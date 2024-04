Tales of Kenzera Zau Recensione: lode e onore ai metroidvania ben fatti

Doppiatore e interprete teatrale, cinematografico e televisivo, l'attore britannico Abubakar Salim è anche il fondatore e direttore creativo di Surgent Studios, piccola compagnia crossmediale di artisti di stanza a Sudbury, nel Regno Unito, specializzata nella produzione di film, podcast e, ultimamente, anche di videogiochi. Del resto Salim non è nuovo al nostro medium preferito, giacché è la voce di Rokhan di World of Warcraft e, soprattutto, di Bayek di Siwa, il protagonista di Assassin's Creed Origins (qui la nostra recensione di Assassin's Creed Origins). Un talento poliedrico che fin dall'entrata di Surgent nella game industry ha catturato l'attenzione di alcuni dei più grandi esponenti dell'industria, tra cui Electronic Arts, che ha legato all'opera d'esordio del team l'etichetta EA Originals.



È così che nasce Tales of Kenzera: Zau, peculiare metroidvania che si prefigge l'obiettivo di raccontare una storia intima e toccante, esplorando le tradizioni millenarie e l'affascinante mitologia dei popoli dell'Africa subsahariana, in un caso pressoché unico nella storia del videogioco. Abbiamo completato questo peculiare titolo in arrivo su Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e PS5 (che lo accoglierà nel programma PlayStation Plus con gli abbonamenti Extra e Premium), e adesso siamo pronti a parlarvene.

Una storia inizia dove un'altra finisce

Il racconto alla base di Tales of Kenzera: Zau, per stessa ammissione di Abubakar Salim, affonda le radici nella sua traumatica esperienza personale. Dopo aver perso suo padre al termine di una lunga battaglia con il cancro, per tentare di esorcizzare il dolore il direttore creativo ha pensato di condensare i suoi sentimenti, le sue paure e la sua gestione del lutto in una storia capace di trattare queste difficili tematiche con una delicatezza e un gusto rari anche in un panorama variopinto come quello del mercato videoludico indipendente attuale.

Sotto la scocca da metroidvania puro con un'accentuata componente action, il titolo di Surgent Studios nasconde un impianto narrativo che fa largo uso di metafore, dialoghi e concetti filosofici per spingere l'utenza a riflettere su argomenti dolorosi come la perdita di una persona cara ma anche sull'elaborazione della sofferenza come passaggio fondamentale nella crescita dell'individuo. La trama è suddivisa in due linee temporali differenti: una ambientata nella (fittizia) regione di Kenzera del 2089, forte di tecnologia, innovazione e progresso, e una nel suo passato più remoto, ai tempi dello sciamanismo, dello spiritismo e delle leggende. Nel futuro, facciamo la conoscenza di Zuberi, un ragazzo apparentemente comune che, di recente, ha perso il suo Baba, suo padre. Proprio in un momento di particolare disperazione, il ragazzo scopre che il genitore stava scrivendo un libro che avrebbe avuto il preciso di compito di accompagnare l'amato figlio in quello che sapeva sarebbe stato un periodo particolarmente difficile. La storia narra le gesta di Zau, un Nganga (un potente sciamano) vissuto nel passato remoto delle terre di Kenzera che, a seguito della dipartita del genitore decide di fare un patto con Kalunga, il Dio della Morte, per tentare di riportarlo nel regno dei vivi. Un'antica profezia, infatti, dice che chiunque dovesse riuscire a superare le terribili prove dei Tre Grandi Spiriti della natura e a ricondurli alla pace, riceverebbe in cambio la possibilità di esaudire il suo desiderio più recondito.



Inizia qui, dunque, il cammino dello sciamano Zau in un'avventura costellata di pericoli attraverso il reame di Kenzera, che lo porterà ad affrontare una schiera di entità malvagie ma anche le sue paure più profonde, fino ad arrivare a un toccante finale. Nel corso delle circa 8/10 ore necessarie a completare la campagna principale, Tales of Kenzera: Zau mette in mostra la straordinaria abilità di storytelling di Surgent nella tessitura di un canovaccio capace di veicolare efficacemente un messaggio di speranza nella disperazione, di fiducia nell'incertezza, della forma più pura di amore di un essere umano nei confronti della sua progenie, il tutto impreziosito dalla bellezza dell'immaginario tipico della cultura Bantu.

