze strutturali dei migliori capitoli di Final Fantasy ma comunque gradevole da giocare e adatta al target di pubblico che si intendeva coinvolgere. Nota di merito, a margine, per il bestiario che appare ancora molto nutrito e diversificato sia per quel che riguarda i nemici comuni, sia per ciò che concerne i boss, numerosi, potenti e tutti curati nei minimi dettagli sotto il profilo artistico e ludico. Certo, si potrebbe osservare che, a trent'anni dalla pubblicazione di The Legend of the Seven Stars, oggi è cambiata parecchio la filosofia che muove questo genere di prodotti, nonché il modo di fare videogiochi più in generale. In tal senso, la natura conservativa di questo remake (al netto dello svecchiamento tecnico) potrebbe risultare un po' indigesta ad una platea meno avvezza ai canoni dei giochi di ruolo orientali ma, d'altra parte, ammettiamo di aver apprezzato la volontà di ArtePiazza di consegnare nelle mani dei giocatori un autentico pezzo di storia dei videogiochi, mantenendolo quanto più possibile aderente all'originale.

Tecnica e Arte

È sul comparto tecnico, comprensibilmente, che ArtePiazza ha concentrato gran parte dei suoi sforzi produttivi. Sebbene già nel 1996 Super Mario RPG venisse considerato "il gioco di ruolo con la miglior grafica mai pubblicato", il lavoro svolto sulla riedizione per Nintendo Switch è assolutamente pregevole. I fondali e i personaggi, originariamente realizzati sulla base della tecnica dell'Advanced Computer Modeling (la stessa che era stata impiegata da Rare per Donkey Kong Country) sono stati sostituiti da una versione completamente in 3D con risultati, senza mezzi termini, trasformativi.



I protagonisti e gli avversari sono dotati di meravigliosi modelli poligonali con texture in alta risoluzione mentre gli scenari che fanno da sfondo alle vicende appaiono più rigogliosi e vivi che mai.

La palette cromatica dai toni accesi e vibranti, inoltre, restituisce al prodotto un look irresistibile e di sicuro appeal per i giocatori di tutte le età. Ottima anche la direzione artistica che riesce a coniugare senza alcuna difficoltà i tratti distintivi della saga di Mario con gli stilemi high-fantasy della tradizione di JRPG della vecchia Square: un setting affascinante che vale la pena esplorare a fondo.



A tal proposito, spendiamo qualche parola sul level design, probabilmente l'elemento della produzione che accusa maggiormente il peso del tempo. Super Mario RPG presenta livelli caratterizzati da biomi e sviluppi alquanto differenti tra loro, ma accomunati da una evidente linearità che finisce per smorzare troppo il coinvolgimento nella perlustrazione degli ambienti.



Sì, ci sono piccole attività secondarie da portare a termine, forzieri del tesoro nascosti e anche qualche gustoso segreto extra da scoprire, ma le aree che compongono le ambientazioni risultano sempre piuttosto circoscritte e dall'architettura abbastanza basilare. Anche in questo caso, si tratta dell'eredità di un gioco con tre decenni sulle spalle e che, nell'ottica di una trasposizione fedele, porta con sé anche qualche inesorabile criticità

Durante i nostri test, infine, abbiamo registrato qualche incertezza di troppo nel frame rate, con cali anche vistosi specialmente nelle zone più affollate o complesse dal punto di vista grafico. Strepitose, nemmeno a dirlo, le musiche il cui arrangiamento è ancora una volta affidato alle sapienti mani della maestra giapponese Yoko Shimomura, già artefice dell'accompagnamento musicale dell'originale nonché di tanti altri successi del passato di Square.