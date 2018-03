Super Seducer Recensione: il dating simulator del pickup artist Richard La Ruina

"Non pensavo che le ragazze fossero reali finché non ho giocato questo gioco e le ho viste con i miei occhi" - TROLLMES, utente Steam



"Ero vergine prima, ma dopo aver giocato questo gioco per un'ora improvvisamente ho 20 fidanzate" - Brossie, utente Steam



Fin dall'annuncio della sua uscita Super Seducer prometteva di essere la perla trash di questa stagione videoludica, e non ha disatteso le aspettative. Questo dating simulator/ film interattivo mette il giocatore nei panni, sempre molto eleganti, del pick up artist Richard La Ruina, che col suo accento inglese e al suo sorriso da marpione cerca di corteggiare tutte le ragazze che incontra (ovviamente bellissime e provocanti, con abiti elegantissimi, trucco e capelli perfetti in qualsiasi situazione), riuscendo non solo a non farsi denunciare per molestie, ma addirittura a ottenere numeri di telefono, effusioni e secondi appuntamenti. Super Seducer obbliga il giocatore a scegliere tra approcci da "in prigione direttamente senza passare dal via" o lunghe chiacchierate, capaci di appassionare quanto i personaggi dei romanzi di Jane Austen che discutono del tempo. Per capire la sottile differenza tra i due tipi di "strategia" da rimorchio - in fondo tutti ci chiediamo se masturbarsi in pubblico sia o meno una buona idea per sedurre una ragazza - risultano fondamentali gli interventi didattici del buon Richard: seduto sul letto, elegantemente vestito, da solo in caso di palese fallimento, o accompagnato da due ragazze discinte in caso di scelta positiva.

Le poverette non solo sono costrette a trascorrere ore e ore nella stessa posizione indossando vertiginosi tacchi a spillo, ma devono pure sorbirsi gli interminabili monologhi di La Ruina. La gioia che le due ragazze sprizzano da tutti i pori è evidente dalle loro espressioni, che vanno dal mediamente annoiato allo sguardo omicida, senza farsi mancare occhi alzati al cielo e risate trattenute: trasmettono così tanto entusiasmo che piuttosto che uscire a rimorchiare viene voglia di chiudersi in casa e darsi al binge watching selvaggio. A completare il quadro non manca un'estetica glamour da quattro soldi, una colonna sonora che non sfigurerebbe in un porno, una localizzazione che sembra uscita da google translate fatto di LSD, ed ecco a voi, signore e signori: la trashata è servita.

Eppure, come ci insegnano i porn studies e gli studiosi dei B-movies, è possibile fare un'analisi critica letteralmente di qualsiasi cosa. Raccogliamo anche noi la sfida e, abbandonato il sarcasmo in autostrada, ci accingiamo a rispondere alle domande che sicuramente non vi fanno dormire la notte. È vero che Super Seducer può trasformarvi in infallibili seduttori? È possibile uscire dalla "friendzone"? Ma soprattutto, questo gioco è davvero così tremendamente sessista da giustificare il polverone mediatico che ha accompagnato la sua uscita?

Super seduttore: realtà o fiction?

Al di là degli aspetti trash di questa operazione, Super Seducer potrebbe benissimo rientrare nella categoria dei serious/applied games. Richard La Ruina ha infatti avuto l'intuizione di utilizzare l'interattività del videogioco per veicolare i suoi insegnamenti. Super Seducer, più che un gioco, è un vero e proprio simulatore: l'obiettivo non è il divertimento ma l'apprendimento delle tecniche di seduzione senza dover infastidire donne vere. Ma in cosa consistono gli insegnamenti di La Ruina? E soprattutto, funzionano? La risposta sorprendentemente, in buona parte dei casi, è sì, anche se tutta l'operazione presenta dei limiti evidenti e degli aspetti eticamente discutibili.



Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio il funzionamento della didattica di Super Seducer. Come in ogni dating simulator che si rispetti, il giocatore si trova davanti a delle scelte multiple, significativamente diverse tra di loro. In particolare, troveremo una vasta gamma di opzioni che spazia da atteggiamenti da maniaco sessuale (alcuni dei quali sono veri e proprio reati contro la persona o la morale), a risposte più o meno gentili, giocose, aggressive o misogine. Al di là delle opzioni più estreme, che hanno del ridicolo, la cosa interessante di Super Seducer è il modo in cui tratta le risposte sbagliate: Richard La Ruina conosce evidentemente molto bene i pensieri e i preconcetti misogini di una certa mentalità tossica associata all'identità di genere maschile, e mostra molto chiaramente come questi atteggiamenti siano fallimentari quando l'obiettivo è piacere alle donne. Sono dialoghi che lasciano un retrogusto amaro: per quanto si tratti di comportamenti inefficaci, sono messi in atto assai di frequente anche dalle persone più insospettabili. In questo Super Seducer può essere utile per prendere consapevolezza dei propri atteggiamenti spiacevoli e cambiare strategia a favore di approcci più gentili, spiritosi ed eleganti.

