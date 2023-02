Tales of Symphonia Remastered Recensione: una riedizione che non brilla

Disponibile per PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Originariamente pubblicato in Giappone nel 2003 e solo un anno più tardi nel resto del globo, Tales of Symphonia è tuttora uno degli esponenti più amati della longeva serie di Bandai Namco, nonché il primo capitolo ad abbracciare il 3D e a introdurre alcune meccaniche che negli anni successivi sarebbero diventate dei veri e propri pilastri della saga. In occasione del ventesimo anniversario del titolo, il colosso nipponico si appresta a lanciare una nuova edizione di Tales of Symphonia, che per la prima volta approderà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Avendo provato a lungo la "remastered della remastered", che a differenza di Tales of Symphonia Chronicles non include il prequel intitolato "Dawn of the New World" (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Tales of Symphonia Chronicles per PS3), siamo pronti a emettere il nostro verdetto finale su una riedizione alquanto svogliata.

In viaggio per rigenerare il mondo

Riutilizzato in tempi recenti da Tales of Arise, già nei primi anni 2000 il suo antenato Tales of Symphonia affrontava il tema dei mondi gemelli - che appunto sarebbe divenuto molto caro agli sceneggiatori del brand - e condannati a prosperare l'uno alle spese dell'altro, in un eterno loop che si ripete da eoni.

Nelle battute iniziali della vicenda, un mondo di Sylvarant quasi del tutto privo di mana (la fonte energetica alla base della vita stessa) pare ormai destinato a marcire come le sue coltivazioni, motivo per cui gli angeli di Cruxis incaricano la Prescelta - ossia una serva della dea Martel - di mettersi in viaggio per aprire i sigilli posti sugli spiriti guardiani e raggiungere la Torre della Salvezza, affinché possa diventare a sua volta un angelo e completare il processo di "rigenerazione del mondo". Per portare a termine a il suo difficile incarico, però, la giovanissima Colette Brunel dovrà attraversare diversi continenti e affrontare, tra le altre cose, i Desiani: un popolo che ad ogni generazione si oppone puntualmente alla salvezza del mondo, seminando morte e terrore in tutto Sylvarant. Accompagnata dall'amico di infanzia ed eroe maschile della vicenda, Lloyd Irving, e altri guerrieri tra cui spiccano il carismatico mercenario di nome Kratos Aurion e la guaritrice Raine Sage, Colette lascerà quindi il pacifico villaggio di Iselia per adempiere al proprio dovere e diventare sempre più simile a una creatura angelica.



Benché la fanciulla e alcuni dei suoi compagni conoscano molto bene i sacrifici che questa dovrà compiere lungo il percorso, durante il viaggio il gruppo della Prescelta scoprirà che il rito previsto per rigenerare il mondo non è esattamente quello che sembra, in quanto nasconde dei terribili segreti legati agli stessi Desiani e alla vera natura dei due mondi gemelli, che al pari di una clessidra riempiono l'uno le scorte di mana dell'altro, rimanendo ciclicamente a secco. Come se non bastasse, durante il pellegrinaggio la Prescelta perderà progressivamente i tratti che la rendono un essere umano, spingendo il buon Lloyd e gli altri amici a prendere delle decisioni estremamente sofferte e in grado di impattare sul futuro di entrambe le realtà

Nonostante i protagonisti possano apparire un tantino stereotipati, soprattutto nella prima parte della campagna, il cast di Tales of Symphonia è da sempre uno degli elementi più riusciti e apprezzati del prodotto, poiché tutti i vari personaggi nascondono in realtà delle sfaccettature che di capitolo in capitolo diverranno sempre più interessanti. Tra colpi di scena fenomenali e spiazzanti cambi di fazione, in Tales of Symphonia gli eventi tragici si susseguono del resto a ritmo serrato, anche perché la trama poggia su temi assai delicati quali la discriminazione, la redenzione, la tolleranza e il sacrificio (ve ne abbiamo parlato nello speciale sui migliori Tales of di sempre). Le 50-60 ore richieste per giungere ai titoli di coda, a seconda del tempo dedicato alle numerose sidequest, scorrono insomma velocemente, coinvolgendo lo spettatore in un'epopea indimenticabile.

