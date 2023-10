Sword Art Online Last Recollection Recensione: il migliore SOA di sempre?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Avviato nel marzo 2013 col lancio di Sword Art Online: Infinity Moment sul solo mercato nipponico, il Gameverse di SAO realizzato da Bandai Namco Entertainment ha proposto ai fan degli sviluppi assai diversi da quelli dell'omonima serie d'animazione, introducendo per giunta una carrellata di personaggi originali e del tutto assenti nei romanzi di Reki Kawahara (per tutti i dettagli vi consigliamo di consultare il nostro speciale sulle origini e l'evoluzione del Gameverse di Sword Art Online).



Confezionato ancora una volta dai ragazzi di Aquria, che in passato avevano sviluppato anche Hollow Fragment, Hollow Realization e Alicization Lycoris, Sword Art Online: Last Recollection è infatti approdato lo scorso 6 ottobre su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5 e PC per raccontare una versione inedita della già anticipata guerra tra il regno umano e il territorio oscuro di Underworld. Ancora memori della cocente delusione riservataci dallo scorso episodio abbiamo avvicinato con cautela la nuova proposta di Bandai Namco, trovandovi comunque un finale più che degno per la avventure di Kirito e compagni.

Another War of Underworld

Ambientato subito dopo la conclusione del secondo DLC di Sword Art Online: Alicization Lycoris (a proposito, qui trovate la recensione del DLC Blooming of Forget-me-not), Sword Art Online: Last Recollection è legato in maniera indissolubile al gioco precedente e per certi versi ne esaurisce il racconto.

Deposta la perfida Quinella, che coi suoi poteri di Administrator aveva in realtà i mezzi per difendere il regno umano dai bellicosi popoli provenienti dal Dark Territory, il conflitto tra i due mondi di Underworld è ormai dietro l'angolo. Dal momento che il Grande Cancello a Est è prossimo a crollare, la banda di Kirito e i Cavalieri d'Integrità hanno trasferito la propria base operativa nelle sue immediate vicinanze e si preparano all'inizio delle ostilità, quando una messaggera proveniente dal territorio oscuro si presenta alla loro porta con un'inaspettata proposta di pace. Come spiegato dalla giovane ma responsabile Dorothy Isaiah Elisheva, diversi nobili del Dark Territory tra cui Vixur Ul Shasta, generale dell'Ordine dei Cavalieri Oscuri e rispettato membro del Consiglio dei Dieci Lord, preferirebbero evitare una guerra che seminerebbe morte e distruzione in entrambi in regni. Allo scopo di trovare un accordo che soddisfi ambedue le parti in causa, una delegazione capeggiata dallo Spadaccino Nero e scortata dalla stessa Dorothy viene dunque inviata nel regno governato dal Dio Oscuro Vecta.



Non solo il nostro eroe e i suoi amici dovranno attraversare paesaggi ostili e raggiungere sani e salvi il Castello di Obsidia dove si riuniscono i Dieci Lord nemici, ma dal momento che non tutti i signori del territorio oscuro sono disposti ad accettare la pace, Kirito e gli altri dovranno escogitare degli espedienti talvolta bizzarri per dimostrare il proprio valore e conquistare di volta in volta la loro fiducia.

Ispirato vagamente all'arco narrativo di War of Undeworld (siete a un click di distanza dalla recensione di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld), Sword Art Online: Last Recollection riprende le tematiche e gli antagonisti principali del suddetto, tuttavia l'intreccio narrativo del tie-in si sviluppa in maniera assai diversa, anche perché l'intera vicenda ruota stavolta attorno al personaggio di Dorothy Isaiah Elisheva.



Circondata da un fitto alone di mistero, la fanciulla che sin dalle prime battute della campagna dichiara di non volersi affezionare a Kirito e compagni, poiché qualora scoppiasse effettivamente la guerra diverrebbe molto difficile lottare e uccidere i propri amici, è infatti contraddistinta da un background interessante e da una caratterizzazione funzionale: discriminata dal suoi stessi commilitoni a causa delle sue origini, col passare delle ore la cosiddetta "Figlia del Peccato", inizialmente insicura e autocritica, ha subito uno sviluppo a dir poco entusiasmante, alimentando continuamente la nostra curiosità e tenendoci incollati allo schermo per le 30 ore circa necessarie per giungere ai titoli di coda.

Tra l'altro, agli sceneggiatori di Sword Art Online: Last Recollection va riconosciuto il merito di aver cercato di approfondire il più possibile la geografia e persino le usanze del Dark Territory, che appunto nell'anime e nei romanzi di War of Undeworld erano un po' trascurati. Deragliando dalla continuity canonica del franchise, il tie-in permette di visitare luoghi finora inediti dell'Underworld, come ad esempio i territori dei diversi clan, familiarizzare coi Dieci Lord e scavare nell'intricata gerarchia sociale che caratterizza il regno nemico, che al pari di quello umano è afflitto da discriminazione ed emarginazione. Tematiche disgraziatamente attuali sulle quali un intreccio più edulcorato del solito ha insomma puntato i riflettori, al fine di sensibilizzare l'utente e trasmettere un messaggio fondamentale.

Tattiche e assalti di gruppo

Trattandosi a conti fatti dell'ultimo tassello mancante di Lycoris, per mesi abbiamo nutrito il sospetto che Sword Art Online: Last Recollection si limitasse a riproporne il medesimo gameplay. Se è vero che la base di partenza è palesemente quella, va detto che il team di Aquria ha rivisitato ogni singolo aspetto del sistema di combattimento, implementando per l'occasione tutta una serie di diavolerie che hanno contribuito a plasmare il tie-in di SAO più soddisfacente, fluido e frenetico finora sul mercato.

