Synapse Recensione: i poteri della telecinesi in un grande sparatutto vr

Gli sviluppatori di nDreams si sono costruiti una buona reputazione nella realtà virtuale, soprattutto in fatto di shooter. Dopo aver sperimentato con il sistema di copertura di Fracked, lo studio inglese prova ad alzare la posta con Synapse su PlayStation VR 2, un FPS di stampo roguelite che mette l'accento sulla combinazione di armi da fuoco e poteri telecinetici. Un binomio che si è rivelato molto convincente, capace di sfruttare con intelligenza l'eye tracking del visore Sony per offrire una sensazione di controllo e potenza fuori dal comune. L'accattivante gameplay è accompagnato da uno stile visivo ispirato, una realizzazione tecnica solida e un voice acting di primo livello: sarà bastato a creare un mix vincente?

Ingaggio sinaptico

Synapse è ambientato nella mente del colonnello Conrad, doppiato peraltro da David Hayter, celebre voce di Solid Snake. Tornando a noi, parliamo di un ufficiale rinnegato pronto a compiere un attentato terroristico con una devastante arma biologica. Sarà compito del giocatore penetrare nel suo subconscio per sventare il malefico piano, servendosi delle istruzioni di Clara (Jennifer Hale, doppiatrice di Naomi Hunter di MGS) e delle proprie abilità per farsi strada tra le difese mentali dell'antagonista.

L'incipit narrativo non è nulla di particolarmente originale, ma fa il suo dovere nel dare contesto all'esperienza. Il racconto si sviluppa attraverso le due eccezionali voci fuori campo del colonnello e della nostra assistente, che tra una battuta e l'altra riveleranno diversi retroscena sulla storia. I plot twist non mancano (anche se un po' citofonati) e vengono sfruttati per spingerci a completare qualche run extra, così da garantire una longevità di circa 6-9 ore.



Gli eventi proposti risultano tutto sommato convenzionali e non lasciano il segno: di ben altra caratura è il gameplay, senza dubbio il vero protagonista dell'ultima fatica di nDreams. Semplicemente, ci troviamo di fronte a una delle più efficaci implementazioni della telecinesi in realtà virtuale, oltre che a uno degli impieghi più incisivi del tracciamento oculare di PSVR 2. Basterà puntare con lo sguardo una cassa, un barile esplosivo o un nemico per selezionarlo, e muovere poi il braccio sinistro per scagliarlo contro qualsiasi bersaglio.

Il processo è molto intuitivo e soddisfacente, e il delirio di onnipotenza tale da farci sentire quasi nei panni di Darth Vader nel finale di Rogue One. All'inizio di ogni run si parte da un'anticamera dove utilizzare i punti esperienza (le Rivelazioni, sbloccabili completando vari obiettivi in-game) per sviluppare lo skill-tree, decidendo se migliorare la telecinesi, le armi da fuoco o la salute. La partita si compone di nove stage di difficoltà crescente e culmina con il raggiungimento dello strato più intimo della psiche del villain. A seconda della vostra destrezza potreste riuscire nell'impresa già dai primi tentativi, ma in genere bisognerà passare da diversi game over. È qui che si innesca l'anima roguelite di Synapse: se tra un livello e l'altro si ottengono dei potenziamenti temporanei da mantenere nel corso della run (i Trucchi Mentali, bonus di varia natura come proiettili rimbalzanti e danni ad area), al termine della stessa potremo spendere i punti acquisiti per sbloccare abilità permanenti, così da ripartire con una marcia in più al tentativo successivo.



Il senso di progressione è calibrato molto bene e spinge di volta in volta a desiderare l'inizio di una nuova partita, ma presta il fianco a un po' di stanchezza che inizia a palesarsi sulla media-lunga distanza. Se le prime 2-3 ore sono un concentrato di adrenalina e scoperta, in particolare quando si gioca con le skill telecinetiche, non passerà molto prima di assaporare tutto il repertorio ludico che Synapse ha da offrire. Si contano solo quattro armi da fuoco (pistola, mitraglietta, fucile a pompa e lanciagranate), mentre le arene che si susseguono sono disegnate a mano e non mutano mai nella geometria, diventando fin troppo familiari nel giro di poco tempo.