Una remastered pigra e disarmoniosa

Mentre l'impianto narrativo di Tales of Symphonia continua a risultare affascinante e commovente anche a distanza di vent'anni dall'esordio sulla scena ludica, lo stesso non si può dire per il gameplay e il comparto tecnico, che come prevedibile non sono invecchiati altrettanto bene.

Dopo i complessi sistemi di combattimenti che il franchise ci ha proposto a partire da Tales of Graces f fino all'adrenalinico Tales of Arise (siete a un click di distanza dalla recensione di Tales of Arise), il Multi-Line Linear Motion Battle System di Tales of Symphonia, che due decenni orsono diede il via a una vera e propria rivoluzione, appare oggi terribilmente ripetitivo e limitato. Benché gli scontri in tempo reale si consumino su una mappa tridimensionale, il lottatore controllato dal giocatore non gode del movimento libero, ma assieme al nemico preso di mira definisce un piano perpendicolare che ne restringe il campo di azione. Le soluzioni belliche adottabili dall'utente risultano quindi parecchio limitate: in attesa di poter unire le forze con un alleato e scatenare il potere degli Unison Attack, le strategie di lotta utilizzabili dal giocatore si riducono al mero button mashing e alla semplice alternanza di attacchi base e speciali, che ad ogni utilizzo consumano i TP. Un combat system, quello di Tales of Symphonia, che mostrava il fianco già un decennio fa, quando il titolo piombò su PlayStation 3, e che oggi più che mai accusa il peso degli anni ormai sulle spalle, dimostrandosi tutt'altro che stimolante e articolato.



Nei mesi passati Bandai Namco aveva promesso che il gameplay del prodotto avrebbe ricevuto una serie di miglioramenti, ma con nostro grande rammarico abbiamo scoperto che il team di sviluppo è intervenuto quasi esclusivamente sul sistema di controllo di un veicolo recuperabile nella seconda parte della storia, abilitando inoltre la possibilità di saltare alcune cutscene. Ritocchi di certo apprezzabili, ma che non spostano la bilancia più di tanto, risultando superflui.

Come se non bastasse, laddove la versione originale per GameCube girava a 60 FPS (con qualche comprensibile calo durante i combattimenti), anche la nuova remastered è basata sull'edizione pubblicata su PlayStation 2 nel 2004 e come questa non va oltre i 30 FPS: un downgrade francamente inspiegabile su cui avevamo chiuso un occhio al tempo della pubblicazione su PS3, ma che un decennio più tardi non possiamo in alcun modo giustificare.



Per quanto riguarda invece il versante grafico, i ragazzi di Bandai Namco sono intervenuti sulle capigliature dei personaggi, che adesso appaiono più luminose e un tantino "plasticose", e sui volti, decisamente più nitidi di quanto li ricordassimo.

Similmente a quanto visto nelle remastered di titoli provenienti dalla stessa epoca (fiondatevi sulla recensione di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster), le modifiche apportate ai modelli poligonali hanno però finito per creare un fastidioso divario qualitativo tra corpi e volti - già piatti, squadrati e non particolarmente espressivi - che a nostro avviso risulta davvero spiacevole da vedere, soprattutto nelle cutscene. Davvero discutibile, poi, la scelta degli sviluppatori di mantenere intatti gli obsoleti menu e l'interfaccia utente, ossia gli aspetti della produzione che avrebbero maggiormente necessitato di un poderoso rinnovo. In compenso, la resa dei seppur semplici paesaggi ha beneficiato non poco della risoluzione incrementata a questo giro a 1080p, contro i 720p della precedente rimasterizzazione. Complice un level design quasi mai lineare e impreziosito dalla presenza di ingegnosi enigmi ambientali, le varie location di Tales of Symphonia non ci erano mai sembrate tanto belle e fantasiose.

Se la rimasterizzazione effettuata da Bandai Namco si è dimostrata lacunosa, Tales of Symphonia si difende comunque con la fenomenale colonna sonora composta dal maestro Motoi Sakuraba, sempre attenta a esaltare i toni assunti dalla narrazione, la doppia traccia parlata in inglese e in giapponese (per la gioia dei puristi), e una discreta localizzazione dei testi in lingua italiana.