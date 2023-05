System Shock Recensione: la rinascita di uno sparatutto Sci-Fi cyberpunk

Negli ultimi dieci anni, Nightdive Studio ha riportato alla luce degli autentici classici come i primi due capitoli di Turok; il leggendario Doom 64 e il capostipite della serie Quake di Bethesda Softworks (ecco la nostra recensione di Quake) ma anche, più recentemente, la trasposizione di Blade Runner, classe 1997 (qui la recensione di Blade Runner). Sebbene gli esiti non siano sempre stati inappuntabili, è innegabile come il lavoro del collettivo di Washington sia importantissimo per preservare la memoria di alcuni di questi tesori del passato. Una serie che lo studio americano ha preso a cuore è quella di System Shock, l'eccezionale videogioco cyberpunk creato quasi trent'anni fa da Looking Glass Studios.



Dopo aver sviluppato una versione 'Enhanced' del primo episodio, accolta invero con un certo favore da critica e pubblico, Nightdive ha avviato un altro progetto legato al brand: un remake completo del primo System Shock, aderente alla filosofia del materiale di riferimento ma rivisto e aggiornato nel design, in modo da essere più facilmente fruibile da una platea trasversale di veterani e neofiti della serie. Il team sarà riuscito nell'intento di regalarci un classico rinato? Scopriamolo subito.

Nello spazio nessuno può sentirti... hackerare?

La storia alla base di questo remake riproduce in modo piuttosto fedele quella già vissuta nell'originale System Shock e risulta ancora oggi incredibilmente affascinante. Siamo nel 2072, un futuro ipotetico in cui, come nella più inossidabile tradizione cyberpunk, il mondo è dominato da mega corporazioni che investono quantitativi di denaro impensabili nella ricerca e nello sviluppo di innesti tecnologici per il corpo degli esseri umani, nell'istituzione di sistemi informatici all'avanguardia e, nemmeno a dirlo, nel potenziamento delle Intelligenze Artificiali

. Tra queste compagnie c'è l'imperscrutabile TriOptimum, società dalle dimensioni ciclopiche con le mani in pasta nel settore bellico e delle IA, che ha fondato e governa la Cittadella, una stazione spaziale in orbita attorno al pianeta Saturno e che ospita la casa del nostro alter-ego, un abile hacker senza nome. Quest'ultimo, nel bel mezzo di una delicata operazione che lo avrebbe portato ad accedere al mainframe centrale dell'azienda, viene intercettato e catturato dal Corpo di Sicurezza e condotto al cospetto del CEO, l'eccentrico e inquietante Edward Diego. L'uomo, intuite le capacità straordinarie del nostro hacker, lo pone di fronte a un dilemma morale: affrontare il resto della vita in carcere o accettare di partecipare a una missione ad alto rischio in cambio degli ultimi ritrovati nel campo degli upgrade fisici di grado militare. L'obiettivo è abbastanza lineare: introdursi nel sistema operativo di SHODAN, l'Intelligenza Artificiale che gestisce praticamente ogni aspetto del funzionamento dell'intera Cittadella, e rimuoverne le limitazioni morali in modo che possa adattarsi alla volontà di Diego senza restrizioni. Il nostro protagonista, ovviamente, non può sottrarsi alla richiesta e viene immediatamente trasportato in sala operatoria e indotto in coma per ottenere i potenziamenti pattuiti.



Al suo risveglio, però, scopre che qualcosa è andato storto: la Cittadella è caduta in mano a SHODAN, che sembra aver perso qualsiasi freno inibitorio e ha compiuto un autentico genocidio grazie all'ausilio dei suoi adepti robot.

Anche gli ultimi umani rimasti sono stati modificati dall'inarrestabile IA, al punto tale da essere diventati dei cyborg a tutti gli effetti, privi di libero arbitrio e totalmente asserviti al sistema. Toccherà, naturalmente, al nostro alter-ego tentare di risolvere la situazione: capire cosa abbia condotto alla follia SHODAN e scoprire come riportare la Cittadella alla normalità. Un'impresa a dir poco rischiosa: tutti i sistemi di difesa del posto sono in stato di allarme, ci sono trappole disseminate ovunque.



Decine di creature di varia natura si annidano nei corridoi con il preciso obiettivo di eliminare qualsiasi forma di vita gli si pari davanti e, come se non bastasse, l'IA ha letteralmente occhi dappertutto grazie alle telecamere sparse in ogni dove.

Ciò che colpisce della trama di System Shock è come il team di Looking Glass, ormai trent'anni fa, avesse intuito i pericoli che potenzialmente potrebbero derivare dall'evoluzione delle intelligenze artificiali e come sia riuscito a innestare questo concetto in una storia pregna di mistero, di segreti e di qualche gustoso colpo di scena. Nightdive si è limitata a riproporre pedissequamente un canovaccio narrativo che, ancora oggi, propone spunti di riflessione parecchio interessanti nonché un immaginario cyberpunk squisitamente anni '90, che farà la gioia degli amanti del genere. D'altronde, se un'opera può ancora vantare una visione così attuale della tecnologia e delle sue applicazioni, perché tentare di cambiarla in un remake col rischio di snaturarne la potenza? Per questo motivo ci sentiamo di lodare la direzione intrapresa da Nightdive nell'ottica di preservare le tematiche e i cardini dell'episodio originale.

