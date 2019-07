Super Neptunia RPG: Recensione dello spin-off di Artisan Studios

Tra episodi principali, remake e spin-off di ogni tipo, la serie di Neptunia si compone ormai di quasi venti titoli, i quali hanno esplorato di volta in volta molteplici generi ludici differenti: dopo la formula JRPG classica, fatta di turni e combattimenti casuali, che appunto caratterizzava l'originale (e piuttosto mediocre) Hyperdimension Neptunia, la saga ha proposto ai fan una coppia di card battle game, un musou-like e persino un simultatore di idol, con risultati tutto sommato esilaranti. Decisa a discostarsi ancora una volta dai propri lavori precedenti, l'azienda nipponica Compile Heart ha affidato la realizzazione del più recente spin-off della serie ai canadesi di Artisan Studios. Il risultato è un titolo 2D che, almeno sotto il profilo artistico, richiama i grandi capolavori targati Vanillaware, ma che sfortunatamente si è dimostrato oltremodo carente sotto ogni altro aspetto. Dopo una prova tenuta su Nintendo Switch, vi raccontiamo con un pizzico di sincero rammarico le mancanze di Super Neptunia RPG.

L'eterna lotta fra 2D e 3D

Nonostante il cambio di sviluppatore, Super Neptunia RPG ha conservato la natura parodistica della serie e alcuni dei suoi elementi principali, come appunto le continue rotture della quarta parete dimensionale, i riferimenti al mondo del gaming, e così via. I ragazzi di Artisan Studio, tuttavia, si sono dimostrati incapaci di rimescolare i vivaci sapori della saga in una storia nuova e convincente, preferendo al contrario riciclare alcuni temi già trattati in precedenza - e spingendo la stessa protagonista Neptune a sottolineare le molte similitudini tra questa e le sue passate disavventure. Sorvolando su questa scelta doppiamente illogica, la trama di Super Neptunia RPG inizia con un gigantesco cliché narrativo: le quattro CPU di Gamindustri hanno perso la memoria e si sono risvegliate all'interno di un affascinante mondo bidimensionale. Questa meravigliosa realtà è però tormentata da una società dittatoriale nota come Bombyx Mori che, dopo aver confiscato tutti i videogiochi 2D di Gamindustri, ha imposto alla popolazione delle tasse alquanto esose. Come prevedibile, il compito dell'eroina Neptune è quello di reclutare le sue smemorate compagne di mille avventure per abbattere la tirannica organizzazione e restituire alle varie nazioni la libertà di scegliere fra l'immortale 2D e l'avveniristico 3D.



Come i fan avranno intuito, l'incipit narrativo dell'intera vicenda risulta perfettamente in linea coi canoni del brand, ma sfortunatamente solo una minuscola porzione del cast ha trovato posto nel racconto di Artisan. Dimenticate quindi le CPU handheld, le divinità del passato, le varie terze parti e persino i nemici storici che popolano il sempre più variopinto mondo di Hyperdimension Neptunia, poiché solo le quattro protagoniste principali - più Compa e IF, cui in realtà è stato assegnato un ruolo assai marginale e ridimensionato rispetto al solito - avranno una parte nella guerra contro la malvagia Bombyx Mori.

A ragion veduta, lo studio ha dovuto introdurre personaggi inediti, come l'avventuriera Chrome o il capo della Resistenza Artisan, che però compaiono solo di rado, non hanno un ruolo predefinito e, di conseguenza, vantano una caratterizzazione irrilevante, soprattutto se paragonata a quella delle protagoniste. Fortunatamente l'intera avventura è completabile in 15 ore circa, a seconda del tempo dedicato al grinding e alle poche attività secondarie, ma solo i fan più sfegatati della giovane eroina di casa SEGA troveranno la forza per avanzare fino ai titoli di coda. Fatta eccezione per le battute di Neptune e le assurde situazioni in cui la spadaccina è solita cacciarsi, il racconto imbastito da Artisan ci è parso noioso e zoppicante, persino nei momenti in cui la narrazione cerca di giocare coi sentimenti del giocatore, portando sullo schermo delle scene abbastanza forti e drammatiche.