Un piccolo gioiello di narrativa, dunque, la cui potenza espressiva, a nostro parere, risulta leggermente indebolita dalla scelta di incentrare la stragrande maggioranza della cronaca all'interno del libro, sottraendo spazio alla porzione ambientata nel futuro: ci sarebbe piaciuto molto poter scavare di più nella psicologia di Zuberi e nelle meraviglie della Kenzera futuristica che si intravede solo in alcuni, striminziti frangenti. Il tempo estremamente ridotto destinato a questo filone della storia smorza un po' la possibilità dei giocatori di empatizzare con il ragazzo e la sua afflizione. Intendiamoci, si tratta comunque di un neo relativamente modesto, specie se raffrontato all'assoluto valore del messaggio veicolato, ma avremmo sicuramente apprezzato un approfondimento maggiore anche sotto questo punto di vista. Sappiamo, comunque, che il team punta ad espandere la lore di Kenzera per mezzo di fumetti, spin-off e sequel, in futuro, e possiamo dirci alquanto soddisfatti di questo primo incontro.

Un metroidvania classico ma funzionale

Sotto il profilo ludico Tales of Kenzera: Zau si configura come il più classico dei metroidvania, sicuramente robusto e divertente da giocare ma senza particolari innovazioni né in termini di gameplay né di design del mondo al centro dell'esperienza. La principale differenza in confronto agli altri esponenti del genere, che sta invero vivendo un periodo di particolare splendore (non ci credete? Leggete la recensione di Prince of Persia The Lost Crown), è da ricercarsi nella presenza di abilità di movimento come il doppio salto e lo scatto: l'inclusione di queste due manovre nell'arsenale di Zau fin dal principio dell'avventura rende la navigazione degli scenari decisamente più fluida e gradevole, anche rispetto ai nomi più blasonati della categoria.

Il regno di Kenzera è costituito da una serie di biomi differenti infestati da nemici, trappole mortali, sfide e, naturalmente, boss da sconfiggere mentre il percorso da seguire presenta ostacoli che è possibile superare solo dopo aver sbloccato le apposite abilità. Il level design appare piuttosto basilare e senza sbalorditivi guizzi creativi, specie se raffrontato a quello d'altri congeneri di livello, ma funziona bene in tutte le sue parti, sia nelle fasi iniziali del cammino che in quelle più avanzate, quando l'impiego delle diverse skill diventa obbligatorio per districarsi tra i molteplici rischi ambientali. Le abilità rappresentano le più sostanziali variazioni nella formula ludica di Tales of Kenzera: Zau e vanno dalla Pietra di Bamba - che permette di congelare momentaneamente i corpi acquatici in modo da creare nuovi percorsi sia in orizzontale che in verticale - alla Lancia di Akida, che consente di aprire portali precedentemente sigillati, passando per l'Uncino di Zawadi, il più classico rampino, e per l'Ala di Kabili che conferisce al nostro sciamano la facoltà di planare per brevi periodi. Sebbene la mappa non sia sempre di immediata lettura e il backtracking appaia ridondante in determinati frangenti della campagna, il mondo di Zau può fortunatamente contare su tanti segreti da scoprire, che spaziano dai cosiddetti Eco (collezionabili che svelano alcuni retroscena sul passato di questo universo) alle impegnative sfide di combattimento, capaci di dare filo da torcere anche al più abile dei guerrieri.

I completisti potrebbero dover dedicare diverse ore per ottenere tutto ciò che i vari scenari hanno da offrire. A proposito di combattimento, il sistema architettato da Surgent Studios rifugge dalle complessità messe in campo da The Lost Crown, con le sue meccaniche ereditate direttamente dai picchiaduro arena, ma le compensa con la presenza di due maschere sciamaniche che donano al protagonista due stili di lotta complementari.