A cambiare sono la concatenazione degli stage, la posizione delle stazioni di potenziamento delle armi e della salute, lo spawn dei nemici e i Trucchi Mentali selezionabili tra un'arena e l'altra. Avremmo gradito una maggiore varietà di avversari e magari la presenza di qualche boss per diversificare le meccaniche, anche a fronte di un'intelligenza artificiale che non ci ha colpito particolarmente. Nonostante questi limiti, il livello di sfida si mantiene stimolante per tutta la durata dell'avventura e si arriva ai titoli di coda mossi da una genuina curiosità, sia per intrecciare i fili della trama, sia per sperimentare il massimo potenziale distruttivo che si può raggiungere completando l'albero delle abilità.

Immersione senza compromessi

Visore in testa e controller alla mano, le sensazioni trasmesse da Synapse sono quelle di un'esperienza VR di qualità. Il frame rate è granitico e si combina con una pulizia visiva praticamente perfetta. Il titolo è un vero piacere per gli occhi, grazie anche a uno stile grafico degno di nota. Come si era intravisto dai primi trailer, c'è un forte contrasto tra la tinta monocromatica degli scenari e la colorazione fluo-luminescente degli elementi interattivi. Una scelta di design che combina tripudio estetico e funzionalità: se da un lato valorizza alla grande le lenti oled di PSVR 2, dall'altro aiuta il giocatore a orientarsi con lo sguardo per scegliere il prossimo nemico da scagliare in aria.

Ottima anche l'implementazione dei trigger adattivi. Oltre a restituire un buon feeling durante le sparatorie, la capacità di premere i grilletti a diversi livelli di profondità viene sfruttata per gestire la telecinesi. Afferrare un barile con una leggera pressione del dorsale, spostarlo verso i bersagli con il movimento del braccio e, infine, spingere più a fondo per farlo esplodere contro i malcapitati di turno diventa un gesto naturale quanto efficace, di vitale importanza per ripulire le orde nemiche.



Il ritmo dell'azione ci è parso piuttosto sostenuto, per quello che si rivela essere un gunplay dallo spirito arcade. Anche la ricarica delle armi è pensata per essere immediata e non spezzare gli scontri, dato che al contrario di altri esponenti del genere non richiede l'estrazione manuale del caricatore (basterà avvicinare la mano sinistra al calcio della bocca da fuoco per ripristinare i colpi). Non manca però una meccanica che cerca di aggiungere una spruzzata di strategia e riflessione ai combattimenti.

Stiamo parlando del sistema di coperture già visto e apprezzato in Fracked, insieme alla possibilità di arrampicarsi su alcune superfici per cogliere i nemici di sorpresa. In parole povere, possiamo aggrapparci ai punti d'appoggio per nasconderci e all'occorrenza fare fuoco in sicurezza. Nelle prime fasi potrebbe sembrare che tali manovre non siano necessarie, ma le cose cambiano gradualmente con l'aumentare della sfida e del senso di precarietà del giocatore. Dato che la salute non si rigenera automaticamente e che ogni livello offre una sola fonte di energia per recuperare una parte di essa, adottare un approccio cauto e ragionato potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in diverse situazioni. Riguardo i controlli e locomozione, il titolo adotta un approccio piuttosto tradizionale e senza compromessi.



Se con la mano destra si impugna l'arma, con la sinistra si sprigiona la potenza delle telecinesi e si può consultare un utile HUD da polso che segnala la posizione dei nemici e delle stazioni di potenziamento. Per quanto concerne il movimento nello spazio, l'unica opzione disponibile è lo spostamento libero. Questa decisione potrebbe scoraggiare gli utenti più sensibili, ma alla luce di quanto si adatta bene al ritmo dell'azione non ce la sentiamo di criticarla. Si può comunque migliorare sensibilmente il comfort scegliendo la rotazione della visuale a scatti e ampliando l'effetto vignettatura.

Durante l'avventura non abbiamo mai sperimentato alcun tipo di malessere nemmeno durante le sessioni più lunghe, e ci siamo sentiti a nostro agio giocando sia in piedi che da seduti, a riprova del notevole grado di ottimizzazione raggiunto da nDreams. In generale, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla cura e dalla pulizia che caratterizzano Synapse. Considerando come riesce a impiegare il potenziale hardware di PSVR 2, poi, non fatichiamo a considerarla una delle esclusive più valide attualmente disponibile per il visore Sony, a maggior ragione in un momento in cui le nuove produzioni first party sembrano latitare (qui la recensione di Horizon Call of the Mountain).