Più discutibile, come era prevedibile, è la strategia di seduzione di Richard La Ruina. Molti dei suoi consigli sono effettivamente utili, ma è molto difficile elaborare un modello di comportamento universale che permetta di piacere a tutte in qualsiasi condizione. Se le linee guida principali sono positive (essere gentile, ascoltare l'altra persona, non monopolizzare la conversazione con il proprio ego, essere onesti e non aver paura di difendere le proprie convinzioni con gentilezza) alcuni aspetti risultano problematici o insufficienti, partendo dal fatto che ogni azione viene accuratamente pianificata al solo scopo di sedurre. La manipolazione, nella strategia di Richard La Ruina, è sempre in qualche modo presente, anche se rinuncia agli atteggiamenti aggressivi in favore di tecniche da venditore porta a porta. La situazione più critica da questo punto di vista riguarda il capitolo sulla cosiddetta "friendzone", nel quale la strategia "vincente" consiste nell'approfittare della vulnerabilità dell'amica dopo la rottura con il fidanzato storico. È interessante invece l'approccio generale alla "friendzone" che evidenzia come sia un atteggiamento causato più dalla passività del ragazzo respinto che dall'amica di turno. Il difetto più grande di Super Seducer, però, è di considerare le donne come un blocco unico, senza tener conto a sufficienza delle differenze di carattere, di gusti e di sensibilità: la tattica di Richard La Ruina, seppure indiscutibilmente più piacevole di un approccio maldestro e irrispettoso, non potrà mai essere universalmente valida. Se pensate di aver bisogno di un dating coach, e state pensando di acquistare questo titolo con finalità didattiche, Super Seducer potrebbe esservi utile, a patto che vi stampiate bene in mente questa frase: "nessuna tecnica potrà garantirmi un fascino universale, le donne sono persone e non sono oggetti a mia disposizione, sono diverse tra loro e non potrò mai piacere a tutte".

Non solo sessismo: la fiera degli stereotipi

Super Seducer è stato accolto in modo tutt'altro che favorevole dalla stampa specializzata: viene definito "un miscuglio di inettitudine e misoginia" su Rock Paper Shotgun, uno "squallido frammento di spazzatura da evitare a tutti i costi" su Hardcore Gamer, mentre la recensione pubblicata su Kotaku conclude che si possa imparare di più sulla seduzione giocando a Stardew Valley. Sull'onda di queste critiche, amplificate forse dalle scelta infelice della data di uscita (6 marzo, troppo vicino rispetto a una festa della donna che sta recuperando sempre più il proprio valore politico), Sony ha annunciato la decisione di non distribuire il titolo su Ps4.

È francamente difficile difendere il gioco dalle accuse di sessismo che gli sono state rivolte: oltre alla presenza esclusivamente decorativa di due belle ragazze in lingerie alle spalle del vestitissimo Richard La Ruina (l'elemento forse più plateale di una visione della donna come oggetto di conquista, o di piacere), l'opera è infarcita di stereotipi "da spogliatoio" su entrambi i sessi, dagli uomini dipinti come pervertiti eternamente affamati di sesso, a banalità e luoghi comuni su quello che piace e non piace alle "brave ragazze" (ed ecco la solita spiacevole divisione in "sante" e "puttane"). Le donne rappresentate poi sono tutte molto simili tra di loro: posate, eleganti, curatissime, tendenzialmente bionde, particolarmente belle. Richard non approccia mai una ragazza normale, che indossi un paio di pantaloni, delle scarpe comode, che non parli in modo pacato, insomma che si discosti anche solo minimamente dalle aspettative legate ai ruoli di genere.

Detto questo bisogna però dare atto al team che ha realizzato Super Seducer di aver dato alle protagoniste delle personalità forti: tutte le ragazze hanno degli interessi, delle carriere sia accademiche che professionali, delle opinioni che non sono disponibili a vedere calpestate o sminuite. Delle donne indipendenti, insomma, la cui presenza nel mondo non è finalizzata al farsi corteggiare dal belloccio di turno. Super Seducer prova quindi, dall'interno di una cultura tutt'altro che progressista, a dare degli strumenti per approcciarsi al cambiamento del ruolo femminile nella società, raggiungendo un pubblico che resterebbe invece sordo alle rivendicazioni e alle lotte femministe.

Ma la prospettiva di genere non è l'unica a rivelare aspetti problematici: nel gioco trovano spazio stereotipi razziali apparentemente innocenti ma discretamente offensivi: dalla thailandia vista come meta del turismo sessuale, agli amici arabi raccomandati alle ragazze come sugar daddy o partecipanti a incontri erotici di gruppo, fino al feticismo manifesto di Richard La Ruina per le donne dell'Europa dell'est. Se fin qui non vi siete sentiti offesi perché non siete stati toccati personalmente, sappiate che i patetici nerd messi in scena in alcuni livelli - primo fra tutti il friendzonato stalker inquietante - sono tutti gamer e/o programmatori. Nei panni di La Ruina non sarebbe forse il caso di dare una rappresentazione più rispettosa almeno del proprio target principale?