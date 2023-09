Terre Selvagge di Eldraine Recensione: Magic reinventa le fiabe e fa centro

Dopo mesi di anteprime, speculazioni e teaser per i fan, Terre Selvagge di Eldraine è stato lanciato ufficialmente da Wizards of The Coast. Il nuovo set di Magic è infatti disponibile dall'8 settembre in formato cartaceo e dal 5 settembre su MTG Arena. Quella ambientata ad Eldraine è un'espansione-chiave per il cardgame più famoso al mondo: la macrotrama dell'universo di Magic, d'altro canto, è appena entrata in una nuova fase, durante la quale i Planeswalker dovranno scontrarsi con le gravi conseguenze dell'invasione Phyrexiana del Multiverso (di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Magic - L'Avanzata delle Macchine) e con delle nuove forze oscure, che proprio in Terre Selvagge di Eldraine iniziano a svelare il loro volto.



La posta in gioco per Wizards of The Coast è altissima: mentre l'"arco di Phyrexia" è durata per sole quattro espansioni, quello iniziato con il nuovo set è un ciclo narrativo triennale, che si concluderà solo nel 2026: non è un caso che, solo poche settimane fa, i piani per il futuro di Magic: The Gathering siano stati svelati alla Gen Con di Minneapolis, con un reveal anticipato di tutte le espansioni del cardgame per i prossimi 36 mesi. Insomma, Terre Selvagge di Eldraine ha un compito immane: quello di porre delle basi per la ripartenza di un franchise che ormai ha più di trent'anni. Fortunatamente, il set riesce a rispondere pienamente alle aspettative dei suoi creatori e dei fan.

A metà tra fiaba e mito arturiano

Come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima di Terre Selvagge di Eldraine, l'espansione è tutta incentrata sulle fiabe della tradizione europea e sui miti del ciclo arturiano.

Si tratta di due temi già presenti in "Il Trono di Eldraine", l'espansione del 2019 che ha introdotto il Piano fantasy in Magic: The Gathering. A questo giro, però, l'equilibrio tra fiaba e mito viene consapevolmente rotto, almeno all'apparenza: sono i racconti popolari a prendere il sopravvento, sia in termini di trama e lore che per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Il grosso dei personaggi del set, specie di quelli principali, si ricollega chiaramente a fiabe come Cappuccetto Rosso, Jack e il Fagiolo Magico e La Bella Addormentata nel Bosco. Invece, dai miti della Tavola Rotonda vengono riprese alcune svolte di trama e, soprattutto, la caratterizzazione dei tre protagonisti del set, ovvero i due principi ereditari di Eldraine, i gemelli Will e Rowan, e il giovane Kellan, un contadino che sembra possedere dei poteri ben al di là dell'umano. Se l'influenza delle fiabe può essere percepita anche solo scorrendo le carte del set, quella arturiana è una presenza sotterranea, ma non per questo meno importante, che contribuisce a fornire profondità narrativa ad un'espansione che avrebbe faticato a ingranare se fosse rimasta un semplice adattamento di una manciata di racconti dei fratelli Grimm e di Hans Christian Andersen.



Come dicevamo, Will, Rowan e Kellan sono i tre protagonisti di Terre Selvagge di Eldraine, anche se le loro strade si intrecciano solo nel finale dell'espansione: tenete presente che il set è l'inizio di un nuovo arco narrativo, dunque la sua trama non è delle più dense. Will e Rowan sono i figli dell'Alto Re Algenus Kenrith e della Regina Linden. I due sovrani, però, sono caduti nell'eroica difesa di Castello Ardenvale, durante l'invasione Phyrexiana, e ora le altre corti del Piano scalpitano per ottenere la corona. I due principi devono rimettere al loro posto i nobili fuori controllo e dimostrarsi capaci di prendere le redini del Regno.

Tuttavia, Will e Rowan sono diversissimi tra loro: il primo è l'archetipo dell'eroe senza macchia e senza paura, un cavaliere medievale in piena regola, quasi stereotipato; la seconda, invece, è una potente incantatrice, che ha appreso le arti magiche durante la sua permanenza a Strixhaven. Entrambi sono stati dei Planeswalker, ma ora hanno perso la Scintilla. Inoltre, Will è un idealista, mentre Rowan è più pragmatica e, per certi versi, razionale del fratello. Sarà proprio l'incompatibilità tra i due a separarli, spingendo Rowan a siglare un patto con la strega Eriette e con l'enigmatico Planeswalker Ashiok, che già si candida ad essere un personaggio ricorrente del nuovo ciclo narrativo di Magic. Ciò che invece accomuna i gemelli è che entrambi sono alla ricerca di una soluzione per l'incantesimo del Sonno Stregato, una maledizione originariamente lanciata per difendere Eldraine dagli invasioni Phyrexiani ma che ora imperversa per tutto il Piano, facendo cadere in un sonno senza fine chiunque entri a contatto con essa.