La maschera della Luna permette di scatenare velocissimi attacchi a distanza mentre quella del Sole equipaggia Zau con due lance, più adatte alle battaglie corpo a corpo. Ciascuno dei due manufatti, inoltre, possiede dinamiche ludiche basate sulla pressione di un tasto con il giusto tempismo: la prima richiede al giocatore di effettuare ricariche rapide per ottenere temporaneamente proiettili più potenti mentre, con la seconda, sarà necessario colpire al momento opportuno (enfatizzato da specifici suggerimenti sonori) per massimizzare l'output di danno.

Anche l'interazione ambientale assume una rilevanza particolare perché entrambi gli stili di lotta includono mosse capaci di spingere via gli avversari e farli collidere con i corpi dei loro alleati, o con le trappole presenti nello scenario, così da aumentare il quantitativo di danni inflitti loro. È un combat system preciso e gradevole da padroneggiare, malgrado una visibile sproporzione tra l'efficacia della maschera della Luna (che consente di attaccare sempre a distanza di sicurezza) e quella del Sole, che espone il protagonista ai colpi nemici senza moltiplicarne a sufficienza la potenza offensiva. Per questo motivo, durante la nostra prova, ci siamo ritrovati molto spesso a preferire la prima opzione alla seconda. Va detto, comunque, che il gioco permette di personalizzare lievemente le caratteristiche dello sciamano tramite l'immancabile Albero delle Abilità che, in cambio dei Punti Esperienza, consente di sbloccare potenziamenti di varia natura per le tecniche spiritiche di Zau e i Doni, amuleti sparsi nel mondo che forniscono miglioramenti passivi. Niente di troppo articolato, si intende, ma è comunque un'implementazione che abbiamo apprezzato. C'è anche un'apposita barra dello Spirito caricabile durante le battaglie e che ha una duplice funzione: sacrificando un segmento dell'indicatore è possibile curare il nostro eroe, mentre riempiendo l'intera barra potremo scatenare una delle due devastanti tecniche speciali legate alle maschere per eliminare interi gruppi di nemici in un solo colpo. Resta da trattare il bestiario che, a nostro avviso, costituisce uno dei più evidenti talloni d'Achille della produzione.

Le varianti di creature che ci troveremo ad affrontare sono infatti molto poche, un fattore che alla lunga può tradursi in una certa ripetitività di fondo, con l'unica differenza rappresentata dalla presenza di scudi colorati che obbligano il giocatore a utilizzare la relativa arma per disfarsi velocemente dell'avversario. Discorso simile per i quattro boss di fine capitolo che, pur presentando una direzione artistica eccelsa, peccano in termini di routine comportamentali risultando facilmente leggibili a discapito del tasso di sfida.

La bellezza di Kenzera

Arriviamo, infine, al comparto tecnico e artistico, che come prevedibile già dai primi trailer diffusi, è uno dei cavalli di battaglia dell'intera produzione. Come dicevamo, la vicenda di Tales of Kenzera: Zau si dipana attraverso due linee temporali, accentuate da due impostazioni estetiche alquanto differenti. Le parti nel futuro mettono in mostra modelli poligonali e architetture visibilmente ispirate alla corrente dell'afrofuturismo (per intenderci, in modo simile alla Wakanda della Marvel) mentre, per le sezioni ambientate nel passato si è optato per gli stilemi tipici della cultura Bantu e dell'arte africana, più in generale. Il risultato, sebbene non originalissimo in termini di soluzioni visive portate su schermo, rende l'immagine piacevole, grazie anche alla varietà di luoghi che sarà possibile esplorare nonché al sapiente impiego di un'effettistica di prim'ordine.

Il framerate risulta piuttosto stabile in qualsiasi circostanza, anche in presenza di molti nemici a schermo. Menzione d'onore per la palette cromatica, che riesce a restituire correttamente le fasi del lutto che ciascuna delle ambientazioni vorrebbe richiamare alla mente: i momenti di rabbia adottano un rosso più carico, quelle di paura virano sui toni del viola, quelli di pace prediligono un azzurro più disteso. Davvero un ottimo lavoro in tal senso. Buono anche il comparto sonoro, che può vantare un accompagnamento musicale di pregio curato dalla pluripremiata compositrice britannica Nainita Desai e l'eccellente lavoro di doppiaggio in inglese svolto da Salim in persona per i personaggi di Zuberi e Zau.