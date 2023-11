Tales of Arise Beyond The Dawn Recensione: un DLC superfluo?

Nel mese di luglio 2021 il producer di Tales of Arise, Yusuke Tomizawa, aveva dichiarato che il prodotto non avrebbe ricevuto alcun tipo di DLC dedicato alla storia, né avrebbe dato vita a prequel o sequel come successo ad altri capitoli della serie, poiché il team di sviluppo riteneva di aver detto tutto quello che c'era da dire attraverso il gioco base (a proposito, qui trovate la recensione di Tales of Arise).



Saranno state le vendite sorprendenti del prodotto, che nel frattempo è riuscito a piazzare la bellezza di 2.7 milioni di copie in tutto il mondo, ma qualcosa è evidentemente cambiato nei piani di Bandai Namco, tant'è che a distanza di due anni dall'uscita nei negozi il colosso nipponico ci ha recentemente proposto un contenuto scaricabile a pagamento incentrato sulla narrativa e ambientato dopo la magnifica conclusione della campagna principale.



Pur nutrendo qualche legittimo dubbio sul bizzarro tempismo avuto dal publisher giapponese, che tra l'altro ha descritto Tales of Arise - Beyond the Dawn come un'espansione e non come un semplice DLC, ci siamo calati nuovamente nei panni di Alphen e Shionne per esplorare le conseguenze delle loro scelte. Dal momento che il contenuto scaricabile è ambientato dopo lo scontro finale di Tales of Arise, da questo momento in avanti l'articolo potrebbe includere qualche fastidioso spoiler circa la trama principale del gioco base!

Nuovo pianeta, vecchi problemi

È risaputo che alcune ferite particolarmente profonde richiedano molto tempo per rimarginarsi. A dimostrazione di ciò, a distanza di un anno dalla miracolosa fusione tra i pianeti Dahna e Rena innescata proprio da Alphen e Shionne, che nel disperato tentativo di salvare loro stessi ed entrambi i corpi celesti si sono appellati al Grande Spirito dahnano, la frattura fra la popolazione del primo e quella del secondo è ancora molto ampia.

Avendo vissuto per tre secoli sotto l'oppressione dei renani, gli abitanti di Dahna faticano ad accettare l'idea di dover convivere coi loro ex-padroni, così come i superstiti di Rena si rifiutano di mescolarsi con una razza "inferiore" e che fino a poco tempo prima era alla sua completa mercé. A differenza di quanto sperato, la nascita di un mondo nuovo non ha insomma messo fine alle discriminazioni, alla disuguaglianza sociale e ai conflitti, che in alcune zone del pianeta si sono persino inasprite. Sentendo sulle proprie spalle la responsabilità di quanto è avvenuto, i nostri eroi hanno pertanto trascorso l'ultimo anno cercando di risolvere i problemi della gente - allo scopo di appianare quanto prima le divergenze - e dando la caccia ai misteriosi Mausolei che dopo la fusione dei due pianeti sono comparsi in ogni dove. Mentre il nuovo mondo è basato fortemente su Dahna, le rovine spuntate dal nulla hanno origine renana e in qualche modo stanno destabilizzando l'energia del pianeta nato dalla fusione, minacciandone l'esistenza stessa. In attesa di trovare una soluzione definitiva al problema, Alphen e Shionne stanno quindi sigillando gli ingressi dei Mausolei individuati, affinché nessun malcapitato possa avventurarsi al loro interno e complicare accidentalmente la già delicata situazione.



Ricongiuntisi come di consueto a Rinwell, Law, Kisara e Dohalim per esplorare un Mausoleo appena rinvenuto, nelle battute iniziali della nuova avventura i protagonisti si imbattono per puro caso nella taciturna quanto malinconica Nazamil, una ragazzina ostracizzata per le sue sorprendenti origini.

Figlia di Urwagil Hildris, il lord dell'acqua in carica prima che l'odiato Vholran Igniseri salire al potere, e di una marchiata dahnana, la fanciulla è infatti una mezzosangue diversa da chiunque altro. Odiata da entrambi i popoli e ritenuta un'aberrazione, una Nazamil in fuga da ambedue le fazioni verrà ben presto accolta dal gruppo di Alphen, che oltre ad offrirle protezione farà il possibile per aiutarla a trovare il proprio posto nel mondo.

Luci e ombre del nuovo mondo

Tales of Arise - Beyond the Dawn riprende in sostanza le tematiche angoscianti e maledettamente attuali affrontate dall'esperienza principale, come appunto la lotta al razzismo e l'abbattimento delle barriere sociali, senza però eguagliare la profondità della storia originale, che tra l'altro ci aveva proposto una conclusione perfetta.