Incentrata sul Sonno Stregato è proprio la linea narrativa del giovane Kellan, ragazzo di campagna alla ricerca di un'identità nel complesso mondo di Eldraine, dove la rivalità tra esseri umani e fate delle Terre Selvagge rende la loro convivenza pressoché impossibile.

Kellan viene misteriosamente avvicinato da Talion, il Re delle Fate: questi rivela al ragazzo che suo padre è un essere fatato e gli promette di rivelargli la sua identità dopo che avrà svolto una missione per lui. Talion si pone come un "buono" alla ricerca di aiuto: il Re delle Fate, come Rowan e Will, vuole fermare il Sonno Stregato, e sa che l'incantesimo è stato lanciato da tre potenti streghe, chiamate rispettivamente Agatha, Hylda e... Eriette, ovviamente. Così, Kellan si imbarca nella sua pericolosa avventura insieme a Rubinia (la versione di Eldraine di Cappuccetto Rosso), mentre Rowan apprende le arti oscure insieme ad Ashiok ed Eriette. Will, invece, cavalca in lungo e in largo per Eldraine, cercando di ottenere la fedeltà dei paladini a briglia sciolta e di creare un esercito per assaltare il Castello di Ardenvale, da dove si dice provengano le esalazioni del Sonno Stregato - e sul cui trono siede, incidentalmente, proprio la strega Eriette. Il giocatore può percepire fin dalle prime battute della trama del set quale sarà il suo climax finale, ma non è questo l'importante. Ben più intriganti della trama di Terre Selvagge di Eldraine sono le domande che l'espansione lascia irrisolte: qual è lo scopo di Ashiok di Eriette? Quale l'identità del padre di Kellan? Quali sono gli scheletri nell'armadio di Talion?

Dieci fiabe, dieci archetipi

Se nella narrazione i topoi del mito arturiano si intrecciano con quelli delle fiabe europee, lo stesso non avviene nel campo delle meccaniche. Al contrario, sotto questo punto di vista è l'anima "fiabesca" dell'espansione a prevalere: anche uno sguardo superficiale alla cardlist di Terre Selvagge di Eldraine è sufficiente per capire come il suo intero design sia avvenuto sulla base dei racconti del folklore europeo. Dieci sono le fiabe che hanno ispirato Terre Selvagge di Eldraine: tra di esse abbiamo Cappuccetto Rosso, La Bella Addormentata, la Bella e la Bestia, Hansel e Gretel, Cenerentola, La Regina delle Nevi, Jack e il Fagiolo Magico, Biancaneve e i Sette Nani, Il Pifferaio Magico e l'Apprendista Stregone.

Ovviamente, questi racconti sono stati reinventati per integrarsi nel più vasto tessuto narrativo di Magic e, soprattutto, per collegarsi ad un ideale mazzo bicolore ciascuno, in modo da permettere ai giocatori di rivivere le proprie fiabe preferite "in salsa Magic" su Eldraine. Come era lecito aspettarsi, nessuno di questi mazzi ha, in purezza, un'utilità competitiva, mentre i deck più potenti contengono al massimo una manciata di carte della nuova espansione. Tuttavia, i dieci archetipi sono ottimi per testare le meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine e le sue nuove keyword. Ciascuno si mantiene su un livello di potenza più o meno simile agli altri e le variazioni tra un tema e l'altro sono enormi: si passa dall'aggro nero-rosso basato sui Ratti al mazzo control nero-blu di Talion e delle sue fate, mentre altre scelte veramente intriganti sono il tema nero-verde, incentrato sui token cibo, e quello bianco-blu che, mimando i frigidi incantesimi della Regina delle Nevi, cerca di impedire l'attacco e gli effetti dei Permanenti nemici.



Questa "costruzione" del set, inoltre, fornisce un'interessante simmetria alla sua cardlist e permette a tutti i giocatori di testare le meccaniche di gioco con mazzi essenzialmente prefabbricati da Wizards of The Coast (i Mazzi Storia del set sono facilmente ricostruibili a partire dall'elenco delle carte e sono anche disponibili sul sito web di Magic).