Al pari del suo immediato predecessore, l'action RPG consente di schierare in campo un massimo di quattro personaggi giocabili, affidando all'utente il controllo del leader e permettendogli in qualsiasi momento di assumere le redini di un diverso combattente. Se già Lycoris forniva al giocatore una manciata di mezzi necessari per pianificare il comportamento degli alleati controllati dall'intelligenza artificiale, l'introduzione delle "Arti Tattiche" favorisce a questo giro l'innesco di comandi preimpostati che appunto si attivano soddisfacendo condizioni specifiche e personalizzabili. Probabilmente ispirata alla meccanica dei gambit di Final Fantasy XII (avete letto la nostra recensione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age?), questa nuova soluzione consente tra le altre cose di delegare il compito di guarire i compagni con un quantitativo di HP inferiore al 50%, creare vere e proprio combo di attacchi speciali, azionare in automatico la arti finali sui nemici in stato di stagger, e così via. Pertanto, laddove in passato era necessario passare più volte da un personaggio all'altro o ricorrere all'apposita finestra per dare degli ordini rapidi al partner principale, le Arti Tattiche semplificano enormemente la messa in pratica di strategie articolate e garantiscono agli scontri un ritmo serrato, minimizzando il bisogno di intervenire manualmente sull'approccio degli alleati.



Passando all'azione vera e propria, il combat system di Sword Art Online: Last Recollection prevede lunghissime combo in cui è possibile inanellare le Sword Skill e le ancor più rovinose Arti Finali (eseguibili soltanto sui nemici atterrati), cui si aggiugnono la meccanica del "Passo" utilizzabile per aggirare gli avversari e schivare gli attacchi in entrata, e non per ultima la tecnica dello Switch, che consente al personaggio preso di mira dal nemico di turno di scambiarsi di posto con un alleato per confonderlo momentaneamente. Rispetto a Lycoris l'impianto ludico appare molto più fluido e frenetico, tant'è che alle volte i movimenti dei nostri beniamini tendono ad apparire eccessivamente rapidi, soprattutto durante le fasi esplorative.

Anziché continuare a scommettere sui noiosi duelli introdotti dal titolo precedente (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Sword Art Online: Lycoris), lo sviluppatore ha puntato stavolta sul gioco di squadra, implementando un assalto di gruppo che può essere innescato dopo aver riempito l'apposita barra: interrompendo qualsiasi azione del nemico, i quattro eroi in prima linea lo aggrediscono a turno da tutti i lati, incrementando il moltiplicatore di danno e lasciandolo temporaneamente inerme. Le animazioni della suddetta diavoleria sono un po' lunghe e non essendo saltabili possono diventare fastidiose, ciononostante si tratta di una risorsa preziosa e virtualmente in grado di fare la differenza, se adoperata nelle situazioni critiche e disperate.



Se nel complesso tutto funziona in maniera armoniosa, il proverbiale tallone di Achille va ricercato ancora una volta in un lacunoso bilanciamento del livello di sfida. Offrendo tre diversi livelli di sfida (Storia, Normale e Difficile) per giunta modificabili in qualsiasi momento, sulla carta Sword Art Online: Last Recollection va incontro alle necessità e preferenze di qualsiasi tipologia di utente, ma all'atto pratico gli scontri hanno una durata esagerata indipendentemente dal tasso di difficoltà selezionata.

Nel pieno rispetto delle tradizioni del Gameverse di SAO, gli sviluppatori hanno conservato anche stavolta la modalità multigiocatore online, che appunto permette ad un massimo di quattro giocatori - per un totale di sedici personaggi - di unire le forze e affrontare i nemici più spaventosi del Dark Territory. Dovendo i mostri tenere testa a un così elevato numero di combattenti, i ragazzi di Aquria hanno quindi munito tutte le creature del gioco di un esorbitante quantitativo di punti salute, che purtroppo non vengono scalati nella modalità per giocatore singolo: come risultato, persino l'eliminazione degli avversari più deboli e inoffensivi può richiedere diversi minuti, rallentando non poco le fasi esplorative e la progressione.

Fuori tempo massimo

Graficamente parlando, Sword Art Online: Last Recollection si presenta pressoché invariato rispetto allo Sword Art Online: Alicization Lycoris, dal quale ha riciclato animazioni, modelli poligonali, brani, effetti sonori e quant'altro. Se già il suo predecessore appariva quindi datato, l'ultimo tie-in del Gameverse di SAO è fuori tempo massimo, almeno dal punto di vista artistico. Rispetto al disastroso Lycoris, però, Sword Art Online: Last Recollection vanta un comparto tecnico dignitoso, con tempi di caricamento rapidissimi e un frame rate stabile, che solo di rado e in presenza di nemici particolarmente voluminosi presta il fianco a qualche oscillazione.



Al netto di un effetto pop-in degli elementi dello scenario, che ci auguriamo venga risolto attraverso i futuri update, si direbbe che il sodalizio nipponico abbia imparato la lezione e fatto tesoro dei feedback negativi ricevuti dopo il catastrofico lancio di Lycoris.

Il discorso non si applica purtroppo alla localizzazione dei testi in italiano, maledettamente imprecisa e affetta dalle numerose problematiche già riscontrate nelle altre iterazioni del Gameverse: a una traduzione troppo letterale vanno sommati parecchi casi in cui i sostantivi al plurale diventano improvvisamente al singolare, battute che alterano il sesso dei personaggi, e persino degli errori banali (come "Kazuto" che ogni tanto diventa "Kazuma") che denotano un lavoro di localizzazione dozzinale e poco attento. Non sarà esattamente una novità, eppure avevamo sperato che almeno stavolta Bandai Namco avesse prestato maggior cura alla traduzione e all'adattamento dei testi.