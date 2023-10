The Caligula Effect 2 Recensione PS5: una conversione troppo pigra

Da Ys VIII: Lacrimosa of Dana a Ys IX: Monstrum Nox, passando per The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III e IV e The Caligula Effect: Overdose (qui trovate la recensione della versione Switch di The Caligula Effect: Overdose), nell'ultimo anno il publisher NIS America ha portato su PlayStation 5 la maggior parte dei titoli precedentemente lanciati su PS4, riproponendoli però senza migliorie in grado di giustificare il ritorno al prezzo pieno. Ai suddetti si è recentemente aggiunto The Caligula Effect 2, un JRPG a turni originariamente pubblicato su diverse piattaforme nel corso del 2021 e che purtroppo migliorava davvero di poco l'esperienza offerta dal capostipite della serie targata FuRyu. Avendone sviscerato la versione PS5, siamo pronti a emettere il nostro verdetto finale.

Idee trite e ritrite

Lo diremo senza giri di parole: The Caligula Effect 2 è un "more of the same", e come tale ripesca tutti gli elementi (non particolarmente brillanti) del primo episodio, senza mai proporre qualcosa di originale. Seguendo le orme del suddetto, che era ambientato all'interno di una realtà digitale indicata ai reietti della società e agli individui più fragili, la vicenda raccontata dal sequel si consuma in quel di Redo, una dimensione virtuale in cui le persone - indipendentemente dalla loro età nel mondo reale - ripetono all'infinito una visione idealizzata della propria vita scolastica (siete a un click di distanza dalla recensione di The Caligula Effect per PS Vita).

Un luogo a prima vista perfetto e adatto a coloro che scelgono volontariamente di limitare al minimo le interazioni sociali, chi preferisce fuggire dalle responsabilità, chi ha paura di rimanere da solo, e così via, ma che in verità attira e intrappola al suo interno chiunque ascolti le canzoni della sua creatrice, facendo il lavaggio del cervello e precludendo qualsiasi via di fuga a chi comprende le gigantesche incongruenze tra Redo e la nostra realtà. Governato dalla virtuadoll chiamata Regret, che intende salvare la gente dai propri patimenti e dagli errori commessi in passato, questo paradiso virtuale in cui le persone ignorano di essere tenute prigioniere è improvvisamente scosso dalla comparsa di una idol virtuale di nome X, che nelle battute iniziali dell'avventura ripristina i ricordi del mondo reale di uno studente delle superiori. Assunto il controllo dell'avatar principale, di cui è necessario scegliere sia il nome che il sesso, il compito del giocatore sarà quello di ricreare il "Go-Home Club" - un gruppo di studenti che, dopo aver compreso di essere intrappolati in una realtà virtuale, nel primo gioco si erano ribellati alla sua sovrana arrivando a provocare la fine dell'intero Mobius - e guidare la resistenza che cerca di opporsi a Regret e ai suoi seguaci più fidati.



Scimmiottando colossi quali Matrix e Persona 5, nel complesso la seppur non originale trama di The Caligula Effect 2 si è rivelata più interessante di quella del capostipite, specie nel segmento finale; tuttavia, la narrazione prolissa e noiosa, i colpi di scena telefonatissimi, la scarsa profondità dei personaggi, per giunta stereotipati, hanno finito per oscurare e sprecare il potenziale delle preoccupanti tematiche trattate dagli sceneggiatori. Traumi e disturbi psicologici che in teoria dovrebbero far riflettere l'utente su problematiche dannatamente attuali, nonché mettere in dubbio l'etica e la falsa moralità della nostra epoca, vengono il più delle volte affrontati superficialmente e superati nel giro di pochi minuti attraverso espedienti assai banali e per nulla credibili.

Tenendo inoltre presente che la prima metà della campagna è infarcita di riferimenti al capitolo precedente, e che la totale comprensione dei suddetti è del tutto preclusa a chiunque non l'abbia ancora giocato, i neofiti in particolare potrebbero faticare non poco a perseverare per le 30 ore necessarie per giungere ai titoli di coda. Non a caso, durante la nostra lunga prova abbiamo costantemente combattuto con l'insistente impulso di saltare le conversazioni più superflue, specie quelle previste dagli episodi secondari dedicati ai Confidenti e all'esplorazione dei loro non troppo interessanti background.

Il segreto sta nella pianificazione

Come nel primo The Caligula Effect, dal punto di vista ludico l'esperienza offerta dall'ultima fatica dello studio historia è composta da due componenti ben distinte. Mutuata dai più recenti episodi della serie Persona, la prima è la componente "slice of life", che lontano dai campi di battaglia vede il protagonista e i suoi alleati correre fra le aule di un istituto scolastico, interagire con una legione di studenti ignari di trovarsi all'interno di un mondo fittizio, o magari trascorrere un po' di tempo nell'HUB principale per familiarizzare coi compagni.