Per esempio, ciascun mazzo ha una carta Avventura basata sulla fiaba di riferimento dell'archetipo. Alcuni dei nuovi temi utilizzano la nuova meccanica dei Ruoli, ovvero dei Token Incantesimo che in linea generale forniscono +1/+1 alle statistiche di una Creatura e le garantiscono un effetto bonus: fa eccezione solo il ruolo Maledetto, che viene usata per incantare le Creature nemiche e che modifica le loro statistiche in 1/1. Accanto a Maledetto ci sono altri sei ruoli: Giovane Eroe, Mostro, Perfido, Regale e Stregone sono contenuti all'interno delle carte dell'espansione, mentre Virtuoso è esclusivo di uno dei due Mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine, Valore e Virtù. Celebrazione è l'altra nuova meccanica dell'espansione: si tratta di una keyword pressoché esclusiva del mazzo Rissa in Pista (bianco-rosso, basato sulla storia di Cenerentola) e che permette ad una carta di potenziarsi se vengono giocati due o più Permanenti in un solo turno. Infine, anche Negoziare è una keyword esclusiva del set fiabesco di Magic, pur risultando molto simile alla meccanica Potenziamento. Essa permette di pagare un costo aggiuntivo prima di lanciare una magia per migliorarne l'effetto: nulla di troppo innovativo, ma si tratta di un ottimo complemento ludico per la storyline di Rowan, quella nettamente preponderante nell'espansione.

A metà tra gli anime e i libri di fiabe per bambini

Come già detto per l'aspetto ludico, anche dal punto di vista del collezionismo è l'anima fiabesca di Terre Selvagge di Eldraine ad emergere con maggiore forza. Per la verità, il nuovo set di Magic non colpisce i collezionisti quanto le ultime uscite di Wizards of The Coast. Sia ben chiaro: replicare la varietà, la bellezza e il fattore sorpresa degli scorsi set (da Phyrexia: Tutto Diverrà Uno a Racconti della Terra di Mezzo, per intenderci) era pressoché impossibile. L'asticella era stata posizionata molto in alto e, semplicemente, Terre Selvagge di Eldraine non l'ha raggiunta in pieno, fermandosi un filo al di sotto di quest'ultima.

La pletora di rarità alternative (foil e non foil, carte con bordo retrò, con illustrazione estesa e completa, borderless e showcase) c'è, come ormai da tradizione, mentre l'apertura di un Collector's Booster resta sempre una gioia impagabile - che però non fa dimenticare il costo spropositato di questi pacchetti. Tuttavia, una delle novità più ostentate dai creatori di Magic, ovvero le carte con illustrazione alternativa Anime disegnate da artisti giapponesi di grande talento, non funziona troppo bene in un set come Terre Selvagge di Eldraine, che invece fa delle sue radici profondamente europee un motivo di vanto. Inoltre, mentre alcune carte (Stagione del Raddoppio, Piroscarica, Studio Ristico e Necropotenza, per esempio) appaiono ispirate e ben realizzate, altre hanno delle illustrazioni piuttosto approssimative e di scarso impatto (è questo il caso di Tributo Asfissiante, Scoperta della Stirpe, Assalto Aggravato e Vite Parallele).



Fortunatamente, molte delle carte meno gradevoli nel loro trattamento anime fanno anche parte della sub-serie Racconti Incantevoli, che utilizza dei deliziosi artwork simili a quelli dei libri di fiabe per bambini per illustrare alcuni dei reprint più iconici e richiesti di Magic.

Tra di essi troviamo per esempio i già citati Tributo Asfissiante, Assalto Aggravato e Vite Parallele, il cui trattamento anime lascia piuttosto a desiderare, ma anche Necropotenza, Bombardamento dei Goblin e Attacco a Sorpresa, che vantano delle illustrazioni estremamente curate, divertenti e di grande impatto, pur utilizzando uno stile apparentemente semplice e "a prova di bambino". Ancora meglio: la serie Racconti Incantevoli comprende ben 63 carte (12 per i colori Rosso e Nero, 13 per Bianco, Verde e Blu), perciò si tratta di una vera e propria "collezione nella collezione". In generale, anche gli artwork delle carte standard di Terre Selvagge di Eldraine sono dei piccoli capolavori. Fermatevi per esempio a guardare i riflessi dello specchio dietro ad Eriette e vedrete il suo vero volto, rugoso e raggrinzito, nascosto con la magia dietro al viso di una fanciulla. Anche i tre protagonisti del set, ovvero Kellan, Rowan e Will, godono di illustrazioni di grande qualità, e lo stesso vale per alcune delle creature più potenti di Eldraine, come Talion, Hylda, i due Commander Ellivere e Tegwyll e il bellissimo Syr Spezia, la Fine del Pasto, attorno al quale non vediamo l'ora di creare un mazzo tutto di pan di zenzero.