Similmente a quanto era accaduto con Tales of Symphonia: Dawn of the New World o il Future Arc di Tales of Graces f (siete a un click dalla recensione di Tales of Graces f), abbiamo gradito non poco la possibilità di tornare nell'universo di Tales of Arise per fronteggiare le conseguenze delle importanti decisioni prese dai nostri beniamini e soprattutto dare una sbirciatina ai percorsi che questi hanno intrapreso dopo la fine della guerra; tuttavia, nelle circa venti ore trascorse in compagnia di Beyond the Dawn - di cui 10 sono state dedicate alla main quest e altrettante alle 40 missioni secondarie incluse nel pacchetto - ci siamo imbattuti in alcune problematiche tutt'altro che trascurabili. A dispetto dei pronostici, l'intreccio principale del DLC concede pochissimo spazio agli interessanti problemi socio-culturali insorti con la nascita del nuovo mondo, che al contrario vengono esplorati quasi unicamente attraverso una sconfinata serie di fetch quest noiosette e per giunta afflitte da dialoghi prolissi. Una scelta infelice che fatichiamo a comprendere, vista la natura facoltativa delle suddette.



A questo va aggiunto che, nonostante il personaggio inedito sia stato caratterizzato più che degnamente, le vicende che vedono per protagonista la sventurata Nazamil imboccano degli sviluppi spesso banali e non sempre coinvolgenti.

Benché durante il viaggio abbiamo finito per affezionarci non poco alla ragazzina dal passato travagliato, restiamo comunque dell'idea che la sua avventura sia stata trattata in maniera alquanto superficiale. Il piatto più prelibato del contenuto scaricabile è quindi rappresentato dall'opportunità di approfondire i sempre più solidi rapporti instauratisi fra le tre coppie principali, in particolar modo una certa ricerca compiuta da Alphen, che appunto condurrà lui e Shionne al lieto epilogo propostoci al termine dei titoli di coda del gioco base.

Una formula inefficace

Sebbene Bandai Namco dipinga Tales of Arise - Beyond the Dawn come un'espansione, il DLC approdato il 9 novembre sugli store digitali si limita ad ampliare soltanto la narrazione, lasciando del tutto immutati il comparto tecnico e l'impianto ludico. Per quanto strano possa sembrare, il pacchetto non introduce infatti nuovi personaggi giocabili o inedite meccaniche di gameplay, riproponendo nella sua totalità il sistema di combattimento che avevamo padroneggiato due anni fa. È una grande occasione sprecata, se consideriamo che gli altri sequel della saga - come Tales of Xillia 2 o il già citato Tales of Symphonia: Dawn of the New World - e persino le riedizioni (per maggiori dettagli consultate la recensione di Tales of Vesperia: Definitive Edition) avevano sempre portato in dote tutta una serie di accorgimenti e squisite novità ludiche.

Avviabile dal menu principale anche senza aver completato la campagna di Tales of Arise, Beyond the Dawn non consente nemmeno di importare i livelli, l'inventario e soprattutto l'equipaggiamento messo a punto durante il gioco base. Caricando il salvataggio, infatti, l'utente sblocca soltanto una serie di bonus in termini di denaro, PC e PA, per poi assumere il controllo di un party inspiegabilmente tornato al livello 65 e privo della maggior parte delle arti sbloccate nel corposo post-game dell'action RPG.



Ovviamente si tratta di un escamotage imputabile alla necessità degli sviluppatori di calibrare la difficoltà del contenuto scaricabile, al fine di assicurare ai consumatori un livello di sfida sempre adeguato, ma che francamente giustifichiamo solo in parte: sia chiaro, avremmo "sacrificato" più che volentieri 35 livelli in nome del bilanciamento, ma privarci dell'equipaggiamento e costringerci a sbloccare da capo il 70% delle abilità è stato quasi come imporci di iniziare una nuova partita.

Prendendo esempio dai tie-in di SAO pubblicati sempre da Bandai Namco (avete già letto la recensione di Sword Art Online: Last Recollection?), in alternativa sarebbe bastato incrementare il level cap di Tales of Arise oltre il Lv. 100 e, all'inizio del DLC, offrire al giocatore la possibilità di adeguare il livello base della propria squadra, indipendentemente da quello raggiunto al termine del main game. In questo modo, i progressi compiuti nel post-game non sarebbero stati del tutto vanificati e non ci saremmo ritrovati a controllare una squadra fastidiosamente regredita, nonché più debole di quella impiegata per sopraffare il boss finale di Tales of Arise.



Contenutisticamente parlando, Beyond the Dawn non aggiunge davvero nulla all'esperienza originale, se non qualche costume, una manciata di orpelli estetici, e una ristretta selezione di dungeon non particolarmente brillanti, che almeno in termini di design ci parsi sono troppo simili a quelli del pacchetto base.

Carina, infine, l'idea delle cosiddette "missioni di ricostruzione", che una volta completate arricchiscono l'offerta degli empori locali e addirittura possono cambiare il volto delle città del nuovo mondo, ma che a nostro avviso avrebbe meritato un'implementazione più attenta e impattante.