Anche stavolta gli NPC sono centinaia, e nonostante il cosiddetto Casuality Link tenga costantemente traccia delle affinità venutesi a creare tra il nostro avatar e il prossimo, la caratterizzazione pressoché inesistente e le dimenticabili fetch quest sbloccabili di volta in volta non incentivano granché l'utente ad affinare i rapporti con gli altri. Dal momento che i legami instaurati non impattano in alcun modo sul gameplay, la presenza di così tanti NPC diventa quasi un ostacolo quando, per ragioni di trama, è necessario individuarne qualcuno per poter avanzare con l'intreccio.



Sicuramente meglio si comporta il sistema di combattimento a turni, che grazie all'iconica funzione meglio nota come "Imaginary Chain" consente di pianificare minuziosamente gli spostamenti e le mosse dei quattro personaggi schierati in campo, verificarne in anteprima l'efficacia attraverso un'apposita moviola che prevede persino le reazioni del nemico, modificare eventualmente la propria strategia per massimizzare la resa di ciascun alleato e realizzare delle sinergie distruttive, e quindi innescare una lunga sequenza di azioni.

Se da una parte dobbiamo riconoscere che il ritmo delle fasi di lotta ne risente parecchio, allungano persino le sfide più semplici, dall'altra va detto che dover selezionare con cura ogni singola mossa, cercando al contempo di limitare o addirittura prevenire la controffensiva del bersaglio, apre le porte a una dilettevole componente strategica che nelle battaglie più impegnative tende a fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta: un errore di valutazione può infatti compromettere la riuscita del piano elaborato dalla squadra, vanificando le mosse di un intero turno e offrendo all'avversario un pericoloso spiraglio per bloccare appunto l'avanzata del party, stordire qualche alleato e ribaltare le sorti stesse dello scontro. Questo ingegnoso sistema sprona il giocatore a sperimentare soluzioni sempre diverse e, in base alle circostanze, assumersi qualche rischio, anche perché gli HP dei propri beniamini vengono ripristinati in automatico tra uno scontro e l'altro; a ragion veduta, quando si ha la percezione di essere a un passo dalla vittoria le strategie votate al perfezionamento dell'unità cedono il passo a tattiche improvvisamente più aggressive e meno conservatrici, al fine di chiudere la partita nel minor tempo possibile.



Articolato e dilettevole sulla carta, all'atto pratico il combat system è però minato da due grosse problematiche che avevamo già riscontrato nelle precedenti iterazione del brand e che inspiegabilmente si sono ripresentate persino nel sequel. La prima va individuata nella scarsa varietà dei nemici, che a parte i boss - sempre coriacei e divertenti - sono fondamentalmente gli stessi per tutta la durata della campagna, mentre la seconda è rappresentata dall'incapacità degli alleati di prendere di mira un avversario differente nel caso in cui l'obiettivo designato venga abbattuto da un compagno.

Quando questo accade, i personaggi eseguono comunque le azioni stabilite dall'utente attraverso l'Imaginary Chain, sprecando turni e generando un effetto visivo alquanto fastidioso. Trattandosi come già detto di problemi noti, era lecito aspettarsi che il party fosse dotato a questo giro di capacità di improvvisazione anche appena abbozzate, ma evidentemente lo sviluppatore nipponico non ha ancora preso coscienza dei limiti effettivi del sistema.

Un pigrissimo port lanciato a prezzo pieno

Se siete giunti sin qui vi starete sicuramente chiedendo quali differenze vi siano tra la versione PS4 di The Caligula Effect 2, che rispetto al capostipite per PS Vita aveva comunque compiuto un notevole balzo in avanti, e il suo recente port per PlayStation 5. La risposta è "quasi nessuna", in quanto l'ultima proposta di NIS America non sfrutta minimamente la potenza dell'hardware di nuova generazione: i tempi di caricamento sono lievemente ridotti e il frame rate conserva con maggior stabilità i 60 fps raggiunti già su PS4, ma nel complesso le performance sono grossomodo le stesse e non vi è davvero nulla che possa giustificare l'infelice scelta del publisher di riproporre il titolo a prezzo pieno e al contempo precludere l'upgrade a chiunque ne abbia già acquistato una copia in occasione della release originale.

Graficamente parlando, The Caligula Effect 2 era un titolo eccessivamente povero anche per gli standard della scorsa generazione e, a parte un timido arricchimento apportato alla palette cromatica, questa riedizione non ha fatto assolutamente nulla per mascherare almeno in parte l'obsolescenza del prodotto.



Se non altro, il titolo targato FuRyu e historia può contare su un comparto sonoro brioso, variegato e attento a sposare i toni assunti dalla narrazione, che scommettiamo farà andare in brodo di giuggiole gli appassionati di J-POP, e un doppiaggio originale bene recitato. Anche a causa del molesto "slang" impiegato dalla traccia anglofona, a nostro avviso meno ispirata della controparte nipponica e tutt'altro che abbordabile, non possiamo non puntare il dito contro la mancata localizzazione dei testi in italiano.