Sparatorie anni '90

Sul fronte prettamente ludico, siamo dinanzi a uno sparatutto in soggettiva con una leggera contaminazione ruolistica (non mancano ad esempio dei power up o una particolare attenzione dedicata alla gestione dell'inventario). Le fasi di shooting fanno il verso ai tradizionali FPS degli anni ‘90, con tutte le conseguenze dell'aderenza a questo specifico filone.

In primis, il nostro hacker può contare sia su strumenti corpo a corpo - come la tradizionale sbarra d'acciaio - sia su bocche da fuoco d'ogni sorta, dalle più convenzionali, fino ad armi laser o a energia. Dai cyborg, ai droni, passando per abominevoli esseri umani mutati, il parco dei nemici è abbastanza variegato ma le routine comportamentali dei singoli avversari sono in realtà piuttosto basilari: le minacce infatti si limitano ad attaccarci a vista, senza tentare alcun tipo di manovra difensiva o strategica.



Il gunplay è piuttosto gradevole, anche perché ciascuno strumento di morte gode di una propria personalità sonora. Al contempo però le reazioni degli avversari ai colpi che li raggiungono - dalle mazzate ai proiettili energetici - sono rimaste vicine agli standard di 30 anni fa. Questo era ad esempio un aspetto dove sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in più dall'operato degli sviluppatori.

Il ritmo dell'azione ci è parso sostenuto e in grado di elargire più di una soddisfazione ma, in accordo coi canoni di questo filone, non aspettatevi sequenze coreografate o dall'alto tasso di spettacolarità scenica. A tal proposito, le boss fight sono discretamente varie e tutt'altro che semplici da superare. Il senso d'appagamento prodotto dall'aver abbattuto un energumeno robotico si avverte eccome ma, come dicevamo, in generale queste sezioni poggiano su un impatto scenico assai ridotto. Al netto della presenza del selettore della difficoltà, la campagna di morte di System Shock risulta sì brutale ma anche priva di tutte quelle accortezze che è facile trovare negli odierni FPS. Ad esempio, la mancanza di un indicatore utile a suggerirci la strada da seguire in mappe labirintiche si fa sentire e potrebbe rischiare di spiazzare gli utenti meno avvezzi agli sparatutto classici. Bisogna semplicemente scendere a patti con l'idea alla base di questo remake made in Nightdive: omaggiare il primo titolo del franchise e riproporlo senza intervenire in modo marcato sul suo DNA.



Delle piccole modifiche strutturali utili a snellire l'esperienza complessiva però ci sono. È adesso più agevole accedere all'inventario, grazie anche a un'interfaccia più pulita e intuitiva, e gli immancabili enigmi ambientali sono stati pesantemente rivisitati, per risultare sì ancora ostici ma anche più leggibili. Tornano anche le sezioni dedicate al Netrunning, altro elemento rivoluzionario del capostipite della serie, che qui ritroviamo in una veste grafica aggiornata ma con un funzionamento simile a quello originale.

Una volta collegati al mainframe di SHODAN in punti predeterminati dell'ambientazione, la telecamera del gioco viene sganciata dal protagonista, per diventare una sorta di drone capace di muoversi liberamente nel cyberspazio, in modo da ottenere accesso a nuove porzioni di scenario o disabilitare le difese della città. Da questa differente prospettiva, proprio come nel classico, dovremo affrontare i virus e i firewall a colpi di raggi laser, così da superare le difese dell'IA della Cittadella e riuscire a raccogliere oggetti utili.



Insomma, il remake di System Shock è un tuffo nel passato in tutto e per tutto, che riporta alla luce le vestigia di una concezione di sparatutto superata ma non per questo priva di fascino. Si tratta di un ottimo punto di ingresso per i neofiti grazie alle piccole migliorie generali introdotte da Nightdive Studio ma che, allo stesso tempo, potrebbe scoraggiare chi preferisce un'esperienza più confortevole e in linea con i canoni contemporanei del genere.

Grafica rinnovata, ma con uno sguardo al passato

Dal punto di vista tecnico, il remake di System Shock è stato realizzato con l'inossidabile Unreal Engine 4, con un'azione che non mostra segni di cedimento nemmeno in presenza di aree gremite di nemici ed effetti.

La peculiarità più intrigante del lavoro svolto da Nightdive, tuttavia, è da ricercarsi in una precisa scelta stilistica: armi, modelli dei personaggi e superfici sono sì dettagliati e impreziositi da un'illuminazione realistica, ma presentano un piacevolissimo strato di pixel che amplifica il look retrò della produzione, senza però farci perdere il contatto con gli standard visivi più aggiornati. Questo medesimo incontro tra classico e moderno è ben percepibile nelle musiche e negli effetti sonori, che sembrano provenire direttamente dal passato del gaming, ma nell'accezione più positiva del concetto. L'atmosfera della Cittadella caduta nelle grinfie della temibile SHODAN, inoltre, ha conservato intatta la sua tetra bellezza: il setting è immerso in una pesante oscurità e in un inquietante silenzio, spezzati solo da lamenti in lontananza prodotti da chissà quale abominio e dalle luci dei macchinari che regolano la vita di questa città distopica. Davvero un ottimo lavoro.