Tennis Manager 2022 Recensione: piccoli Sinner e Berretini crescono

Una simulazione manageriale alla Football Manager dedicata al mondo del tennis? No, non stiamo scherzando. Lo scorso anno un po' a sorpresa la francese Rebound CG aveva pubblicato per PC Tennis Manager 2021, che puntava a ricreare il "mondo dietro le quinte" dei vari Nadal, Djokovic, Sinner e Berettini. Un titolo dedicato agli aspiranti maestri/manager dei circoli di tennis e soprattutto a quelle accademie in cui vengono forgiati i campioni del futuro. Nonostante fosse un titolo un po' acerbo, Tennis Manager 2021 faceva intravedere delle buone potenzialità. Qualche settimana fa abbiamo avuto la possibilità di fare due chiacchiere con Augustin Pluchet, CEO di Rebound CG, in un'intervista su Tennis Manager 2022 che vi invitiamo a recuperare.



Una chiacchierata che ci ha permesso di scoprire come il team sia riuscito a coinvolgere in questo ambizioso progetto uno degli allenatori più famosi al mondo come Patrick Mouratoglou, un personaggio mediatico (è stato per un decennio il coach di Serena Williams e attualmente si sta occupando dell'ex numero uno Simona Halep) che trascende i confini del tennis. L'Accademia Mouratoglou, infatti, è una delle più rinomate e apprezzate al mondo e viene scelta dai giovani talenti che sognano una carriera nell'ATP o nella WTA.

L'importanza dell'accademia

La scelta di un personaggio come Patrick Mouratoglou non è casuale: in Tennis Manager M 2022, infatti, il giocatore si trova a gestire e costruire la propria accademia per sfornare campioni in grado di raggiungere la top ten mondiale. Una volta creato il proprio alter-ego, con una personalizzazione basilare e ampiamente migliorabile, e dopo aver definito lo stile e la capacità di management, si passa alla gestione della propria accademia. È possibile crearne una nuova di zecca oppure rilevarne una già esistente. Al giocatore viene offerta una doppia sfida: partire da zero e con uno staff di dimensioni ridotte oppure iniziare con una ampiamente affermata e con un buon numero di collaboratori. In entrambi i casi ci verrà data la facoltà di definire una serie di parametri come budget, strutture tecniche (centro sportivo, medico, formazione e studio e affari) e filosofia d'approccio.

L'aspirante Mouratoglou non si limiterà a selezionare i tornei a cui parteciperanno i suoi allievi, ma dovrà studiare anche un piano di allenamento personalizzato per ogni tennista, facendosi aiutare dal proprio staff (composto da allenatori in seconda, scout, fisioterapisti, analisti e agenti). Ogni accademia dispone infatti di tennisti che gareggiano in circuiti diversi (ATP, WTA e ITF sono sostituite da Mtl, Wlt, Jtl Boys e Jtl Girls): il giocatore può cercare di seguirli tutti oppure concentrarsi su quello più talentuoso.

Come Football Manager anche TM 2022 non scherza in quanto a esaustività e profondità: ogni atleta viene definito da una moltitudine di parametri tecnici, fisici e mentali. Oltre alla preparazione del corpo e allo sviluppo tecnico degli allievi, il giocatore dovrà anche preparare i match (da un punto di vista tattico e psicologico) e assecondare le necessità dei propri pupilli. Morale, stato di forma e rapporti tra giocatori e staff diventano così le chiavi per avere successo in Tennis Manager 2022.

Sponsorizzazioni

Grazie alle partnership con colossi e aziende del settore (Dunlop, Wilson per esempio) è possibile vestire i propri tennisti con abbigliamento e materiale tecnico reale: oltre a ottenere una ricca sponsorizzazione (denaro fondamentale per le casse dell'accademia) ci verrà concesso di migliorare gli attributi dei propri atleti, con annessi vantaggi e svantaggi a seconda delle scelte. L'ideale sarebbe selezionare il materiale tecnico in funzione dello stile di gioco del proprio campione. Più si sale in classifica, più aumenterà il livello delle sponsorizzazioni, nonché il blasone delle aziende pronte a offrire il materiale migliore.

In TM 2022 non c'è solo la componente sportiva ad agitare i sogni tranquilli degli aspiranti Mouratoglou ma anche quella finanziaria. Un lavoro continuo alla scrivania per trovare nuove sponsorizzazioni e pagare gli stipendi dello staff, senza dimenticare le relazioni con i media (conferenze stampa e interviste) e la partecipazione dei propri allievi ai tornei. Insomma, le giornate si annunciano piuttosto intense!

La questione licenze

Per quanto riguarda l'aspetto simulativo delle partite, la riproduzione avviene nella magia del 3D: nonostante i passi in avanti compiuti rispetto al primo episodio, siamo ancora lontani da un risultato ottimale. Se da un lato i comportamenti dei giocatori sono stati perfezionati, dall'altro la fisica della palla lascia molto a desiderare e spesso abbiamo assistito a situazioni surreali durante gli scambi. I modelli poligonali dei tennisti sono stati riprodotti in modo approssimativo rispetto alle loro controparti reali, e lo stesso può dirsi per il comparto animazioni. Sono comunque disponibili diverse inquadrature per gustare i match e da questo punto di vista non c'è molto di cui lamentarsi. Durante le partite è poi possibile sostenere il proprio tennista incitandolo a variare il piano tattico e sotto questo aspetto l'interazione allenatore/giocatore incide di più rispetto a quanto avveniva nel primo episodio.



Per quanto riguarda la questione licenze, c'è un buon numero di tennisti e tenniste ufficiali - circa 300 tra cui Gael Monfils, Lorenzo Musetti e Holger Rune - mentre le superstar sono state ricreate con nomi fittizi, così come la maggior parte dei tornei. Purtroppo, non c'è un editor ufficiale per modificarli ma la piccola community di TM ha già sfornato diverse mod per TM 2021 e siamo sicuri che arriveranno anche per questo episodio. Si possono anche importare le tattiche di gioco utilizzate dai grandi campioni in certi tornei o contro alcuni avversari.

La strada verso il pieno controllo del gioco

L'obiettivo dichiarato del team francese è quello di ripercorrere in ambito tennistico il successo ottenuto dalla serie calcistica lanciata un trentennio fa da Paul e Oliver Collyer.

Le similitudini sono molteplici: dallo stile grafico dei menu fino alla gestione delle email o alla "possibilità di andare in vacanza", TM 2022 ha davvero molto in comune con FM, compresa la quantità di bug.

Soprattutto a livello di statistiche e analisi: il data hub creato da Rebound CG permette al giocatore di sviscerare e metabolizzare una mole impressionante di informazioni sulle prestazioni dei propri tennisti per cercare di correggere eventuali errori e individuare gli aspetti su cui lavorare (dalla semplice pianificazione degli allenamenti fino alla strategia da adottare sul campo). Come è possibile intuire, le prime ore con TM 2022 non sono affatto prive di ostacoli: tra menu, email da consultare, contratti da cercare e allenamenti e tornei da programmare è facile perdersi. Soprattutto è difficile capire cosa funziona o non funziona in campo: i primi incontri si svolgono un po' alla cieca e ci vuole un buon lasso di tempo per prendere il pieno controllo del meccanismo ludico, sfruttare i punti debolezza degli avversari e trovare le strategie giuste per battere certi campioni.