Piattezza totale

Fatta eccezione per Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls, che al contrario vantava una componente narrativa geniale e con evidenti richiami ad una perla del calibro di Chrono Trigger, gli spin-off di Neptunia si sono in genere distinti (nel bene o nel male) per le meccaniche di gameplay, e non per la bontà della trama raccontata. Super Neptunia RPG, invece, è carente persino sotto il profilo ludico, in quanto propone un combat system a turni abbastanza limitante e macchinoso. Durante gli scontri coi mostri di Gamindustri potremo schierare in campo un massimo di quattro personaggi, che salvo rarissime comparsate della già menzionata Chrome saranno sempre Noire, Blanc, Vert e la stessa Neptune. Il tasso di riempimento di una barra ATB determinerà il numero di azioni effettuabili, ma sarà la posizione di ciascuna eroina a decidere il comando che il giocatore potrà impartire ad ogni combattente attraverso la pressione del tasto corrispondente: il titolo, infatti, consente di registrare fino a quattro formazioni diverse, alternabili in ogni momento, al fine di offrire un massimo di sedici abilità o incantesimi differenti. Questo significa che Neptune e le altre divinità, per poter eseguire una certa azione, dovranno scambiarsi continuamente di posto e non avranno sempre accesso alla sconfinata lista di abilità apprendibili durante il gioco.



Se la componente strategica del suddetto sistema ci aveva inizialmente convinti, i suoi immensi limiti si sono fatti notare già dopo qualche ora, ossia quando la difficoltà complessiva del titolo ha subito un'impennata e le nostre combattenti, coi pochissimi comandi disponibili, faticavano a tenere testa a orde di mostri sempre diversi e talvolta addirittura immuni agli assalti fisici.



Super Neptunia RPG prevede infatti che il giocatore modifichi continuamente la configurazione della formazione, adattando le abilità impostabili ai nemici di ogni zona visitata - a patto, però, che questi sopravviva agli appuntamenti al buio con le suddette bestiole.

Se a questo aggiungiamo che i personaggi giocabili, similmente a quanto avvenuto in Final Fantasy IX, potranno acquisire in maniera permanente tutti i talenti associati ai vari pezzi di equipaggiamento, la scelta di Artisan di limitare all'osso la rosa dei comandi utilizzabili in battaglia appare quantomeno scellerata.

Super Neptunia RPG presenta poi un'inaspettata componente a metà tra il platforming ed il genere metroidvania. Ambientate nei vivaci e suggestivi scenari di Gamindustri, rigorosamente dipinti a mano e ricchi di dettagli, le fasi esplorative del titolo prevedono salti, scatti e persino lunghe sessioni di backtracking, indispensabili per recuperare tesori inottenibili durante la precedente visita.



Le abilità che potremmo definire "da campo", come il doppio salto o il simpatico budino che Neptune può usare alla stregua di un trampolino, tendono infatti ad aprire percorsi inaccessibili e del tutto opzionali, ma che talvolta richiedono una precisione eccessiva. I movimenti della CPU, al contrario, ci sono parsi alquanto goffi e imprecisi che, uniti ad una lettura della mappa di gioco non sempre immediata, sottopongono il giocatore a frustranti sessioni di trial & error.

Se la componente artistica di Super Neptunia RPG ci ha stregati, coi suoi fondali mozzafiato e gli ottimi sprite bidimensionali, lo stesso non si può dire del comparto tecnico. Quantomeno su Nintendo Switch, il titolo è affetto da tempi di caricamento pressoché infiniti, che curiosamente non affliggono solo i cambi di scena, ma persino l'esecuzione di determinate abilità durante le fasi di combattimento.



Il prodotto recupera comunque terreno sul fonte sonoro, con brani sempre adatti ai toni della narrazione, anche se non particolarmente ispirati. Ottime le tracce audio in inglese e giapponese, che ancora una volta hanno visto il ritorno degli storici interpreti vocali cui i fan del brand sono ormai legati. Nulla da eccepire, infine, sui sottotitoli in inglese, i quali utilizzano un lessico semplice e dunque comprensibile anche in mancanza di una profonda conoscenza della lingua.